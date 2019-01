Vláda: Počet operačních programů se sníží z deseti na osm

Počet operačních programů při čerpání evropských dotací by se měl v příštím období snížit ze současných deseti na osm. Česko by rovněž při čerpání evropských dotací chtělo mít větší možnost vlastního rozhodování o tom, na co dotace použije. Vyplývá to ze strategie pro čerpání evropských dotací v programovém období 2021 až 2027, kterou v pondělí projedná vláda. Sníží se také míra spolufinancování unie u jednotlivých projektů, ze současných 85 procent na 55 procent. Česká republika bude podle návrhu Evropské komise moci z nové podoby evropských fondů v rámci politiky soudržnosti ve finančním období 2021 až 2027 získat až 17,8 miliardy eur (asi 454 miliard Kč) v cenách roku 2018.

Povinná maturita z matematiky by mohla být pro všechny od roku 2021

Termín zavedení povinné státní maturity z matematiky by se mohl sjednotit. V České televizi to řekl ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Všichni studenti by mohli poprvé z matematiky povinně maturovat až ve školním roce 2021/22. Podle současných plánů to mělo být pro studenty gymnázií a lyceí už o rok dřív. Plaga také uvedl, že ministerstvo během února dokončí návrh na změnu hodnocení slohových prací v rámci státních maturit. Podle návrhu by slohové práce měli znovu opravovat učitelé přímo ve školách, které studenti navštevují. Dnes se práce posílají k centrálnímu hodnocení. Podle Plagy by změna mohla začít platit ve školním roce 2020/2021.

Lídrem ČSSD v eurovolbách je europoslanec Pavel Poc

Česká strana sociálně demokratická oznámila kandidátku pro květnové volby do evropského parlamentu. Lídrem budou současný europoslanec Pavel Poc, dvojkou pak další europoslankyně Olga Sehnalová. Ústřední výkonný výbor ČSSD v Hradci Králové také odmítl změnu názvu strany na kratší variantu Sociální demokracie. Další změny ovšem zůstávají pro březnový sjezd otevřené, říká předseda strany Jan Hámček.

ČSSD oznámila, že na sjezd pozve prezidenta Miloše Zemana. Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka Hrad s reakcí počká na doručení oficiálního pozvání. Zeman jako bývalý šéf ČSSD přijal pozvání už v loni, kdy na sjezdu promluvil k delegátům. Se stranou se Zeman rozešel po nepřímé prezidentské volbě v roce 2003. Nehlasovali pro něj všichni poslanci ze strany, Zeman neuspěl a označil je za zrádce.

MF mělo loni více než 40procentní podíl v 19 firmách

Ministerstvo financí mělo loni více než čtyřicetiprocentní podíl v 19 společnostech, včetně ČEZ, Letiště Praha nebo ČEPRO. Vyplývá to z informací zveřejněných ministerstvem financí. Ke konci roku mělo celkově ministerstvo majetkový podíl ve 42 firmách, v řadě z nich má ale podíl v hodnotě několika tisíc korun. Během loňského roku byla z veřejného rejstříku vymazána společnost Český aeroholding. Firma se sloučila s Letištěm Praha, ve které má MF stoprocentní podíl. Stejně tak byla loni v květnu vymazána z veřejného rejstříku společnost Strojírny Tatra Praha v likvidaci, kde ministerstvo rovněž drželo 100 procent akcií.

Ministerstvo mělo loni na základním kapitálu tuzemských firem podíl zhruba 104 miliard korun. Vedle toho ještě má více než 96procentní podíl ve slovinské papírenské společnosti Vipap Videm Krško, což činí na základním kapitálu zhruba 44,1 milionu eur (asi 1,1 miliardy korun).

Kabinet plánuje vydat na oslavy tří letošních výročí 55 milionů

Vláda plánuje, že na oslavy tří letošních výročí vydá téměř 55 milionů korun. Připravované akce připomenou 15 let od vstupu ČR do Evropské unie, 20 let od vstupu ČR do NATO a 30 let od obnovení demokracie po 17. listopadu 1989. Koncept oslav a celkové pojetí navazuje na projekt Společné století, který loni připomínal 100 let české státnosti. Materiál nazvaný 30 let demokracie a svobody v pondělí projedná vláda. Kabinet uvolní peníze z kapitoly Všeobecná pokladní správa, 44,6 milionu korun půjde do rozpočtu ministerstva kultury a deset milionů do rozpočtu ministerstva zahraničí.

V dodatečných a opakovaných volbách v 19 obcích uspěli nezávislí

V devatenácti obcích v osmi krajích v Česku lidé v sobotu zvolili své zastupitele. Uspěli především nezávislí kandidáti a místní uskupení. Volební účast přesáhla 67 procent, mandát získalo 102 mužů a 49 žen. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ) a jeho webu volby.cz. V sedmnácti případech šlo o dodatečné volby, protože pro řádný termín loni na podzim se nenašlo dost kandidátů. Kromě toho se z rozhodnutí soudu opakovaly volby v Bořetíně na Pelhřimovsku a v jednom ze dvou volebních okrsků v Chlístovicích na Kutnohorsku.

Výsledky hlasování v pondělí projedná Státní volební komise. Po jejich schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

V Orlové si připomněli Sedmidenní válku o Těšínsko

V Orlové na Karvinsku si v neděli lidé připomněli oběti takzvané sedmidenní války o Těšínsko z roku 1919. U Pomníku padlým na místním hřbitově položili květiny a drželi minutu ticha. Na území si po konci první světové války dělaly nárok Československo i Polsko. Při týden trvajících bojích zemřelo na obou stranách přes 140 vojáků. Po konfliktu vznikla nová demarkační čára, která rozšířila území kontrolované Československem.

Praha plánuje software na plánovaní dopravních uzavírek

Praha chce vytvořit systém, který by pomáhal koordinovat dopravní uzavírky ve městě. Software by sdružoval informace například od silničářů, dopravního podniku, nebo od tepláren. Potom by sám sladil termíny oprav. Díky tomu by mělo jít práce lépe koordinovat a bude možné se například vyhnout opakovaným uzavírkám téhož místa. Příprava takového systému bude trvat přibližně čtyři roky, řekl náměstek primátora Adam Scheinherr z Prahy Sobě. Praha řešila komplikace kvůli stejnému termínu několika větších uzavírek naposledy loni v létě.

Od přehrady Švihov zmizí desítky hektarů lesů, jsou napadené kůrovcem

Lesníci začnou kácet stromy v lesích kolem přehrady Švihov, které jsou z velké části napadené kůrovcem. Týká se to desítek hektarů plochy, kterou vlastní Lesy České republiky. Problém s kůrovcem ale řeší na svých pozemcích i obce v okolí přehrady, které na těžbu nemají dost peněz. Starostové proto žádají o finanční pomoc ministerstvo zemědělství. To teď podle mluvčího připravuje odpověď na jejich žádost. Lesy kolem vodárenské nádrže mají kromě estetické významnou ekologickou funkci. Zadržují erozi, dešťovou vodu.

iDnes: Čeští egyptologové zkoumají vzácnou hrobku, pozvali je Američané

Jednu z největších a nejkrásnějších hrobek Egypta 3. tisíciletí před Kristem se chystají zkoumat čeští egyptologové. Na expedici je pozvali Američané, a přestože ji platí, přenechali Čechům roli vedoucího. Vědci z Prahy totiž v Egyptě patří k nejvýznamnějším týmům. Informoval o tom server idnes.cz s tím, že expedice potrvá měsíc. Hrobka velmože Tije je jedna z největších a rovněž nejkrásnějších hrobek Egypta 3. tisíciletí před Kristem.

Botanická zahrada v Troji slaví padesátiny modernizací a řadou akcí

Botanická zahrada v pražské Troji letos slaví padesáté výročí svého založení. Čeká ji modernizace i řada akcí. Dělníci postaví nový vstupní pavilon s návštěvnickým centrem, vznikne přednáškový sál a také nová restaurace s letní terasou, toalety i pokladny. Připravuje se výstavba nové expozice popínavých rostlin, kapradin a orchidejí. Její součástí bude i menší skleník, který představí dosud neprezentované choulostivé druhy rostlin. Novou tvář bude mít i expozice mediteránních rostlin či Severoamerická polopoušť. V plánu je i budování vodovodu, který by měl šetřit přírodu i peníze.

Celý narozeninový rok bude botanická zahrada 50. výročí připomínat řadou akcí a oblíbených výstav. První letošní velká výstava se koná v březnu, kdy skleník Fata Morgana zaplní orchideje. Loni zahradu navštívilo rekordních 371 tisíc lidí.

Biatlonistka Davidová skončila druhá v závodu s hromadným startem v Anterselvě

Biatlonistka Markéta Davidová obsadila na Světovém poháru v Anterselvě druhé místo v závodu s hromadným startem. Dvaadvacetiletá česká naděje, která v Itálii vyhrála čtvrteční sprint, v neděli nestačila jen na Němku Lauru Dahlmeierovou. Davidová tak zkompletovala svou medailovou sbírku v SP, v úvodu sezony byla třetí ve vytrvalostním závodu v Pokljuce.

Kvitová nebude hrát Fed Cup v Ostravě proti Rumunsku

Finalistka Australian Open Petra Kvitová nebude hrát za dva týdny v utkání 1. kola Fed Cupu proti Rumunsku v Ostravě. Serveru iDNES.cz to řekl manažer osmadvacetileté české tenistky Miroslav Černošek. Kvitová v sobotu v Melbourne podlehla ve finále úvodního grandslamu sezony 6:7, 7:5 a 4:6 Japonce Naomi Ósakaové. Týden před Australian Open vyhrála turnaj v Sydney a příští týden by měla obhajovat titul v Petrohradu. Fed Cup se hraje následující víkend 9. a 10. února. Jedničkou českého týmu by mohla být semifinalistka Australian Open Karolína Plíšková. Rumunky mohou nasadit bývalou světovou jedničku Simonu Halepovou, oficiální nominace budou známy v průběhu příštího týdne.

Počasí v pondělí

Oblačno až zataženo, na západě Čech a na východě Moravy a Slezska místy sněžení nebo smíšené srážky, v nížinách déšť. Teploty 1 až 5 stupňů, na horách kolem -1 stupně Celsia.