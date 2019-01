Česko si připomíná smrt Jana Palacha

Na řadě míst České republiky se po celý den konaly vzpomínkové akce, během nichž lidé uctili památku Jana Palacha. U jeho pomníku před Národním muzeem hoří svíce, světlo zažehli u jeho rodného domu ve Všetatech. Pietní akty se konaly také v zahraničí, ve švýcarském městě Vevey se uskutečnila akce Jan Palach - Živá pochodeň proti okupaci. Ceremoniál za účasti velvyslance Libora Sečky uspořádali krajané v zahradě londýnského sídla krajanské organizace Velehrad. Vzpomínat se bude i na takzvaný Palachův týden v roce 1989. U někdejšího Borůvkova sanatoria v Legerově ulici, kde Palach před 50 lety zemřel, si jeho čin připomněli zástupci pražského magistrátu. Ti také plánují dům odkoupit a vytvořit tam muzeum. Ve stejném domě zemřel také o čtyři roky dříve umučený čihošťský farář Josef Toufar. Na fasádě domu jsou černobílé portréty obou mužů. Autor provizorního památníku - designér Otakar Dušek - tak chtěl připomenout jejich památku.

Piráti chtějí vyhrát evropské volby, lídrem kandidátky zvolili softwarového specialistu Marcela Kolaju

Ve volbě na celostátním fóru strany v Táboře porazil Kolaja pět dalších kandidátů. V kandidátském projevu Kolaja, který byl před pěti lety dvojkou na kandidátce, zdůrazňoval svoji dosavadní práci pro stranu. Předseda strany Ivan Bartoš ve svém projevu prohlásil, že by Piráti měli květnové volby vyhrát a získat 20 procent hlasů. Strana by se tak do europarlamentu dostala vůbec poprvé. Piráti by podle Bartoše měli propojovat domácí a evropskou politiku, což se prý dosud v Česku nedaří. V projevu ale vytyčil ambiciózní cíle i do dalších voleb. Lídry svých kandidátek si v současné době vybírají i další politické strany. Do čela kandidátky ANO chce šéf hnutí a premiér Andrej Babiš prosadit europoslankyni Ditu Charanzovou. Komunistickou kandidátku povede europoslankyně Kateřina Konečná. ČSSD si jako lídra vybrala europoslance Pavla Poce, lidovci Pavla Svobodu a ODS Jana Zahradila. O lídrovi zatím nerozhodly SPD a TOP 09. Ta domlouvá společnou kandidátku s hnutím Starostové a nezávislí, v jejímž čele by měl být rovněž europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

Muž, který se v pátek zapálil na Václavském náměstí, nadále v kritickém stavu

Muž, který se v pátek odpoledne na Václavském náměstí v Praze polil hořlavinou a zapálil, zůstává nadále ve velmi vážném stavu. Podle mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je pacient v péči lékařů na jednotce intenzivní péče a nadále zůstává v ohrožení života. Muž zůstává v umělém spánku. Mluvčí nemocnice dodala, že neočekává, že by do pondělí podávali ke stavu pacienta další podrobnosti. Ve vinohradské nemocnici se nachází specializovaná Klinika popáleninové medicíny.

Čtyřiapadesátiletý muž se pokusil upálit v pátek po 15. hodině v horní části Václavského náměstí, kde nyní probíhá výstava Jan Palach 1969/2019. Podle svědků krátce předtím svíral v rukou cedule s nápisy a něco říkal. Poté se polil hořlavinou a zapálil. Uhasili ho kolemjdoucí, kteří z nedaleké kavárny přiběhli s hasicím přístrojem. Podle záchranné služby muž utrpěl popáleniny na zhruba třiceti procentech těla. Svědci popsali, že měl popálené především ruce a obličej. Podle místostarosty Prahy 1 Petra Hejmy se nejednalo o politicky motivovaný čin.

Automobilka Škoda otevírá v Indii nové technologické centrum

Automobilka Škoda rozšiřuje své zastoupení v Indii. Firma vyrábí vozy ve dvou hlavních závodech, v jednom z nich teď otevírá i nové technologické centrum. Oficiálního otevření ve městě Pune se účastnil i český premiér z hnutí ANO Andrej Babiš. Na tiskové konferenci ocenil propagaci Česka prostřednictvím značek, které z republiky pocházejí a vyjádřil podporu rodinným podnikům.

České domácnosti vycházejí s penězi lépe než v předchozích letech

Téměř šest z deseti tuzemských domácností má potíže vyjít svými příjmy. Vyplývá ze zjištění Českého statického úřadu. Jen s velkými obtížemi zvládá v Česku hospodařit zhruba každá patnáctá domácnost. Nejhorší situace je v Ústeckém kraji, kde do této kategorie podle výzkumu patří téměř každá osmá domácnost. Naopak nejlépe svoji situaci vnímají lidé v Královéhradeckém kraji. Praha je zhruba uprostřed žebříčku - průměrná mzda v hlavním městě je sice výrazně nad celorepublikovým průměrem, život v metropoli ale prodražují vysoké nájmy a ceny bytů. Podíl lidí, kteří mají problémy vyjít s penězi se postupně snižuje - za poslední čtyři roky o deset procentních bodů.

Památník padlých českých vojáků z novodobých misí nevznikne

Po smrti čtyř českých vojáků v Afghánistánu v loňském roce se opět začalo mluvit o vzniku pomníku pro padlé vojáky z novodobých misí. Měl sloužit jako pietní místo, kde by veřejnost při podobných tragických událostech mohla uctít jejich památku. Ministerstvo obrany se ale nakonec rozhodlo, že nový pomník nevznikne. Jak uvedlo pro server iROZHLAS.cz, i nadále se bude pietní místo nacházet uvnitř Národního památníku na Vítkově v Praze.

Karolína Plíšková v osmifinále Australian Open

Karolína Plíšková po více než dvouhodinovém souboji postoupila do osmifinále Australian Open, Italku Camilu Giorgiovou porazila 6:4, 3:6 a 6:2. V boji o nejlepší osmičku se utká se Španělkou Garbiñe Muguruzaovou.

Ženská štafeta na třetí místo z minulého závodu nenavázala

České kvarteto skončilo ve štafetovém závodě Světového poháru v bavorském Ruhpoldingu deváté, vyhrály Francouzky před Norkami a Němkami. V pozměněné sestavě, v níž trenéři místo Lucie Charvátové nasadili Jessiku Jislovou, Češky ztratily na vítěznou štafetu více než dvě minuty.

Počasí

V neděli bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku jen na jihu, během noci postupně na většině území oblačno až zataženo a místy slabé sněžení. Nejnižší teploty -4 až -8 °C, při déletrvající malé oblačnosti a sněhové pokrývce kolem -12 °C. Celodenní mrazy čekají Česko až do konce ledna, teploty tak budou pod dlouhodobým průměrem. Zvolna oteplovat se začne na začátku února, kdy také přibude srážek. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí Českého hydrometeorologického ústavu