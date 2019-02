MPO vyhlásí druhou výzvu na čerpání dotací pro internet, o první nebyl zájem

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve čtvrtek (7. 2.) vyhlásí druhou výzvu na čerpání dotací pro pokrytí rychlým internetem. Informovala o tom ministryně průmyslu Marta Nováková za hnutí ANO. Příjem žádostí začne 8. května. O první výzvu měli operátoři velmi malý zájem, od roku 2017 požádali jen o dotace v řádu desítek milionů korun. Stěžovali si na nejasné podmínky. Podle ministryně bude mít druhé kolo upravená pravidla. Peníze slouží k pokrytí domácností, které zatím nemají přístup k rychlému internetu. V Česku jich je zhruba 90 tisíc. Dotace z unijního programu musít být vyčerpané do konce roku 2023. Firmy si měly původně rozdělit až 14 miliard korun.

Obrana koupí dva nové pasivní sledovací systémy, dodá je pardubická ERA

Ministerstvo obrany koupí dva nové pasivní sledovací systémy. Armádě je dodá pardubická společnost ERA. Za dva mobilní systémy obrana zaplatí asi 645 milionů korun bez DPH. O zakázce informoval vládu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Pasivní radiolokátory přijímají elektromagnetickou energii z okolí, samy ale žádné signály nevysílají. Žádný radar je proto nemůže odhalit. Dokážou sledovat mnoho cílů současně. Firma ERA je tradičním dodavatelem pasivních radiolokátorů, v Pardubicích byly v minulosti vyrobeny světoznámé radiolokátory Věra či Tamara.

Polovina z 300 kg podezřelého hovězího z Polska se dostala ke spotřebitelům

Ze zhruba 300 kilogramů hovězího masa z problematických polských jatek, které se dostalo do ČR, se 137 kilogramů prodalo spotřebitelům nebo restauracím. ČTK to sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. 112 kg směřovalo do Prahy, kde se podařilo 56 kg zajistit ve skladu, a nedostalo se tak k zákazníkům. Zbytek masa byl distribuován do několika pražských restaurací, kde se již spotřebovalo. Dvacet kilogramů masa směřovalo do Varnsdorfu v Ústeckém kraji, kde jej řezník všechno prodal zákazníkům. Dvě dodávky masa byly v Kostelci nad Labem také prodány konečným spotřebitelům.

Česká republika stále zvažuje zákaz dovozu hovězího masa z Polska, zopakoval v pondělí ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Podle něj jde v případě dodávek hovězího masa z problémových jatek o opakované selhání polské strany. Zpoždění informací o problémech podle ministra podkopává důvěru ve veškerou polskou potravinářskou produkci. Veterináři začnou od úterý intenzivně kontrolovat kamiony s potravinami v příhraničních oblastech s Polskem.

Česká vláda uznala Guaidóa dočasným prezidentem Venezuely

Česká vláda uznala předsedu venezuelského parlamentu Juana Guaidóa prozatímním prezidentem Venezuely namísto Nicholase Madura. Informoval o tom vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Stejný krok učinila i řada dalších států Evropské unie. Guaidó složil přísahu jako úřadující prezident poté, co venezuelský parlament neuznal druhý prezidentský mandát Nicoláse Madura, protože vzešel z nedemokratických voleb. Uznání Guaidóa za úřadujícího prezidenta Venezuely navrhl vládě ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Návrh dopoledne před zasedáním kabinetu projednala Bezpečnostní rada státu. Petříček před jednáním vlády novinářům řekl, že minulý týden na schůzce ústavních činitelů panovala shoda na tom, že současný Madurův režim není řešením.

Agentura EFE s odvoláním na venezuelské ministerstvo zahraničí informovala, že venezuelská vláda Nicoláse Madura přehodnotí vztahy s evropskými zeměmi, které uznaly Juana Guaidóa úřadujícím prezidentem Venezuely. Česká republika nemá ve Venezuele diplomatické zastoupení, podle stránek ministerstva zahraničí se o konzulární věci stará česká ambasáda v Havaně.

NKÚ: Ministerstvo vnitra vytvořilo téměř po 14 letech koncepci archivnictví

Ministerstvo vnitra vytvořilo koncepci o řízení archivů skoro až 14 let poté, co začal platit zákon o archivnictví. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad. Minimálně stejně dlouho pak resort vnitra neurčil, jakým směrem by se mělo archivnictví v Česku ubírat. Zákon přijatý v roce 2005 počítal s hlubším řízením archivů. Bez koncepce od ministerstva ale byl podle NKÚ například problém s digitalizací.

Nejvyšší kontrolní úřad se taky zaměřil na 86 objektů archivů, včetně Národního archivu v Praze a Moravského zemského archivu v Brně. Podle NKÚ čtvrtina nesplňovala podmínky pro ukládání archiválií.

Poldi Kladno má nového majitele, stala se jím Opimo Trade

Společnost Opimo Trade se stala novým vlastníkem kladenské Poldi. Zkrachovalou firmu vydražila v lednu za 140 milionů korun, v pátek požádala o prodloužení lhůty k doplacení 50 milionů korun, v pondělí tuto částku dopaltila. ČTK to potvrdil insolvenční správce Michal Žižlavský. Jednatel firmy Pavel Filipčík po dražbě ČTK řekl, že jeho záměrem je obnovit v Poldi výrobu.

V Česku roste počet nemocných chřipkou, trvá plošná epidemie

V Česku stále přibývá lidí s chřipkou - od minulého týdne vzrosl počet nemocných téměř o 20 procent. V současnosti je u plošné chřipkové epidemie v republice 1715 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Nemocnost je nejvyšší v Plzeňském kraji. Velký počet lidí s chřipkou je pak i v kraji Libereckém, Jihomoravském a Moravskoslezském. Nejvíc nemocných je mezi dětmi a seniory. Jde převážně o vir chřipky typu A, který je součástí vakcín. Lidé, kteří se před sezonou nechali očkovat, tak mají podle Jana Kynčla ze Státního zdravotního ústavu velkou šanci, že se jim chřipka vyhne, nebo u nich bude mít mírnější průběh.

V nemocnicích kvůli chřipkové epidemii zůstává zákaz návštěv na odděleních.

Počet pasažérů v autobusech se po zavedení slev zvýšil o tři procenta

Počet cestujících v autobusech se po loňském zavedení státních slev pro studenty a důchodce zvýšil o dvě až tři procenta. ČTK to sdělil mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Před slevami počet pasažérů v autobusech klesal. O jednotky procent navýšili využití vlaků i železniční dopravci. Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou na jaře schválila vláda. Podle sdružení se situace okolo využívání slev v jednotlivých regionech liší. Vyšší zájem dopravci zaregistrovali především v okolí velkých měst a aglomerací. S tím souvisí i různé zkušenosti se slevami jednotlivých dopravců.

Zloději vyloupili zlatnictví v K. Varech, škoda je milionová

Neznámí zloději vyloupili v pondělí ráno v Karlových Varech zlatnictví. Podle prvních odhadů způsobili škodu za několik milionů korun, informovala ČTK krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Vloupání se odehrálo v lázeňské části města na jedné z nejrušnějších karlovarských ulic, na Staré Louce. Na objasnění případu a dopadení pachatele policie pracuje. Nasadila do pátrání i vrtulník a policejní psy.

Zlatnictví se stalo terčem zločinců v Karlových Varech už podruhé v posledních týdnech. Na konci ledna bylo přepadeno zlatnictví poblíž autobusového nádraží.

Sníh na řadě míst ČR zkomplikoval dopravu

Sníh druhým dnem komplikuje dopravu v Česku. V pondělí ráno ještě sněžilo například na řadě míst Středočeského, Ústeckého či Olomouckého kraje. Tam, kde v noci sněžit přestalo, mají zase hasiči práci s odstraňováním popadaných stromů a větví. Silničáři varují před náledím a sněhovými jazyky. Bez proudu bylo v pondělí ráno v Česku zhruba 14.800 domácností, problémy jsou hlavně na jihu Čech a na Moravě. Situace se uklidnila v Kladně, které ráno zrušilo kalamitní stav vyhlášený v neděli.

Vláda schválila zavedení elektronických dálničních známek

Vláda v pondělí schválila zavedení elektronických dálničních známek. Dálniční poplatky by nově měly být placeny i snímány elektronicky, papírové kupony pak úplně skončí. Se zavedením elektronických kuponů počítá návrh novely zákona o pozemních komunikacích od roku 2021. Vláda zároveň ponechala maximální možnou sazbu za roční známku na 1500 Kč pro osobní automobily. V rámci nového systému bude možné dálniční poplatek uhradit elektronicky prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Platby, které budou vázány na registrační značku příslušného auta, bude evidovat informační systém provozovaný Státním fondem dopravní infrastruktury. Kontrolovat se budou prostřednictvím kamer, ke kontrole by mohly sloužit i mýtné brány. Systém by do budoucna měl umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky, po kterých některé kraje volaly.

Resort dopravy si od zavedení elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně a zároveň snížení provozních nákladů až o 120 milionů korun za rok.

Kvitová zůstala ve světovém žebříčku druhá, Plíšková je pátá

Tenistka Petra Kvitová zůstala po turnaji v Petrohradu, kde při obhajobě loňského titulu vypadla ve čtvrtfinále, na druhém místě světového žebříčku. Další Češka Karolína Plíšková je v pořadí WTA Tour stále pátá. Kvitová se dostala na druhé místo žebříčku po Australian Open, kde podlehla ve finále Naomi Ósakaové. Na prvním místě světového deblového žebříčku je stále Kateřina Siniaková před spoluhráčkou Barborou Krejčíkovou. V mužském žebříčku patří Tomáši Berdychovi 79. pozice, ve stovce je ještě daviscupový reprezentant Jiří Veselý (97.).

Počasí v úterý

Polojasno, ráno místy mrznoucí mlhy. Během dne v Čechách až oblačno a na severu ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C a na horách kolem -2 stupňů Celsia.

Meteorologové varují před silným mrazem v západní polovině republiky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí do úterního rána. Hlavně v údolích můžou v noci teploty klesnout pod minus 12 stupňů Celsia, ojediněle až na minus 15 stupňů Celsia.