Ministr Petříček: Po odmítnutí brexitové dohody je na tahu Británie

Velká Británie musí po odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu říct, co dál, napsal na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něj se odchod Spojeného království z Evropské unie zadrhává, Česká republika je ale připravena na všechny možné scénáře. To potvrdil i místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Odmítnutí brexitové dohody se podle něj dalo čekat. Prioritou jsou čeští občané ve Velké Británii a co nejlepší vztahy s touto zemí. Zmínil své plánované čtvrteční jednání se zástupci parlamentních stran o tom, jak včas přijmout zákon, který by řešil postavení britských občanů v ČR.

Britští poslanci odmítli dohodu o vystoupení země z EU, kterou se sedmadvacítkou dojednala premiérka Theresa Mayová. Konzervativní předsedkyně vlády teď musí přijít do pondělí 21. ledna s návrhem na další postup. Ve středu večer budou navíc britští poslanci hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. "Je mi líto, že nejstarší demokracie světa se rozdělila na tři nesmiřitelné tábory. Odchod Velké Británie z unie se zadrhává, ale určitě se nám podaří najít řešení," napsal Petříček. Osobně by chtěl, aby Spojené království zůstalo členem EU, ale dohoda o brexitu byla nejméně špatným řešením, uvedl.

Před takzvaným tvrdým brexitem varuje Hospodářská komora, firmy podle ní nebudou mít dost času na přípravu definitivního scénáře britského vystoupení z unie. Obavy z tvrdého brexitu vyjádřili představitelé některých sněmovních stran.

Premiér Babiš se v Bangkoku sešel s thajským ministrem obrany

Schůzkou s ministrem obrany Pravitem Vongsuvanem zahájil český premiér Andrej Babiš dvoudenní návštěvu Thajska. V Bangkoku chce podobně jako během celé své týdenní cesty po Asii především podporovat obchod. Thajsko podle něj stojí o 12 českých cvičných letounů L-39NG, které v polovině října jako novinku představilo Aero Vodochody. O řadě kontraktů jednají v Thajsku české zbrojařské společnosti, uvedl premiér. Babiš v úterý novinářům řekl, že thajská armáda disponuje 40 letouny L-39 Albatros. "To byla výroba myslím v 60. a 70. letech. Už dosluhují a my jim nabízíme nový model L-39NG, který je skutečně hi-tech," poznamenal. Česko podle Babiše v Thajsku nabízí také útočné pušky, pistole, radary, simulátor volného pádu, obrněná vozidla či houfnice. "Jsem rád, že český zbrojařský průmysl se zase dostává do kondice," řekl premiér.

V Praze se uskutečnila mše za Jana Palacha

V kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze se uskutečnila vzpomínková mše za Jana Palacha, který se 16. ledna před 50 lety zapálil na Václavském náměstí v Praze a o tři dny později zemřel. Mši sloužil katolický kněz Tomáš Halík. Student filozofické fakulty se svým činem snažil probudit národ z letargie po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy a přimět ho k odporu proti nastupující normalizaci. Halík připomenul, že Palach svým činem bojoval proti rezignaci českého národa a proti vládnoucímu komunistickému režimu, který se snažil odstranit pozůstatky pražského jara. Varoval před dezinformacemi šířenými z východní Evropy a snahou některých českých politických představitelů upřednostňovat zájmy jejich východních sponzorů. Upozornil také na problém šíření strachu a paniky, ze kterých těží populističtí politici.

Výročí Palachova činu připomene tento týden mimo jiné výstava v horní části Václavského náměstí nebo odhalení pamětní dlaždice na nádvoří Univerzity Karlovy v místech, kde stála rakev s Palachovými ostatky v den jeho pohřbu. Vzpomínkové akce se budou konat po celé České republice. V Jihlavě zavzpomínají představitelé radnice u pomníku Evžena Plocka, který se na protest proti okupaci upálil v Jihlavě v dubnu 1969. Olomoucká radnice bude nasvětlena v barvách národní trikolory a připravena je i speciální projekce. V zahraničí si 50. výročí oběti českého studenta připomenou například česká zastoupení v Bruselu a v Lucemburku.

Ministr Hamáček slíbil České poště od května zvýšení platů o desetinu

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) slíbil odborářům České pošty, že udělá vše pro zvýšení platů provozních pracovníků od května o deset procent. Uvedl to po jednání s odbory a vedením České pošty. Odboráři to považují za nedostatečné. S navyšováním platů počítá i vedení podniku, chce pro něj využít úspory uvnitř firmy i zvýšenou úhradu státu za univerzální službu. Pošta se podle ministra musí soustředit na služby, které od ní lidé očekávají, tedy mimo jiné na kvalitní doručování pošty a balíků.

Průměrná mzda zaměstnanců České pošty hluboce zaostává za průměrem v národním hospodářství. V roce 2013 o 3800 Kč, v roce 2017 už o 5600 Kč, a za první pololetí 2018 to bylo dokonce o 7500 Kč. Na rozdílu je vidět negativní vliv poskytování ztrátové univerzální služby, kdy pošta nesla náklady sama. Za roky 2013 až 2017 je to zhruba sedm miliard korun," řekla ČTK předsedkyně největších poštovních odborů Jindřiška Budweiserová. Průměrná hrubá mzda v ČR v loňském třetím čtvrtletí dosáhla 31.516 Kč.

Česko čelí 13 mezinárodním arbitrážím za zhruba 34 miliard Kč

Česko čelí aktuálně 13 mezinárodním arbitrážím, z toho pět souvisí s investicemi do fotovoltaických elektráren. Další tři souvisí s podnikatelem v cestovním ruchu Václavem Fischerem. Souhrnná výše všech žalovaných nároků přesahuje 34 miliard korun. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Největší částku požaduje v mezinárodní arbitráži společnost Diag Human, a to zhruba jednu miliardu dolarů (přibližně 22 miliard korun). Kvůli nerealizovaným obchodům s krevní plazmou vedla společnost s Českem spor o miliardy korun už dříve. Jedním z nejnovějších sporů státu je arbitráž s Václavem Fischerem. Ten ve dvou sporech požaduje zhruba dvě miliardy korun za neochránění investice při vytěsnění ze společnosti Cestovní kancelář Fischer a za údajný nezákonný konkurz, kterým mělo dojít ke znehodnocení investice.

Dosud bylo podle údajů MF proti České republice ukončeno 26 arbitráží. Celkem 20 z nich skončilo pro stát úspěšně, tři spory byly ukončeny narovnáním a tři arbitráže ČR prohrála. Nejnákladnější arbitráží byl pro Česko spor se společností CME ohledně znehodnocení investice do televize Nova. Stát v roce 2003 musel firmě zaplatit 10,6 miliardy Kč. Arbitráže jsou většinou výsledkem smluv o ochraně investic z počátku 90. let. Smlouvy byly většinou pro ČR nevýhodné. Ministerstvo financí již delší dobu pracuje na tom, aby tyto smlouvy zanikly.

Průměrná sazba hypoték v prosinci stoupla nejrychleji za 10 let

Průměrná úroková sazba hypoték v prosinci stoupla na 2,91 procenta z listopadových 2,78 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Hypotéky tak zdražily nejrychleji za posledních deset let. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to na 1,77 procenta. Loni v lednu byla na 2,28 procenta. Zájem o hypotéky v prosinci opadl. V posledním měsíci roku 2018 bylo sjednáno 6565 hypotečních úvěrů, o 2052 smluv méně než v listopadu.

V Česku žije asi 7100 lidí z Británie, každoročně jich přibývá

V Česku žije na 7100 Britů a Britek. Zhruba 30 procent z nich se v zemi usadilo natrvalo. Lidí z Británie každoročně přibývá. Od roku 2007 se jejich počet téměř zdvojnásobil. Vyplývá to ze statistik ministerstva vnitra. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) v ČR teď pracují asi 4000 britských občanů. "Většinou se jedná o lidi vysoce kvalifikované, kteří působí na vedoucích postech. Skutečně nikdo nemá zájem na tom, aby museli ze dne na den skončit. Umím si představit, že by to spoustu firem nepěkně postihlo," uvedla Maláčová. Podle ní je možné na "katastrofické scénáře" zapomenout i v případě tvrdého brexitu.

Vláda už schválila, že Britové můžou v Česku zůstat za stejných podmínek jako dosud i bez dohody, a to do konce příštího roku. Dál mohou pracovat a oni i jejich rodinní příslušníci mohou mít veřejné zdravotní pojištění. Nic se zatím nemá měnit ani pro 40.000 Čechů a Češek, kteří žijí v Británii, podotkla Maláčová. Zatímco občané EU mají v Česku stejné postavení jako domácí, cizinci ze zemí mimo společenství potřebují různá povolení. Nemohou se volně ucházet o práci.

Církevní turistika se rozšiřuje do Rakouska, web bude i v němčině

Biskupství brněnské do léta spustí německou jazykovou verzi webu Církevní turistiky. Spolupracovat na ní bude se sousední rakouskou diecézí St. Pölten, která do systému, jenž pomáhá propagovat církevní památky, přidá kostely a kláštery ve vlastní správě. "Ročně hledá na webu cirkevnituristika.cz kolem půl milionu lidí. Důležité ale je, aby na návštěvníky byli připraveni lidé z farností a dokázali se turistům věnovat. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s diecézí St. Pölten uspořádat i kurz pro průvodce v církevním cestovním ruchu," řekl novinářům brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Průvodci dosud působí jen v několika nejnavštěvovanějších památkách.

Loprais klesl v pořadí Dakaru na 6. místo, nově vede Sotnikov

Aleš Loprais obsadil v 8. etapě Rallye Dakar mezi kamiony 7. místo a v průběžném pořadí klesl na šesté. Novým lídrem kategorie je Rus Dmitrij Sotnikov, který předstihl týmového kolegu a obhájce prvenství Eduarda Nikolajeva. Loprais, který měl opět technické problémy, zaostal na 361 km dlouhé rychlostní zkoušce za Sotnikovem o 55 minut. "Začátek byl úchvatný, fakt nám to jelo. Úplně jsme letěli a postupně jsme předjeli několik velkých hráčů, jako jsou Sotnikov nebo van Genugten," uvedl Loprais v tiskové zprávě. V polovině etapy ale přišla technická závada. Už na 16. místo se mezi motocyklisty posunul Milan Engel, jenž se v úterý podruhé v ročníku dokázal prosadit do elitní dvacítky. Mezi průběžně dvacet průběžně nejlepších se dostal i Tomáš Ouředníček, který je v automobilech devatenáctý. V takzvaném "malém" Dakaru dojel Martin Macík druhý a stejná pozice mu patří i průběžně. Martin Kolomý byl třetí. Suverénně vede Argentinec Orlando Terranova s mini. "Fakt pěkná trasa, náročná, technická, s výjezdy do hor, kde přišla brutální mlha. Taková, že nebylo vidět na pět metrů. Hrůza," řekl Macík, který zajel mezi kamiony absolutně druhý nejrychlejší čas.

Sport - další výsledky

Český tenista Tomáš Berdych na Australian Open pokračuje v suverénních výkonech. Robina Haaseho z Nizozemska porazil za hodinu a 19 minut 6:1 a dvakrát 6:3 a postoupil do třetího kola. Naopak skončila Markéta Vondroušová, která ve druhém kole podlehla 4:6 a 5:7 Chorvatce Petře Martičové.

Počasí

Oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť, v polohách nad 800 m déšť se sněhem nebo sněžení. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.