Babiš je spokojený s výsledky své návštěvy v Thajsku

Premiér Andrej Babiš je spokojený s výsledky své cesty do Thajska. Delegace podle něj udělala maximum pro to, aby české firmy mohly být v Thajsku úspěšné. Nyní je na nich, aby to dotáhly, dodal Babiš. Doufá, že jeho thajský protějšek Prajutch Čan-Oča využije pozvání a přicestuje do Prahy. V Thajsku je podle něj zájem o letadla L-39NG, aktivní i pasivní radary či pancéřová vozidla. "Zakázek je strašně moc, proto jsme měli (ve středu) separátní jednání s ministrem obrany," uvedl. Škoda Transportation podle něj nabízí tramvaje na Phuket, společnost Vamed pak chce stavět v Thajsku nemocnici. Český premiér absolvoval několik jednání se zástupci firem a asistoval při zahájení podnikatelského semináře.

Ministryně průmyslu Marta Nováková ČTK řekla, že Thajsko hodně zajímá import zbraní. "České firmy se v tomto směru výrazně aktivizují a byly aktivní už před naší návštěvou. Zrovna pro zbrojní průmysl má ale oficiální premiérská návštěva velký význam," uvedla ministryně. Významná je i turistická výměna. "Je třeba připravit speciální programy pro turisty, především pro thajské v Česku," uvedla. Zavítat by podle Novákové neměli jen do Prahy, ale i do dalších oblastí. Česko by se mělo v regionu prezentovat i jako země vyspělých technologií a průmyslu. "Asiaty všeobecně toto zajímá," vysvětlila Nováková.

Babiš zahájil svůj dnešní program zhruba hodinovou prohlídkou bangkockého Královského paláce. Před odletem do Indie ho čeká ještě projížďka na lodi Čao-Praja a jednání s vedením letecké společnosti Air Asia. Výsledkem by mohla být dohoda na otevření přímé linky na trase Praha - Bangkok.

Hamáček bude jednat o rychlém schválení zákona pro brexit

O zrychleném schvalování vládního návrhu zákona, který má zajistit ochranu Britů žijících v Česku v případě odchodu Británie z EU bez dohody, bude jednat vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) se zástupci všech sněmovních stran. Návrh normy poslala vláda do Sněmovny před týdnem. Počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během kterého bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Podle britského velvyslance Nicka Archera je návrh v porovnání s plány ostatních zemí EU k Britům nejvstřícnější.

Návrh pochází od ministerstva vnitra a minulé pondělí pro něj hlasovali ministři menšinové vlády ANO a ČSSD. Část opozičních stran už před dnešní schůzkou uvedla, že ho podpoří. "Je to recipročně v zájmu českých občanů, kteří žijí v Británii. Abychom v případě tvrdého brexitu byli schopni ochránit práva Čechů žijících ve Velké Británii, musíme stejná práva poskytnout Britům žijícím na území České republiky," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Pro návrh se vyslovili i zástupci STAN, obecně s návrhem souhlasí například i Piráti.

Mediální podnikatel zakládá politické hnutí List Jaromíra Soukupa

Mediální podnikatel Jaromír Soukup zakládá politické hnutí List Jaromíra Soukupa. Oznámil to ve své televizi Barrandov v pořadu Moje zprávy. Soukup chce každý rok zveřejnit seznam věcí, které je potřeba změnit a je to možné v daném roce. "Jako jeden z prvních cílů navrhuji, pojďme prosadit trestní odpovědnost politiků za to, že nám jednoduše zdražují život, za nedostatek bytů, za drahé energie, za předražené účty za mobilní internet a telefon," řekl. Soukup kandidoval v evropských volbách v roce 2009 za tehdy jím financovanou Demokratickou stranu zelených, která získala 0,62 procenta hlasů. V posledních letech je Soukup známý hlavně moderováním řady pořadů ve svojí televizi Barrandov, kde má i pravidelný rozhovor s prezidentem Milošem Zemanem. Soukupova Empresa Media televizi ovládla v únoru 2013.

Cizinecká policie loni v Česku odhalila nelegální pobyt 4992 lidí

Cizinecká policie loni v Česku odhalila nelegální pobyt 4992 lidí, což bylo o 254 více než v roce 2017. Nejčastěji to byli Ukrajinci, Moldavané a Vietnamci, kteří překročili povolenou dobu pobytu. Běženců, kteří využili Českou republiku jako tranzitní zemi, přibylo loni meziročně o 19 na 191. Mířili převážně ze Slovenska většinou do Německa. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. "Situace nelegální migrace v České republice je stabilizovaná a naše země není hlavní tranzitní ani cílovou zemí pro migrující cizince," uvedla mluvčí.

V Brně začínají veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour

Na brněnském výstavišti začínají veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour. Letos se zaměří mimo jiné na téma aktivní dovolené. Návštěvníkům přiblíží například dovolenou na vodě, cykloturistiku či pěší turistiku. Přijede 800 vystavovatelů z 20 zemí. První den je určený pro odbornou veřejnost, další tři dny pro všechny. Pro návštěvníky, kteří si chtějí něco aktivně vyzkoušet, bude připravena například lezecká stěna. Novinkou letošního ročníku bude i ucelená prezentace golfové turistiky. Veletrhy nabídnou také setkání s řadou cestovatelů na festivalu Go Kamera. Po roce se na brněnské výstaviště vrátí projekt serveru Nomádi. Zájemcům o velmi netradiční cestování se představí zástupci tří těchto expedic.

Loprais se na Dakaru posunul na páté místo, Prokop na šesté

Automobilový jezdec Martin Prokop se den před koncem Rallye Dakar posunul na 6. místo průběžného pořadí a v závěrečné etapě slavné soutěže se bude snažit udržet historicky nejlepší české umístění v kategorii. Ve středu byl přitom blízko posunu na 5. pozici, kterou drží Francouz Cyril Despres. Pětinásobný vítěz kategorie motocyklů krátce před cílem převrátil své mini na střechu a Prokop se mu rozhodl pomoct. Prokopovi jedoucímu od pondělního karambolu s pohmožděnýma rukama pomohlo k posunu i odstoupení dakarského rekordmana Stéphanea Peterhansela. Třináctinásobný vítěz skončil v úvodu 313 km dlouhé etapy okolo města Pisco kvůli zranění zad svého spolujezdce po jednom z tvrdých dopadů po skoku. Průběžně byl Peterhansel čtvrtý. O šanci na vítězství nejspíš definitivně přišel také jeho krajan Sébastien Loeb, jenž dvakrát zůstal stát.

Posun zaznamenal i zbývající Čech ve startovním poli kamionů Aleš Loprais, jemuž čtvrtý čas v 9. etapě zajistil průběžnou pátou příčku. Loprais zaznamenal nejlepší etapový výsledek v ročníku. "Konečně to byla pro nás hezká etapa, poprvé jsme zažili čistou etapu bez drobných technických problémů, z čehož mám radost. Ztratili jsme pouze 20 minut navigací, ale bylo to navigačně náročné," pochvaloval si Loprais. V cíli byl o 28 minut pomalejší než etapový vítěz Eduard Nikolajev. Ruský pilot kamazu se po třetím etapovém vítězství vrátil do čela pořadí před krajana Dmitrije Sotnikova.

Sport - další výsledky

Tenistka Karolína Plíšková postoupila popáté za sebou do třetího kola Australian Open. Turnajová sedmička si ve 2. kole poradila s Američankou Madison Brengleovou 4:6, 6:1 a 6:0. Kristýna Plíšková na svoji sestru nenavázala a s Číňankou Čang Šuaj prohrála 3:6 a 5:7.

Počasí

Polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.