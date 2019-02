Metnar: Česká armáda odejde Afghánistánu, pokud se stáhnou USA

Česká armáda stáhne vojáky z Afghánistánu v případě, že ze země odejdou Spojené státy americké. V rozhovoru pro deník Právo to řekl ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO. Česko bude podle něj adekvátně reagovat na snížení počtu nebo stažení amerických vojáků. ČR se účastní v Afghánistánu alianční mise Resolute Support, USA stahování svých sil zvažují.

Jak řekl Českému rozhlasu mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek, o situaci v Afghánistánu budou příští týden v Bruselu jednat ministři obrany států NATO.

iRozhlas: Ministerstvo obrany odstraňuje bezpečnostní aplikaci z telefonů Huawei

Ministerstvo obrany nařídilo svým zaměstnancům, aby ze služebních telefonů značky Huawei odstranili bezpečnostní aplikaci AirWatch. Poslalo jim proto manuál, podle kterého aplikaci smažou. Zjistil to server iRozhlas.cz, informace mu potvrdil mluvčí resortu Jan Pejšek. Jedná se o první konkrétní opatření, které ministerstvo provedlo v reakci na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Podle registru smluv používá ministerstvo aplikaci pro zabezpečení přístupu do interního informačního systému armády.

Před technologiemi čínské firmy Huawei varoval NÚKIB loni v prosinci. Podle něj představuje používání hardwaru a softwaru firmy bezpečnostní hrozbu. Firma se proti varování úřadu ohradila a vyhrožuje arbitráží, vystoupila proti němu i čínská ambasáda. Vyjádření kybernetického úřadu opakovaně kritizoval taky prezident Miloš Zeman.

Obecně prospěšné práce vyměřují soudy méně než dřív, jsou ale efektivnější

Tresty obecně prospěšných prací ukládají soudy méně často než dřív. Úspěšně ho ale dokončí víc odsouzených. Podle probační a mediační služby, která údaje zveřejnila, jsou totiž lépe přizpůsobené konkrétním odsouzeným. Za loňský rok takto pachatelé trestných činů odpracovali víc než 900 tisíc hodin. Tento alternativní trest udělují soudy za méně závažné trestné činy. Pro odsouzené mají být i motivační.

K výročí kanonizace Anežky České bude národní pouť do Říma

Ke 30. výročí kanonizace české patronky svaté Anežky České se uskuteční národní pouť do Říma. Svatořečení české přemyslovské princezny, řeholnice a významné osobnosti společenského života se v roce 1989 zúčastnilo 10.000 věřících z Československa a krajanů, žijících v exilu. Svatořečena byla 12. ledna 1989 papežem Janem Pavlem II., v předvečer sametové revoluce v Československu. Letos budou věřící do Říma znovu společně putovat, aby poděkovali za dar svobody a prosili za duchovní obrodu země i s přímluvou sv. Anežky České. K pouti vyzvali biskupové českých a moravských diecézí na svém nedávno skončeném zasedání, uskuteční se od 11. do 13. listopadu.

Zemřel herec a dabér Petr Oliva, bylo mu 75 let

V nedožitých 76 letech zemřel herec a dabér Petr Oliva. Českému rozhlasu zprávu potvrdila produkční Divadla Radka Brzobohatého Radka Rüster. Právě tady Petr Oliva v posledních letech působil. Proslavil se taky svým hlasem. V dabingu propůjčil hlas například Pierru Richardovi, Robertu Redfordovi, Paolu Villaggimu či Bodiemu z britského seriálu Profesionálové. Kromě dabingu a divadla se Petr Oliva věnoval i televizní tvorbě. Zahrál si například v seriálech Hříšní lidé města pražského nebo Sanitka. Mnoho rolí ztvárnil i v celovečerních filmech a pohádkách.

Dárky na Valentýna letos plánuje nakupovat každý čtvrtý Čech

Svátek zamilovaných, tedy Valentýna, letos podle průzkumu Equa Bank plánuje oslavit každý čtvrtý Čech. Raději ho slaví ženy než muži. Za dárky pro své partnery lidé plánují utratit v průměru 680 korun. Ženy nejčastěji podle průzkumu nakupují sladkosti, muži zase květiny. Mezi nejoblíbenější květiny patří červené růže a tulipány. Velcí prodejci se ale shodují, že před oslavami Valentýna stoupá zájem třeba i o vonné svíčky, alkohol nebo šperky. Obchodní řetězce zase hlásí zvýšený zájem o čokoládu a další sladkosti.

V Krkonoších odstartoval extrémní závod psích spřežení

V krkonošském horském středisku Pec pod Sněžkou v sobotu podvečer začal 27. ročník extrémního závodu psích spřežení Ledová jízda. Klání se účastní 18 posádek a přibližně 180 psů. ČTK to sdělili organizátoři akce. Tříetapový závod skončí v pondělní 11. února na Hannapetrově pasece nad Dolním Dvorem. Závodníci se svými psy v následujících dnech ujedou celkem asi 150 kilometrů a nastoupají okolo 4500 výškových metrů. Závod je specifický sestavou týmů. Většinou tvoří družstvo osm až deset psů, musher a lyžař, který působí jako pomocník.

Závod se každoročně koná na počest tragicky zemřelého polárníka Václava Vojtěcha (1901-1932), který se jako účastník expedice admirála Byrda stal prvním Čechem, jenž se dostal na Antarktidu.

Fed Cup: Stav prvního kola mezi ČR a Rumunskem je po prvním dnu 1:1

Stav prvního kola tenisového Fed Cupu mezi českými obhájkyněmi titulu a Rumunskem je po prvním dnu vyrovnaný 1:1. Kateřina Siniaková tentokrát nedokázala zaskočit favorizovanou Simonu Halepovou, s aktuálně třetí hráčkou světa v Ostravě prohrála 4:6 a 0:6. V úvodním zápase Karolína Plíšková potvrdila roli favoritky, rumunskou dvojku Mihaelu Buzarnescuovou porazila 6:1 a 6:4. Do nedělních dvouher a čtyřhry půjdou oba týmy ze stejné výchozí pozice.

Sáblíková vyhrála na světovém šampionátu závod na pět kilometrů

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na mistrovství světa v Inzellu i závod na 5000 metrů a popáté na jednom šampionátu ovládla obě nejdelší tratě. V sobotním závodě Sáblíková oplatila druhé Nizozemce Esmee Visserové porážku z loňské olympiády v Pchjongčchangu a na pětce získala desátý titul na MS za sebou. Společně s vícebojem rozšířila svoji sbírku titulů na devatenáct, čímž se v absolutním pořadí vyrovnala rekordmance Gundě Niemannové-Stirnemannové z Německa.

Čeští hokejisté díky výhře Švédů nad Rusy vyhráli Švédské hry

Čeští hokejisté vyhráli po 25 letech Švédské hry. Rozhodla o tom ve Stockholmu výhra Švédska nad Ruskem 4:2. Svěřenci trenéra Miloše Říhy mají před nedělním závěrečným utkáním s Ruskem šest bodů, o tři více než Švédové, s kterými mají lepší vzájemný zápas. Češi po čtvrteční výhře nad Švédskem 5:2 v sobotu zdolali Finsko 3:1.

Eva Samková skončila třetí v závodu SP v německém Feldbergu

Snowboardcrossařka Eva Samková skončila třetí v závodu Světového poháru v německém Feldbergu. V prvním závodu po zisku titulu mistryně světa Samková nestačila ve finále na vítěznou Lindsey Jacobellisovou z USA a úřadující olympijskou šampionku Michelu Moioliovou z Itálie. Olympijská vítězka ze Soči z roku 2014 a bronzová medailistka z loňských her v Pchjongčchangu Samková se po dvaadvacáté probojovala na stupně vítězů v seriálu SP.

Druhá česká snowboardistka ve vyřazovacích jízdách Vendula Hopjáková vypadla ve čtvrtfinále.

Počasí v neděli

Oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno a ráno ojediněle mlhy. Na západě a severu se místy občasný déšť, od vyšších poloh déšť se sněhem nebo sněžení. Večer od západu srážky četnější. Nejvyšší teploty 6 až 10 stupňů Celsia.

Z následujících čtyř týdnů bude příští nejchladnější. Teploty se ve dne ale přesto udrží nad nulou, noční klesnou až k minus čtyřem stupňům. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav v měsíčním výhledu. Srážkově by mělo být období jako celek průměrné.