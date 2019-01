Petříček při návštěvě Kyjeva dohodl na zřízení česko-ukrajinského fóra

Šéfové české a ukrajinské diplomacie Tomáš Petříček a Pavlo Klimkin se v Kyjevě dohodli na zřízení česko-ukrajinského fóra, které by mělo pomoci vyrovnat se s citlivými otázkami minulosti a zaměřit se na budoucnost spolupráce obou zemí. "Chápeme, v jak obtížné situaci je Ukrajina. Musí bojovat na dvou frontách. Jednak proti ruské agresi a proti proruským povstalcům (v Donbasu na východě země), jednak se musí modernizovat," řekl český ministr s tím, že obě bitvy jsou spjaty, protože bez řešení ekonomických a sociální problémů nelze postoupit v urovnání konfliktu. Petříček ujistil o české podpoře evropských ambicí Ukrajiny a také o připravenosti pokračovat v humanitární pomoci, na kterou Česko od roku 2014 vynaložilo osm milionů eur.

Jednáním s šéfem ukrajinské diplomacie v Kyjevě zahájil Petříček dvoudenní návštěvu Ukrajiny. Před rozhovory na ukrajinském ministerstvu zahraničí položil Petříček květiny k pomníku československých vojáků z jednotky generála Ludvíka Svobody, kteří za druhé světové války osvobozovali Kyjev. Květiny rovněž položil k pamětní desce České družiny zformované v září 1914, ze které se zrodily československé legie v Rusku, a spolu s ministrem Klimkinem i k památníku obětem hladomoru, který za sovětského režimu zdecimoval ukrajinské obyvatelstvo. V rozhovoru, který dnes zveřejnila ukrajinská tisková agentura Ukrinform, Petříček mimo jiné uvedl, že Česká republika ročně vydává pracovní povolení pro 21.000 Ukrajinců. Vláda zvažuje možnost tuto kvótu zdvojnásobit, konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo. "Jsem rád, že Ukrajinci našli v naší zemi nový domov," poznamenal ministr.

MF navrhuje přebytky rozpočtu využít jen na snížení dluhu

Případný přebytek státního rozpočtu by se měl do budoucna využít pouze na snížení státního dluhu. Počítá s tím novela zákona o rozpočtových pravidlech, kterou do připomínkového řízení poslalo ministerstvo financí. V současnosti rozhoduje o využití přebytku nebo úhradě schodku Poslanecká sněmovna, přebytek je tak možné použít nejen na snížení státního dluhu, ale i na Sněmovnou určené výdaje. Novela počítá se změnami se začátkem rozpočtového roku, tedy k 1. lednu po schválení normy.

Hospodaření státu loni skončilo s přebytkem 2,9 miliardy korun. V roce 2017 vykázal státní rozpočet schodek 6,2 miliardy korun a o rok dříve přebytek 61,8 miliardy korun. Státní dluh ke konci loňského roku klesl o 2,7 miliardy korun na 1,622 bilionu korun.

NKÚ: ČR se nedaří plnit opatření pro snížení škodlivin v ovzduší

V Česku se nedaří plnit opatření pro zlepšení kvality ovzduší a hrozí nesplnění stanovených limitů škodlivin ve vzduchu do roku 2020. Vyplývá to z výsledků prověrky, které zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Stát také podle kontrolorů nesleduje, zda projekty zlepšení ovzduší dotované ze státních peněz skutečně pomohly ke zvýšení kvality vzduchu. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskovém prohlášení popírá, že by hrozilo nesplnění limitů škodlivin a že je kontrola dotací nedostatečná. Nesplněná opatření pro zlepšení ovzduší chce ministerstvo nahradit dodatečnými opatřeními.

Ze 23 opatření pro zlepšení ovzduší, která má stát ve svých prioritách, nebylo do konce prověrky NKÚ v září 2018 splněno sedm. Týká se to například podpory urychlení obměny osobních aut v republice, podpory využívání alternativních pohonů v silniční nákladní dopravě snížením silniční daně nebo snížení podílu pevných fosilních paliv v lokálním domácím vytápění. Ohrožena jsou i opatření pro výstavbu páteřní sítě silnic pro automobilovou dopravu nebo prioritní výstavbu obchvatů měst a obcí a s tím spojená možnost zavádění nízkoemisních zón ve městech, kam by měla omezený přístup auta vypouštějící větší množství emisí. MŽP uvedlo, že iniciovalo změnu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, která by měla urychlit výstavbu páteřních silnic a obchvatů. Připravuje také změnu nařízení vlády, která má zefektivnit zavádění nízkoemisních zón.

E.ON ČR dostal se Slováky na společný projekt od EU 2,34 mld. Kč

Česká společnost E.ON Distribuce a slovenská firma Západoslovenská distribučná získaly od Evropské komise 2,34 miliardy korun (91,2 milionu eur) na společný projekt inteligentní energetické soustavy ACON Smart Grid. ČTK to sdělila mluvčí E.ON v ČR Martina Slavíková. Podle ní jde o první projekt distribučních společností ve střední a východní Evropě, který v Bruselu uspěl mezi takzvanými projekty společného zájmu. Zároveň tento česko-slovenský energetický program získal v tomto regionu rekordní grant, dodala.

Celková hodnota projektu činí podle Slavíkové 4,68 miliardy korun (182,4 milionu eur), spolufinancování z evropských zdrojů tak pokryje polovinu jeho hodnoty. Práce na modernizaci distribučních soustav začnou v obou státech letos a budou pokračovat do roku 2024. Cílem projektu je modernizace a zvýšení efektivity distribuční soustavy a prohlubování příhraniční spolupráce mezi Slovenskem a Českem. Česká energetická skupina E.ON zásobuje elektřinou prostřednictvím své distribuční sítě, která je delší než 65.000 kilometrů, 1,35 milionu zákazníků především z jižních Čech a jižní Moravy. Její tržní podíl v tomto sektoru činí asi 21 procent.

Agentura: Počet českých turistů v hotelech loni překročil 10 mil.

Domácích turistů se v tuzemských hotelech, penzionech a kempech loni poprvé ubytovalo víc než deset milionů, odhaduje agentura CzechTourism. Počet českých hostů přitom rostl téměř dvakrát rychleji než zahraničních turistů. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že loni od ledna do září výrazně přibylo především návštěvníků z Číny, kterých přijelo o 26 procent meziročně víc a poprvé jich bylo víc než ruských turistů. Po Praze chtějí čínští turisté navštívit i jiná místa v ČR a do Brna jezdí převážně business klientela," řekl ředitel hotelové sítě Orea Hotels & Resorts Gorjan Lazarov. Rusů přijelo 413.000 při růstu o 2,3 procenta. Němců přibylo o 4,3 procenta na 1,5 milionu korun. Nizozemců přijelo o 6,7 procenta víc, Poláků o 8,4 procenta a Ukrajinců o 45 procent víc.

MfD: Čech podezřelý z vraždy v Indii se přes zákaz vrátil do ČR

Čech, který strávil několik let v indické vazbě kvůli podezření z vraždy své české přítelkyně, se navzdory zákazu vrátil do ČR. Indický soud ho sice v roce 2017 nepravomocně osvobodil, ale nesměl vycestovat ze země. Muž se přesto z Indie dostal do Nepálu a odletěl do Prahy. Informuje o tom Mladá fronta Dnes (MfD). Česko nemá možnost vydat muže do Indie, pokud by s tím sám nesouhlasil. Tělo české turistky policisté nalezli v noci na 7. srpna 2013 v penzionu na pláži ve městě Kalangut v západoindickém státě Góa. Před smrtí byla žena podle indických médií vystavena surovému násilí a měla větší počet bodných a řezných ran. Indická média tehdy napsala, že se k vraždě týž den přiznal devatenáctiletý partner oběti. Muž později tvrdil, že přiznání bylo vynucené. Soud ho osvobodil v roce 2017. České ministerstvo zahraničí ale neví, jak se muž dostal do Nepálu. Indické úřady mu totiž odebraly pas. Čech od léta žije se svým otcem a indickou manželkou na Nymbursku.

Podobný případ, kdy se Čech souzený v Indii dostal přes Nepál do vlasti, se stal už v roce 2008. Šlo o entomologa Emila Kučeru, kterému indický soud uložil za nelegální sběr brouků nepodmíněný tříletý trest vězení; muž ještě čekal na odvolací jednání. To mělo začít v listopadu 2008, koncem října ale byl Kučera zpátky v ČR. Už po prvním soudu bylo prý Kučerovi jasné, že se nedočká rozumného verdiktu a začal uvažovat o jiných možnostech odchodu z Indie. Oslovil svou přítelkyni, která mu zaslala do Indie druhý, legálně držený pas a finanční prostředky na cestu do ČR. Kučera poté autem odjel asi čtyři kilometry od Dárdžilingu, absolvoval dvouhodinový pěší přechod do Nepálu, kde pokračoval dál džípem a autobusem do Káthmándú, odkud odletěl do Evropy.

Masarykova univerzita slaví 100 let

Vysoké školy v některých zemích světa i Evropy přišly o část svých svobod, podobné pokusy nelze vyloučit ani v Česku. V projevu při slavnostním shromáždění ke 100. výročí Masarykovy univerzity (MUNI) to řekl její rektor Mikuláš Bek a vyjádřil naději, že škola je díky soutěživosti a svobodomyslnosti univerzitního ducha připravená bránit se podobným tendencím. Univerzita vznikla přesně před 100 lety na základě rozhodnutí československého Národního shromáždění. "Když pozoruji kolegy, kteří se věnují boji s fake news, posilují kyberbezpečnost státu nebo nezištně pomáhají jako budoucí lékaři uprchlíkům na Balkáně, považuji to za potvrzení toho, že jsme ducha Masarykovy univerzity neztratili," řekl rektor, jehož nástupce akademická obec vybere 1. dubna.

Děti ztvárnily v nádražní hale příběhy pamětníků holokaustu

Holokaust očima pamětníků, kteří v době druhé světové války byli dětmi, přiblížily divákům dnešní děti v inscenaci Paměť jsme my. Scénář vznikl na základě rozhovorů dětí s pamětníky, kterým bylo za druhé světové války tolik, co dnešním malým hercům. A protože se na cestu do neznáma od svých rodičů do cizích zemí, cizích rodin či do koncentračních táborů vydávaly vlakem, odehrálo se představení v hale pražského Masarykova nádraží. Zdarma přístupné představení přilákalo několik desítek diváků, kterým děti rozdaly vstupenky v podobě vlakových jízdenek v několika barvách. Záhy diváky vyzvaly, aby se podle barev rozřadily do několika skupin, podobně, jako tomu bývalo při transportech.

Ve čtyřech skupinách pak sehrávaly krátké etudy složené podle vzpomínek pamětníků. Dětskými hlasy vyprávěly o tom, o kolik příbuzných a kamarádů za války přišly, jak si třeba i v Osvětimi kamarády i lásky našly, ale nikdy už je neviděly. Ticho nádražní haly několikrát prořízl srdceryvný řev jediné dospělé herečky, která s fotografií v ruce křičela, zda někdo neviděl její dcerku a evokovala tak situaci z transportů. Její zoufalý pláč přesvědčil některé kolemjdoucí o tom, že se jí skutečně na nádraží ztratila holčička a jali se jí pomáhat. Praha se touto inscenací připojila k evropským městům, která si tímto způsobem připomínají Mezinárodní den památky obětí holokaustu.

Česká filharmonie poprvé vystoupí v hamburské Labské filharmonii

Česká filharmonie pod vedením svého šéfdirigenta a hudebního ředitele Semjona Byčkova 4. února poprvé vystoupí v hamburské Labské filharmonii. Koncert se koná v rámci turné do Belgie a Německa. Sólistou bude třiadvacetiletý kanadský pianista Jan Lisiecki. ČTK o tom informoval mluvčí České filharmonie Luděk Březina. Koncertní dům u Labe je návštěvnickým magnetem a koncerty bývají zcela vyprodané. Velký sál filharmonie se chlubí vytížeností 99 procent. Koncertní sál pojme 2100 posluchačů, z nichž žádný nesedí dále než 30 metrů od hudebníků. Česká filharmonie vystoupí od 1. do 8. února postupně v Essenu, Bruggách, Hamburku, Frankfurtu nad Mohanem, Düsseldorfu, Norimberku a Hannoveru.

Vláda prohlásila vilu Bertramka za národní kulturní památku

Vláda prohlásila pražskou Bertramku za národní kulturní památku (NKP), oznámil na twitteru ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Krásný dárek k 263. narozeninám W. A. Mozarta, napsal ministr kultury. Mozart se narodil 27. ledna 1756. Nový status podle Staňka pomůže s financováním oprav objektu. Klasicistní vila z 18. století spojená s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří Mozartově obci. Dva roky už je zavřená kvůli rekonstrukci. Loni na podzim se opravovalo venkovní schodiště, fasáda už je ale opět opadaná. Ve vymrzlém objektu jsou sice instalované expozice, ale také zařízení po nájemníkovi, který v ní neúspěšně provozoval restauraci a učinil v ní některé neadekvátní stavební zásahy. Mozartova obec si také stěžuje na malou návštěvnost objektu a malý zájem turistů. Prohlášení za NKP má podle ministra kultury výhodu "v případě jakýchkoli problémů", status národní kulturní památky totiž umožňuje předkupní právo státu.

Sport

Jen na otočku přiletěla tenistka Petra Kvitová do Prahy. V areálu pražské Sparty ukázala stříbrný talíř za finále grandslamového Australian Open a pohár za turnajový triumf v Sydney a hned odlétá obhajovat titul do Petrohradu. "Jsem tady na hodně malinkou chvilku," řekla Kvitová na narychlo svolané tiskové konferenci, na kterou přijela z letiště. Na Spartě dostala květinu a dort s marcipánovým klokanem a sítí. Osmadvacetiletá Kvitová hrála své první finále v Melbourne v sobotu a v třísetovém klání podlehla Japonce Naomi Ósakaové. "Po porážce jsem nebyla nejveselejší, ale už to trošku přebolelo," řekla Kvitová.

Biatlonistka Markéta Davidová obsadila na Světovém poháru v Anterselvě druhé místo v závodu s hromadným startem. Dvaadvacetiletá česká naděje, která v Itálii vyhrála čtvrteční sprint, nyní nestačila jen na Němku Lauru Dahlmeierovou. Mužský závod vyhrál Francouz Quentin Fillon Maillet, Michal Krčmář a Ondřej Moravec skončili na 23. a 25. místě.

Petra Kvitová je po finále Australian Open druhá ve světovém žebříčku. Česká tenistka tak vyrovnala své životní maximum z roku 2011, přičemž od postu jedničky ji znovu dělilo jen jediné vítězství. Vede její jednadvacetiletá japonská přemožitelka Naomi Ósakaová, která v sobotu v Melbourne získala druhý grandslamový titul. Deblovou jedničkou zůstala Kateřina Siniaková před spoluhráčkou Barborou Krejčíkovou. Nové pořadí zveřejnil web ženské tenisové asociace WTA.

Atletka Eliška Klučinová, která loni musela kvůli zdravotním problémům vynechat celou letní sezonu, se druhým místem postarala o nejlepší české individuální umístění na víkendovém vícebojařském mezistátním utkání v Cardiffu. V pětiboji získala 4255 bodů a nestačila jen na domácí úřadující juniorskou mistryni světa Niamh Emersonovou (4544). Od březnového soustředění v Africe trápil Klučinovou zánět v noze, který jí v létě neumožnil vůbec závodit. Do haly se česká pětibojařská rekordmanka vrátila a v Cardiffu pomohla českým ženám ke druhému místu v mezistátním duelu s Velkou Británií, Francií, Španělskem a Polskem. Češky jako obhájkyně vítězství tentokrát nestačily na Britky. Z mužského týmu se nejvíce dařilo Janu Doležalovi, který výkonem 5739 bodů obsadil čtvrtou příčku. V týmovém hodnocení Češi zvítězili díky vyrovnanosti tří nejlepších členů týmu. Sedmý byl Marek Lukáš (5509), osmý Ondřej Kopecký (5502).

Počasí

Oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C. Čerstvý jihozápadní vítr. Na Moravě a ve Slezsku napadne sedm až deset centimetrů sněhu. Podle dopravních informací leží sníh na dálnici D1 od Velké Bíteše po Vyškov a na dálnici D2 z Brna na Slovensko. Posypové vozy Brněnských komunikací posílily i traktory s radlicemi. Meteorologové připomněli, že v případě mokrého sněhu se mohou v lesích lámat stromy.

Vydatné noční sněžení způsobilo kalamitu v hromadné dopravě na jihu Moravy. Většina autobusových linek v kraji jezdila nepravidelně, zpoždění byla i více než hodinová. Situace byla kritická hlavně na Znojemsku, Břeclavsku, Vyškovsku, dále na Brněnsku kolem Ivančic a Tišnova. Několik hodin byl uzavřený hraniční přechod v Mikulově. Policie eviduje desítky především drobnějších nehod. Situace se začala uklidňovat kolem poledne s ustávajícím sněžení.