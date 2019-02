Vláda projedná zavedení elektronických dálničních známek

Vláda v pondělí projedná zavedení elektronických dálničních známek. Dálniční poplatky by nově měly být placeny i snímány elektronicky, papírové kupony pak úplně skončí. Zvýší se i maximální sazba poplatků. Vyplývá to z návrhu zákona o pozemních komunikacích, přičemž předkládající ministerstvo dopravy počítá se zavedením elektronických kuponů od roku 2021. V rámci nového systému bude možné dálniční poplatek uhradit elektronicky prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace.

Systém by do budoucna měl umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky, po kterých některé kraje volaly. "Tím pádem si budete moc třeba do budoucna koupit dálniční známku jenom pro ty kraje, kam často jezdíte. Dá se s tím ušetřit a může to být efektivnější," řekl ČTK ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Resort dopravy si od zavedení elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně a zároveň snížení provozních nákladů až o 120 milionů korun za rok.

Sníh omezil auta, vlaky i letadla, na Moravě se zvedají řeky

Husté sněžení v Čechách komplikovalo dopravu na silnicích, železnici a v MHD, omezilo také provoz na pražském Letišti Václava Havla. Silničáři vyslali do terénu veškerou techniku, situaci jim ale komplikoval vítr, neustávající sněžení či uvízlé kamiony. Těžký sníh lámal stromy a větve. Kvůli poruchám na vedení se dopoledne ocitlo bez elektřiny přes 20.000 odběratelů společnosti ČEZ hlavně v Plzeňském a Středočeském kraji a na 13.000 zákazníků EON hlavně na jihu Čech. Sněžení se má pozvolna přesunout z Čech na Moravu. Na východě země mezitím kvůli tání sněhu a dešti stoupají hladiny řek, kulminovat mají v pondělí.

Od rána nejvíce nasněžilo na Šumavě, kde připadlo zhruba 20 centimetrů sněhu, v jižních Čechách či v jižněji položených částech Středočeského kraje deset až 15 centimetrů sněhu. Husté sněžení zasáhlo i další české kraje, nad Prahou mohli lidé ráno pozorovat bouřku. Komplikovaná situace byla na jihu Čech, kde mokrý sníh vyvracel stromy do silnic, na železnici i do elektrického vedení. Také doprava ve středních Čechách byla kvůli silnému sněžení komplikovaná. Policie evidovala desítky nehod, většinou bez větších následků. Potíže měly příměstské autobusy, některé kvůli počasí nevyjely. Problémy byly i na železnici.

Z pražského letiště v Ruzyni bylo odkloněno kvůli sněhové nadílce sedm letů, a to do Vídně a do Brna. Některé spoje se již do Prahy vrátily. Letiště i v hustém sněžení je v provozu, kvůli odklízení sněhu z přistávací a vzletové dráhy ale některé lety nabraly zpoždění až několik desítek minut. V Praze měly problémy také autobusy MHD, sníh navátý na výhybkách způsobil potíže i na pražském železničním uzlu.

Skupina lidí protestovala na Pražském hradě proti kontrolám

Necelé dvě desítky lidí se sešly na Hradčanském náměstí, aby tam blokovaly bezpečnostní kontroly při vstupu do areálu Pražského hradu. Akce se zúčastnil i místopředseda Senátu Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN) a místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN). Kontroly při vstupu do areálu Hradu fungují od roku 2016, od počátku vzbuzují kritiku. Jak uvedl místostarosta Lacina, řada lidí se na městskou část v otázce kontrol obrací, protože narušují přirozenou cestu mezi Prahou 1 a Prahou 6, na kterou byli Pražané po desetiletí zvyklí.

Senátor Růžička řekl, že areál Pražského hradu nemá být uzavřeným turistickým skanzenem, ale otevřenou městskou čtvrtí. "Praha přestává být pro Pražany. A děláme si to sami," uvedl. Na místo protestu politik dorazil na běžkách. Vysvětlil, že byl na Petříně a na Prahu 6, kde žije a také zasedá v zastupitelstvu, je odtud nejpřímější cesta právě přes Hrad. Růžička již začátkem roku zaslal prezidentovi dopis, ve kterém žádá odstranění kontrol. S ohledem na sněhovou nadílku a nepřízeň počasí nebyl na Hradě takový turistický provoz, jaký bývá o víkendu běžný. U kontrol se tedy žádné větší fronty netvořily, což udělalo protestujícím trochu čáru přes rozpočet. Jejich cílem bylo ve frontách úmyslně zdržovat, ovšem se zachováním vší slušnosti vůči příslušníkům policie a hradní stráže.

Odborník: Polovina diabetiků umírá kvůli onemocnění srdce

Příčinou úmrtí poloviny diabetiků je onemocnění srdce. Cukrovka zvyšuje pětkrát riziko srdečního selhání, častěji jim hrozí i cévní mozková příhoda, lidově mrtvice. Cukrovkou v Česku trpí téměř milion lidí, každoročně jich přibývá kolem 3000. Většina pacientů má diabetes druhého typu, který se rozvine vlivem nezdravého životního stylu. Odhaduje se, že v roce 2030 bude diabetiků už kolem 1,2 milionu. Největší nárůst podílu nemocných ve věkové skupině je mezi 60. a 75. rokem, kdy se zvyšuje z 18.000 na 35.000 diabetiků na 100.000 obyvatel.

Rakouští turisté objevují v jižních Čechách Třeboň, díky rybám

Rakouští turisté objevují v poslední době z jižních Čech Třeboň, Českou Kanadu a další místa. Český Krumlov zapsaný na seznamu UNESCO již pro ně není hlavním lákadlem. Jihočeský kraj představí v květnu gastronomii, řemesla, podniky i umění z jižních Čech na třídenní slavnosti v Linci. Rakouský turistický trh je letos pro kraj prioritou. ČTK to řekl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek. V kraji ročně přenocují čtyři miliony turistů. Zatímco počet turistů z německého Bavorska roste meziročně o 20 procent, u Rakušanů je tempo pomalejší.

Nejlepším loňským filmem bylo podle kritiků drama Jan Palach

Nejlepším českým filmem roku 2018 bylo podle filmových novinářů drama režiséra Roberta Sedláčka Jan Palach. Jeho producenti na slavnostním večeru v pražském Divadle Archa převzali Cenu české filmové kritiky. Ocenění za nejlepší režii dostal Olmo Omerzu díky road-movie Všechno bude. Nejlepší scénář napsali podle kritiků Tomáš Pavlíček a Lucie Bokšteflová ke komedii Chata na prodej. Celkem získalo cenu osm titulů ze 14 nominovaných.

Zatímco v nominacích na České lvy, jež se budou předávat 23. března, dominuje politický thriller Toman o vývoji v poválečném Československu, na Cenách české filmové kritiky nezískal tento film nominaci ani jednu. Jako nejlepší loňský film ohodnotili kritici snímek Jan Palach. Filmoví novináři ho nominovali také v kategorii režie, scénář, nejlepší herec, nejlepší herečka a objev roku, a byl tak favoritem večera. Na rozdíl od trilogie Agnieszky Hollandové Hořící keř, jejíž děj začíná okamžikem studentova sebeupálení, Sedláčkův film sleduje poslední rok a půl Palachova života.

Muzeum v Benátkách ukazuje stovky hraček ze všech koutů světa

Muzeum hraček v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku letos oslaví dvacetileté výročí. Specialitou muzea jsou domečky a pokojíčky pro panenky z let kolem roku 1910. Ve vitrínách jsou k vidění také vzácné japonské hračky. Podle majitele muzea Jiřího Fialy je to největší sbírka historických hraček v České republice. Exponáty z Japonska shání Fiala prostřednictvím své manželky, která z Japonska pochází. Některé hračky jsou vzácné i v samotném Japonsku, v Evropě tak podle něj mohou být zcela ojedinělé.

Sport

Čeští tenisté se v premiérovém ročníku nového formátu Davisova poháru na finálový turnaj do Madridu neprobojovali. Na domácí půdě v Ostravě podlehli Nizozemsku 1:3 a v září je čeká baráž. Rozhodly o tom dva zápasy. Nejdříve Lukáš Rosol s Jiřím Veselým podlehli 6:7, 6:3 a 6:7 ve čtyřhře Jeanu-Julienu Rojerovi a Robinovi Haasemu a pak sedmnáctiletý debutant Jiří Lehečka navzdory odvážnému výkonu prohrál 4:6, 6:2 a 3:6 s jedničkou soupeře Haasem. Veselý hrál čtyřhru navzdory zranění z páteční dvouhry, při které si vykloubil prst na pravé noze. Do dvouhry už kvůli zraněné noze nastoupit nemohl a kapitán Jaroslav Navrátil nasadil Lehečku. Ten se stal nejmladším tenistou, který kdy v českých barvách v Davisově poháru nastoupil. Poklonu mu složili týmoví kolegové i kapitán Navrátil, který se společně se synem Michalem podílí na Lehečkově přípravě.

Pavel Maslák vyhrál závod na 400 metrů na halovém atletickém mítinku v Karlsruhe a časem 46,78 sekundy si vylepšil letošní maximum. Na akci prestižní série IAAF World Indoor Tour zaběhl Filip Šnejdr na dvojnásobné trati osobní rekord 1:47,01 minuty a stačilo mu to na třetí místo.

Skikrosařka Nikol Kučerová vybojovala na mistrovství světa v Utahu sedmé místo. Na stejné trati v Solitude, kde si v pátek Eva Samková dojela pro zlato ve snowbordcrossu, měla Kučerová v semifinále tvrdý pád, přesto dosáhla druhého nejlepšího výsledku na MS. Před čtyřmi lety skončila v Kreischbergu šestá. Novými králi světového skikrosu jsou kanadská lyžařka Marielle Thompsonová a Francois Place z Francie.

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová obhájila titul juniorské mistryně světa. Na šampionátu v Königssee byla nejrychlejší v obou soutěžních jízdách a zopakovala prvenství z loňského roku, kdy zlatou medaili vybojovala ještě v barvách Německa. Nyní se postarala o historický výsledek pro český skeletonový sport. Po změně občanství získala dvaadvacetiletá pražská rodačka pro Českou republiku už druhou trofej po nedávném triumfu v seriálu Interkontinentálního poháru. Fernstädtová mistrovský závod vyhrála v součtu časů s náskokem 58 setin před Belgičankou Kim Meylemansovou. Třetí skončila Ashleigh Pittawayová z Británie.

Počasí

Zataženo, denní teploty 0 až 4 stupně Celsia.