V4 a Německo chtějí pomoci Maroku i posilovat bezpečnost

Země visegrádské čtyřky (V4) a Německo společně připraví projekt pomoci Maroku. Na tiskové konferenci po společném jednání předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky, tedy Česka, Slovenska, Maďarska a Polska, a německé kancléřky Angely Merkelové v Bratislavě to řekl slovenský premiér Peter Pellegrini. Podle něj tak země přispějí k řešení vnějších příčin migrace. "To Maroko, to byl můj nápad. Když se posílají peníze přes jiné struktury a fondy, tak příjemci ani neví, že to přišlo od nás. Maroko je země, ze které přichází nejvíce ilegálních migrantů," řekl později novinářům český premiér Andrej Babiš. Parametry připravovaného projektu ani jeho finanční rámec podle Babiše zatím nebyly stanoveny. Pellegrini i Babiš zdůraznili nutnost zamyslet se nad zajištěním bezpečnosti Evropy.

Český premiér zdůraznil význam členství v NATO. Pokud jde o EU, za zásadní označil nadcházející volby do Evropského parlamentu. Jejich tématy budou podle něj například brexit, sankční politika či migrace. Od budoucího předsedy Evropské komise Babiš očekává, že bude více naslouchat členským státům a že bude bojovat proti byrokracii. Babiš se rovněž vyslovil pro rozšíření schengenského prostoru o další státy.

ČSÚ: V českých hotelech a penzionech loni přespalo rekordních 21 milionů lidí

V českých hotelech, penzionech a dalších ubytováních loni přespalo rekordních více než 21 milionů lidí. To je o zhruba šest procent více než v roce 2017. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Přibližně každý druhý nocleh si loni zaplatil cizinec. V průměru se ubytovávali na dvě a půl noci. Nejvíc zahraničních hostů loni přijelo z Německa. Jejich počet vůbec poprvé překonal dva miliony. Následovali návštěvníci ze Slovenska a Polska. Do Česka přijíždí taky čím dál tím více Číňanů.

Babiš: ČR musí podporovat vědu, když nechce být montovnou Evropy

Česko musí podporovat vědu, výzkum, inovace a digitalizaci, pokud nechce být montovnou Evropy. Na konferenci Digitální Česko 2019 to v Černínském paláci řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Upozornil, že země, které podporují vědu a výzkum, jsou ty, které nejvíc prosperují. Česko podle něj díky výzkumnému zázemí, technické tradici a stabilitě má dobré předpoklady, aby se ubíralo tímto směrem. Babiš řekl, že ČR musí poskytnout dobré podmínky pro domácí vědce, aby neodcházeli do ciziny, případně aby se z ciziny zase do Česka vraceli. Stát také musí vytvářet zázemí pro inovativní projekty. Podle premiéra je k tomu třeba, aby se stát choval přívětivěji k občanům i firmám a aby bylo možné agendu se státem řešit přes internet a ne na úřadech.

Úrokové sazby zůstávají beze změny, rozhodla rada ČNB

Úrokové sazby se zatím zvyšovat nebudou. Rozhodla o tom rada České národní banky. Základní úroková sazba tak zůstává na 1,75 procenta. Důvodem odkladu dalšího zvýšení je podle analytiků nejspíš nejistota ohledně dopadů ekonomického vývoje v zahraničí. Roli můžou hrát vyjednávání o brexitu nebo poslední údaje o německé ekonomice.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

V některých regionech nemají nemocnice dost peněz na vyplácení příplatků

Nemocnice v některých regionech tvrdí, že nemají dost peněz na vyplácení příplatků za práci na směny pro zdravotní sestry. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se kvůli tomu příští týden sejde se šéfkou Asociace krajů Janou Mračkovou Vildumetzovou (ANO). Řekl to na setkání ředitelů nemocnic. Podle odborů někde stále pokračují kolektivní vyjednávání. Podle ministra bylo na tyto příplatky z veřejného zdravotního pojištění letos určeno 4,6 miliardy korun. Celkem mají letos nemocnice na péči dostat 13 miliard. Z peněz navíc ale musí státem a obcemi zřizované nemocnice navýšit i platové tarify. Podle některých ředitelů ale částka navíc od pojišťoven stačí na příplatek, ale nestačí na tarify.

ČNB zhoršila odhad růstu ekonomiky pro letošní i příští rok

Česká národní banka v nové prognóze zhoršila odhad růstu české ekonomiky v letošním roce na 2,9 procenta a pro příští rok na tři procenta. Na tiskové konferenci po jednání bankovní rady to uvedl guvernér Jiří Rusnok. V předchozí listopadové prognóze centrální banka počítala letos i příští rok s růstem ekonomiky o 3,3 procenta. Banka také zhoršila odhad růstu pro loňský rok, a to na 2,8 procenta z předchozích 3,1 procenta. První odhady vývoje ekonomiky za loňský rok zveřejní Český statistický úřad 15. února.

Zároveň banka v nové prognóze očekává, že průměrný kurz koruny letos bude 25 Kč/EUR a příští rok posílí na průměrných 24,20 Kč/EUR. V předchozí listopadové prognóze ČNB letos počítala s kurzem 24,70 korun za euro a příští rok s 24,20 Kč/EUR.

Škoda Auto dodá státu přes 1370 automobilů za 784 milionů korun

Automobilka Škoda Auto dodá státu v následujících dvou letech přes 1370 automobilů celkem za 784 milionů korun. Zvítězila v tendru ministerstva financí na nákup nových automobilů. Ministerstvo v soutěži poptávalo vozidla pro deset ministerstev a jejich podřízené organizace, uvedla dnes automobilka v tiskové zprávě. Škoda Auto zvítězila v sedmi z osmi vypsaných kategorií. Pro každou kategorii byla již loni v září podepsána samostatná rámcová dohoda na dva roky, podle níž se bude postupovat. U každé ze sedmi smluv je stanovena maximální částka, kterou může stát vyčerpat.

Vozy může od automobilky odebrat až 139 státních institucí. Škoda bude státu dodávat modely Fabia combi, Octavia v různých variantách, Superb, Karoq a Kodiaq. Poptávané vozy zahrnují řadu prvků volitelné výbavy, kterou zadavatel požadoval. První vozy již stát odebral, na konci ledna převzala 30 vozů Škoda Octavia combi Vězeňská služba.

CRIF: V lednu bylo vyhlášeno 1036 osobních bankrotů, o 193 více

V lednu bylo vyhlášeno 1036 osobních bankrotů, což bylo o 193 více než v loňském prosinci. Podáno bylo 972 návrhů na osobní bankrot, o 44 méně než v předchozím měsíci a zároveň nejméně od září 2017. Vyplývá to ze statistik společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, které má ČTK k dispozici. "Pro zvýšení počtu osobních bankrotů v lednu platí, že prosinec je měsícem se zdaleka nejnižším počtem osobních bankrotů v rámci roku. Vývoj počtu osobních bankrotů v letošním roce ovlivní vedle dalšího připravovaná změna podmínek pro vyhlášení osobního bankrotu," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Od července 2017 nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která má zamezit praktikám podvodných oddlužovacích společností. Podle ministerstva spravedlnosti zákon zlepšuje ochranu dlužníků, kteří usilují o bankrot.

Sněmovna minulý týden schválila svou insolvenční novelu, díky níž na možnost osobního bankrotu dosáhne širší okruh lidí v dluhové pasti. Přestane platit nynější vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků.

Inteligentní dopravní systémy budou na dalších třech úsecích dálnic v Česku

Na dalších třech úsecích dálnic v Česku vzniknou ještě letos takzvané inteligentní dopravní systémy. Mají zvýšit informovanost řidičů o aktuální situaci v provozu, o nehodách, kolonách nebo počasí. První inteligentní dopravní systém už je od loňska na úseku dálnice D1 mezi Mirošovicemi a přes Pražský okruh k Rudné na dálnici D5. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce systémy vybudovat na D1 v okolí Brna mezi 182. a 210. kilometrem, dále na dálnici D5 mezi pátým a 65. kilometrem a na celé D11. Přijímací systém budou mít zabudovaný chytrá auta, nebo je možné informace přijímat do tabletu nebo chytrého telefonu. Podle ŘSD by do roku 2020 mělo být systémeme vybaveno přibližně deset milionů aut v Evropě. Automobilky se zavázaly k tomu, že od letošního roku budou touto technologií vybavovat vybrané modely.

SVS: Hovězí z Polska mířící do Prahy v sobě nemělo salmonelu

Veterináři uvedli, že maso z problémových polských jatek, které šlo do Prahy, v sobě nemělo salmonelu. Už dříve vyloučili přítomnost veterinárních léčiv, smyslově bylo také v pořádku. ČTK to sdělil za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Od úterý veterináři provádějí intenzivní kontroly kamionů a dodávek v příhraničních oblastech, které by polské maso mohly vézt. Do čtvrtečního odpoledne zastavili 491 vozidel, 86 z nich vezlo veterinární zboží. Odebrali čtyři vzorky hovězího masa a zjistili 15 závad, které byly hlavně administrativní. Při kontrolách kamionů odebírají veterináři vzorky, pokud vozidla převážejí polské hovězí maso.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při kontrolách vytipovaných pražských restaurací také nezjistila žádné pochybení ve vztahu k původu masa ani nenašla žádné maso neznámého původu. Kontroly byly reakcí na podněty související s kauzou prodeje polského hovězího z mrtvých či nemocných zvířat. V kontrolách bude inspekce pokračovat.

MZe: Chyby při označování masa byly ve více restauracích

Chyby, kdy bylo polské maso označováno za české, objevili veterináři ve více restauracích. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo zemědělství. Nadále podle úřadu pokračují zesílené kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v obchodech a restauracích. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v úterý informoval o tom, že některé pražské luxusní restaurace nabízejí polské maso, přičemž ho vydávají za argentinské. Podle ministerstva tyto informace dostal od dozorových orgánů. Odpoledne pak na dotaz, o jaké jde podniky uvedl, že v restauraci U Moťáka pražském Karlíně se podle veterinářů našlo 31 kilogramů masa neznámého původu. Hovězího masa byla necelá třetina. Není ale jasné, zda bylo maso z problematických polských jatek. Zda byla v této restauraci i SZPI, inspekce nesdělila. "Další nesrovnalosti byly zjištěny v několika jiných pražských restauracích. Na dodacích listech byl uveden původ Česká republika, přestože maso v originálním balení mělo na etiketách jasně vyznačený původ, a to Polsko," uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Žádné konkrétní podniky však veterináři dále neuvedli.

Benzina vystoupila z programu nezávislé kontroly paliv

Největší česká síť čerpacích stanic Benzina si nově nechává kontrolovat palivo pouze v laboratořích koncernu Unipetrolu, do kterého sama patří. Od Nového roku vystoupila z programu Pečeť kvality, který zaštiťují renomované laboratoře SGS. Palivo si Benzina nechává kontrolovat na pracovištích Unipetrolu v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Podle SGS a České asociace petrolejářské průmyslu a obchodu už ale nejde o nezávislou kontrolu. To mluvčí Benziny Pavel Kaidl odmítá. "Nově vybraný dodavatel je mezinárodně akreditovanou laboratoří, která je podle české státní normy nezávislá a nestranná," říká. Nové řešení podle něj přinese větší flexibilitu, a především efektivitu při samotné realizaci a vyhodnocování kontrol. Do programu Pečeti kvality jsou zapojeny sítě OMV, Shell, Čepro a další. Chybí naopak dvojka trhu - maďarský MOL, který svá paliva vozí na kontrolu do laboratoří dceřiné společnosti Slovnaft. Všechny čerpací stanice pak namátkou kontroluje Česká obchodní inspekce.

Český film Hurvínek a kouzelné muzeum byl uveden ve stovce zemí

Český animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum byl v loňském roce uveden v téměř stovce zemí světa. Snímek byl představen na 26 festivalech a s úspěchem vstoupil do distribuce 90 zemí, například do USA, Číny, Německa nebo Jižní Koreje. V březnu snímek vstupuje do distribuce ve Velké Británii a v Rusku, kde bude uveden ve více než tisícovce kin. Na festivalu v americkém San Diegu získal Hlavní cenu pro celovečerní animovaný film. V tiskové zprávě o tom informovala mediální zástupkyně filmu Uljana Donátová. "V novodobé historii se stal Hurvínek naším nejúspěšnějším animovaným filmem v zahraničí. Jako rodinný film je také ze všech našich filmů nejčastěji dabován do nejrůznějších světových jazyků," uvedl režisér a producent filmu Martin Kotík.

V českých kinech měl Hurvínek a kouzelné muzeum premiéru v roce 2017. Na 3D snímku pracovali tvůrci pod vedením Kotíka a výtvarníka Martina Zahradníka sedm let.

Počasí v pátek

Zataženo až oblačno, místy přechodně polojasno, od západu mrznoucí déšť nebo sněžení. Na ostatním území polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě místy nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy, večer od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty -2 až +2°C, na jihu a východě až 6, na horách většinou kolem 0 stupňů Celsia.