Babiš chce v Indii posunout vztahy na strategickou úroveň

Premiér Andrej Babiš se v indickém státě Gudžarát zúčastnil zahájení investičního fóra Vibrant Gujarat Summit. V úvodním projevu přítomným státníkům a podnikatelům řekl, že přijel posunout vztahy Česka s Indií na úroveň strategického partnerství. Zdůraznil, že ČR i Indie podporují mnohostranná mezinárodní jednání a staví se proti protekcionismu. Připomněl, že do Indie s sebou přivezl 58 zástupců ze 42 firem. "Myslím, že to přesvědčivě vypovídá o našich úmyslech," uvedl. Česko je jednou z 15 partnerských zemí letošního devátého ročníku summitu, který Gudžarát pořádá každé dva roky. Na letošní ročník se podle organizátorů přihlásilo 37.000 delegátů a téměř 27.000 firem. Summit si dává za cíl, aby Gudžarát byl do roku 2030 nejrozvinutější částí Indie, přilákat do Indie globální investory a vzdělané lidi.

MZV: Česko-čínské konzultace se neruší, budou v únoru

Česko-čínské konzultace na úrovni ministerstev zahraničí nebyly zrušeny, ale pouze přesunuty na druhou polovinu února. Na dotaz ČTK to uvedlo české ministerstvo zahraničních věcí (MZV). Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek řekl, že Čína v reakci na varování před technologiemi čínské firmy Huawei v Česku schůzku zástupců ministerstev zahraničí obou zemí zrušila. Prezident se chce sejít se šéfem Huawei, aby si vyjasnil situaci. "Nedošlo ke zrušení česko-čínských konzultací na úrovni ministerstev zahraničí, ale pouze k přeplánování jejich termínu na druhou polovinu února. To potvrdilo jak čínské ministerstvo zahraničí, tak čínská ambasáda v Praze," sdělil ČTK mluvčí Černínského paláce Michal Bucháček.

Před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE varoval před Vánocemi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Technologie těchto čínských firem podle úřadu představují bezpečnostní hrozbu. Zeman už dřív varoval před odvetou Číny, kterou podle něj pocítí mimo jiné automobilka Škoda nebo investiční skupina PPF.

Zeman vysvětlil, proč nejmenoval profesory, Fajt chystá žalobu

Ředitel Národní galerie Jiří Fajt předložil podle prezidenta Miloše Zemana k řízení o jmenování profesorem některé podklady a informace výslovně nepravdivé a jiné zavádějící. Zeman tím v dopise zaslaném ministrovi školství zdůvodnil, proč se historika umění rozhodl nejmenovat profesorem. Prezident zmínil například to, že podle podkladů k aktuální vědecké činnosti měl být Fajt hlavním editorem devítisvazkové rukověti dějin umění středovýchodní Evropy, přičemž v době hodnocení uchazeče prokazatelně nebyl vydán ani první díl. Podle Fajta vychází prezident z nepravdivých, zavádějících a zmatených údajů. Není podle něj schopen interpretovat podklady, které dodal k profesorskému jmenovacímu řízení. Argumenty, kterými se hodlá proti rozhodnutí Hradu bránit, doloží v chystané žalobě. Fajt připomněl, že prezident už opustil "smyšlený příběh", že si historik jakožto ředitel Národní galerie řekl o doplatek k platu formou sponzorského daru.

Prezident odmítl jmenovat Fajta a fyzika Ivana Ošťádala profesory na jaře 2015. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima již dříve řekl, že škola si za svým jmenovacím řízením i oběma navrženými docenty stojí a že se pravděpodobně znovu obrátí na soud. U fyzika Ivana Ošťádala prezident argumentuje etickým kodexem školy a docentovou "morální degradací". Vyvozuje ji z Ošťádalových kontaktů s komunistickou Státní bezpečností. Prezident uvádí, že fyzik v 80. letech sloužil StB jako krycí adresa, na kterou si bezpečnost nechala zasílat korespondenci ze zahraničí. Fyzik už dříve veřejně připustil, že krycí adresu poskytoval. "Byl jsem mladý a naivní," řekl k tomu v minulosti novinářům. Ohledně kontaktů s StB se ho již dříve zastal rektor Zima.

Tři pětiny Čechů jsou pro, aby manželství bylo i pro homosexuály

Zhruba tři pětiny lidí v Česku jsou pro, aby manželství mohli uzavírat také gayové a lesbické ženy. Proti se naopak staví třetina Čechů a Češek. Postoje se podle vzdělání příliš neliší. Podpora klesá s rostoucím věkem. Průměrný výsledek trojice průzkumů na tiskové konferenci k pokračování kampaně Jsme fér! představil sociolog Daniel Prokop. V Česku mohou páry mužů či žen uzavírat registrované partnerství, a to od července 2006. Za prvních 11 let to udělalo 2647 dvojic. Nemají ale společné jmění, a nemohou adoptovat dítě. Ve Sněmovně je teď novela občanského zákoníku, která má umožnit manželství všem. Poslanci mají projednávat i návrh, který naopak výslovně zakotvuje manželství jako svazek muže a ženy. "Říká se, že společnost není připravena. Nejkonzervativnější skupinou jsou přitom muži nad 45 let. Je to jediná skupina, kde je podpora (manželství pro všechny) menšinová. Tato skupina je přitom nejvíc prezentovaná v politice a míní, že veřejnost si myslí to, co oni. Česká politika je proto konzervativnější než česká veřejnost," uvedl Prokop. Odpůrci manželství pro všechny měli většinu do roku 2008. Mezi lety 2009 až 2015 byly oba tábory vyrovnané. Od roku 2015 převládá názor, že by gayové a lesby měli mít možnost manželství uzavírat.

Věřím, že šesté místo není naše maximum, řekl Prokop po Dakaru

Martin Prokop po šestém místě v letošním ročníku Rallye Dakar věří, že nové české maximum v kategorii automobilů dokáže ještě vylepšit. Zkušený pilot, který řadu let úspěšně startoval ve světovém šampionátu v klasické rallye, by se rád na slavné vytrvalostní soutěži prosadil ještě výrazněji. A plánuje se o to pokusit již v příštím roce. Startoval na Dakaru počtvrté a vždy si polepšil. Loni skončil sedmý, čímž vyrovnal až do letoška rekordní český výkon Miroslava Zapletala z roku 2009. Vytrvalostním rallye se začal věnovat v roce 2015. Prokop v závěru bojoval i se zdravotními problémy. Tři etapy před cílem si totiž po skoku a tvrdém dopadu auta poranil obě ruce. S ohledem na svůj stav byl nakonec i rád, že byl Dakar letos oproti minulosti kratší. Pořadatelé pro závodníky připravili trať "jen" s 10 etapami.

Turisté v Beskydech uvízli v závějích, zachraňoval je vrtulník

Dva turisté uvízli ve čtvrtek odpoledne v oblasti Velkého Polomu v Beskydech v hlubokých závějích. Zcela vyčerpané je zachraňoval i vrtulník letecké záchranné služby. Pilotovi se podařilo v zimním horském terénu přistát asi sto metrů od turistů. Naštěstí byli jen lehce podchlazení. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Horská služba v Beskydech už delší dobu pohyb po hřebenech a ve volném terénu kvůli velkému množství sněhu nedoporučuje.

Počasí

Oblačno až zataženo, v Čechách místy až polojasno. Místy sněhové přeháňky, na horách četnější. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C.