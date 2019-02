ČR zvyšuje závislost na dovozu zemědělských surovin

Schodek agrárního zahraničního obchodu se loni meziročně prohloubil o zhruba 7,88 miliardy korun, dosáhl 40,3 miliardy korun. Je to zatím nejhorší výsledek. ČTK o tom informovali zásupci Zemědělského svazu ČR. Do Česka se v minulém roce dovezlo agrární zboží za 228,6 miliardy korun, což je meziroční navýšení o přibližně dvě miliardy korun, naopak vyvezlo za 186,1 miliardy korun, což je meziročně méně o více než deset miliard korun. Podle svazu se tak ukazuje závislost ČR na zahraničních výrobcích. "Nejhoršího výsledku, jak je v posledních letech zvykem, bylo dosaženo u komodity maso, kde činí záporné saldo plných 23 miliard korun, což je plných 60 procent celkového záporného salda agrárního zahraničního obchodu," uvedl mluvčí svazu Vladimír Pícha.

Odbory VŠ budou pro rok 2020 žádat navýšení rozpočtu o 1,5 miliardy korun

Vysokoškolské odbory budou pro příští rok požadovat navýšení rozpočtu vysokých škol o 1,5 miliardy korun oproti letošku. Je to o 700 milionů korun víc, než kolik činí částka ve výhledu rozpočtu na rok 2020. Požadované peníze by měly stačit na plošné navýšení mzdových tarifů akademiků o deset procent. Novinářům to řekl předseda vysokoškolských odborů Petr Baierl. Letošní rozpočet vysokých škol činí zhruba 26,6 miliardy korun. Je to o dvě miliardy více než loni. Výhled rozpočtu na příští rok počítá s navýšením o 0,8 miliardy korun a pro rok 2021 s částkou 1,8 miliardy navíc oproti letošku.

Zaměstnanci vysokých škol nemají platy jako učitelé v regionálním školství, ale dostávají mzdy, o jejichž výši rozhodují jednotlivé školy. Podle předsedy Rady vysokých škol Milana Pospíšila vydělávají například odborní asistenti nyní v průměru kolem 25.000 korun. Mezi průměrnými příjmy na uměleckých akademiích a třeba na Masarykově univerzitě, kde jsou mzdy vyšší, mohou být i dvojnásobné rozdíly, doplnil předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Exekutoři chtějí usnadnit zastavení exekucí a zlevnit doručování

Exekutorská komora ČR chce usnadnit zastavování exekucí, zlevnit doručování dlužníkům, zjednodušit srážky ze mzdy či motivovat věřitele k rychlému podávání exekučních návrhů, aby zbytečně nenarůstala příslušenství pohledávek. Nadále trvá na zavedení místní příslušnosti exekutorů. Zástupci stavovské organizace to uvedli na tiskové konferenci. Zároveň přivítali, že Legislativní rada vlády minulý týden přerušila projednávání novely exekučního řádu, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti. Komora chce nyní podle svého prezidenta Vladimíra Plášila s ministerstvem "spolupracovat na přípravě solidního občanského soudního řádu a exekučního řádu tak, aby nemusely být v nejbližších letech novelizovány". Své vize zatím představila novinářům, s ministerstvem je prozatím nekonzultovala.

Organizace chce mimo jiné zlevnit doručování písemností v exekučním řízení, a to rozšířením využití datových schránek či tím, že by se "chronickým nepřebíračům" písemností doručovalo vyvěšením na nově zřízenou centrální úřední desku.

V ČR vznikla nová mediální organizace, chce bránit svobodu slova

V Česku byla založena nová novinářská organizace, Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI). IPI je globální organizace sdružující především vedoucí pracovníky médií a přední novináře a komentátory. Mezi její hlavní cíle patří obrana svobody slova, obrana novinářů při svobodném výkonu jejich práce a podpora nezávislých médií. ČTK to v tiskové zprávě sdělil předseda české pobočky Michal Klíma. Členy Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu mohou být podle Klímy pouze osoby, které se nepodílejí, ani se v minulosti nepodílely na potlačování svobody slova, zkreslování informací, kumulaci politické, mediální a ekonomické moci, nebo které brání svobodnému vyjadřování názorů.

ČSSD s odbory odmítá plošné škrtání počtu státních zaměstnanců

K decimaci ve stylu římských legií přirovnal záměr ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) snížit příští rok počet státních zaměstnanců o deset procent šéf sněmovního klubu vládní ČSSD Jan Chvojka. Na tiskové konferenci uvedl, že sociální demokraté ctí potřebu šetřit státní pokladnu, změny ale musejí být systémové, citlivé a ohleduplné k fungování státu. ČSSD se na tom shodla s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou, který v úterý poprvé za pět let ve funkci navštívil jednání klubu sociálních demokratů.

Schillerová navrhla snížení počtu státních zaměstnanců o deset procent v rámci debaty o rozpočtu na příští rok, kdy stát počítá s nižším tempem růstu než dosud. Snižování se nebude týkat ozbrojených složek, pedagogů a nepedagogických pracovníků, řekla v pátek po jednání koaliční rady. Resorty jí mají do konce měsíce přinést analýzu vývoje zaměstnanců a to jak na úřadech, tak v příspěvkových organizacích a návrhy změn.

ŘSD podepsalo dodatek ke smlouvě na dostavbu D11 se třemi firmami, termín se zkrátí, cena zvýší

Ředitelství silnic a dálnic podepsalo dodatek ke smlouvě na dostavbu dálnice D11 s firmami Eurovia, Metrostav a Swietelsky. Potvrdila to mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Termín dostavby dálnice se zkrátí o měsíc. Cena projektu se zvýší o 148 milionů korun. Dálnice D11 vede z Prahy do Hradce Králové, dál má pokračovat k Trutnovu a na hranice s Polskem u Žacléře.

Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala 2. října 2018 za přítomnosti premiéra Andreje Babiše (ANO). Sdružení mělo úsek postavit za 2,59 miliardy korun bez DPH, hotov měl být v roce 2022. Stavba ale ještě nezačala, firmy staveniště dosud nepřevzaly.

Nečesaný obžalovaný z vraždy kadeřnice našel zastání u ÚS

Ústavní soud se zastal Lukáše Nečesaného souzeného už šestým rokem za pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku roku 2013. Hradecký soud mladíka nejprve několikrát poslal do vězení, po zásahu Nejvyššího soudu a změně trestního senátu ho ale už dvakrát zprostil viny. Vrchní soud rozhodnutí vždy zrušil a žádal nové projednání a další změnu senátu. Proti tomu se Nečesaný bránil ústavní stížností Nečesaný si u ústavního soudu stěžoval, že spolu soudy vedou válku o hodnocení důkazů. Ústavní soudci mu dali za pradvdu a poslední rozhodnutí Vrchního soudu v Praze zrušili. V případu padlo postupně podle ÚS už 12 soudních rozhodnutí.

Případ se stal 21. února 2013 v kadeřnictví v Hořicích na Jičínsku. Podle obžaloby tam tehdy dvacetiletý student gymnázia Nečesaný udeřil kadeřnici několikrát do hlavy polenem a sebral jí přes 10.000 korun z tržby a peněženky. Ženu s vážným zraněním našel její syn. Kadeřnice nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později ho označila za útočníka. Soudní znalec však uvedl, že má po úrazu hlavy výpadky paměti a nemůže si útok vybavit přesně.

Průzkum: Češi nejčastěji spoří do 500 korun měsíčně a na běžném účtu

Celkem 23 procent Čechů spoří měsíčně 100 až 500 Kč, pětina spoří 500 až 1000 Kč a 19 procent mezi jedním až dvěma tisíci Kč. Více než 10.000 Kč měsíčně si je schopno ukládat 2,5 procenta Čechů. Vyplývá to z průzkumu ING Bank mezi 500 respondenty. Banka o tom informovala na tiskové konferenci. Finanční rezerva na nečekané situace je nejdůležitější pro skupinu lidí ve věku 30 až 44 let. Lidé nad 45 let si podle průzkumu spoří na penzi, mladí hlavně na bydlení a koníčky. Zároveň z průzkumu vyplynulo, že téměř tři čtvrtiny lidí si spoří na běžném účtu, který nabízí minimální zhodnocení. Druhou nejčastější formou je penzijní připojištění, spořící účty se umístily na třetím místě.

Poslední rozloučení s Vorlíčkem zakončil potlesk a hudba z Popelky

Potlesk přítomných a hudba zpohádky Tři oříšky pro Popelku ve strašnickém krematoriu v Praze zakončily poslední rozloučení s filmovým režisérem Václavem Vorlíčkem. Na pohřeb filmaře, který zemřel 5. února ve věku 88 let, dorazilo mnoho lidí. Mezi prvními byl režisér Zdeněk Zelenka, který v smutečním projevu označil Vorlíčka za mistra svého oboru. Dorazili také například režiséři Filip Renč a Zdeněk Troška, herci Jiřina Bohdalová, Pavel Trávníček a Dagmar Patrasová nebo herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský. Mezi věnci byly i květiny od prezidenta Miloše Zemana a Parlamentu ČR, vedení FAMU, filmového festivalu Karlovy Vary nebo představitelky filmové Arabely Jany Nagyové.

Václav Vorlíček je známý jako autor mnoha pohádek, komedií či seriálů, které baví už desítky let děti i dospělé. Na většině z nich spolupracoval se scenáristou Milošem Macourkem, jako například komedie Kdo chce zabít Jessii?, Pane, vy jste vdova!, Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách nebo seriál Arabela. Fenoménem se i v Německu stala Vorlíčkova pohádka Tři oříšky pro Popelku.

Praha půjčí Moravskému Krumlovu Slovanskou epopej, musí ale opravit výstavní prostory

Praha Moravskému Krumlovu na čas půjčí Slovanskou epopej. Metropole má ale podmínku, Krumlov musí nejdřív opravit výstavní prostory. "Za současných podmínek není možné v zámku takto cenné dílo v zámku vystavit," říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Čas na získání peněz na rekonstrukci má město do konce dubna. "Pokud Moravský Krumlov potřebné finance, které jsou v řádech desítek milionů korun, získá, budeme pokračovat v jednání," dodal Hofman. Podle starosty Krumlova Tomáše Třetiny (TOP 09) město přípravu výstavních prostor zajistí a garantované financování do termínu předloží, řekl ČTK. Praha dlouhodobě hledá místo, kde obrazy vystaví.

Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, které Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let. Plátna musí být v místnostech se stálou teplotou, vlhkostí a zabezpečením. S vystavením Slovanské epopeje na jihu Moravy podle pražského magistrátu souhlasí i vnuk autora pláten John Mucha. Obrazy by v Moravském Krumlově mohly být vystavené zhruba pět let.

České tenistky budou ve Fed Cupu hrát o udržení doma s Kanadou

České tenistky se o udržení v elitní Světové skupině Fed Cupu utkají doma s Kanadou. Zápas se uskuteční 20. a 21. dubna. Rozhodl o tom los v ústředí mezinárodní tenisové federace v Londýně. Češky čeká baráž poprvé od roku 2008. Tehdy se přes Izrael dostaly do elitní Světové skupiny a od té doby získaly šest titulů během osmi let. V prvním kole letošního ročníku prohrály svěřenkyně kapitána Petra Pály o víkendu v Ostravě s Rumunskem 2:3 na zápasy. O semifinalistkách rozhodla až závěrečná čtyřhra.

Počasí ve středu

Oblačno až zataženo, na většině území místy se sněžením, večer kromě jihozápadu Čech ustávání srážek a protrhání oblačnosti. Nejvyšší teploty nula až +4 stupně, na horách kolem -4 stupňů Celsia.