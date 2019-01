NKÚ: Ministerstvo práce selhalo při budování informačních systému na výplatu dávek

Ministerstvo práce a sociálních věcí selhalo při zavádění nového informačního systému na výplatu dávek. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušilo rozpočtovou kázeň za 737 milionů korun. Ministerstvo se od roku 2011 snažilo změnit dodavatele čtyř informačních systémů, aby se mimo jiné zbavilo závislosti na jediné firmě. Tendr ale resort nestihl, a proto v roce 2016 uzavřel navazující smlouvu se stejným dodavatelem - společností OKsystém. NKÚ už podal dvě trestní oznámení.

Nejvyšší kontrolní úřad zjistil nedostatky i u konzultačních a externích služeb. Ty resort práce zadával taky bez soutěže. Ministerstvo práce nedostatky při zadávání zakázek přiznává. Resort chce přejít na nové IT systémy pro výplatu dávek do roku 2020.

Kraje na tripartitě neprosadily jednotnou bodovou hranici pro přijetí na SŠ

Ministerstvo školství nebude připravovat návrh na zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí ke studiu maturitních oborů, jak žádají kraje. Ty by měly ke zkvalitnění vzdělávání spíš regulovat nabídku škol, a to i podle potřeb zaměstnavatelů. Po jednání tripartity to novinářům řekl ministr Robert Plaga. Šéfka Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová Plagu (oba ANO) vzápětí kritizovala za nečinnost při zvyšování kvality středních škol. Stanovení hranice úspěšnosti neboli cut-off score (COS) pro přijetí na maturitní obory by podle Asociace krajů ČR pomohlo zvýšit úroveň vzdělávání. Podle analýzy ministerstva by to ale naopak těžce dopadlo na chudší regiony a ještě víc by to prohloubilo rozdíly mezi jednotlivými kraji v Česku.

Zlínský a Moravskoslezský kraj trápí smog, na některých místech platí regulace

V Moravskoslezském kraji se zhoršilo ovzduší. Kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu meteorologové vyhlásili regulaci - a to na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Nejhorší situace byla v pondělí ráno ve Věřňovicích na Bohumínsku - na hranici s Polskem. Stanice tam naměřila 393 mikrogramy na metr krychlový, což je skoro osminásobné překročení limitu. Podniky a další znečišťovatelé ovzduší tak musejí regulovat své provozy. Smog trápí také Zlínský kraj, kde meteorologové vyhlásili smogovou situaci.

CRIF: Účetní závěrku za rok 2017 nezveřejnilo 68 procent firem

České firmy kvůli nedostatečné vymahatelnosti práva dlouhodobě porušují povinnost zveřejňovat výsledky svého hospodaření. Účetní závěrku za rok 2017 dosud nezveřejnilo 68 procent společností, za rok 2016 pak 60 procent firem. Celkem 291.000 firem nezveřejnilo závěrku ani za jeden z těchto roků, vyplývá ze statistik společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. V případě schválení novely zákona o obchodních korporacích může přitom těmto firmám hrozit zrušení. Více než čtvrtina firem, které svoji účetní závěrku zveřejnily, však nezveřejnily výkaz zisku a ztrát. Novela zákona o účetnictví z roku 2016 totiž pro většinu firem tuto povinnost zrušila, dodala CRIF.

V Česku loni ubylo žádostí o patenty

Patentovému úřadu loni přišlo přes 700 přihlášek na ochranu nových vynálezů. Vypývá to ze statistik Úřadu průmyslového vlastnictví. V roce 2017 přitom úřadu přišlo zhruba o 150 žádostí víc. Přihlášky posílají nejčastěji firmy, ale i univerzity nebo soukromé osoby. V naprosté většině případů si svůj vynález chtějí ochránit přihlašovatelé z Česka. Úřad podle zástupce jeho předsedy Josefa Dvornáka zpravidla vyhoví jen polovině žádostí. Místopředseda Asociace malých a středních podniků Zdeněk Tomíček upozorňuje, že Češi zaostávají v přihlašování patentů u zahraničních úřadů.

V Česku přibývá svolávacích akcí kvůli závadám na osobních vozidlech

Automobilky v Česku stále častěji svolávají svoje osobní vozidla do servisu kvůli závadám. Loni vyhlásily celkem 288 akcí. To je téměř o 30 akcí víc něž v roce 2017. Vyplývá to z databáze rychlého výstražného systému Evropské unie - Rapex - který upozorňuje spotřebitele na výrobky, které mohou ohrozit jejich bezpečnost a zdraví. Nejčastěji automobilky svolávaly osobní auta do servisu kvůli závadě na motoru nebo airbagu. K návštěvě servisu vyzývají české majitele vozidel samotní výrobci. Údaje jim ze zákona musí poskytnout Ministerstvo dopravy.

Praha vybrala nočního starostu

Pražští radní vybrali tzv. nočního starostu. Stal se jím Jan Štern. Radní zároveň schválili složení komise, která bude nočnímu starostovi pomáhat. Jejím úkolem bude řešit noční život v Praze. Novinářům to sdělila radní Hana Třeštíková (Praha Sobě). Štern se podílel na vzniku například kulturního centra Containall. V komisi zasednou zástupci Prahy 1 i městské policie. Problémy s hlukem jsou zejména v centru a způsobují ho bary a restaurace a také opilí lidé, zejména turisté. Zřízením starosty se město inspirovalo v zahraničí.

Zemřela nejstarší Češka, v sobotu by oslavila 109. narozeniny

V neděli zemřela nejstarší Češka Květoslava Hranošová, která by v sobotu 26. ledna oslavila 109. narozeniny. ČTK o tom informoval Ondřej Šrámek, mluvčí Prahy 6, kde žena žila v Domově pro seniory Elišky Purkyňové. Zprávu potvrdila i dcera zesnulé Šárka Štenclová. Podle České správy sociálního zabezpečení žilo v Česku na konci loňského září 385 žen a 52 mužů, kterým bylo přes sto let. K poslednímu září loňského roku nejvíc stoletých lidí bydlelo v Praze, a to 74. V Jihomoravském kraji žilo 65 a ve Středočeském 45 stoletých a starších osob.

Plíšková ve čtvrtfinále Australian Open narazí na Williamsovou

Tenistka Karolína Plíšková je po Petře Kvitové další českou čtvrtfinalistkou Australian Open. Sedmá nasazená hráčka si v osmifinále v Melbourne po svém nejlepším výkonu v turnaji poradila za hodinu se Španělkou Muguruzaovou po setech 6:3 a 6:1. Ve čtvrtfinále bude soupeřkou Karolíny Plíškové sedminásobná vítězka úvodního grandslamu sezony Američanka Serena Williamsová.

Čtvrtfinále Australian Open si poprvé zahrají nejvýše nasazené Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Ve 3. kole porazily belgicko-běloruský pár Elise Mertensová, Aryna Sabalenková 2:6, 6:2, 6:3 a Siniaková si pojistila post světové jedničky.

Počasí v úterý

Jasno až polojasno, na severovýchodě a východě zpočátku až oblačno nebo zataženo nízkou oblačností se slabým sněžením. Teploty -4 až 0 °C, na horách -6 stupňů Celsia.