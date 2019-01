Petříček se na Ukrajině setká s prezidentem i krymskými Tatary

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se při návštěvě Ukrajiny setká s prezidentem Petrem Porošenkem i představiteli krymských Tatarů. Příslušníci tatarské menšiny v minulých letech opakovaně protestovali proti ruské okupaci ukrajinského poloostrova Krym. Podpora územní jednoty Ukrajiny bude jedním z hlavních témat Petříčkovy návštěvy, oznámilo české ministerstvo zahraničí. Třídenní návštěva začne v neděli 27. ledna.

Petříček navštíví i východ Ukrajiny včetně přístavu Mariupol, který byl zasažen omezením lodního provozu ze strany Ruska v klíčovém Kerčském průlivu. Jeho vody dělí hranice mezi Ruskem a Ukrajinou. Ministr chce na Ukrajině rovněž navštívit pietní místa československých vojáků a uctít jejich památku. Plánuje i setkání se zástupci českých firem působících na Ukrajině.

Zeman: Zdanění církevních restitucí může zaplatit opravy památek

Peníze ze zdanění církevních restitucí by mohly být podle prezidenta Miloše Zemana použity na financování oprav kulturních památek. Zeman v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov řekl, že se to chystá navrhnout ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Zdanění peněžité náhrady vyplácené v rámci církevních restitucí, navržené komunistickými poslanci, ve středu schválila Sněmovna. Zástupci církví i část opozičních stran zdanění kritizuje. Podle pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky narušuje komunistická novela ústavnost a právní jistotu v Česku. Opozice i komunisté očekávají, že spor o zdanění skončí u Ústavního soudu.

V Praze by podle Babiše mohla vzniknout prodejna Apple Store

Americká společnost Apple by mohla v Praze otevřít první prodejnu Apple Store ve střední a východní Evropě. Uvedl to premiér Andrej Babiš po schůzce s šéfem firmy Timem Cookem v Davosu. Apple provozuje ve světě zhruba 400 svých značkových obchodů. Ve střední a východní Evropě žádný není, nejbližší z českého pohledu je v Berlíně. Čeští představitelé jednali v Davosu i se zástupci firmy IBM. Místopředseda vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček ČTK sdělil, že Česko a IBM mají zájem na spolupráci při vývoji umělé inteligence. Havlíček v tom vidí příležitost pro otevření jednoho z největších center pro vývoj umělé inteligence v Evropě.

Babiš, Havlíček a vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla jednali v Davosu také s představiteli americké firmy AT&T o mobilních sítích páté generace. V diskusi o mobilních technologiích bude Babiš pokračovat v Davosu i v pátek, kdy se sejde s předsedou představenstva čínské firmy Huawei Kenem Hu. Před výrobky Huawei a také další čínské společnosti ZTE varoval před Vánocemi český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle něj mohou představovat bezpečnostní riziko.

Median: Volby by vyhrálo ANO, následují ODS a Piráti

Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30 procent hlasů. Druhá ODS by získala 15,5 procenta, třetí Piráti 13,5 procenta. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu společnosti Median. Občanští demokraté si od listopadu polepšili o dva procentní body, ANO a Piráti shodně o půl bodu. Čtvrtá by skončila ČSSD, pátá SPD a šestí komunisté. Další strany se pohybují těsně pod pětiprocentní hranicí, která je nutná pro vstup do Sněmovny.

Volební zisk lidovců a TOP 09 by činil 4,5 procenta, STAN je na čtyřech procentech. "Podle modelu by se aktuálně sice žádná z těchto stran do sněmovny nedostala, jedná se však o rozdíly na úrovni statistické odchylky a všechny zároveň mají potenciál pětiprocentní podmínku překonat," uvedli autoři průzkumu. Průzkum se uskutečnil od 10. prosince 2018 do 24. ledna 2019. Zúčastnilo se ho 1129 lidí.

Podle agentury CVVM by volby do Poslanecké sněmovny by v lednu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31 procent hlasů, což je mírně horší výsledek než v prosinci. Druzí Piráti by dostali 15 procent a třetí ODS by dalo hlas 13 procent voličů. Na hranici zastoupení ve Sněmovně balancují lidovci a SPD, zástupci Starostů a TOP 09 by se do dolní komory zřejmě nedostali. Vyplývá to z volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), podle kterého by k urnám přišlo 62 procent voličů. Čtvrtou nejsilnější stranou by v lednu byli sociální demokraté se ziskem 12,5 procenta hlasů. Komunisty by volilo 9,5 procenta lidí, KDU-ČSL pět procent a hnutí SPD čtyři procenta voličů. U lidovců ani u SPD není podle CVVM jisté, zda by se jejich zástupci do Sněmovny dostali či nedostali.

Po varování před výrobky Huawei mluvil Babiš se šéfem této firmy

Premiér Andrej Babiš se na Světovém ekonomickém fóru v Davosu sešel s předsedou představenstva čínské firmy Huawei, před jejímiž výrobky nedávno varoval český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Po schůzce s Kenem Hu Babiš ČTK a MF Dnes řekl, že Česko zahájilo analýzu rizik kritické infrastruktury. Uvedl rovněž, že by se kybernetická bezpečnost měla koordinovat na úrovni Evropské unie. Hu podle Babiše na jejich schůzce mluvil o tom, že Huawei klade důraz na bezpečnost a transparentnost svých výrobků.

Mynář stáhl žalobu na NBÚ kvůli prověrce, ve funkci zůstane

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář stáhl správní žalobu na Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) ve věci neudělení své bezpečnostní prověrky. Svůj krok zdůvodnil přes hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka obavou o spravedlnost procesu. Zpochybnil nezávislost soudců pražského městského soudu Štěpána Výborného a Jana Kratochvíla. Podle mluvčího spojili svou minulost s lidmi, kteří proti Mynářovi vystupují nebo vystupovali. Mynář zůstane ve funkci. Podle Ovčáčka je pro výkon jeho funkce plně dostačující současná prověrka na stupeň vyhrazené. Tu má od zaměstnavatele, nikoliv od NBÚ. Mynář v odůvodnění stažení žaloby současně zpochybnil nezávislost Nejvyššího správního soudu (NSS) kvůli nedávným výrokům jeho někdejšího šéfa Josefa Baxy v kauze možného ovlivňování soudců Hradem.

Předseda pražského městského soudu Libor Vávra zdůraznil, že má v nestrannost svých soudců naprostou důvěru. Řekl to ČTK v reakci na to, že hradní kancléř Vratislav Mynář zpochybnil nezávislost soudců Štěpána Výborného a Jana Kratochvíla, kteří měli v pondělí rozhodovat kancléřův spor s Národním bezpečnostním úřadem kvůli neudělení prověrky. Fakt, že hradní kancléř nemá důvěru v nezávislost soudců jeho soudu, nechtěl Vávra hodnotit. "Přijde mi, že je to součást politické hry kolem debaty, která se vede už 14 dní, a jenom se to přetáhlo do tohoto příběhu, který s tím doteď neměl nic společného. Nejsem si jistý, že jako soudce bych měl komentovat politické prohlášení," řekl.

Soudci zřejmě upraví svůj etický kodex

Soudci zřejmě upraví a rozšíří svůj etický kodex. Reagují tak i na kauzu údajného ovlivňování justice ze strany Pražského hradu. Kodex by měl například dát soudcům vodítko, kdy se vyloučit z případu z důvodu podjatosti, nebo co dělat, když se někdo snaží ovlivnit jejich rozhodnutí. Potřebu podrobnějších pravidel dokládá aktuální kauza kolem prezidenta a jeho kancléře. Pražský hrad tvrdí, že nešlo o ovlivňování. Soudcovská unie teď osloví všechny soudce s otázkami, jak by si podobu dokumentu představovali. Chce totiž, aby se k němu příhlásilo co nejvíc soudců.

Prezident Miloš Zeman znovu odmítl, že by bývalému předsedovi Nejvyššího soudu Josefu Baxovi nabízel funkci výměnou za rozsudek. V televizi Barrandov prezident řekl, že se mu Baxa tímto tvrzením mstí za to, že jmenoval novým předsedou Nejvyššího správního soudu Michala Mazance. Baxovi vadilo, že Mazanec bude muset funkci za tři roky opustit kvůli věku. Zeman udajně Baxovi nabídnul lepší funkci výměnou za to, že ovlivní rozsudek v kauze nejmenování tří profesorů.

Antisemitismus je podle Kubery neslučitelný s demokracií

Antisemitismus vyrůstá z podloží, které je neslučitelné s demokracií, emancipací lidí a tolerancí obecně, s principem osobní svobody a také zodpovědnosti. Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) to řekl na vzpomínkovém setkání u příležitosti Dne památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Senátu. Podle Kubery antisemitismus narůstá po celé Evropě, přestože se od konce druhé světové války pravidelně konají vzpomínkové akce na oběti holokaustu často za přítomnosti čelných představitelů evropských států. Problémem není podle něj pouze nenávist k Židům, ale také k Romům. "I oni jsou stále vystaveni společenské šikaně," doplnil. To připomněla i psycholožka a zástupkyně romské menšiny Monika Mihalíčková.

Na setkání promluvil i bývalý vězeň Jiří Fišer, který byl s rodinou transportován do osvětimského tábora v květnu 1944. Se svým bratrem Josefem se podle něj jako jediní z rodiny zachránili jen proto, že byli dvojčata. Nacistický lékař Josef Mengele jim mimo jiné naočkoval látky, které způsobovaly nemoci, a sledoval, zda je průběh nemocí u dvojčat stejný. "Osvětim se nám podařilo přežít díky tomu, že jsme byli děti a brali jsme vše jako nutné zlo, ze kterého jsme neměli rozum," řekl. Eurokomisařka Věra Jourová uvedla, že z průzkumů Agentury EU pro základní práva vyplývá, že pro 85 procent židovských občanů je největší životní starostí strach o bezpečnost. Zmínila také, že 40 procent respondentů uvedlo, že dětem doporučilo, aby se odstěhovali z Evropy. Podle Jourové je něco takového ostudou Evropy.

Fond budoucnosti podpoří v Česku tisíc žijících obětí nacismu

Česko-německý fond budoucnosti podpoří oběti nacismu z Česka a Slovenska. Z pozůstalosti bývalého politika Wolfganga Reinharda Storcha obdržel fond finanční dar 334.000 eur, v přepočtu téměř 8,6 milionu korun, ve prospěch doposud žijících obětí nacismu. V Česku peníze obdrží zhruba tisícovka lidí do konce letošního roku. Česko-německý fond budoucnosti vznikl na základě česko-německé deklarace z roku 1997, loni oslavil 20 let fungování.

Nezabavitelná částka by se mohla zvýšit, dlužníkům by zbylo víc

Lidem v exekucích by mohlo zůstat o něco víc peněz. Hranice, nad kterou se dlužníkům sráží z výplaty bez omezení, by se mohla posunout. Pro člověka bez rodiny by se mohla zvednout z letošních 16.072 Kč na 25.715 korun. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které připravilo ministerstvo spravedlnosti. Podle něj by úprava přispěla k omezení práce na černo i k přijímání lépe placených míst. Podle Centra pro společenské otázky (SPOT) by změna pomohla jen lidem s vyšším příjmem a řešením by spíš bylo zvýšení základní nezabavitelné částky. Vycházet by měla ze skutečných nákladů na bydlení. Započítávání normativních nákladů na bydlení místo skutečných vede také k vytlačování dlužníků z velkých měst, kde jsou nájmy vyšší než normativ. Lidé se pak stěhují do menších měst či na venkov, kde obtížněji hledají práci, dodala vedoucí výzkumného týmu SPOT Lucie Trlifajová.

Podle mapy exekucí v roce 2017 nějakou exekuci mělo 9,7 procenta obyvatel Česka, tedy 863.000 lidí. Příjem dlužníka po srážkách zůstane i nadále nižší, než jsou částky v systému sociální ochrany. Nadále tak bude pro lidi v exekuci nevýhodné pracovat a budou vytlačováni do šedé ekonomiky," sdělila ČTK Trlifajová. Podle ní ministerský návrh nepomůže většině zadlužených důchodců či samotných rodičů s dětmi, ale i dlužníkům s nadprůměrnými příjmy a nesplatitelnými dluhy.

Pacientů s respiračními infekcemi za týden přibylo o čtvrtinu

Pacientů s respiračními infekcemi, mezi než patří i chřipka, proti minulému týdnu v Česku přibylo o čtvrtinu. Nemocných je 1447 na 100.000 obyvatel, vyplývá z informací na webu Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Celoplošná epidemie zatím vyhlášena nebyla, už minulý týden ale Státní zdravotní ústav situaci hodnotil jako nastupující epidemii. Vyhlašuje se při 1500 nemocných na 100.000 obyvatel. V Evropě hlásí epidemii chřipky nyní 16 zemí, za týden přibylo dalších šest. Kromě všech skandinávských zemí je mezi nimi kompletní jižní a jihozápadní pobřeží kontinentu, Slovinsko a pobaltské země. V loňské sezóně 2017/2018 s vážným průběhem chřipky skončilo v nemocnici přes 660 lidí, z toho zhruba 260 v souvislosti s chřipkou zemřelo.

Počasí

Zataženo až oblačno. Zpočátku ojediněle, na severovýchodě místy slabé sněžení. Nejvyšší teploty -5 až -1 °C, v 1000 m na horách kolem -7 °C.

V Česku bude v sobotu opět sněžit, někde se k tomu přidá ledovka nebo silný mráz. Na západních horách podle meteorologů připadne kolem 20 centimetrů sněhu, v nižších polohách bude sníh ale tát. V Čechách pak sněžení postupně přejde v déšť, který bude na silnicích a chodnících namrzat. Na východě země by lidé měli počítat v noci na sobotu se silným mrazem, v místech se sněhovou pokrývkou teploty klesnou pod minus 12 stupňů Celsia. ČTK