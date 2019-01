Šéf BIS: Neříkáme, co učit, ale že je třeba znát moderní historii

Bezpečnostní informační služba (BIS) podle svého ředitele Michala Koudelky nikdy neříkala, co se má nebo nemá učit na českých školách ani nechtěla přepisovat osnovy či učebnice. Ve své veřejné výroční zprávě za rok 2017 jen upozornila, že mladí lidé by měli opouštět školu s mnohem širšími znalostmi moderních dějin, protože jen takový občan bude podle civilní kontrarozvědky schopen čelit informačnímu chaosu a zvládne rozlišit dezinformace od reality. Koudelka to uvedl v článku pro deník Právo, který zveřejnil na webu Bezpečnostní informační služby. Prezident Miloš Zeman minulý týden vytkl ministru školství Robertu Plagovi (ANO), že se kvůli výuce moderní historie s Koudelkou sešel.

Pojistných podvodů bylo loni podobně jako v předchozích letech

Objem odhalených pojistných podvodů v roce 2018 dosáhl stovek milionů korun a byl na podobné úrovni jako v předchozích letech. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími tuzemskými pojišťovnami. Stále se nejvíce podvádí v pojištění vozidel, ubylo jich v pojištění osob. V roce 2018 odhalili detektivové České pojišťovny pojistné podvody za 378 milionů Kč. V posledních dvou třech letech se objem odhalených pojistných podvodů drží stabilně na hranici kolem 400 milionů Kč, řekla ČTK mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková. Loni bylo podle ní nejvíce podvodů tradičně v Praze, kde detektivové odhalili podvody za 86 milionů Kč. Naopak Vysočina se dlouhodobě umisťuje mezi kraji, kde je podvodů nejméně.

Například vyšetřovatelé Kooperativy loni měli 1013 podezřelých pojistných událostí, což je výrazně méně než v roce 2017, kdy to bylo 1625 případů. "Pojistný podvod se podařilo prokázat v 623 případech. Celková uchráněná hodnota dosáhla částky 190 milionů Kč, tedy obdobné úrovně jako v roce 2017," uvedl ředitel úseku bezpečnosti v pojišťovně Zdeněk Macháček. Proti předchozím letům, kdy mezi podvody kralovalo pojištění osob, se podle něj do popředí opět dostává pojištění vozidel. Pojistný podvod je trestný čin, za který soudy v ČR každým rokem odsoudí stovky pachatelů. Výše trestu se odvíjí od výše škody, maximální je desetiletý trest odnětí svobody.

Nejúspěšnějšími ženami v anketě jsou Pešková, Kijonková a Šimáčková

Nejúspěšnější manažerkou je podle ankety TOP ženy Česka 2018 členka představenstva České spořitelny Daniela Pešková. V kategorii Podnikatelka zvítězila zakladatelka společnosti Zásilkovna Simona Kijonková. V kategorii Veřejná sféra vyhrála soudkyně Ústavního soudu České republiky Kateřina Šimáčková. Výsledky 14. ročníku ankety vyhlásilo pořádající vydavatelství Economia. Vítězky vybírala odborná dvacetičlenná porota složená z osobností českého byznysu a veřejné sféry. Hodnotila nominované ženy v hlavních kategoriích zejména podle jejich vlivu, výkonu, podnikatelského příběhu a společenského přínosu.

V argentinské Patagonii zahynul český horolezec

Sedmatřicetiletý český horolezec zahynul v pátek při sestupu ze známé hory Fitz Roy v argentinské části Patagonie. Patrně zabloudil a zemřel na podchlazení. Současně se pohřešují dva alpinisté z Brazílie, kteří podnikli výstup ve stejný den, informovala v pondělí místní média. Carolina Codóová, koordinátorka záchranných operací ve městečku El Chaltén, uvedla, že Čech byl na hoře se spolulezcem. Ten sestup přežil a potvrdil, že jeho lezecký partner zahynul a že tělo leží ve velké výšce v jižní stěně hory. Záchranářka řekla, že tělo není možné z místa dopravit ani za pomoci vrtulníku. "Čekáme, až se spojíme s rodinou, abychom rozhodli, jak dál pokračovat," dodala.

Neočkované děti nejspíš nebudou moci ani do dětských skupin

Neočkované děti starší tří let nejspíš nebudou moci navštěvovat vedle státních školek ani dětské skupiny a podobná soukromá zařízení. Návrh je součástí připravované novely zákona o ochraně veřejného zdraví, který chce ministerstvo zdravotnictví předložit vládě ve třetím čtvrtletí letošního roku. Někteří rodiče návrh kritizují. V Česku jsou děti povinně očkovány proti devíti nemocem. Povinnost očkování a vysokou míru očkování dětí vysvětluje ministerstvo ochranou zdraví celé společnosti. Proti infekci jsou v případě proočkovanosti na hranici 95 procent chráněni i ti, kteří ze zdravotních důvodů očkováni být nemohou. U některých nemocí už se Česko ale podle lékařů pohybuje pod touto hranicí.

Rodičům, kteří děti očkovat odmítnou, hrozí pokuta až 10.000 korun. Neočkované děti také nepřijímají školky a školy v přírodě. Podle vyjádření Světové zdravotnické organizace (WHO) patří neochota k očkování mezi největší hrozby pro zdraví lidí. Podle ní je nebezpečí, že přijde vniveč pokrok v potírání nemocí, kterým se dá vakcinací předejít.

V Orlických horách startuje extrémní závod musherů

V Deštném v Orlických horách odstartuje extrémní závod psích spřežení Šediváčkův long. Nejdelší pětietapová trasa měří přes 300 kilometrů, kratší trasa má 200 kilometrů a skládá se ze čtyř etap. Do cíle 23. ročníku závodu musheři se svými psy dorazí v sobotu. Klání patří k nejtěžší závodům psích spřežení v Evropě. Do závodu se letos přihlásilo přes 100 závodníků s asi 700 psy. Na trať 300 kilometrů vyrazí 17 spřežení, na kratší distanci se utká 98 spřežení. Kromě české musherské špičky se na start postaví závodníci z dalších osmi evropských zemí. Počasí by závodům mělo přát. Sněhové podmínky jsou výborné, na hřebenech Orlických hor je až 120 centimetrů sněhu.

Sport

Petra Kvitová je v semifinále tenisového Australian Open. Australanku Ashleigh Bartyovou porazila 6:1 a 6:4. Čeká ji Američanka Danielle Collinsová. Na letošním Australian Open ještě Kvitová neztratila set a bude favoritkou i v semifinále proti Collinsové. Na začátku této sezony v Brisbane ji ale udolala až v třísetové bitvě.

Nejvýše nasazený pár Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vypadl na Australian Open ve čtvrtfinále. České tenistky prohrály ve dvou tie-breacích s australsko-čínskou dvojicí Samantha Stosurová, Čang Šuaj. Do semifinále naopak postoupily Markéta Vondroušová s Barborou Strýcovou, které porazily dvakrát 6:4 turnajové pětky Slovinku Andreju Klepačovou a Španělku Mariu José Martínezovou.

Počasí

Jasno až polojasno. Ojediněle mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty -4 až 0 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C. Na šumavské stanici Jezerní slať - Perla naměřili v noci meteorologové minus 29,2 stupně Celsia. Byla to nejnižší teplota v Jihočeském kraji.