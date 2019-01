Krajské sněmy ANO jednomyslně podpořily na předsedu Babiše

O složení předsednictva se rozhodne na celostátním sněmu ANO, který se uskuteční 16. února v Praze. Andrej Babiš vede hnutí ANO od jeho založení a patří i mezi jeho největší sponzory. Zatím nikdy neměl ve volbě předsedy protikandidáta. Na sněmu v roce 2015 dokonce získal 100 procent hlasů, což tehdy kritizoval s tím, že se měl alespoň někdo zdržet. Před dvěma lety ho podpořilo 195 z 210 delegátů. Souboj se strhne o pozici prvního místopředsedy, kterou obhajuje Faltýnek. Před dvěma lety ho vyzvala Pokorná Jermanová, ale neuspěla a zůstala řadovou místopředsedkyní. Letos získala podporu Středočeského kraje, Jihomoravský kraj navíc doporučil na prvního místopředsedu Vokřála. V ostatních krajích ale sbíral nominace na pozici prvního místopředsedy ANO Faltýnek, kterého podpořil i Babiš.

Hnutí ANO by na celostátním sněmu mělo jednat také o kandidátce pro evropské volby. Před pěti lety vedl ANO do eurovoleb Pavel Telička, který se později stal místopředsedou Evropského parlamentu, s hnutím se ale rozešel kvůli sporům s Babišem v pohledu na evropskou i domácí politiku. Nyní Babiš podpořil do čela kandidátky europoslankyni Ditu Charanzovou. Před pěti lety hnutí ANO evropské volby vyhrálo, získalo čtyři z 21 českých křesel v Evropském parlamentu.

Meteorologové vyhlásili smogovou situaci v Moravskoslezském kraji

Důvodem jsou vysoké koncentrace polétavého prachu v ovzduší. Vyhlášení smogové situace platí až do odvolání, a to pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko bez Třinecka. Český hydrometeorologický ústav zároveň upozorňuje, že hrozí i vyhlášení takzvané regulace. Při ní musí některé průmyslové podniky dodržovat speciální opatření - třeba omezit výrobu. Meteorologové totiž nepředpokládají, že by se rozptylové podmínky v následujících hodinách zlepšily. V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Dlouhodobě k tomu přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.

Palachův čin pomohl podle prezidenta Miloše Zemana ke svržení komunistického režimu

Kdo chce bojovat za svou pravdu, musí pro ni žít, smrtí ničeho nedosáhne. V souvislosti s 50. výročím upálení Jana Palacha to v neděli v rozhovoru na serveru Blesk.cz řekl prezident Miloš Zeman. Palachův čin ale podle něj přesto měl efekt, protože pomohl v roce 1989 k pádu komunistického režimu v tehdejším Československu. Zároveň odsoudil dva pokusy o upálení z tohoto týdne. V současnosti mají podle Zemana lidé nespokojenost s režimem vyjádřit hlasováním ve volbách. Miloš Zeman také komentoval svou neúčast na pietních akcích, které připomínaly Jana Palacha. Nechtěl se prý setkat se svými odpůrci. V rámci uctění památky poslal věnce k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Olšanské hřbitovy.

Vláda chce zrušit superhrubou mzdu až v roce 2021

Vláda znovu odloží nejméně o rok snížení daní a odvodů. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl České televizi, že kabinet chce zrušit superhrubou mzdu až v roce 2021. V příštím roce si podle něj Česko výpadek v rozpočtových příjmech dovolit nemůže. Odklad kritizuje část opozice. O zrušení superhrubé mzdy od letošního roku mluvilo ministerstvo financí ještě loni v zimě. Tehdejší menšinová vláda ale pro návrh nenašla podporu ve sněmovně. Loni v únoru pak ministerstvo financí předložilo návrh na zrušení superhrubé mzdy a související snížení přímých daní.

Ministerstvo kultury navrhne prohlásit Bertramku za národní kulturní památku

Klasicistní vila z 18. století spojená s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří Mozartově obci, ale dva roky už je zavřená. Změna památkového statusu by měla pomoci k jejímu oživení a zatraktivnění. Ministerstvo navrhne nejvyšší možnou památkovou ochranu udělit mimo své legislativní plány. ČTK a České televizi to dnes řekl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Bertramka se v roce 2010 otevřela v režii Mozartovy obce veřejnosti, od roku 2016 je však zavřená kvůli rekonstrukci. Představitelé obce si stěžují na malou návštěvnost objektu a malý zájem turistů.

Česko čeká poslední úplné zatmění Měsíce tohoto desetiletí

Hvězdárny po celé republice se připravují na pozorování zatmění Měsíce. Do zemského stínu se Měsíc začne nasouvat v pondělí v půl páté ráno. Úplné zatmění pak nastane po půl šesté. Jev se navíc odehraje nad západním obzorem ve velmi fotogenické části oblohy mezi souhvězdími Blíženců a Raka. Mimořádně bude v tu dobu otevřená i hvězdárna v Brně, kde se bude konat komentované pozorování.

Na Křížovou horu v Českém Krumlově se po 77 letech znovu vrátí zvon

Veřejnou sbírku na pořízení nového zvonu vyhlásili v Českém Krumlově. Jeho hlas se znovu ponese z poutního areálu na Křížové hoře. Zvon zasvěcený Panně Marii Bolestné zaplní místo ve věži barokní kaple, která je od válečné rekvizice roku 1942 prázdná. Bude mít podobné rozměry i hlavní tón jako jeho předchůdce.

Kvitová ve čtvrtfinále Australian Open, Berdych skončil

Osmá nasazená hráčka deklasovala sedmnáctiletou Američanku Amandu Anisimovovou 6:2 a 6:1. Během pouhých 59 minut nepřipustila jediný brejkbol a poprvé po sedmi letech si zahraje čtvrtfinále grandslamového Australian Open.Tomáš Berdych vypadl po třísetové prohře se Španělem Rafaelem Nadalem 0:6, 1:6 a 6:7.

Počasí

Tlaková výše bude zvolna postupovat přes střední Evropu k východu. V noci na pondělí se čeká slabé sněžení, oři vyjasnění mohou teploty klesnout až na -13 °C. Přes den bude převážně jasno až polojasno. Ojediněle slabé sněžení a mrznoucí mlhy. Nejvyšší teploty -4 až 0 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C.