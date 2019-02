Poslanci se ostře střetli kvůli postupu vyhošťování cizinců

Poslanci se ostře střetli kvůli návrhu na zrušení soudního přezkumu správních rozhodnutí o vyhoštění cizinců z Česka. Vystoupení Lubomíra Volného z SPD provázelo dokonce bouchání do lavic. Volný se tvrdě opřel v souvislosti s migrací do Evropské unie a prohlásil také, že za případem seniora nepravomocně odsouzeného za terorismus jsou takzvaní vítači. Hádka vypukla při projednávání vládní cizinecké novely, která je ve Sněmovně ve druhém čtení. Poslanci o ní debatu nedokončili, jednací den navíc předčasně skončil. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ohledně varování poslanců SPD před hrozbou kriminality a terorismu ze strany imigrantů uvedl, že SPD straší lidi, a připomněl, že posledním odsouzeným za terorismus v Česku byl senior Jaromír Balda, sympatizant hnutí Tomia Okamury. Baldu poslal soud nepravomocně do vězení za způsobení nehod dvou osobních vlaků. Chtěl u lidí vyvolat strach z muslimských migrantů. Hamáček uvedl, že Balda konzultoval útoky s pracovnicí SPD.

Babiš: Jsme proti návrhu EK na většinové hlasování o daních

Česká vláda je jednoznačně proti úmyslu Evropské komise, která navrhuje státům EU postupně začít o daňových záležitostech rozhodovat většinovým hlasováním místo nynější jednomyslnosti. Při sněmovních interpelacích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Považuje to mimo jiné za ohrožení české ekonomiky. Nesouhlasně se vyjádřila již dříve i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Nápad předložil komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici s tím, že umožní rychlejší přijímání změn, do suverenity členských zemí by prý nezasahoval. Přesun k většinovému rozhodování by podle něj mohl nastat v několika fázích do roku 2025. "Dokud já budu ve vládě, nikdy nebudeme souhlasit se změnou na většinové hlasování v rámci daní," řekl dnes Babiš.

Členské země potřebu jednomyslného souhlasu u daňových otázek využívají někdy k prosazení svých témat. Komise připomíná například český postup, kdy Praha kvůli své snaze prosadit možnost využívat přenesený systém daňové povinnosti známý jako reverse charge řadu měsíců blokovala možnost přesunu elektronických publikací do nižší sazby DPH.

Do debaty o vládní čtvrti se hlásí starostové městských částí

Nadále nejistá zůstává dohoda o vybudování vládní čtvrti v pražských Letňanech. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) novinářům řekl, že vedle splnění dalších podmínek magistrátu bude také záležet na tom, co bude chtít stát udělat s budovami v centru města, odkud by se do Letňan přestěhovali úředníci. Starostové Letňan a dalších dotčených městských část ohlásili, že se chtějí zapojit do jednání o záměru. Podle zástupců realitního trhu by nová úřednická čtvrť udělala z Letňan prémiovou lokalitu typu Karlína nebo Smíchova.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce na městské pozemky v Letňanech do nového areálu umístit 10.000 státních úředníků, magistrát tam požaduje také nemocnici a byty. Kvůli blízkosti dvou letišť v Letňanech a Kbelích je navíc případná zástavba omezena výškově na úroveň šesti podlaží. Starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) na facebooku uvedl, že z jeho pohledu je nutné se vyhnout tomu, aby budovy v centru zůstaly prázdné. O slovo se přihlásili také starostové Letňan a sousedních Kbel, Prahy 9 a Čakovic. Příští týden v pondělí se chtějí sejít a mluvit o možných dopadech na severovýchodní část Prahy. "Zásadně nesouhlasíme s tím, že se jedná o nás bez nás a že za našimi zády dochází k dohodám, které ovlivní život a budoucnost více než 20.000 občanů naší městské části," uvedl starosta Letňan Zdeněk Kučera (ANO). Podle dalších starostů je třeba v oblasti řešit dopravní situaci, kterou by další byty mohly zkomplikovat.

Zeman se setkal s čínským velvyslancem a zástupci Huawei

Prezident Miloš Zeman přijal na Pražském hradě čínského velvyslance Čang Ťien-mina a dva představitele čínské komunikační firmy Huawei. Na twitteru to uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Před výrobky Huawei varoval v prosinci Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle něj představují bezpečnostní riziko. Firma se proti varování ohradila, Zástupci Huawei podle Ovčáčka informovali Zemana o svých investičních plánech do budoucna. Zeman už dříve mluvil o tom, že Huawei má zájem budovat v Česku mobilní sítě páté generace (5G) za 8,5 miliardy korun.

Hospodářské noviny uvedly, že přístup českých úřadů k Huawei otevřel českým politikům dveře do Washingtonu. Podle listu se díky postupu úřadů uspíšila schůzka Petříčka s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem, na níž se bude jednat o možném pozvání premiéra Andreje Babiše (ANO) do Bílého domu. Deník uvedl, že by se schůzka českého premiéra s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mohla uskutečnit na jaře.

Sněmovna odmítla snahu omezit okruh plátců autorských poplatků

Sněmovna odmítla snahu Senátu, který chtěl osvobodit od autorských poplatků provozovny, v nichž reprodukovaná hudba tvoří pouze kulisu a není předmětem podnikání. Novelu autorského zákona Sněmovna schválila v původní vládní verzi, která má usnadnit přístup zdravotně postiženým k literatuře či notovým záznamům. Novelu nyní dostane k podpisu prezident. Rozšíření novely prosadil v horní komoře senátor Ivo Valenta (za Soukromníky), podle něhož se autorské svazy domáhají poplatků i tam, kde to není důvodné. Podle něj lidé nechodí do hospod kvůli tomu, že jim tam z rádia hrají jejich oblíbené písničky. Proti se postavilo nejen ministerstvo kultury, ale také 1600 umělců prostřednictvím petice. Podle nich je senátní návrh v rozporu s českým autorským právem, s právem Evropské unie a rozhodovací praxí Soudního dvora EU. Obhájci senátního návrhu namítali, že novela neokrádá autory, protože jen ruší duplicitní placení autorských poplatků.

Tisícovka Čechů a Slováků žaluje Rakousko kvůli indexaci dávek

Asi tisícovka Čechů a Slováků, kteří pracují v Rakousku a děti mají v zahraničí, u rakouských soudů napadla takzvanou indexaci rodinných dávek. Podle nových pravidel se od začátku ledna jejich výše a míra slev na dani odvíjí od životních nákladů v zemi, kde dítě žije. Kvůli tomu vede s Rakouskem Evropská komise řízení, které může skončit až před unijním soudem. Píše to rakouský tisk. Podle české europoslankyně Martiny Dlabajové z hnutí ANO indexace na společném vnitřním trhu vytváří nové překážky místo toho, aby se členové EU snažili odstraňovat ty stávající. Indexace se týká hlavně mnoha pečovatelek ze zahraničí, které si Rakušané najímají vzhledem k tomu, že jejich služby jsou levnější než služby rakouských ošetřovatelek. Klaus Katzianka, šéf agentury, která zprostředkovává zahraniční pečovatelky do Rakouska, podle webu Presse.at tvrdí, že by jich kvůli krácení rodinných přídavků mohlo z práce odejít 20 až 30 procent.

V Praze klesla kriminalita, méně bylo kapesních krádeží i vražd

Pražští policisté loni řešili 47.601 trestných činů, nejméně od roku 1991. Podobně jako v předchozích letech byla objasněna zhruba čtvrtina všech činů. Na tiskové konferenci to řekla náměstkyně pro kriminální policii a vyšetřování Radka Drexlerová. Mezi trestnými činy převažovaly tradičně krádeže, byla jich skoro polovina. Policisté ale zaznamenali výrazný pokles zejména kapesních krádeží. Loni se jich stalo 5331, o 1982 méně než v roce 2017. Pokles byl loni i u krádeží motorových vozidel, sestup je v tomto ohledu podle Drexlerové dlouhodobý. Dalších majetkových trestných činů, jako jsou například podvody nebo zpronevěry, naopak mírně přibylo. Vražd se loni v hlavním městě událo 14, o osm méně než předloni. Objasněny byly všechny.

Registrované partnerství uzavřelo 3117 dvojic, roste zájem žen

Registrované partnerství dosud uzavřelo 3117 párů. Od července 2006 do konce minulého roku to bylo 1954 mužských a 1163 ženských dvojic. V poslední době vzrostl zájem žen o oficiální svazek. O jeho zrušení pak požádalo 448 párů. ČTK o tom informoval člen Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) Jan Fiala. Registrovaní mohou třeba získat informace o zdravotním stavu svého protějšku. Mohou po něm také dědit jako v manželství. Nemají ale společné jmění či nárok na vdovský a vdovecký důchod. Sirotčí penzi nemusí dostat ani jejich potomek. Registrované dvojici zákon adopci zakazuje. Ve Sněmovně je teď novela občanského zákoníku, která má umožnit manželství všem. "Od června 2016, kdy Ústavní soud zrušil zákaz adopce dětí registrovanými partnery, se dá vypozorovat zvýšený zájem lesbických párů o tuto instituci. Například v roce 2018 jej poprvé v historii registrovaného partnerství uzavřelo víc ženských párů než mužských," uvedl Fiala. Podle Fialy zákaz mnohé od partnerství pravděpodobně odrazoval. Poukázal na to, že děti registrovaných partnerů mohou mít oficiálně dál ale jen jednoho rodiče, což komplikuje situaci v běžném životě i při rozpadu svazku či při úmrtí. Podle výsledků loňského průzkumu agentury Median tři čtvrtiny Čechů a Češek souhlasí s tím, že by lidé měli mít možnost uzavírat manželství bez ohledu na svou sexuální orientaci, pokud se mají rádi.

Na jízdné od dnešního platí nižší DPH, jízdenky však nezlevní

Jízdné ve vlacích, autobusech nebo na lanovkách od dnešního dne spadá do nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Místo 15 procent je nově deset procent. Dopravci už naznačili, že ceny jízdenek se nesníží, ušetřenými penězi chtějí pokrýt rostoucí náklady na provoz. Novelu zákona o DPH schválili zákonodárci v prosinci loňského roku. Proti změně se postavila Asociace krajů, nesouhlasila s ní ani vláda. Podle kritiků jde o "dárek" pro dopravce, protože to nepovede ke snížení cen jízdenek. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) při schvalování novely uvedla, že snížení sazby připraví veřejné rozpočty asi o 930 milionů korun.

S Luďkem Munzarem se rozloučili kolegové herci, letci i motoristé

Dlouhotrvajícím potleskem na poslední cestě doprovodili Luďka Munzara jeho herečtí kolegové, letci, motoristé i veřejnost, kteří zaplnili historickou budovu Národního divadla (ND) v Praze. Již před oficiálním zahájením pietního aktu stály před dveřmi divadla stovky lidí. Filmový a divadelní herec Munzar zemřel 26. ledna po dlouhé těžké nemoci. Bylo mu 85 let. Dopoledne v zaplněném divadle zahájila audionahrávka, na které Munzar recitoval báseň Františka Novotného Až bude moje duše bez těla, kterou zhudebnil Jiří Pavlica. Moravský muzikant později se svoji skupinou Hradišťan zahrál píseň Kamínek na dlani.

"Umělecká autorita, záhy uznávaný a oblíbený partner starších kolegů a kolegyň, později vzor pro mladší a nejmladší - nejen hereckým uměním, ovládajícím brilantně plastickým gestem i mluvou velký prostor ´kamenného divadla´," zavzpomínal ve smuteční řeči ředitel Národního divadla Jan Burian. V minulosti připustil, že se s Munzarem kvůli situaci v Národním divadle často dohadoval. Z ND Munzar odešel společně s manželkou Janou Hlaváčovou v roce 1990, když se jejich představy o poslání a směřování divadla rozešly s představami nového vedení první scény. Ředitelem ND byl v té době Ivo Žídek. K publiku Munzar promluvil z archivních nahrávek. Přítomné rozesmál záznam, v němž příznivec tradičního divadla Munzar hovořil o tom, že by "strašně nerad sedl do dopravního letadla, které by řídil alternativní pilot". Munzar byl vášnivým letcem a čestným členem Aeroklubu Letňany. Mezi hosty se proto objevilo také šest pilotů včetně dvojnásobného mistra světa v letecké akrobacii Petra Jirmuse. Nad střechou Národního divadla před obřadem přeletěla dvě letadla.

V Labském dole je rekordní množství sněhu

V lavinovém Labském dole v Krkonoších je rekordní množství sněhu, přes 2,5 metru. Zjistili to vědci ze Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), kteří v odlehlém údolí v lokalitě Schustlerova zahrádka měří výšku sněhu několikrát za zimu. Považují to za pozitivní signál pro celé hory. Pokud na jaře sníh odtaje postupně, sníží se v Krkonoších deficit vody, což by mohlo také snížit dopad sucha poslední dekády na populace vzácných druhů rostlin. Hydrometeorologové v ČR označili sucho v loňském létě za extrémní. Nejvíce srážek podle nich chybělo právě v Královéhradeckém kraji. Se suchem se potýkají také Krkonoše, i když dopady nejsou tak citelné jako v podhůří. V posledních letech kvůli suchu z Krkonoš mizí vrba bylinná, která je arktickým druhem a v ČR se jako pozůstatek doby ledové vyskytuje kromě Krkonoš pouze na dvou místech v Jeseníkách. Vědci dávají úbytek jejích populací do souvislosti s klimatickou změnou.

Počasí

Zataženo až oblačno. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C, na Šumavě, v Jeseníkách a v Beskydech kolem +3 °C.