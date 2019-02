Stoltenberg: NATO nemá v úmyslu rozmístit v Evropě jaderné rakety

Severoatlantická aliance nemá v úmyslu rozmístit v Evropě nové jaderné rakety. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg to řekl německé televizi ZDF v reakci na páteční oznámení Spojených států, že odstupují od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Také podle Stoltenberga Rusko smlouvu INF porušilo a to tím, že rozmístilo nové rakety. K rozmístění nových amerických raket s jadernými hlavicemi v Evropě vyzval polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz.

Spojené státy v pátek oznámily, že odstupují od smlouvy s Ruskem o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. Washington tvrdí, že Moskva smlouvu porušila výrobou nové střely. Oznámením se spustila půlroční výpovědní lhůta, během níž je ještě možné o osudu dohody jednat. Rusko porušení smlouvy popírá a vyhradilo si právo na odvetnou reakci a opatření. V sobotu pak prezident Vladimi Putin uvedl, že Rusko rovněž odstupuje od smlouvy s USA. Jak informoval agentura TASS, Putin to řekl na setkání s ministry zahraničí a obrany. Podle agentury Reuters Putin souhlasí s návrhem ministerstva obrany začít vyrábět nadzvukovou raketu středního doletu.

Smlouva INF uzavřená v éře prezidenta USA Ronalda Reagana a sovětského reformního vůdce Michaila Gorbačova ukládá oběma státům zlikvidovat rakety s doletem 500 až 5000 kilometrů. Jako jediná v dějinách se tak vztahuje na celou třídu zbraní. Sovětské rakety tehdy byly i na československém území.

Skandál se zkaženým masem zasáhl 14 zemí včetně ČR, EU vyšetřuje

Evropská unie zahájila vyšetřování skandálu kolem problémového masa z Polska. Kontroloři v pondělí odcestují do Polska, aby situaci analyzovali, potvrdila mluvčí Evropské komise. Skandálem je podle komise zasaženo nejméně 14 zemí včetně České republiky. Příslušný polský masokombinát v Mazovském vojvodství, kde polské úřady provádějí vyšetřování mimo jiné kvůli ilegálním porážkám zvířat, byl uzavřen. Na začátku současné aféry s polským hovězím stála reportáž zpravodajské televize TVN24. Z ní vyplynulo, že během noci byl na jatkách porážen nemocný dobytek. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala dnes agentura DPA.

Český ministr zemědělství Miroslav Toman řekl, že do Česka se dostalo zhruba 300 kilogramů hovězího z problematických polských jatek. Kritizoval přitom, že Varšava opakovaně ujišťovala, že toto maso do ČR vyvezeno nebylo. Na Slovensko bylo dovezeno až 600 kilogramů masa z jatek v Polsku. Francouzské ministerstvo zemědělství uvedlo, že ze 795 kg zkaženého masa, které se do Francie dovezlo, se nejméně 150 kilogramů dostalo ke spotřebitelům. Na 500 kilogramů zkaženého masa bylo zničeno a po 145 kg masa ještě úřady pátrají.

Úřady žádají kvůli přijímání více Ukrajinců o posílení o 133 míst

Ministerstva vnitra, zahraničí a práce žádají o další pracovníky kvůli zamýšlenému zdvojnásobení počtu přijímaných pracovníků z Ukrajiny. Resorty by rády získaly celkem 133 nových úřednických či inspektorských míst. Bez posílení by se mohlo vyřizování agendy zhroutit. V návrhu na navýšení kvót pro přijímání ukrajinských pracovníků to uvedlo ministerstvo zahraničí. V pátek přitom ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po prvním jednání koalice o rozpočtu na příští rok uvedla, že by se počet státních zaměstnanců měl snížit o desetinu.

Program pro přijímání pracovníků z Ukrajiny má Česko od roku 2016. Původně přes něj smělo přijet 3800 lidí ročně. Kvůli nedostatku pracovních sil a požadavkům zaměstnavatelů se počet už dvakrát navyšoval. Nejdřív na 9600, pak na 19.600. Nově by to od dubna mělo podle návrhu být 40.000 lidí ročně.

Ministerstvo dá třem krajům 740 milionů korun nad rámec kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyčlení nad rámec takzvaných kotlíkových dotací 740 milionů korun na bezúročné půjčky pro obyvatele Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Půjčky jsou určeny na předfinancování nákladů spojených s výměnou starých kotlů pro nejméně sedm tisíc domácností. Moravskoslezský a Ústecký kraj patří k místům s nejhorší kvalitou ovzduší. Některé obce nabízejí lidem pomoc při vyřizování dotace.

Babiš: Místo obědů zdarma by se mohly rozšířit nynější projekty

Vládní koalice možná nebude dál prosazovat zavedení obědů do škol zdarma. Mohla by se přiklonit spíš k rozšíření dosavadních projektů, díky nimž mohou školáci z chudších rodin už teď mít školní stravování bezplatně. Na tiskové konferenci po jednání zástupců koaličních stran o rozpočtu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministerstvo školství už několik let projekt s obědy zdarma pro děti z chudých rodin má. Každý rok na něj vydává zhruba 30 milionů korun. Stravování tak má tisícovka dětí, uvedl už dřív ministr Robert Plaga (ANO). Další program obědů do škol, který se platí hlavně z evropských peněz, má i ministerstvo práce. Stravu v tomto školním roce dostává asi 6000 školáků z devíti krajů. Některé kraje a školy ale zapojení do projektů odmítají. Podle nich je vyřizování příliš složité. Podle Babiše jsou školní obědy zdarma zatím ještě "otevřená otázka". Podotkl, že stravu dostávají ve školách zdarma děti ve Finsku, Maďarsku či na Slovensku. Řekl, že ho překvapila odmítavá reakce škol v Česku.

Počet Čechů na Facebooku stoupl na 5,3 milionu

Počet registrovaných Čechů na sociální síti Facebook se loni zvýšil zhruba o šest procent na 5,3 milionu. Více než polovinu tvořili lidé ve věku od 13 do 35 let. Mírně převládají ženy, kterých je mezi uživateli 2,7 milionu. Vyplývá to informací společnosti AMI Digital. V pondělí firma Facebook oslaví 15 let od založení. Nějakou zkušenost s touto sociální sítí má podle průzkumu AMI Digital Index přes 94 procent tuzemských uživatelů internetu.

"Facebook je masové médium, ale v poslední době má trochu problém s tím, že stárne. Aaktivnější uživatelé se tak přesouvají na jiné sociální sítě, zejména na Instagram a do chatovacích aplikací jako jsou Messenger, Whatsapp nebo Viber," uvedl ředitel AMI Digital Vladan Crha. Instagram měl loni na konci prvního čtvrtletí asi dva miliony českých uživatelů a nyní jich má 2,3 milionu. Rostl tedy o 15 procent. Zvyšuje se na něm také aktivita uživatelů, zatímco na Facebooku stagnuje nebo klesá.

Díky obrazu našli v Ústí nad Labem vilu svých předků

Ústecké muzeum vystavuje restaurovaný obraz, díky němuž našli potomci průmyslníků z Německa rodnou vilu v Ústí nad Labem. Olejomalbu známého malíře Josefa Reinera věnovali příbuzní muzeu. Rodinná památka měla za sebou dramatický osud. Němečtí potomci jednoho z významných místních průmyslníků Alfreda Spahna ji propašovali v roce 1982 do nového domova, když se stěhovali z tehdejšího východního do západního Německa. Obraz zachycuje tovární areál s domem jejich předka v ústecké čtvrti Neštěmice.

V červnu 2017 z Německa přijeli potomci podnikatele do Ústí nad Labem a podle starého obrazu chtěli dům najít, což se jim povedlo. Při příležitosti cesty po stopách předků malbu věnovali do sbírek muzea. "Obraz namaloval významný ústecký malíř Josef Reiner v roce 1928 na zakázku úřednictva závodu, které jej pak darovalo svému zaměstnavateli při oslavách 25. výročí založení podniku," uvedl historik Martin Krsek. Strojírenská firma konstruktéra a autora řady patentů nepřežila světovou hospodářskou krizi, továrník propustil všech 300 zaměstnanců a v roce 1930 se zastřelil. Rodina podle Krska musela prodat továrnu i vilu s veškerým zařízením, aby pokryla dluhy, z Ústí nad Labem odešla jen s obrazem a osobními věcmi.

V Lomnici nad Popelkou budou modely památek z Českého ráje

Zmenšené modely hradů, zámků a kostelů z Českého ráje budou čtvrt roku vystavené v muzeu v Lomnici nad Popelkou na Semilsku. Autorem většiny z nich je bývalý dlouholetý kastelán hradu Valdštejn Ladislav Koucký. Tři modely vytvořil Petr Vodička. Na výstavě bude zhruba 20 zmenšenin hradů, zámků a kostelů. Ve většině případů jsou v poměru 1:125, to znamená, že jeden metr památky představuje v modelu osm milimetrů. "Zajímavostí je, že model kostelu Jana Nepomuckého na Valdštejně v barokní podobě byl v roce 2000 vystaven na prestižní akci Deset století architektury na Pražském hradě," uvedl ředitel muzea Jan Drahoňovský.

Bývalý kastelán z Valdštejna se vytvářením zmenšenin památek z Českého ráje začal zabývat před zhruba 20 lety. "Rád jsem propagoval památky a říkal lidem, že v okruhu patnácti kilometrů kolem Valdštejna se nachází 12 zpřístupněných hradů a zámků," uvedl Koucký. Jeho zmenšenina Valdštejna dlouhodobě zdobí halu turnovské radnice. V lomnickém muzeu bude jen fotografie tohoto rozměrného modelu, který má 240 na 120 centimetrů.

Snowboardcrossařka Samková se stala mistryní světa

Olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková je i mistryní světa. Prvního cenného kovu ze světového šampionátu se dočkala v americkém Solitude, kde všem jízdám suverénně kralovala. Pětadvacetiletá rodačka z Vrchlabí zkompletovala svoji zlatou sbírku. Na mistrovství světa startovala popáté. Svěřenkyně trenéra Marka Jelínka ve vyřazovacích jízdách soupeřkám vždy rychle odjela.

"V tréninku jsem se cítila v jízdách dost unavená a byla jsem z toho taková nesvá. Bála jsem se, ale najednou jsem se v závodních jízdách cítila úplně super. Bylo nádherně, bylo člověku teplo," pochvalovala si Samková. S tradičně nakresleným knírkem, tentokrát zlatým, měla proti sobě v semifinále největší sokyně - pětinásobnou mistryni světa Lindsey Jacobellisovou z USA a olympijskou vítězku z Pchjongčchangu Michelu Moioliovou. Na Češku se ve finále snažila dotáhnout Britka Charlotte Bankesová, ale Samková si první místo pohlídala a už před cílem se radovala ze zlata. Pro bronz si dojela Moioliová.

Sport

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na Světovém poháru v Hamaru závod na 3000 metrů. Druhou Rusku Natalii Voroninovou porazila o více než sekundu a půl. Po prvním triumfu v sezoně se trojnásobná olympijská vítězka vrátila do čela průběžného pořadí. Sáblíková nastoupila v předposlední rozjížďce s Kanaďankou Isabelle Weidemannovou a dosud vedoucí ženu SP na dlouhých tratích za sebou nechala o šest vteřin. Časem 4:02,177 se dostala do čela a už ji neporazily ani závodnice z poslední jízdy. Světový pohár v Norsku je pro jedenatřicetiletou Sáblíkovou poslední prověrkou před vrcholem sezony, kterým bude příští týden v Inzellu mistrovství světa na jednotlivých tratích.

Stav kvalifikace tenisového Davisova poháru mezi českými a nizozemskými tenisty je po prvním dnu vyrovnaný 1:1. Lukáš Rosol nenavázal na výhru Jiřího Veselého a prohrál 2:6 a 4:6 s hostující jedničkou Robinem Haasem. Rosol porazil Haaseho v pěti z předchozích šesti vzájemných zápasů, ale v Ostravě se mu tentokrát nedařilo. O postupu do listopadového finále v Madridu, kterým po změně formátu Davisův pohár poprvé v historii vyvrcholí, se tak rozhodne dnes. Je otázkou, kdo z českých tenistů bude pro čtyřhru a následující dvouhry k dispozici. Veselý dohrával zraněný a zdravotní problémy má i Adam Pavlásek.

Počasí

Oblačno až zataženo, místy občasný déšť, který bude později v polohách nad 800 m přecházet ve sněžení. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C, v západní polovině Čech kolem 3 °C.