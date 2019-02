iRozhlas: Poškozené firmy žádají od státu 29 miliard

S ministerstvem financí se aktuálně soudí zhruba 80 firem a podnikatelů. Žádají náhradu škody, kterou jim podle nich způsobila finanční správa. Podle zjištění serveru iRozhlas.cz požadují firmy po státu celkem 29 miliard korun. O odškodné žádají mimo jiné brněnská společnost Tabák Plus nebo přerovská FAU. Firmy, které se po zásahu berního úřadu cítí poškozené, ale s velkou pravděpodobností na takto vysoké náhrady nedosáhnou. V minulých letech se ministerstvem vyplacené částky totiž pohybovaly maximálně v řádech milionů korun. Výjimkou byl rok 2013. Tehdy resort financí vyplatil České pojišťovně odškodné téměř 66 milionů korun.

Průzkum: Volby by vyhrálo ANO, Piráti a ODS mírně ztrácí

Sněmovní volby v lednu by podle agentury Kantar CZ vyhrálo ANO před Piráty a občanskými demokraty, tyto dvě strany mírně ztratily. Poslance by podle volebního modelu, který v neděli zveřejnila Česká televize, mělo i šest dalších sněmovních stran a hnutí. ČSSD, Starostové a lidovci by jen těsně dosáhli na potřebnou pěti procentní hranici. ANO by podobně jako v listopadovém průzkumu Kantar CZ získalo 32 procent hlasů. Piráti 16,5 procenta, ODS 13,5 procenta. Čtvrtá SPD by dostala 7 procent, KSČM 6,5 a TOP 09 5,5 procenta hlasů. Shodně po pěti procentech hlasů by podle agentury získaly STAN, ČSSD a KDU-ČSL.

MV: Kriminalita na internetu roste, ve většině případů je skrytá

Kriminalita na internetu za posledních sedm let vzrostla zhruba o čtyři sta procent. Podle ministerstva vnitra policisté v roce 2011 zaznamenali patnáct set trestných činů spáchaných v kyberprostoru, loni jich bylo už téměř sedm tisíc. Podle ministerstva je takzvaná kyberkriminalita z 90 procent skrytá. Nejčastěji kriminalisté zaznamenávají podvody, ale stoupá i mravnostní trestná činnost jako zneužívání dětí nebo výroba dětské pornografie, nebo také počet nenávistných projevů na sociálních sítí a diskuzních fórech. Obecně ale kriminalita v posledních letech klesá.

Do zemí EU loni směřovalo přes 84 procent českého exportu

Podíl českého vývozu do zemí EU se loni dál mírně zvýšil a dosáhl 84,1 procenta, nejvíc za posledních šest let. V roce 2012 to bylo, v přeshraničním pojetí, 81 procent. Před 20 lety ale byla závislost na EU ještě vyšší - 86 procent. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Do EU směřoval loni vývoz v hodnotě 3,7 bilionu z celkového exportu ve výši téměř 4,4 bilionu korun. Jak ale upozornil Svaz průmyslu a dopravy, Česko je ve skutečnosti závislé na vývozu jen do několika málo zemí. Deset největších exportních trhů v EU se na českém vývozu do Evropské unie podílí z 88 procent. Hlavním obchodním partnerem ČR zůstává Německo. Export tuzemských firem do Německa byl loni opět rekordní, meziročně se však zvýšil pouze o 2,8 procenta na 1,42 bilionu korun, což je nejnižší růst od roku 2009. Na celkovém exportu se vývoz do Německa podílel 32,4 procenty.

Ministerstvo vnitra chystá registr vyloučených hráčů

Lidé, kteří budou na sociálních dávkách nebo v úpadku, nebudou moct hrát od příštího roku na automatech. Ministerstvo financí plánuje spustit systém, který jim to nedovolí. Resort teď podepsal smlouvu s firmou, která bude takzvaný "registr vyloučených osob" spravovat. Elektronický seznam budou mít všechny herny. Jejich provozovatelé pak k automatům nepustí příjemce dávek v hmotné nouzi, dlužníky v úpadku, gamblery se soudním zákazem nebo nařízenou ochrannou léčbou závislosti. Do rejstříku se může nechat zapsat i sám člověk, který se snaží přestat hrát. Registr bude spravovat pět let společnost CCA Group. Dostane 86 milionů korun. Do výběrového řízení se přihlásilo pět zájemců.

V Česku je dnes 39 tisíc hracích automatů. Od roku 2012 se jejich počet snížil o 48 procent.

iDnes: Armáda plánuje pokračovat v náboru profesionálů i záložníků

Česká armáda chce letos komě připravovaných nákupů techniky a výzbroje také pokračovat v úspěšných náborech. Píše o tom server iDnes.cz. Uvádí, že armáda nyní shání například střelce, řidiče, kuchaře, IT specialisty, lékaře i nejrůznější techniky. K počátku února měly ozbrojené síly 25 074 vojáků. Personálně má mít armáda do roku 2025 minimálně 30 tisíc vojáků. Stávající dvě bojové brigády mají být doplněny a dozbrojeny a vzniknout má i třetí bojové uskupení. iDnes připomíná, že ministerstvo obrany před lety kvůli snižování výdajů na obranu nábory na čas zcela zastavilo. Početní stavy vojáků se pak dostaly místo 27 000 pod 21 000. Masivní nábor pak znovu armáda zahájila před čtyřmi lety. Velmi úspěšný byl loni nábor také do Aktivní zálohy. K počátku února mají 2 885 příslušníků. Podle původního plánu měla mít záloha tolik členů až na sklonku roku 2020.

Průzkum: Tři pětiny lidí pochybují, že se Česko při konfliktu ubrání

I když naprostá většina české veřejnosti si myslí, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu, téměř tři pětiny lidí pochybují o schopnosti republiky se v případě konfliktu bránit. Polovina Čechů považuje otázku obrany země za zbytečnou, protože osud tak malé země je podle nich stejně v rukou velmocí. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Postoje českých občanů k obraně země se za poslední rok významně nezměnily.

MPO chce v dubnu představit národní strategii pro umělou inteligenci

Už za čtvrt roku by mohlo mít Česko vlastní strategii pro umělou inteligenci. Ministerstvo průmyslu by chtělo dokument představit v dubnu. Na konferenci Digitální Česko v pražském Černínském paláci to řekl náměstek ministra průmyslu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. S tvorbou strategie by resortu měly pomoct i firmy. Ve speciálním dotazníku mají společnosti zabývající se umělou inteligencí popsat, co potřebují pro vývoj nových produktů. Ministerstvo ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy dotazník v průběhu března vyhodnotí a jeho výsledky do strategie pro umělou inteligenci zapracuje.

John Mucha požádal o odložení dalšího projednávání sporu o Slovanskou epopej

John Mucha, který se s Prahou soudí o vlastnictví Slovanské epopeje malíře Alfonse Muchy, požádal o odložení dalšího projednávání sporu. Chce počkat na setkání s vedením Prahy, které je podle něj v současném složení k jednání týkající se budoucnosti a uložení kolekce pláten nakloněno. John Mucha to řekl v rozhovoru s ČTK. Spor o epopej měl obvodní soud projednávat 20. února a soud již plánoval o žalobě rozhodnout. Mucha opakovaně uvedl, že pokud Praha připraví pro plátna odpovídající prostor, od soudních sporů ustoupí.

Plátna s dějinami Slovanů spravuje město Praha. John Mucha v žalobě tvrdí, že se Praha vlastníkem cyklu obrazů nikdy nestala, protože nesplnila autorovu podmínku, aby pro plátna zbudovala samostatné výstavní prostory. Muchovu žalobu soudy už jednou zamítly s tím, že původním majitelem pláten nebyl jejich autor, ale americký mecenáš Charles Crane, který si u malíře obrazy objednal, zaplatil a poté je daroval městu. Nejvyšší soud ale loni rozsudky zrušil a soudcům nařídil, aby napodruhé lépe vysvětlili, na základě čeho dospěli ke svým závěrům.

V Česku přibývá uzavřených manželství

Zájem o uzavření sňatku v Česku roste. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj loni do konce září uzavřelo manželství bezmála 48 tisíc párů. Tolik jich bylo za celý rok v letech 2010 až 2013. Statistici vydali čísla v souvislosti s Národním týdnem manželství, který startuje v pondělí. Tématem letošního třináctého ročníku jsou takzvaní zabijáci manželství.

Jizerskou padesátku vyhráli Nor a Švédka, česká běžkyně Smutná byla druhá

Dálková běžkyně na lyžích Kateřina Smutná skončila v hlavním závodu 52. ročníku lyžařské Jizerské padesátky stejně jako loni druhá. S více než minutovým náskokem si pro první výhru v Bedřichově dojela Švédka Lina Korsgrenová. Na čtvrtém místě si pro nejlepší výsledek v kariéře dojela další Češka Adéla Boudíková. Mezi muži se poprvé v Jizerských horách radoval z vítězství Nor Andreas Nygaard. Z Čechů byl nejlepší s minutovým odstupem čtrnáctý Stanislav Řezáč.

Čeští hokejisté zakončili úspěšné Švédské hry prohrou s Ruskem 1:3

Čeští hokejisté už s jistotou celkového triumfu zakončili Švédské hry ve Stockholmu porážkou s Ruskem 1:3. V tabulce Euro Hockey Tour tak na vedoucí sbornou po třech turnajích ztrácejí osm bodů. Svěřenci trenéra Miloše Říhy sice vedli od 29. minuty díky brance Tomáše Zohorny, ale ještě ve druhém dějství Rusové otočili stav dvěma góly Andreje Kuzmenka. V 54. minutě dovršil výsledek Alexandr Kadějkin.

Další duely čekají český národní tým 10. a 13. dubna v Euro Hockey Challenge proti Rakousku.

Počasí v pondělí

Oblačno až zataženo, na většině území s přeháňkami, od středních poloh sněhovými. Během dne částečné ubývání přeháněk. Nejvyšší teploty 2 až 6 stupňů, na horách kolem -2 stupňů Celsia.

Meteorologové prodloužili výstrahu před silným větrem. V některých částech Česka bude foukat až do úterního poledne, v nárazech může vítr dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině. V noci na úterý bude silný vítr foukat v Pardubickém kraji, na Vysočině a na Moravě a ve Slezsku. Nejdéle větrno bude v Krušných horách a na horách na severu Čech, právě tam vítr zeslábne až během úterního dopoledne.