ČR podporuje snahu venezuelské opozice o návrat demokracie

Česká republika podporuje snahu venezuelské opozice o návrat demokracie. Změna, která přinese obnovení hodnot právního státu, by měla být nenásilná. Vyplývá to z vyjádření ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) na twitteru k situaci v latinskoamerické zemi. Připomněl přitom události z listopadu 1989, které vedly k pádu komunistického režimu v někdejším Československu. Petříček už ve středu uvedl, že ČR bude své kroky koordinovat s Evropskou unií. EU dnes venezuelskou opozici podpořila a vyzvala k novým volbám. Juana Guaidóa, který se ve středu prohlásil úřadujícím prezidentem Venezuely, ale EU ani Petříček výslovně neuznali.

Venezuelské Národní shromáždění, v jehož čele je vůdce opozice Juan Guaidó, minulý týden označil Nicoláse Madura za nelegitimního prezidenta. Na středu svolal Guaidó manifestaci a před mnohatisícovým davem svých přívrženců v Caracasu se prohlásil úřadujícím prezidentem. Záhy poté ho jako prozatímního šéfa státu uznal americký prezident Donald Trump, jehož krok následovala Organizace amerických států a postupně i několik latinskoamerických zemí včetně Argentiny a Brazílie.

Soudce Baxa: Zemanovy výroky připomínaly výměnný obchod

K výměnnému obchodu přirovnal bývalý předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa vyjádření prezidenta Miloše Zemana o tom, jak by měl soud rozhodovat ve věci nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory. Baxa to uvedl při jednání sněmovního podvýboru pro justici ke kauze možného ovlivňování soudců Hradem. Zeman mu podle něho při soukromých hovorech opakovaně naznačoval, že by se mohl stát předsedou Ústavního soudu. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář namítl, že Zeman pouze seznamoval Baxu se stanovisky a že Baxova tvrzení nejsou zcela pravdivá. Namítl, že prezident nemohl Baxovi nabízet vedení Ústavního soudu, který je pro nejbližší roky naplněn.

Mynář přiznal, že v Zemanově zastoupení "konzultoval" s více ústavními soudci včetně Vojtěcha Šimíčka prezidentovy výhrady ke služebnímu zákonu, o jehož zrušení Ústavní soud rozhodoval. Ústavní soudce Vojtěch Šimíček poslancům řekl, že Zeman si podle Mynáře přál zrušení služebního zákona, nebo alespoň jednoho libovolného ustanovení. "Byla to jednání velmi nevhodná," uvedl Šimíček. Ústavní soud zrušení zákona až na jednu větu odmítl. Baxa i Šimíček potvrdili, že na ně nebyl vyvíjen žádný nátlak, nebyli vystaveni vyhrožování, ani nedostali nějaký slib. "Byly to náznaky ve stylu: 'Buďme na sebe hodní'," uvedl Šimíček. Podle Baxy se mu za celou jeho éru v justici nestalo, že by se k němu některý z ministrů spravedlnosti nebo premiérů choval podobným způsobem jako Zeman. Mynář na kontaktech se soudci nevidí nic špatného.

Babiš: Česko má zájem na posílení obchodních vztahů s Brazílií

Česká republika má zájem o posílení obchodních vztahů s Brazílií, která je nyní jeho druhým nejvýznamnějším hospodářským partnerem v Latinské Americe. Příležitosti jsou jak v tradičních průmyslových odvětvích, tak v moderních technologiích, řekl ČTK a MF Dnes premiér Andrej Babiš, který se na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu sešel s brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem. Upozornil také na vědeckou spolupráci obou zemí. "Mluvili jsme o našem obranném průmyslu, který se dostává víc a víc do kondice," řekl Babiš o možnostech pro české firmy v Brazílii. Připomněl i tradiční značky jako Baťa nebo Škoda, které jsou v Brazílii známé. Při jednání s Bolsonarem vyzdvihl i zájem České republiky na rozvíjení moderních technologií. "Máme nejvýkonnější laser na světě, připravujeme superhub umělé inteligence, máme technologii, která je schopna extrahovat rekordní množství vody ze vzduchu, jsme lídři v nanotechnologiích," řekl. Konkrétní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu už se připravuje, v září podle premiéra pojede do Brazílie delegace Akademie věd.

Lichtenštejnský princ: Raději bychom s ČR jednali, než se soudili

Lichtenštejnové by spor s Českou republikou, který se týká majetku zabaveného knížecí rodině po druhé světové válce na základě takzvaných Benešových dekretů, řešili raději u jednacího stolu, situace je ale donutila podat žaloby k soudu. V rozhovoru poskytnutém ČTK u příležitosti oslav třístého výročí vzniku Lichtenštejnského knížectví to řekl dědičný princ Alois z Lichtenštejna, který vykonává funkci hlavy státu. Vyřešení otevřených otázek minulosti je podle něj v zájmu obou zemí a oběma by přineslo i prospěch.

Nadace knížete z Lichtenštejna podala loni v prosinci k 26 českým okresním soudům žaloby, ve kterých žádá vydání majetku, jenž podle ní neoprávněně užívá český stát. Týká se to tisíců hektarů pozemků polí a lesů, ale také pěti moravských zámků včetně Lednice, Valtic či Velkých Losin, které Lichtenštejnům po druhé světové válce zkonfiskovalo Československo na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše. Podle československých úřadů se lichtenštejnský kníže František Josef II. přihlásil ve 30. letech minulého století k německé národnosti, a proto jeho majetek propadl státu. Nadace ale tvrdí, že byl občanem Lichtenštejnska, které bylo ve druhé světové válce neutrální, a jeho označení za Němce tak bylo účelové. Žaloby podané na konci loňského roku se týkají pouze nemovitostí, u kterých je v katastru uveden coby vlastník stát.

Český stát a Lichtenštejnsko jsou země po staletí historicky spjaté. Zámožný rod Lichtenštejnů patřil k nejbohatší tuzemské šlechtě, zejména na Moravě. Vlastnili tam rozsáhlé majetky včetně Lednicko-valtického areálu, zapsaného na seznam kulturního dědictví UNESCO. O značnou část majetků na území někdejšího Československa ale přišli v důsledku pozemkových reforem po první světové válce, zbylý majetek jim byl zkonfiskován po druhé světové válce na základě takzvaných Benešových dekretů.

Schillerová: Výnosy státu z EET loni vzrostly na 12,3 mld. Kč

Elektronická evidence tržeb (EET) v roce 2018 do veřejných rozpočtů podle údajů ministerstva financí přinesla výnosy celkem 12,3 miliardy korun, což je zhruba o 600 milionů korun více než ministerstvo loni v září odhadovalo. Na kongresu pro tradiční trh Samoška v Olomouci to ČTK řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). EET začala v Česku platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení a od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Plánovány jsou další dvě vlny. Stát loni na daních podle Schillerové díky EET vybral navíc 9,5 miliardy korun, zatímco v roce 2017 to bylo 5,7 miliardy korun. Podle Schillerové má EET pozitivní vliv i na výběr daní z mezd, protože se narovnaly podmínky a ubylo vyplácení nezdaněných odměn za práci.

"Když se zaváděla EET, tak průměrná mzda v restauračních službách byla něco málo přes 12.000 korun. Už za čtvrt nebo půl roku se zvýšila o několik tisíc korun," tvrdí Schillerová. Zásluhou EET se v roce 2018 podle Schillerové zvýšil i výběr sociálního a zdravotního pojištění.

Wojnar: Výroba aut už letos neporoste, odvětví čeká transformace

Výroba aut v letošním roce pravděpodobně již dále neporoste a zřejmě nepřekoná loňský rekord 1,44 milionu vyrobených vozů. Odvětví naráží na kapacitní i ekonomické limity a čeká jej transformace. V rozhovoru s ČTK to uvedl prezident Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) Bohdan Wojnar. "Nacházíme se opravdu v situaci, kdy máme za sebou jeden z nejdelších konjunkturálních cyklů v historii. Výroba překonávala rekordy posledních pět let v řadě a to nemůže trvat do nekonečna. Určité zpomalení růstu jsme přitom pocítili již v minulém roce. Letošek by mohl oscilovat okolo loňské úrovně, což samo o sobě nemusí být špatná zpráva," řekl Wojnar. Automobilkám se podle Wojnara kvůli nedostatku pracovních sil nedaří zcela využít ekonomický potenciál Česka. Budou proto investovat do většího využití robotů a automatizace výroby.

Na Frýdecko-Místecku byl odhalen sklad nebezpečného odpadu

Ve Starém Městě na Frýdecko-Místecku byl odhalen sklad nebezpečného odpadu. Polská firma do něj zřejmě navezla směsi odpadních hořlavých látek. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Jana Matějíková. Místo hlídá policie. Do objektu někdo zhruba na dvou stovkách palet navezl barely, jejich celkový objem by mohl být až 500.000 litrů. Primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD) kvůli tomu svolal krizový štáb. Podle informací ČTK polská firma zřejmě v podobném termínu navezla odpad i do objektu v Bohumíně. Podle Matějíkové se ukázalo, že polskou firmu nelze kontaktovat a vše se musí řešit přes hranice. Mluvčí uvedla, že krizový štáb se shodl, že nebezpečný odpad by měl být z haly postupně odebrán a převezen k likvidaci odbornou firmou, aby se vyloučila možnost úniku látek, výbuchu, požáru, ohrožení podzemních vod i obyvatelstva.

Mladí v ČR jsou ze zemí EU nejméně ohroženi chudobou

Česko si z hlediska ohrožení mladých pracujících chudobou vede ze všech zemí Evropské unie nejlépe. Vyplývá to z údajů statistického úřadu Eurostat za rok 2017. Podíl mladých pracujících ve věku 18-24 let, kteří jsou ohroženi chudobou, v Česku představuje pouze 1,5 procenta. Průměr EU činí 11 procent. Dobře si vede v tomto ohledu i Slovensko, naopak nejhorší čísla vykazuje Rumunsko. Česká republika patřila v uplynulých letech vedle Slovenska (3,8 procenta), Finska (4,2 procenta) a Slovinska (5,4 procenta) vždy k nejlépe hodnoceným zemím. Na opačném konci žebříčku se po Rumunsku tradičně umísťují země jako je Španělsko (19 procent), Řecko a poněkud překvapivě i Lucembursko (20 procent) a Dánsko (19,1 procenta). Řecko přitom v roce 2017 vykázalo výrazné zlepšení, a to z 19 procent na 14,1 procenta.

Podle metodiky Eurostatu je chudobou ohrožen ten mladý člověk, jehož čistý příjem po všech odvodech dosahuje méně než 60 procent národního průměru. Svou roli ve výpočtech tak hraje i průměrná velikost rodin v dané zemi a průměrný plat. Ten je přitom v ČR na evropské poměry spíše nízký.

Vědců se na stanici univerzity v Antarktidě vystřídalo už asi 120

Už asi 120 vědců z 25 oborů se vystřídalo na Mendelově polární stanici, kterou na ostrově Jamese Rosse nedaleko Antarktického poloostrova provozuje brněnská Masarykova univerzita. Letošní expedice už je na místě, řekla ČTK Ema Wiesnerová z tiskového odboru školy. Stanice začala fungovat v roce 2007. V tomto týdnu uplyne 90 let od doby, kdy polárník Václav Vojtěch stanul jako první Čech na území Antarktidy. Stavba stanice začala v roce 2005 a slavnostně byla uvedena do provozu v roce 2007. Stála asi 60 milionů korun. Vědci ji využívají dva až tři měsíce v roce, obvykle od ledna do března, kdy jsou v Antarktidě nejpříznivější klimatické podmínky, protože tam panuje léto. Výzkum je založený na dlouhodobých měřeních a podle vědců má přispět k celosvětovému pochopení významu Antarktidy a její role v globální změně klimatu. Letošní výprava na ostrov má 13 členů, výzkumníci vyrazili na cestu 4. ledna.

V sobotu zahájí provoz bruslařská magistrála na Lipně

V sobotu zahájí provoz ledová magistrála pro bruslaře na lipenské přehradě. Vzhledem k mrazům, které v těchto dnech panují, se dá očekávat, že síla ledu bude dostačující. Nyní dosahuje výšky 15 centimetrů a požadovaný bezpečný limit je 18 centimetrů. ČTK to řekl za společnost Lipnoservis Vojen Smíšek. "Každou noc se síla ledu zvýší o tři centimetry. Je tedy téměř jisté, že v sobotu magistrálu otevřeme," uvedl Smíšek. Upravená trať pro bruslaře na přehradě v ideálních podmínkách spojuje Lipno nad Vltavou s Přední Výtoní a Frymburkem. Už nyní je v okolí Lipna nad Vltavou upravený čtyřkilometrový okruh. Lipenský areál kromě bruslení na víkend plánuje, že otevře všechny sjezdovky a doplňující atrakce lyžařského areálu. Upraveno je i téměř 15 kilometrů stop pro běžkaře.

Sport

Tenistka Petra Kvitová si potřetí v kariéře a poprvé na Australian Open zahraje grandslamové finále. Možný český souboj o titul v Melbourne překazila Japonka Naomi Ósakaová, která porazila Karolínu Plíškovou. První vzájemný zápas dvojnásobné šampionky Wimbledonu Kvitové a loňské královny US Open Ósakaové bude v sobotu zároveň duelem o post světové jedničky. Kvitová v prvním semifinále zdolala Američanku Danielle Collinsovou 7:6 a 6:0. Karolína Plíšková pak čelila spršce 56 vítězných míčů Ósakaové a s jednadvacetiletou Japonkou v Areně Roda Lavera prohrála 2:6, 6:4 a 4:6. "Postup do finále pro mě znamená všechno. Moc jsem si přála být zase v grandslamovém finále a jsem nesmírně šťastná," řekla Kvitová v rozhovoru na dvorci po utkání, které se dohrávalo kvůli horku pod zataženou střechou.

Tenistka Barbora Krejčíková si na Australian Open zahraje o titul ve smíšené čtyřhře. Česká hráčka postoupila do finále s Američanem Rajeevem Ramem. Třetí nasazený pár si v semifinále poradil se Španělkou Marií José Martínezovou a Britem Nealem Skupskim 6:0 a 6:4. Světová deblová dvojka Krejčíková může získat první grandslamový titul v mixu a třetí celkově. Loni vyhrály s Kateřinou Siniakovou čtyřhru na Roland Garros i ve Wimbledonu. Ve smíšené čtyřhře je ve finále poprvé.

Krasobruslař Březina je po chybách v krátkém programu na ME osmý a medaile se mu vzdálila. Ztrácí na ni přes osm bodů. Suverénně vede Rus Koljada.

Biatlonistka Markéta Davidová vyhrála závod Světového poháru ve sprintu na 7,5 km v Anterselvě a slaví premiérový triumf v seriálu. Díky bezchybné střelbě porazila o necelé dvě sekundy druhou Finku Kaisu Mäkäräinenovou, třetí byla o další dvě sekundy zpět Norka Marte Olsbuová Röiselandová. Davidová vyběhla na trať s číslem pět a při obou střelbách si pohlídala všechny rány. V posledním okruhu jí docházely síly, přesto měla v cíli jasně nejrychlejší čas. Po druhé střelbě se před ní dostala Němka Laura Dahlmeierová, která na trať vyrazila jako poslední. V dramatickém závěru ale sedminásobná mistryně světa vedení neudržela a nakonec dojela až čtvrtá.

Počasí

Zataženo až oblačno, na Moravě přechodně místy polojasno. Nejvyšší teploty -6 až -2 °C, na jižní Moravě až 0 °C, v 1000 m na horách kolem -7 °C.