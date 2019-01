Dovoz z Británie do ČR se kvůli obavám z brexitu propadá

Dovoz zboží z Británie do ČR se v posledních měsících stále více propadá, v listopadu se snížil meziročně o 35,9 procenta. Pokles importu se postupně prohlubuje už od loňského ledna, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Český export do Británie loni za 11 měsíců klesl jen o 2,7 procenta. Podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka listopadová hodnota dovozu zboží z Velké Británie do ČR může být negativním výkyvem, za období leden až listopad je meziroční pokles nižší. "Nicméně negativní trend je zřejmý a je velmi pravděpodobné, že brexit, resp. obavy z něj, k tomu přispívají. Z této situace profitují firmy v ostatních evropských zemích, které dokážou nahradit dodávky britských firem," uvedl Marek.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda připomněl, že Spojené království je spolu s Rakouskem jediným z klíčových importérů do ČR, jehož objem dovozu loni meziročně klesal. Dovoz z Rakouska loni od ledna do listopadu meziročně klesl o 1,6 procenta, import z Británie ovšem o 14,9 procenta. Stále nejistá podoba nadcházejícího brexitu tak vede k růstu opatrnosti ve vzájemném česko-britském obchodě.

EU zopakovala, že o brexitové dohodě nelze znovu jednat

Nové vyjednávání o textu dohody o podmínkách britského vystoupení z EU není možné, reagoval mluvčí předsedy Evropské rady Donalda Tuska na hlasování britské sněmovny. Právě k dojednání změn týkajících se takzvané irské pojistky, která je ovšem součástí dohody, britští poslanci vyzvali premiérku Theresu Mayovou. Tuskův mluvčí zopakoval postoj unie, koordinovaný s 27 hlavními městy bloku, že "rozvodová dohoda" zůstává nejlepší a také jedinou cestou, jak zajistit spořádaný odchod Británie z evropského bloku.

Britští poslanci na závěr série hlasování o pozměňovacích návrzích k vládnímu plánu pro další postup ohledně brexitu podpořili požadavek, aby kontroverzní severoirskou pojistku nahradila nespecifikovaná "alternativní ujednání" v zájmu zachování hladkého provozu na irské hranici. Řada poslanců se obávala, že pojistka, která by měla zabránit zavedení klasického hraničního režimu mezi Irskem a Severní Irskem, představuje riziko udržením pout s evropskými strukturami i po brexitu. Dolní komora britského parlamentu také podpořila návrh, který odmítá variantu, že Británie opustí Evropskou unii bez dohody. Tento dodatek však nespecifikuje, jak tohoto cíle dosáhnout, a není pro vládu právně závazný.

Senát podle Kubery referendum neschválí, Vondráčka to mrzí

Senát podle svého předsedy Jaroslava Kubery (ODS) v současném složení neschválí ústavní zákon o referendu, protože všelidové hlasování s ohledem na zkušenosti z Británie nechce. Podle předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) by měl Senát respektovat ústavu. Šéfové obou komor to řekli novinářům po společné večeři členů vedení Sněmovny a Senátu. "My nechceme referendum z principu. Podívejme se na brexit, jak někdy dopadá takové referendum. Nemyslíme si, že přímá demokracie je to, co by nás spasilo," dodal Kubera. Vondráček namítl, že uzákonění referenda si přejí až tři čtvrtiny členů Sněmovny a ústava s existencí pravidel pro plebiscit počítá.

Senátorský klub Senátor 21 připraví žalobu na prezidenta Zemana

Senátorský Klub pro liberální demokracii - Senátor 21 připraví text žaloby na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušení ústavy. Na tiskové konferenci při jednání horní komory to řekl předseda klubu Václav Láska. Impulzem k tomuto kroku podle něj byly zásahy prezidenta a zaměstnanců Hradu do justice. Senátoři se chtějí věnovat i dřívějším skutkům, do diskuse s ústavními právníky jich mají vytipovanou zhruba dvacítku. V klubu je šest senátorů z jednaosmdesátičlenné horní komory.

Vztah Hradu k justici se začal veřejně probírat v uplynulých týdnech, kdy týdeník Respekt napsal, že kancléř Vratislav Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta. Mynář kontakty později potvrdil, nevidí na nich nic špatného. Zeman poté uvedl, že Mynář jednal se soudci z jeho pověření. Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách, údajně mu prezident naznačoval, že by ho výměnou mohl jmenovat do čela Ústavního soudu.

MfD: Finanční správa vyřadila Huawei z tendru na daňový portál

Generální finanční ředitelství vyloučilo čínskou společnost Huawei z veřejné zakázky na vybudování portálu Moje daně za více než půl miliardy korun. S odvoláním na materiály ve věstníku veřejných zakázek o tom píše Mladá fronta Dnes (MfD). Postup finančního ředitelství podle deníku přebírají také další státní instituce. Před výrobky čínských firem Huawei a ZTE v prosinci varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle něj představují bezpečnostní riziko.

Portál Moje daně by měl v budoucnu zjednodušit podávání daňových přiznání. Vzhledem k tomu, že v něm budou osobní údaje a citlivá data, patří projekt do takzvané kritické infrastruktury státu, píše MfD. Finanční ředitelství proto podmínky tendru upravilo podle nedávno vydané metodiky NÚKIB. Úřady podle ní mohou rizika plynoucí z používání systémů firem Huawei a ZTE zohlednit už při zadávání veřejné zakázky.

Němečtí neonacisté jezdí cvičit na střelnice do Česka

Němečtí pravicoví extremisté se v minulých letech několikrát setkali v Česku, aby se cvičili ve střelbě. S odvoláním na informace, které německá vláda poskytla opoziční parlamentní straně Levice, o tom informovala agentura DPA. Česko podle ní o pohybu neonacistů ví a s Německem spolupracuje. Kromě ČR se pravicoví extremisté setkávali na střelnicích také v Bulharsku. Informace o Česku jako oblíbeném cíli výletů německých pravicových radikálů se objevily již v roce 2012.

Výdej další sady výročních dvacetikorun doprovázely opět fronty

První den výdeje dvacetikorunových mincí s portréty prvního ministra financí Aloise Rašína, jeho pozdějšího nástupce Karla Engliše a prvního guvernéra Národní banky Československé Viléma Pospíšila u příležitosti 100. výročí měnové odluky od Rakousko-Uherska doprovázely fronty. Před pražskou centrálou České národní banky v ulici Na Příkopě se před devátou hodinou ráno vinula fronta několika stovek lidí až do poloviny ulice Nekázanka. Nově také ČNB začala vydávat klasickou oběžní stokorunovou bankovku s přetiskem k 100. výročí odluky.

Loni 24. října vydala centrální banka ke 100. výročí vzniku Československa dvacetikorunové mince s portréty Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše. Jejich prodej na pobočkách centrální banky rovněž doprovázely několikahodinové fronty. ČNB plánuje u bankovky i každé z mincí vydat opět omezený počet, 200.000 kusů od každé. Mince a bankovky není možné objednat ani zaslat. Možná je pouze výměna za jakékoli jiné české mince a bankovky, a to výhradně na pracovištích České národní banky v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. ČNB stanovila maximální možné množství pro výměnu na tři dvacetikoruny od každého motivu a tři stokoruny s přetiskem na osobu.

ČNB také vydá k 100. výročí československé měny zlatou minci v hodnotě 100 milionů korun. Její hmotnost bude 130 kilogramů, průměr má mít víc než půl metru a silná bude 45 milimetrů. Půjde pouze o výstavní exponát. Tato mince bude k vidění na výstavě České národní banky nazvané 100 let česko-slovenské koruny, která se bude konat od pátku 1. února do neděle 28. dubna v Císařské konírně Pražského hradu.

Senát se připojil k připomínce Dne památky obětí holokaustu

Senát se přidal k připomínce Dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, který připadá na 27. ledna. Připojil se po vzoru jiných parlamentů k usnesení s definicí antisemitismu, které Sněmovna přijala v pátek. "Senát považuje za zásadní, aby český stát systematicky a trvale jakýmkoli projevům antisemitismu důrazně bránil," uvedl předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Antisemitismus je podle usnesení definován jako určitý způsob vnímání Židů, který lze popsat jako nenávist vůči Židům.

Zemřel rozhlasový novinář Karel Lánský

Ve věku 94 let zemřel novinář Karel Lánský. Jako tehdejší pracovník Československého rozhlasu pomáhal po okupaci v srpnu 1968 udržet svobodné vysílání. Loni 28. října obdržel od prezidenta Miloše Zemana Řád bílého lva za zásluhy o republiku. O jeho úmrtí informovala Radiožurnál jeho dcera. Poslední rozloučení se podle ní konalo v nejužším rodinném kruhu. Po revoluci byl Lánský v komisi pro vyšetřování událostí z roku 1968 a dva roky působil jako ředitel zahraničního vysílání rozhlasu. „Myslím si, že jsem nějakou zásluhu měl. Některé věci, zejména kolem 1968, jsem dělal i dost na vlastní pěst,“ řekl v říjnu po převzetí vyznamenání.

Od roku 1945 byl Karel Lánský členem Komunistické strany Československa, se stranickou politikou se ale nikdy neztotožnil. Za kritické postoje v KSČ ho komunisté v roce 1961 poprvé vyloučili ze strany. Živil se jako dělník, v době pražského jara nastoupil do rozhlasu. V srpnových dnech okupace patřil k lidem, kteří zabránili tomu, aby rozhlas převzali kolaboranti. Několik dní ho řídil. Vysílání se snažil udržet za každou cenu, vyjednáváním i výhrůžkami. Na možnost odstřihnutí telefonů například reagoval slovy: „No podívejte se, rozhlas prostě je základní informátor a nejrychlejší informátor pro pražské obyvatele. Proto když zastavíte rozhlas, za dvě hodiny tady máte tisíce lidí, protože ti lidé mají k rozhlasu vždy v krizových situacích kladný vztah. Půjdou sem i s rizikem, že po nich budou střílet.“

Osudy disidentů představí nová kniha

Osudy předních disidentů ze třinácti evropských zemí bývalého východního bloku nabídne první díl rozsáhlé dvoudílné publikace Slovník disidentů, který právě vydal v českém překladu Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Oba díly představí na 1500 stranách jednotlivé disidenty z evropských států bývalého východního bloku a zemí Sovětského svazu spolu se studiemi událostí z let 1956 až 1989. Kniha je dostupná v elektronické podobně na https://slovnik-disidentu.cz/ webových stránkách. Ukazuje opozici v celém komunistickém období, řekl na představení knihy ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra.

Na dvoudílné publikaci pracovaly jedenáct let stovky lidí z desítek národních redakcí. První díl se věnuje evropským zemím východního bloku. V září 2019 vyjde druhý díl obsahující jedenáct států bývalého Sovětského Svazu.

V Č. Budějovicích se našly ostatky zpovědníka Přemysla Otakara II.

Archeologové objevili při záchranném výzkumu a geofyzikálního průzkumu kláštera na českobudějovickém Piaristickém náměstí dřevěnou schránu, v níž jsou podle dochovaných zpráv uloženy ostatky Jindřicha Libraria OP (Ordo Praedicatorum, Řád bratří kazatelů). Byl prvním převorem českobudějovického kláštera dominikánů po jeho založení a zemřel v roce 1281. Podle dochovaných legend byl zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla Otakara II. Ten město České Budějovice založil. Po prvním průzkumném vrtu archeologové vyvrtají do nově objevené prostory vrt další a spustí průzkumnou minisondu, která objevený prostor detailně zmapuje. "Speciálně upravené robotické rameno, určené původně pro šetrný odběr vzorků, umožní přečíst písemnosti uvnitř, na stěnách i na papírech u dřevěné schrány," uvedli archeologové.

Sport

Na Zlatou tretru do Ostravy dorazí dvojnásobná mistryně světa ve skoku do výšky a královna uplynulých sezon v této disciplíně Ruska Maria Lasickeneová. Hvězdou stovky bude Američan Ronnie Baker, jenž byl loni časem 9,87 sekundy druhým nejrychlejším sprinterem sezony. "V Ostravě jsem ještě nikdy nestartoval, ale vím, že Usain Bolt tento mítink proslavil, a to je signál, že tam nesmím chybět. Věřím, že se diváci budou mít na co těšit, chci zaběhnout co nejrychlejší čas," vzkázal Baker. Společně s ním se v hlavním programu na start postaví i český rekordman Zdeněk Stromšík. Účast na Zlaté tretře už přislíbily oštěpařka Nikola Ogrodníková a mílařka Simona Vrzalová. Velkou zahraniční hvězdou bude také olympijská vítězka na čtvrtce Shaunae Millerová-Uibová z Baham.

Počasí

Jasno až polojasno, ojediněle nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Během dne postupně přibývání oblačnosti a ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší teploty 0 až +4 °C, při nízké oblačnosti kolem -2 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C.