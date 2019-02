ČR chce postavit v Sýrii centrum pro 50 sirotků, založí nadaci

Česko chce v Sýrii postavit centrum nejprve pro 50 tamních sirotků a postupně ho rozšířit. Založí kvůli tomu speciální nadaci a bude se snažit získat peníze od dárců. České televizi (ČT) to po jednání se zástupci syrské organizace Červený půlměsíc řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová loni přišla s projektem na přemístění 50 syrských sirotků z Řecka do Česka, Babiš ho ale označil za nesmyslný.

Česko má v Sýrii k dispozici pozemek o rozloze 20.000 metrů čtverečních. V areálu má postupně být školka, škola, ubytování, jídelna a sportovní areál. "Spolupráce by měla fungovat na bázi našeho červeného kříže a syrského červeného půlměsíce," uvedl Babiš. Centrum postaví syrské firmy, projekt vytvoří místní architekt. "Se syrskou stranou jsme se domluvili, že první rok bychom provoz platili," podotkl Babiš.

ČSÚ: Český průmysl je v EU na 12. příčce

Český průmysl se řadí na 12. místo žebříčku členských zemí EU s dvouprocentním podílem na její celkové produkci. Na tiskové konferenci to řekl ředitel odboru statistiky průmyslu Českého statistického úřadu Radek Matějka. Průmyslová výroba loni v Česku meziročně stoupla o tři procenta. Rostla pátým rokem po sobě, ale pomaleji než o rok dřív. Přesto tempo růstu zůstalo nad evropským průměrem. Mezi klíčové země ovlivňující vývoj průmyslu v Evropě je podle Matějky s 30procentním podílem Německo, následují s odstupem Velká Británie, Itálie a Francie. "Česko lze tradičně označit za jednu z nejprůmyslovějších zemí Evropy, což má své historické kořeny. Více než polovina naší průmyslové produkce míří na export," uvedl. V letošním roce průmysl podle analytika Patrika Rožumberského nečekají lehké časy. "Jeho orientace na export se v této fázi ekonomického cyklu začíná ukazovat jako svazující. Mezi jeho největší překážky bude patřit pomalejší globální obchod, nasycená poptávka po autech v Evropě a oslabení čínské ekonomiky. Stále však věříme tomu, že se průmyslová produkce letos v průměru vyhne meziročnímu poklesu," uvedl.

Zahraniční obchod Česka loni skončil v přebytku 132,7 miliardy korun, meziročně tak byl o 30,8 miliardy Kč nižší. Největším obchodním partnerem Česka bylo loni Německo, kam směřovala téměř třetina tuzemského vývozu. Na dovozu do ČR se německý vývoz podílel z více než jedné čtvrtiny. Celkově podle analytika UniCredit Bank Jiřího Poura bilance zahraničního obchodu loni vykázala solidní výsledek. Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil, že jedinými dvěma klíčovými odbytišti českého exportu, které loni vykázaly pokles jeho objemu, je Británie a Čína. "Důvodem pokles vývozu do Británie je nejistota spojená s procesem jejího vystoupení z Evropské unie. Pokles vývozu do Číny je dán zpomalením tamní ekonomiky," uvedl. Stavební výroba v Česku se loni meziročně zvýšila o 8,4 procenta. Dařilo se pozemnímu i inženýrskému stavitelství. V samotném prosinci stavební produkce meziročně stoupla o 3,9 procenta.

Petříček pojede za dva týdny do USA, mandát projedná vláda

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) navštíví od 20. do 23. února Spojené státy. Během návštěvy se potká s americkým protějškem Mikem Pompeem, bude to první oficiální schůzka ministrů zahraničí Česka a USA od roku 2012. Vyplývá to z materiálů pro páteční jednání vlády, která bude mandát pro Petříčkovu cestu schvalovat. Hospodářské noviny na konci ledna uvedly, že by měl Petříček s Pompeem jednat i o možném přijetí premiéra Andreje Babiše (ANO) v Bílém domě. Šéfa české diplomacie čekají i jednání na ministerstvech obrany a obchodu, setkání se zástupci českých i amerických firem a také s českými krajany v USA.

Děti a vnuci emigrantů asi dosáhnou snadněji na české občanství

Děti a vnuci krajanů, kteří emigrovali z někdejšího Československa, asi budou moci snadněji získat české občanství. Změnu přináší senátní novela, kterou doporučil beze změn schválit sněmovní ústavně právní výbor. Podpořili to všichni přítomní členové s výjimkou zástupců KSČM a SPD, kteří se hlasování zdrželi. Novela počítá s tím, že potomci emigrantů by mohli nabýt české občanství prohlášením. Stejnou úpravu navrhovalo ministerstvo vnitra už v roce 2013, Sněmovna ji ale tehdy z vládní předlohy vyřadila i přes snahu Senátu. V dolní komoře při prvním projednávání převládal argument, že k českému občanství by se mohli dostat i lidé, kteří třeba ani neumějí česky a nikdy v tuzemsku nebyli.

Kubera je pro zlepšení znalosti slovenštiny mezi českými dětmi

České děti přestávají rozumět slovenštině a pro změnu tohoto stavu existuje prostor hlavně v oblasti kultury. Při návštěvě Slovenska to novinářům řekl předseda českého Senátu Jaroslav Kubera, který se v Bratislavě setkal se slovenským prezidentem i s předsedou parlamentu. Kubera vyjádřil údiv nad tím, že v Česku je mnohem obtížnější dostat se k pořadům vysílaným ve slovenštině než na Slovensku k českým. "My starší vzpomínáme na (televizní) pondělky, protože byla (vysílána) slovenská inscenace, díky tomu všichni slovensky rozuměli," uvedl 71letý Kubera, který v minulosti na Slovensku 20 let pracoval. Předseda českého Senátu po schůzce se šéfem slovenském sněmovny Andrejem Dankem řekl, že se na Slovensku zajímal i o pravidla komunálních voleb. Na Slovensku jsou na rozdíl od Česka starostové obcí a primátoři měst voleni přímo obyvateli.

Toman: Polské maso se v restauracích vydává za argentinské

Restaurace, které odebíraly v Praze hovězí z problematických polských jatek, je následně vydávaly za argentinské. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) to řekl na sněmovním zemědělském výboru. Dodal, že pokud by se v polském hovězím našly zbytky veterinárních léčiv, přijme stát mimořádná veterinární opatření. "Chci vás ubezpečit, že to nešlo do žádných low-costových restaurací, byly to luxusní restaurace, speciálně v Praze. Braly to restaurace, které pak vydávají polské maso za argentinské, aby mohly prodávat za 1000 korun porci," řekl poslancům. Toman v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily.

Veterináři v polském hovězím mase z problematických jatek, které bylo přivezeno do Prahy, nezjistili zbytky léčiv. Maso bylo i vzhledově v pořádku. Zatím nejsou hotové testy na salmonelu, sdělil ČTK Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Nejspíš tak bylo v pořádku i 56 kilogramů masa, které odebraly restaurace, šlo o stejnou zásilku.

Systém penzí skončil loni podruhé v řadě v přebytku, a to 22 mld

Důchodový systém v Česku skončil loni v přebytku. Na penze se vybralo zhruba o 22 miliard korun víc, než se na ně vyplatilo. Příjmy činily téměř 445,5 miliardy, výdaje 423,5 miliardy korun. Penzijní soustava skončila v plusu druhý rok za sebou, předtím byla od roku 2009 v deficitu. Přebytek nemocenského pojištění se naopak postupně snižuje, Příjmy z odvodů rostou mnohem pomaleji než výdaje. Loňské údaje dnes zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Za přebytky je dobrá kondice české ekonomiky, rekordní zaměstnanost a růst mezd, uvedlo ministerstvo. Česká správa sociálního zabezpečení na konci září vyplácela bezmála 2,9 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních penzí. Počet se postupně zvyšuje. Své penzijní systémy mají také resorty obrany či vnitra.

Body loni mělo 480.000 řidičů, nejčastěji za překročení rychlosti

Nejčastějším dopravním přestupkem bylo loni překročení nejvyšší dovolené rychlosti o méně než 20 kilometrů za hodinu. Takového přestupku se dopustila třetina všech bodovaných řidičů, což je více než 130.000 případů. Trestné body loni mělo na konci roku 480.000 motoristů, z toho osm procent jich nasbíralo 12 bodů, a na rok jim tak byl odebrán řidičský průkaz. Oznámilo to ministerstvo dopravy. Úřad chystá změny v bodovém systému, překročení rychlosti o méně než 20 km/h by nově mělo být bez bodu.

Loni policisté evidovali přes 395.000 bodovaných přestupků. V Česku je podle údajů ministerstva dopravy registrováno 6,8 milionu řidičů, body tak mělo na konci roku evidováno sedm procent z nich. Nejčastěji mají řidiči v evidenci dva trestné body, což se týká 130.000 motoristů. Body sbírali především muži, kteří tvoří 80 procent z celkového počtu motoristů s trestným bodem. Druhým nejčastějším přestupkem na tuzemských silnicích loni byla jízda bez připoutání bezpečnostním pásem nebo ochranné přilby (66.000 přestupků), následovalo držení telefonu za jízdy (51.000 přestupků). Tyto přestupky tvořily více než polovinu všech bodovaných přestupků.

ČR a Vietnam si budou předávat odsouzené

Česká republika a Vietnam si budou moct předávat odsouzené osoby. Prezident Miloš Zeman podepsal ratifikační listinu ke smlouvě mezi oběma zeměmi. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček to uvedl na hradních webových stránkách. Nyní ji musí spolupodepsat premiér Andrej Babiš (ANO). Platit začne 60 dnů po výměně ratifikačních listin. Dojednání smlouvy trvalo několik let. Jednání s Vietnamem bylo zahájeno v roce 2003. Následovala řada expertních setkání. Senát schválil smlouvu loni v dubnu, Sněmovna v červnu. Poté putovala na Pražský hrad, Zeman ji podepsal po asi sedmi měsících.

MF: Počet heren klesl proti roku 2012 o tři čtvrtiny na 1801

Počet heren v Česku od začátku roku 2012 klesl o tři čtvrtiny na 1801. Počet automatů se snížil o 48 procent na 38.947. V Česku je aktuálně 457 obcí s úplným zákazem hazardu. Na tiskové konferenci to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ministerstvo podle ní připravuje IT systém na ochranu hráčů před hazardem včetně registru vyloučených hráčů. Fungovat by měl začít v průběhu příštího roku. "Česko přestalo být kasinem v srdci Evropy, zákon o hazardních hrách funguje. To je naprosto zásadní věc. V loňském roce byla znovu povolená drtivá většina kamenných provozoven. Platí v nich však nové brzdy jako povinná registrace hráčů, nabídka sebeomezujících opatření, povinné přestávky ve hře, zavírací doba nebo omezení reklamy," řekla Schillerová.

Ministerstvo podle Schillerové od příštího roku spustí IT systém na ochranu hráčů před hazardem včetně registru vyloučených hráčů. "Ten zamezí v hraní příjemcům sociálních dávek v hmotné nouzi, dlužníkům v úpadku, gamblerům se soudním zákazem nebo nařízenou ochrannou léčbou závislosti a také patologickým hráčům, kteří o zapsání sami požádají," dodala Schillerová.

Velké nádrže jsou plné z 80 pct, při suchém létě zajistí vodu

Významné vodní nádrže v České republice jsou připraveny v případě suchého léta zajistit zásobování obyvatel i průmyslu vodou, uvedlo ministerstvo zemědělství. Podle ministra Miroslava Tomana (za ČSSD) byl právě díky velkým nádržím loni v létě dostatek pitné vody pro obyvatele. Vodohospodáři podle ministerstva zároveň upravují stav hladiny nádrží tak, aby byla v případě rychlého tání sněhu zajištěna ochrana před povodněmi. Většina nádrží je zaplněna z 80 procent, méně je v Šanci na Ostravici a v Orlíku na Vltavě. Stát v rámci boje proti suchu plánuje investice do stavby dalších přehrad.

Zemřel režisér Václav Vorlíček, natočil Popelku či Arabelu

Ve věku 88 let zemřel v úterý večer režisér Václav Vorlíček. ČTK to řekl režisér Zdeněk Zelenka. Tvůrce oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku, seriálu Arabela či komedie Dívka na koštěti zemřel v nemocnici Pod Petřínem. V roce 2017 získal na filmovém festivalu v Karlových Varech cenu za umělecký přínos české kinematografii. "Je to pro mě smutná zpráva. Vorlíček seděl v přijímací komisi na FAMU, když já jsem se hlásil. Přijímal mě, když mi bylo dvacet, dneska je mi 65," řekl ČTK režisér Zdeněk Zelenka. Po FAMU Vorlíček se Zelenkou pět let vedli ročník. "Stali jsme se přáteli, protože nás spojovalo mnohé. Jednak smysl pro humor, pak obliba v dobrém víně a hlavně jsme oba měli rádi komedie," vzpomíná Zelenka. "Byl pro mě mistr komedie a člověk, který v české kinematografii zanechal nesmazatelnou stopu a šířil svými filmy dobrou pověst Československa a České republiky po celém světě. Jeho filmy byly jako jedny z mála exportovatelné a jsou pořád živé," dodal. Zelenka o Vorlíčkovi natočil dokumentární film, který se jmenuje Václav Vorlíček král komedií a pohádek.

Vorlíček se narodil 3. června 1930. Již v 17 letech měl jasnou představu o tom, že chce být režisérem. Když ho poprvé nevzali na FAMU, šel rovnou na Barrandov a dostal se do štábu režiséra Martina Friče. Po roce už Vorlíčka na FAMU přijali, školu absolvoval v roce 1956. Na Barrandov se pak vrátil a zaměstnán tam byl až do roku 1992. Do širokého povědomí Vorlíček vstoupil parodií na komiksové seriály Kdo chce zabít Jessii?, kde s filmem propojil typické kresby Káji Saudka. Na tomto filmu začala také spolupráce dvojice Václav Vorlíček - Miloš Macourek. K jejich nejslavnějším filmům patří Pane, vy jste vdova!, Dívka na koštěti, Což takhle dát si špenát či Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko. Vrcholem jejich televizní tvorby se staly i ve světě úspěšné pohádkové seriály Arabela a Arabela se vrací. Populární byly také sci-fi seriály Létající Čestmír a Křeček v noční košili. K Vorlíčkovi neodmyslitelně patří pohádky. Tou ve světě neslavnější a autorovi nejmilejší jsou Tři oříšky pro Popelku. Diváci si oblíbili i Prince a Večernici, Kouzelný měšec, Jezerní královnu, Jak se budí princezny či Krále sokolů. Vorlíčkovy filmy jsou charakteristické nezaměnitelným a často hodně černým humorem. Na druhou stranu ale Vorlíček dokázal být velmi poetický ve svých slavných pohádkových příbězích.

Počasí

Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 0 až +4 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem -3 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem +3 °C.

Sport

Čeští tenisté budou hrát o postup do kvalifikace Davisova poháru 2020 v Bosně a Hercegovině. Půjde o první vzájemný duel těchto soupeřů, proto o pořadateli rozhodl los. Baráž se uskuteční v polovině září po grandslamovém US Open. Zatímco čeští tenisté v letošní kvalifikaci nestačili minulý týden na Nizozemsko, Bosna prohrála hladce v Austrálii. Vítěz se příští rok zúčastní kvalifikace o postup na finálový turnaj pro osmnáct nejlepších týmů, poražený bude hrát v roce 2020 pouze v euro-africké zóně.