Zemřel divadelní a filmový herec Luděk Munzar, bylo mu 85 let

Po dlouhé a těžké nemoci zemřel v sobotu nad ránem herec Luděk Munzar, dlouholetý člen činohry Národního divadla. Bylo mu 85 let. Českému rozhlasu úmrtí potvrdil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Munzar často hrál v televizi i ve filmu, mnohdy po boku své manželky Jany Hlaváčové, jako tomu bylo třeba v životopisném filmu o Leoši Janáčkovi Lev s bílou hřívou. Kromě toho se výrazně uplatnil v rozhlase a dabingu. Munzar hrál například ve filmu podle Kunderova Žertu, k dalším jeho filmům patří Dědeček automobil či Srpnová neděle. Televizním divákům utkvěl především v titulní roli posledního Dietlova seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře. V Národním divadle se Munzar podílel na zásadních inscenacích své doby. František Hrubín pro něj dokonce znovu přeložil Cyrana z Bergeraku, po zásahu komunistických normalizátorů ale tuto roli hrát nesměl. V roce 2012 získal Luděk Munzar cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství. V letech 1995 a 2000 byl odměněn cenou Františka Filipovského za mistrovství v dabingu.

Kvitová prohrála ve finále Australian Open s Ósakovou 1:2 na sety

Tenistka Petra Kvitová prohrála v Melbourne boj o titul na Australian Open i o světovou jedničku. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu ve finále úvodního grandslamu sezony podlehla 6:7, 7:5 a 4:6 jednadvacetileté Japonce Naomi Ósakaové, které se poprvé stane nejlepší hráčkou žebříčku WTA. Kvitová hrála o grandslamový vavřín potřetí a poprvé na Australian Open. V žebříčku se posune na druhé místo a vyrovná své maximum z přelomu let 2011 a 2012. Za finále vydělala 2,05 australských dolarů (přes 33 milionů korun), vítězka brala dvojnásobek. Australian Open z českých rodaček dvakrát ovládla Hana Mandlíková. Martina Navrátilová uspěla dokonce třikrát, ale už jako Američanka.

ANO: Malí živnostníci by mohli platit daň a odvody pevnou částkou

Hnutí ANO chce zavést pro nejmenší podnikatele možnost úhrady daně a zdravotních a sociálních odvodů jednou pevnou částkou. Odpadla by jim díky tomu administrativa s vedením evidence příjmů a s daňovým přiznáním i následné kontroly. Po sobotní ideové konferenci vládního hnutí v Ostravě to novinářům řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Novinku by podle jejího záměru mohli využít podnikatelé s ročním obratem do milionu korun. "Musíme vytvořit podmínky, abychom jim zjednodušili podnikání," uvedla Schillerová. Nesměli by ale být dobrovolnými plátci daně z přidané hodnoty. Právě milion korun ročního obratu je hranice pro registraci k DPH.

Vláda si za zdanění náhrad koupila podporu KSČM, míní biskup Malý

Způsob schválení zdanění církevních náhrad ve Sněmovně demonstruje sílící bezskrupulóznost, aroganci a pokrytectví v české politice, uvedl pomocný pražský biskup Václav Malý v dopisech předsedům Sněmovny a Senátu. Vládní strany si tak podle Malého koupily podporu KSČM. Zdanění náhrad označil za zcizování majetku nepříliš oblíbených menšin pod pláštíkem zákonnosti.

Zdanění peněžitých náhrad, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, schválila Sněmovna ve středu. Podpora novely KSČM patřila k podmínkám komunistů pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Očekává se, že Senát předlohu vrátí do Sněmovny a po jejím opětovném schválení spor o zdanění skončí u Ústavního soudu.

Na Ostravsku se šíří spalničky

V Ostravě roste počet případů spalniček. Jen od minulého týdne přibyli na infekčním oddělení ostravské fakultní nemocnice tři noví pacienti. Nemocní jsou hlavně mezi dětmi. Podle krajského hygienika Radima Mudry už byla zahájena řada opatření k zastavení šíření vysoce infekční nemoci. Například důsledně dohledávají lidi, se kterými se nemocní potkali a mohli je nakazit. „Náš protiepidemický odbor má za to, že stojíme na prahu epidemie spalniček,“ říká Mudra. V pondělí epidemii budou na mimořádném jednání řešit ředitelé nemocnic z celého Moravskoslezského kraje.

Praha hledá vhodný kámen na opravu Karlova mostu

Hlavní město shání materiál na opravu Karlova mostu. Letos bude podle pražského magistrátu hotový projekt na jeho rekonstrukci. Praha ale stále hledá lom, ze kterého by koupila vhodný kámen. Most má podle náměstka primátora Adama Scheinherra z Prahy Sobě ve špatném stavu například oblouk, který je nad Kampou.

iDnes: Národní park Šumava ukázal nové zóny, obce mají připomínky

Národní park Šumava bude na příštích 15 let rozdělený do čtyř oblastí. Starostové šumavských obcí se s novou zonací seznámili a mají k ní výhrady. Vyjádřit se k ní může každý. Pak vedení rezervace podá návrh ke schválení ministerstvu životního prostředí. Nyní je území rozčleněno do tří zón. V nové zonaci bude sedmadvacet procent plochy parku označeno jako zóna přírodní, tedy bezzásahová, stejný procentuální podíl bude mít zóna přírodě blízká, největší oblastí bude zóna soustředěné péče o přírodu a jedno procento z celkové rozlohy národního parku bude označeno kulturní krajina, která zahrne obce a osady a jejich rozvojová území. Právě k rozloze kulturní krajiny mají připomínky některé obce.

Nyní bude vedení parku zpracovávat podobné připomínky, aby mohlo v příštích týdnech či měsících dojít k dohodě a návrh podat ke schválení ministerstvu životního prostředí, které vydá vyhlášku o nové zonaci. Pracuje i na určení klidových zón, které omezují pohyb lidí po Šumavě. Ten totiž zonace neřeší.

Praha připravuje vyhlášku k omezení otevírací doby v centru

Pražský magistrát připravuje vyhlášku, která omezí otevírací dobu nočních podniků v centru metropole. Do konce března mají možnost se k ní vyjádřit městské části. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. Nové vedení Prahy 1 omezení prosazuje, má podle něj chránit klid místních obyvatel. Nevylučuje jej ani nový noční starosta. Jestli však vyhláška, kterou musí schvalovat zastupitelé, nakonec vstoupí v platnost, zatím není jasné. Z právního hlediska může být problematická.

Na přehradě Lipno začala bruslařská sezóna

Na Ledové magistrále na Lipenské přehradě začala sezóna. Lidé tam můžou bruslit na dvou oválech - čtyřkilometrovém u Lipna nad Vltavou a dvoukilometrovém u Frymburku. Podle mluvčího lipenského skiareáu Vojena Smíška by se bruslaři neměli vydávat mimo tyto upravené dráhy. Led tam nemusí být dostatečně silný.

Ze sportu

Tenistka Barbora Krejčíková získala první grandslamový titul ve smíšené čtyřhře. Společně s Američanem Rajeevem Ramem ovládli Australian Open. Třetí nasazený pár ve finále zdolal domácí hráče Astru Sharmaovou a Johna-Patricka Smithe 7:6 a 6:1.

Lyžařka Ester Ledecká nezískala poprvé v sezoně Světového poháru ani bod. V Ga-Pa totiž nedokončila superobří slalom, když v závěrečné pasáži nezvládla prudkou zatáčku.

Biatlonista Michal Krčmář si ve stíhacím závodě Světového poháru v italské Anterselvě o příčku polepšil a skončil dvanáctý. Druhý český zástupce Tomáš Krupčík obsadil osmnácté místo, což je pro něj nejlepší výsledek v kariéře.

Krasobruslař Michal Březina se po volné jízdě na mistrovství Evropy v Minsku posunul na konečné sedmé místo. Druhý český reprezentant Matyáš Bělohradský obsadil devatenáctou příčku.

V únoru budou denní teploty nad nulou, v noci bude mrznout

V Česku se bude v únoru postupně mírně oteplovat. Maximální teploty přes den se budou pohybovat kolem dvou stupňů nad nulou, v noci ale bude mrznout - a to většinou kolem mínus čtyř stupňů Celsia. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Sněhové a dešťové srážky by měly být průměrné, silnější zřejmě budou jen v týdnu od 4. února.

Počasí v neděli

Oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo smíšené srážky, od vyšších poloh sněžení. Teploty 2 až 6 stupňů, na horách kolem +1 stupně Celsia. Na severu Moravy a ve Slezsku bude foukat čerstvý nárazový vítr.