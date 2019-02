Analytici: I přes lednový růst zůstane nezaměstnanost letos nízká

I přes lednový nárůst počtu nezaměstnaných zůstane letošní míra nezaměstnanosti na nízkých úrovních a jedna z nejnižších v EU, vyplývá z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Každopádně ale letos podle ekonomů již nelze očekávat další výrazný pokles růstu nezaměstnanosti, navíc se podle nich již zastaví růst počtu volných pracovních míst. Nezaměstnanost v lednu stoupla na 3,3 procenta z prosincových 3,1 procenta. Bez práce bylo 245.057 lidí. I přes meziměsíční nárůst jde o nejnižší lednovou hodnotu od roku 1997. Počet volných míst stoupl v lednu proti prosinci o 7043 na 331.453.

"S jarním obnovením sezonních prací se podle analytika ČSOB Petra Dufka nezaměstnanost začne opět snižovat až pod hranici tří procent. "Nepředpokládáme však, že by se dostala níže, než byla v loňském roce. Jednak proto, že technicky už vlastně nemá s ohledem na stávající sociální podmínky nezaměstnanost kam klesat a současně se zpomalením ekonomiky se časem i zastaví tvorba nových pracovních míst," uvedl. I podle analytičky Raiffeisenbank Elišky Jelínkové by nezaměstnanost letos měla zůstat na nízkých úrovních a nedostatek lidí na trhu práce zůstane i nadále jednou z hlavních bariér růstu ekonomiky. "Nedostatek lidí na trhu práce bude i nadále vyvíjet tlak na růst mezd, které si i v letošním roce udrží svižnou dynamiku," uvedla.

Ve srovnání regionů Česka měla nejnižší nezaměstnanost stejně jako v prosinci Praha, kde podíl lidí bez práce činil dvě procenta. Naopak nejvyšší zůstala v Moravskoslezském kraji s 4,9 procenta. Mezi okresy je na tom nejlépe Praha - východ s nezaměstnaností 1,2 procenta a dále Rychnov nad Kněžnou s nezaměstnaností 1,5 procenta. Naopak nejvyšší zůstala nezaměstnanost na Karvinsku, kde dosáhla 7,1 procenta.

Deník N: Huawei hrozí soudy i arbitráží, chce odpověď do 14.února

Čínská společnost Huawei je připravena se kvůli varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před jejími technologiemi bránit u soudů i prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Požaduje zrušení nebo úpravu varování. Napsala to v dopisech adresovaných premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a řediteli NÚKIB Dušanu Navrátilovi. Odpověď chce čínská firma do 14. února, napsal server Deníku N. Firma napsala, že nemá povinnost do svých produktů instalovat "zadní vrátka", která by mohla sloužit ke zneužití zařízení třetí stranou, ani špionážní software. Varování NÚKIB firmu vážně poškodilo i v zahraničí, utrpěla kvůli němu ztráty a její značka byla poškozena, napsala Huawei. Na základě varování úřadu Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z veřejné zakázky za půl miliardy korun na vybudování portálu Moje daně.

Na dopis od čínské společnosti Huawei odpoví Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). ČTK to řekl mluvčí úřadu Radek Holý. "Dopis jsme obdrželi, je to dopis adresovaný především Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, pan premiér a vláda tam byli přiloženi v podstatě pro informaci, my na ten dopis budeme odpovídat," řekl Holý. Úřad podle něj v současnosti s firmou Huawei komunikuje písemnou formou, na její dopis tak odpoví opět písemně.

Koalice se shodla na rozšíření programu namísto obědů zdarma

ČSSD a hnutí ANO se dohodly, že pro rok 2020 ztrojnásobí částku v dotačním programu ministerstva školství na obědy zdarma pro děti z chudých rodin až na 100 milionů korun. Po jednání koaliční rady to řekla první místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Na bezplatné školní stravování by tak podle ní nově mělo dosáhnout až 25.000 potřebných dětí namísto současných 8000. Dotační program ministerstva školství funguje od roku 2015. "Neznamená byrokracii pro školy, nežene školy ani rodiče na úřad práce pro nějaké potvrzení," řekla Valachová. Také podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je posílení programu nejlepší cestou, jež nepředstavuje vyšší administrativní náročnost. Posouzení životních poměrů konkrétních rodin a dětí je podle Valachové na řediteli školy, který může flexibilně reagovat. Vládní koalice tak minimálně pro příští rok nebude prosazovat zavedení obědů do škol zdarma. Bezplatné obědy pro všechny děti ze školek a prvního stupně základních škol původně navrhla ČSSD. Vyšlo by to ročně asi na 5,4 miliardy korun. Ministr školství Robert Plaga (ANO) pak přišel s tím, že by bezplatné stravování měli mít školáci z mateřských a základních škol s přídavkem na děti, tedy z rodin s příjmem do 2,7násobku životního minima. Stálo by to na rok asi 1,7 miliardy.

Právní elektronický systém pro podniky má fungovat od května

Právní elektronický systém (PES), který má umožnit podnikatelům, aby na jednom místě našli přehled všech povinností vyplývajících pro ně ze zákona o živnostenském podnikání, by měl začít fungovat od května. Na tiskové konferenci to řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO), která podepsala s prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým dohodu o spolupráci na projektu PES. Ten podle Novákové nabídne podnikatelům přehledně seznam povinností, které je zapotřebí při podnikání plnit. Vyznat se v přebujelé džungli právních předpisů je v současnosti složité - i podle pravidelných šetření komory hodnotí české firmy byrokratickou zátěž jako jednu z hlavních překážek rozvoje jejich byznysu. "Všichni podnikatelé a živnostníci zbytečně ztrácejí čas, energii a peníze jen proto, aby ohlídali své zákonné povinnosti a vyhnuli se zbytečným sankcím," řekl Dlouhý.

"Podnikatelské právní prostředí dospělo do bodu, kdy se v častých změnách a obrovském počtu právních předpisů přestávají orientovat i ti, kteří na jejich dodržování dohlíží. Tedy zákonodárci, soudy a dozorové orgány," uvedl prezident ICT UNIE Zdeněk Zajíček. PES podle něj v tomto podnikatelům pomůže, již v tuto chvíli systém obsahuje 1600 povinností. "Ostrý start celého systému plánujeme v prvním pololetí letošního roku," dodal Zajíček.

Sněmovní výbor vyzval komisi, aby připravila návrh k udržitelnosti penzí

Sněmovní sociální výbor vyzval novou důchodovou komisi, aby se zaměřila hlavně na příjmy systému penzí. Měla by předložit návrh opatření k dlouhodobé udržitelnosti důchodové soustavy v Česku. Usnesli se na tom členové výboru poté, co jim ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) odborný tým pro spravedlivé důchody představila. Především zástupci opozičních stran nebyli se zadáním týmu spokojeni. Nová důchodová komise by se měla věnovat problému nižších penzí žen a dřívějším penzím pro náročné profese. Podle některých členů výboru jsou to jen kosmetické úpravy a podstatné je zajistit udržitelnost systému i pro příští generace seniorů.

Resort práce spočítal, že systém penzí by se beze změn mohl propadnout do výrazného deficitu po nástupu silné generace 70. let do důchodu. Při zmrazení důchodového věku na 65 letech by schodek mohl v roce 2060 činit 3,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP). K podobným závěrům dospělo ve svých propočtech i ministerstvo financí či Národní rozpočtová rada. Ta si za to vysloužila ostrou kritiku od premiéra Andreje Babiše (ANO) i odborů či zaměstnavatelů. Výsledky označili za strašení.

Asociace: Tomanova slova o mase poškozují český trh restaurací

Slova ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) o luxusních restauracích, které nabízejí polské maso místo argentinského, poškozují český trh restaurací. ČTK to řekl prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Zákazníci se však podle něj řídí spíše chutí než slovy ministra. "My se domníváme, že je velmi nešťastné, možná i skandální, když se člen vlády vyjádří ve smyslu, že restaurace podvádějí tím, že zaměňují vůbec produkty - jakékoliv - natož zdravotně závadné," řekl Stárek. Navíc upozornil na to, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce pochybení nenašla.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) ve středu informoval poslance o tom, že některé pražské luxusní restaurace nabízejí polské maso, přičemž ho vydávají za argentinské. Podle ministerstva tyto informace dostal od dozorových orgánů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce při kontrolách vytipovaných pražských restaurací nezjistila žádné pochybení ve vztahu k původu masa ani nenašla žádné maso neznámého původu, řekl mluvčí Pavel Kopřiva. Kontroly byly reakcí na podněty související s kauzou prodeje polského hovězího z mrtvých či nemocných zvířat. Do Česka bylo vyvezeno zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací se dostalo 137 kilogramů.

Čtyři čeští lyžaři či snowboardisté se zranili v Rakousku

Během pouhé čtvrt hodiny se ve čtvrtek v hornorakouském skiareálu Hochficht zranili při různých neštěstích tři čeští lyžaři. Agentura APA s odvoláním na policii informovala, že 14letý školák se vážně pořezal na stehně, 28letá snowboardistka si zlomila několik obratlů a 41letý lyžař se nechal s poraněním levého ramene ošetřit až v české nemocnici. O něco později se 24letý český snowboardista vážně zranil při pádu ze skály v oblasti hornorakouského horského hřebene Krippenstein. Podle policie nebyli někteří členové skupiny na sjezd v otevřeném terénu vybaveni a navíc byli špatně připraveni. Už po několika metrech se tři muži odchýlili od značené trasy a ocitli se na extrémně zledovatělém svahu o sklonu 30 stupňů. Čtyřiadvacetiletý snowboardista si odepnul vázání a pokusil se z nebezpečného místa dostat pěšky. Přitom uklouzl a zřítil se z 200 metrů vysoké skalní stěny. Jeho dva přátelé se pokusili pokračovat na snowboardu a pomoci mu. Také oni ale na příkrém zledovatělém svahu spadli. Snowboardista byl převezen s těžkými zraněními do nemocnice ve Schladmingu.

Zlatá Sáblíková: Už jsem nevěřila, že ten pocit zažiju

Rychlobruslařka Martina Sáblíková na mistrovství světa v Inzellu opět potvrdila svou excelentní výkonnost. Po zdravotních problémech v minulé sezoně, v níž přesto dokázala získat na olympijských hrách stříbrnou medaili, si dojela na mistrovství světa opět pro zlato. Již osmnácté v kariéře, v novém rekordu dráhy a nejlepším čase sezony ovládla závod na 3000 metrů. "Když jsem viděla, že za časem je jednička, tak jsem tomu nechtěla uvěřit. Jak moc jsem si to užívala a jak moc velkou radost mám, teď ani nejde popsat," řekla po závodě staronová šampionka, jež byla na předchozím šampionátu v Koreji v roce 2017 na 3000 metrů druhá. V Inzellu porazila trojnásobná olympijská šampionka druhou Nizozemku Antoinette de Jongovou o půl sekundy, třetí Natalja Voroninová z Ruska měla už více než sekundový odstup.

Sáblíková sbírá zlaté medaile na světových šampionátech nepřetržitě již od roku 2007 a nyní vybojovala čtrnáctý titul z MS na jednotlivých tratích. Po zdravotních problémech v uplynulých měsících přitom nevěřila, že na nejvyšší stupínek vystoupí. "Kam tuhle medaili řadím? Po všech problémech v minulých letech hodně vysoko. Nevěřila jsem, že ještě takový pocit zažiju. Po projetí cílem to byl opravdu neuvěřitelný pocit radosti. Musím poděkovat Petrovi, protože jsem nevěřila, že ještě taková forma může přijít," ocenila kouče Petra Nováka. Jednatřicetiletá česká rychlobruslařka se v Inzellu představí ještě v sobotu, kdy bude usilovat o jubilejní desátý titul v řadě na 5000 metrů.

Sport - další výsledky

Biatlonistka Markéta Davidová skončila druhá ve zkráceném vytrvalostním závodě v Canmore a ujala se vedení v hodnocení této disciplíny ve Světovém poháru. V Kanadě česká reprezentantka vyčistila všechny terče a porazila ji jen Norka Tiril Eckhoffová, která jednou chybovala. Davidová se tak umístila na stupních vítězů ve třetím z posledních čtyř závodů. Pět míst za Vítkovou skončila Eva Puskarčíková, která si závod pokazila sedmi střeleckými chybami.

Suverén této sezony Nor Johannes Thingnes Bö s velkou převahou ovládl zkrácený vytrvalostní závod biatlonistů v kanadském Canmore. Životním dvanáctým místem se blýskl Tomáš Krupčík, žádný jiný český reprezentant nebodoval. Kvůli silným mrazům v Kanadě museli pořadatelé zkrátit vytrvalostní závod z dvaceti na patnáct kilometrů a vybrali okruh, který je o něco více krytý.

Čeští hokejisté vstoupili do Švédských her ve Stockholmu výhrou nad domácím Švédskem 5:2 a poskočili před svého soupeře v tabulce Euro Hockey Tour na třetí místo. Hatttrickem a jednou asistencí zařídil vítězství útočník Jan Kovář, který se vrátil do národního týmu poprvé od loňských olympijských her v Pchjongčchangu. Druhý zápas na třetím podniku Euro Hockey Tour čeká svěřence trenéra Miloše Říhy staršího v sobotu v poledne proti Finsku.

První kolo tenisového Fed Cupu mezi českými obhájkyněmi trofeje a Rumunskem zahájí domácí jednička Karolína Plíšková proti Mihaele Buzarnescuové. Ke druhé sobotní dvouhře v Ostravě nastoupí Kateřina Siniaková a Simona Halepová. Rozhodl o tom los. Vítězky duelu čeká v dubnu semifinále, v němž narazí na lepšího z dvojice Belgie - Francie. Poražený týmu bude v tomtéž termínu 20. a 21. dubna hrát baráž o udržení ve Světové skupině. Češky vyhrály Fed Cup šestkrát za posledních osm let.

Petr Vabroušek si zopakoval druhé místo v extrémním závodu World Marathon Challenge, jehož účastníci uběhli za sedm dní sedm maratonů na sedmi světadílech. Stejně jako předloni český triatlonista a vytrvalec nestačil jen na Američana Michaela Wardiana, který byl opět nejrychlejší ve všech závodech. Vabroušek za ním doběhl vždy druhý. Maratonci začínali sérii opět v Antarktidě, poté závodili v Kapském Městě, Perthu, Dubaji, Madridu, Santiagu a končili v Miami. Právě na závěr na Floridě zaběhl Vabroušek svůj nejlepší čas 3:04:23. "Na start posledního maratonu jsme sice nastupovali už v mírném stadiu rozkladu, ale vidina blížícího se konce a noci strávené v posteli nás hnala rychle dopředu," uvedl na svém facebookovém profilu pětačtyřicetiletý zlínský sportovec. Jeho průměr v sedmi maratonech, mezi nimiž běžci absolvovali náročné přelety, činil 3:16:53.

Počasí

Zataženo až oblačno. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C, na jižní Moravě až 8 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.