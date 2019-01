Ministr Petříček na východě Ukrajiny navštívil frontový přístav Mariupol

Přístavní a zároveň frontové východoukrajinské město Mariupol navštívil český ministr zahraničí Tomáš Petříček během posledního dne své návštěvy na Ukrajině. V doprovodu ukrajinského partnera Pavla Klimkina obhlédl kontrolní stanoviště u frontové linie mezi vládními vojsky a proruskými separatisty, vzdálené asi 25 kilometrů od ukrajinského přístavu Mauriopol u Azovského moře a 45 kilometrů od hranic s Ruskem. Přes kontrolní stanoviště přechází podle hlídkujících vojáků až 5000 civilistů denně, jde například o penzisty z povstalci ovládaných území, kteří si na ukrajinské straně vyzvedávají důchody, o cestující za příbuznými nebo o pracující dojíždějící do mariupolských podniků. "Linie dotyku je něco, co člověk z kanceláře asi nemůže pochopit," řekl Petříček novinářům. "Trpí tu nejvíce obyčejní lidé," upozornil a v této souvislosti přislíbil, že Česká republika by mohla rozšířit svou pomoc určenou dětem postižených konfliktem.

Během návštěvy Mariupolu, na kterou ukrajinská strana pozvala i šéfa dánské diplomacie Anderse Samuelsena, Petříček v souvislosti se situací na východě Ukrajiny apeloval na Rusko, aby začalo plnit své závazky z minských dohod o urovnání konfliktu mezi vládními vojsky a proruskými separatisty, který si od jara 2014 vyžádal přes 10.000 mrtvých. Cesta "dokládá jasnou podporu České republiky ukrajinskému lidu v jeho boji za nezávislost, suverenitu a územní celistvost," napsal český ministr na twitteru.

Česko si v žebříčku vnímané korupce polepšilo

Bodové zisky Česka v žebříčku vnímané korupce mohou být křehké. Naznačují to události posledního roku týkající se možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Česko si v posledním hodnocení polepšilo ve dvou dílčích indexech, které se týkají podmínek pro založení či provozování byznysu. Ve všech ostatních aspektech ČR stagnovala. Transparency International to uvedla v tiskové zprávě k celosvětovému žebříčku vnímané korupce. V něm si Česko loni polepšilo o dva body na 59 ze 100 možných, což zemi posunulo o čtyři pozice nahoru na 38. místo. Mírný posun vpřed odráží spíše stabilní podmínky pro založení či provozování byznysu než progresivní systematické změny, hodnotí TI. Pro skutečné zlepšení je podle organizace potřeba udělat několik jednoduchých kroků. Berlínský sekretariát Česko v rámci západní Evropy a EU označuje jako zemi, kterou je třeba sledovat.

Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů mezi experty, posuzují deset dílčích indexů. První místo v žebříčku obsadilo Dánsko následované Novým Zélandem, na posledních pozicích jsou ze 180 sledovaných zemí Somálsko a Sýrie. Výrazně loni ztratily Spojené státy, které klesly ze 16. na 22. místo. Slovensko skončilo na 57. pozici.

Hospodářská komora odmítá zvýhodnění pracovníků z Ukrajiny

Hospodářská komora odmítá záměr mzdově zvýhodňovat pracovníky z Ukrajiny. Novinářům to řekl prezident komory Vladimír Dlouhý. Záměr podle něj odporuje principu rovných podmínek. Podle odborového předáka Josefa Středuly má mzdové kritérium naopak zabránit zneužívání ukrajinských pracovníků. V návrhu na zvýšení ročních kvót pro režim zrychleného přijímání kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny se podle komory objevil návrh, aby ukrajinským pracovníkům byla povinně zaručena vyšší mzda než českým pracovníkům na stejných pozicích. Podle návrhu měli pracovníci z Ukrajiny dostávat 1,2násobku zaručené mzdy nebo mzdový medián v dané profesi. "Považuji to za tlak odborářů," dodal Dlouhý.

"Požadovali jsme zavedení vládou regulovaného režimu na zrychlené zaměstnávání pracovních sil z Ukrajiny, abychom pomohli zaměstnavatelům řešit akutní nedostatek pracovníků. S úmyslem mzdově zvýhodňovat tyto pracovníky před českými zaměstnanci ale nesouhlasíme, na pracovištích by měli mít zaměstnanci rovné podmínky bez ohledu na to, odkud pochází," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý. Například stavební a provozní elektrikář má zaručený příjem v 5. platové třídě 19.850 Kč, ukrajinský pracovník by měl ale podle komory nárok pobírat nejméně 23.820 Kč, tedy 1,2 násobek zaručené mzdy. Hospodářská komora dlouhodobě upozorňuje na to, že trh práce se nachází v situaci, která v historii ČR nemá obdoby. Firmám chybí reálně už 440.000 zaměstnanců.

Zeman na schůzce s Babišem mluvil o investičních plánech Huawei

Prezident Miloš Zeman na schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) mluvil o plánech čínské komunikační společnosti Huawei na investice v Česku. Babiš to po setkání v Lánech řekl novinářům. Před výrobky čínských firem Huawei a ZTE varoval před Vánocemi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle něj představují bezpečnostní riziko. Babiš zopakoval své dřívější tvrzení, že by se kybernetická bezpečnost měla řešit na celoevropské úrovni. Zeman varování NÚKIB v minulosti opakovaně kritizoval, podle něj výrobky Huawei bezpečnostní riziko nepředstavují. Uváděl také, že českým firmám působícím na čínském trhu hrozí kvůli varování českého úřadu odvetná opatření. Před výrobky Huawei varovaly i některé další státy.

Babiš řekl, že ohledně Huawei není co řešit a že organizace, které spravují klíčovou infrastrukturu státu, podle zákona musejí na základě varování NÚKIB provést bezpečnostní audit. Zopakoval také, že by se záležitost kybernetické bezpečnosti měla řešit na celoevropské úrovni. Babiš se Zemanem debatovali také o zdanění finančních náhrad za majetek nevydaný v církevních restitucích nebo o přípravě rozpočtu. Babiš uvedl, že prezident sdílí jeho odmítavý postoj ke zvyšování životního minima, které prosazuje ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Oceněný prezident Kiska varoval na brněnské univerzitě před populismem

Slovenský prezident Andrej Kiska převzal velkou zlatou medaili Masarykovy univerzity. Podle rektora Mikuláše Beka přispěl k uchování masarykovské a štefánikovské tradice v české a slovenské politice. Slovenský prezident varoval v projevu na univerzitě před populismem a šířením nedůvěry ve stát. "Stačí chvíle nepozornosti a to, co demokracii trvá vybudovat roky, si zlo nebo totalita vezme přes noc," varoval slovenský státník. Také Bek zdůraznil, že svobodný polistopadový režim nemusí být samozřejmostí a že dnes znovu jde o dělbu kontroly a moci ve státě, o toleranci menšinových názorů, o svobodu médií a ochotu pomáhat potřebným. Prezident Kiska v projevu také připomněl, že na Masarykově univerzitě studuje přes 5000 Slováků.

Babiš: K postiženým regionům je třeba přistupovat individuálně

Mezi strukturálně postiženými regiony panují podle premiéra Andreje Babiše (ANO) rozdíly, je třeba zvolit individuální přístup. Babiš to uvedl při senátním veřejném slyšení k situaci v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Asi nejhůře je na tom podle premiéra Karlovarský kraj kvůli chybějící dálnici a s tím souvisejícímu nezájmu investorů, nejlépe Moravskoslezský. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) uvedla, že loni bylo ve vládním programu RE:START na hospodářskou přeměnu uvedených tří krajů k dispozici 12 miliard korun. Dalších šest miliard korun z unijních fondů bude poskytnuto na školství, zdravotnictví, životní prostředí a infrastruktury, uvedla Dostálová.

Samy regiony si podle ministryně musí určit strategické projekty, které povedou k reálné změně. "Určitě to nejsou rekonstrukce kapliček a místních komunikací, to musí být strategické projekty typu Karlovarský kraj - dálnice, vysoké školství, Ústecký kraj - boj s chudobou, boj s nepřizpůsobivými, abychom je lépe začleňovali do společnosti," řekla Dostálová. V případě Moravskoslezského kraje se už díky bezpočtu projektů z Ostravska stává metropolitní oblast. Karlovarský kraj podle Babiše dostal 629 milionů korun, Ústecký 1,52 miliardy a Moravskoslezský 1,76 miliardy korun v letech 2013 až 2017. Premiér dále uvedl, že se chystá zákon o zrušení investičních pobídek pro budování montoven, na kterých stát za 15 let vyplatil 50 miliard korun. Podporovat chce nyní investice s přidanou hodnotou.

Podle kritiků, mezi něž patřil i předseda Senátu a bývalý teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS), ale samotné investice nic nevyřeší. Podle předsedy senátního výboru pro územní rozvoj Zbyňka Linharta (za STAN) se navzdory investicím nedaří vyrovnávat rozdíly mezi kraji. Nejproblematičtějším regionem je Ústecký kraj kvůli nejvyšší nezaměstnanosti, zadluženosti i poklesu hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele z 96 procent na 72 procent za uplynulých 23 let.

Studie: Ceny řemeslných prací v ČR stouply za dva roky o čtvrtinu

Za řemeslné práce dnes Češi zaplatí v průměru o 27 procent více než v roce 2016. Ceny rostou hlavně kvůli zdražování řemeslné práce, která je způsobená zejména nedostatkem pracovní síly na trhu. Největší zájem je o zedníky, elektrikáře, truhláře a instalatéry. Vyplývá to z dat internetového portálu Nejřemeslníci.cz. Jak uvedl výkonný ředitel portálu Martin Ekrt, lidé dnes podle něj plánují zakázky ve větším rozsahu, nešetří na použitém materiálu ani práci řemeslníků. V posledních dvou letech nejvíce vzrostla poptávka po zednických pracích, o 52 procent. Poptávka po stavebních firmách stoupla o třetinu, zájem o malířské práce se zvýšil o čtvrtinu, o instalatéry o pětinu. Přestože podle údajů portálu Nejřemeslníci.cz poptávka po řemeslné práci roste, s jejími výsledky zákazníci nejsou vždy zcela spokojeni. "Vadí jim především to, že výsledná cena zakázky je mnohdy vyšší, než původně očekávali, nebo neodpovídá kvalitě odvedené práce. Zadavatelé práce často naráží také na omezené časové možnosti řemeslníků a nedodržování smluvených termínů," dodal Ekrt.

Kriminalita v Česku klesla o 4,9 pct na 192.405 trestných činů

V Česku loni klesla kriminalita o 4,9 procenta na 192.405 trestných činů. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci policie. Snižování kriminality zaznamenali policisté pátý rok po sobě. Na poklesu se podle statistik podepsal zejména menší počet majetkových trestných činů, méně evidováno bylo i vražd a dalších násilných trestných činů. Nejčastěji vyšetřovali policisté právě majetkové trestné činy, kterých bylo 98.670, o 9827 méně než v roce 2017. Násilných činů zaznamenali policisté 13.553, meziročně o 119 méně. Z toho bylo 116 vražd, což byl oproti roku 2017 pokles o 30 vražd. Kriminalita postupně klesá pátým rokem, naposledy se zvýšila v roce 2013 po lednové amnestii odcházejícího prezidenta Václava Klause. Tehdy vzrostla o sedm procent na více než 325.000 trestných činů, více než polovinu pachatelů tvořili recidivisté.

Rychlodráha do Drážďan by měla vést přes Ústí nad Labem

Připravovaná vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany by měla vést přes Ústí nad Labem. Tvůrci studie trati odmítli původní variantu trasy mimo krajské město. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) to oznámila v tiskové zprávě. Podle odhadů by vlaky na trati měly převážet desítky tisíc pasažérů denně. Ústí informaci o tom, že vysokorychlostní trať povede přes jeho území, podle primátora Petra Nedvědického (ANO) vítá. "Město bude Praze vzdáleno 25 minut, to znamená, že umožníme velkou mobilitu pracujících," uvedl primátor. Podle něj by díky levnějšímu bydlení mohli v Ústí žít lidé pracující v Praze. Vysokorychlostní trať by měla podle hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka (KSČM) přes Ústí nad Labem vést. "Bylo by dobré, aby trať neobcházela stotisícové město a aby se projekt vůbec realizoval. Protože se může stát, že čím déle to budeme odkládat, že přestaneme být zajímaví a trať povede úplně jinudy než přes Českou republiku," řekl ČTK hejtman.

Firmy odstoupily od smlouvy na stavbu D11 z Hradce do Smiřic

Sdružení stavebních firem v čele se společností Eurovia CS podmínečně odstoupilo od smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) na výstavbu dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic. Společnosti si stěžují, že jim ŘSD řádně nepředalo staveniště. Sdružení chce za stavbu také víc peněz. Stavba úseku D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru začala slavnostně 2. října 2018 za přítomnosti premiéra Andreje Babiše (ANO). Eurovia CS ve sdružení s firmami Metrostav a Swietelsky měla úsek postavit za 2,59 miliardy korun bez DPH. Hotový měl být v roce 2022. Stavba ale dosud nezačala, firmy si staveniště dosud nepřevzaly. Dálnice D11 zatím končí v Hradci Králové. Stavbu podle firem nelze zahájit, protože staveniště není ve stavu, ke kterému se ŘSD zavázalo ve smlouvě.

ŘSD tvrdí, že se ho Eurovia snaží dostat pod tlak. Více peněz za dostavbu D11 jí nechce dát, pak by prý podmínečně odstupovaly i jiné stavební firmy. Ředitelství nyní vyjednává o způsobech řešení, aby se mohlo stavět dál. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) chce s firmou jednat. Od zahájení stavby "hradecké" dálnice D 11 uplynulo loni v září 40 let a z plánovaných 154 kilometrů stále chybí téměř 64. V srpnu 2017 byl po třech letech stavby a předchozích mnoha letech sporů o pozemky otevřen dvouapůlkilometrový nový úsek, díky kterému se dálnice dostala k Hradci Králové.

Léčebné konopí by mohlo být pacientům hrazeno z 90 procent

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby bylo pacientům léčebné konopí hrazeno z 90 procent. Limit bude 30 gramů měsíčně. Dosud si ho platili sami. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), jehož úřad návrh připravuje do legislativního procesu. Léčebné konopí mělo loni předepsáno průměrně 67 pacientů měsíčně, s průměrnou spotřebou 6,3 gramu. Lékaři marihuanu předepisují například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Někteří pacienti si stěžují na to, že povolená měsíční dávka není na jejich obtíže dostatečná. "Uvědomujeme si, že léčebné konopí pro některé pacienty, například pobírající invalidní důchod, může být finančně nedostupné," řekl ministr. Desetiprocentní doplatek se má pohybovat v řádu stokorun, podle ministra je pojistkou proti nadměrnému zneužívání.

Dostupné je české a zahraniční konopí, cena českého byla stanovena na 180 korun bez DPH za gram. Po zavedení úhrady z veřejného zdravotního pojištění by podle Vojtěcha byla cena regulovaná. Předepisovat marihuanu může podle ministerstva na začátku letošního roku 74 lékařů, většinou onkologové, neurologové, ortopedi, geriatři nebo psychiatři a odborníci na paliativní péči, vydává je podobný počet lékáren.

ČVUT ocení architektku Jiřičnou a strojaře Olgace

Světoznámá architektka Eva Jiřičná a americký profesor strojního inženýrství Nejat Olgac převezmou v Praze čestný titul Doktor honoris causa. Na slavnostním zasedání v Betlémské kapli jim ocenění udělí České vysoké učení technické (ČVUT). Jiřičná je absolventkou této vysoké školy, Olgac s ČVUT spolupracoval, přednášel na něm a často zval pracovníky i studenty do USA. Architektce a profesorce Jiřičné se ČVUT rozhodla udělit čestný titul jako výraz úcty k její celoživotní tvorbě a mnohaleté pedagogické činnosti v oblasti architektury. "S velkým zájmem studentů se setkaly i přednášky, které přednesla na ČVUT," dodala škola.

Eva Jiřičná od roku 1968 působí v zahraničí, především v Británii. Mezi její významné realizace patří autobusový terminál Canada Water v Londýně či vstup a recepce rovněž londýnského Victoria & Albert Museum. V Česku byla podle jejího návrhu postavena například oranžerie na Pražském hradě. Nejat Olgac na Connecticutské univerzitě vybudoval laboratoř robotiky a výrobních strojů ALARM. Zabýval se výzkumem optimálního řízení robotů, spojeným s praktickou aplikací energetické úspornosti podmořských robotů při záchranných operacích.

