Česko znovuotevře ambasádu v Singapuru, řekl Babiš podnikatelům

Česko znovuotevře ambasádu v Singapuru. Premiér Andrej Babiš při proslovu v úvodu podnikatelského fóra v Singapuru přítomným podnikatelům řekl, že se na tom v pondělí shodl s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. Babiš zdůraznil, že česko-singapurské vztahy netíží žádné problémy a Praha podporuje rychlou ratifikaci loňské dohody EU a Singapuru o partnerství, spolupráci, volném obchodu a ochraně investic, ze které podle něj bude těžit i Česko. Velvyslanectví v Singapuru bylo zrušeno v roce 2008, zastupováním českých zájmů v Singapuru je nyní pověřeno velvyslanectví v Indonésii. V Singapuru nyní působí honorární konzul Kwee Liong Seen, s kterým Babiš posnídal. Český premiér v úvodu své týdenní návštěvy v Asii několikrát označil Singapur za obchodní bránu do Asie a zdůraznil, že region nabízí řadu podnikatelských příležitostí.

Britští poslanci odmítli dohodu o brexitu, Česko je na tuto variantu připraveno

Britští poslanci odmítli dohodu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, kterou se sedmadvacítkou dojednala premiérka Theresa Mayová. Konzervativní předsedkyně vlády teď musí na základě nedávno schváleného dodatku zákona představit v Dolní sněmovně do tří zasedacích dnů takzvaný "plán B", tedy přijít do pondělí 21. ledna s návrhem na další postup. Do brexitu zbývá 73 dní.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD)ještě před hlasováním řekl, že ČR je připravená na jakoukoli variantu brexitu. Pro ČR bude důležité, aby budoucí vztahy s Británií byly nadále dobré. Český kabinet poslal před týdnem do Parlamentu zákon upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody. Zákon počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Vláda chce usilovat o to, aby Poslanecká sněmovna návrh schválila už v prvním čtení. V Británii žije podle odhadů 40.000 až 100.000 českých občanů, Britů v Česku je podle ministerstva vnitra zhruba 8000.

Předseda Evropské rady Donald Tusk na britské hlasování reagoval otázkou, kdo bude mít odvahu pojmenovat řešení, když dohoda s EU není možná a tvrdý brexit nikdo nechce. Odmítnutí dohody o brexitu v britské sněmovně zvýšilo riziko tvrdého odchodu Británie z EU, unie výsledku hlasování lituje, uvedl šéf EK Jean-Claude Juncker. Unie podle něj výsledku lituje a vybízí britskou stranu, aby co nejdříve vyjasnila své úmysly.

Politici odsuzují vraždu gdaňského starosty Adamowicze

Premiér Andrej Babiš (ANO) je zděšený z vraždy gdaňského starosty Pawla Adamowicze. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ji odsoudil jako hanebný čin a označil za tragédii. Oba vyjádřili soustrast rodině zavražděného i Polsku. Babiš se o činu dozvěděl při návštěvě Singapuru. Čin odsuzují i čeští opoziční politici. Předseda ODS Petr Fiala označil vraždu Adamowicze za tragédii. Poslanec ODS Jan Skopeček připomněl v souvislosti s vraždou také nedávné napadení německého poslance za Alternativu pro Německo Franka Magnitze.

Madeleine Albrightová přijede 11. března do Prahy

Bývalá americká ministryně zahraničí českého původu Madeleine Albrightová přijede 11. března do Prahy. Jednaosmdesátiletá pražská rodačka zde představí svou nejnovější knihu Fašismus: Varování. Uvedli to zástupci nakladatelství Argo na setkání s novináři. Knihu vydalo Argo koncem loňského prosince. Albrigthová chystá také akce v Brně. V knize autorka varuje před křehkostí demokratických vlád a úpadkem liberální demokracie po celém světě. Albrightová rovněž poukazuje na krizi, kterou zažívají Spojené státy pod vládou prezidenta Donalda Trumpa. Napsání knihy plánovala ještě před Trumpovým zvolením, přesto současný americký prezident v knize zabírá nezanedbatelný prostor. Madeleine Albrightová se narodila v době nacistické okupace, kvůli které rodina v roce 1939 z Československa utekla. Rodina se sice do Prahy po válce vrátila, ale po převzetí moci komunisty v roce 1948 odešla ze země znovu.

Deník N: Stát dal za pět let neziskovým organizacím 61 miliard Kč

Stát v letech 2013 až 2017 vyplatil nevládním a podobným organizacím 61 miliard korun. Největší roční suma, téměř 13,6 miliardy korun, připadá na rok 2017, čísla za loňský rok ještě nejsou k dispozici. Nejvíc peněz proudí do sportu, především do fotbalu. Vyplývá to z dat ministerstva financí, která zveřejnil server Deníku N. Vypracovat přehled dotací pro neziskové organizace nechal loni premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s jednáním o státním rozpočtu na letošní rok.

Největší sumu z balíku rozděluje ministerstvo školství, v součtu za zmíněných pět let to bylo víc než 28,2 miliardy korun. Následuje ministerstvo práce a sociálních věcí s 18,6 miliardy a ministerstvo pro místní rozvoj s víc než 3,5 miliardy Kč. Částka ministerstva školství je nejvyšší, protože obsahuje i dotace pro sport. Dostává je téměř 5000 příjemců, z celkové částky resortu je to více než polovina peněz a od roku 2015 suma roste. Největším příjemcem je Fotbalová asociace České republiky, která v letech 2013 až 2017 dostala 1,89 miliardy Kč. Množství peněz proudících do neziskových organizacích ze státního rozpočtu loni kritizoval prezident Miloš Zeman a vyjádřil se pro snížení částky.

Pražské letiště zvýšilo počet cestujících o 9 pct na 16,8 milionu

Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo rekordních 16,8 milionu cestujících, což je meziročně o 9 procent více. K nárůstu počtu odbavených pasažérů pomohlo i zvýšení počtu pravidelných linek. Lety z Prahy zahájily další tři letecké společnosti a létat se začalo do sedmi nových míst. "Výrazně se nám dařilo posilovat spojení do dálkových destinací, a to v navyšování počtu frekvencí, kapacit i otevírání zcela nových linek. Díky tomu využilo dálková spojení s Prahou vloni o 250.000 cestujících více, což je 24procentní nárůst," uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Celkem své lety z Prahy odbavovalo 69 dopravců, a to do celkem 171 destinací. Nově se mezi nimi objevily například Filadelfie či Jerevan.

Nejoblíbenější zemí, kam směřovalo nejvíce cestujících, byla tradičně Velká Británie, kam směřovalo více než dva miliony pasažérů. K dalším vyhledávaným zemím patřily Itálie, Rusko, Španělsko a Německo. Oproti roku 2017 loni nejvíce vzrostl zájem o lety do Budapešti, a to o více než 82 procent. Výrazně se zvýšil také zájem o lety do Barcelony, a to téměř o 35 procent. Z čistě dovolenkových destinací využilo nejvíc cestujících linky do Antalye, Heraklionu, Hurgady, Burgasu a Marsá Alam.

Extremistický server White Media byl z podnětu úřadu zablokován

Krajně pravicový extremistický server White Media, který mimo jiné předloni zveřejnil obsah soukromé e-mailové schránky tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), byl z podnětu Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) zablokován. Důvodem bylo zveřejňování neoprávněně získaných osobních údajů. Server podle ÚOOÚ zveřejňoval neoprávněně získaná data o českých občanech, a to nejméně v rozsahu jméno, datum narození, adresa. Na webu byly dále uvedeny údaje z kopií průkazů totožnosti, fotografie a kontaktní údaje. Na webu se kromě textů objevovala také videa napadající například Romy či imigranty především afrického původu a muslimy. Před časem se na White Media objevily také seznamy osob, které se veřejně vyslovily proti nenávisti k lidem z odlišných kultur.

Policie zadržela dva podezřelé z vraždy čerpadlářky v Nelahozevsi

Policisté v pondělí pozdě večer zadrželi dva podezřelé z prosincové vraždy obsluhy benzinové stanice v Nelahozevsi. ČTK to dnes řekl středočeský policejní mluvčí Pavel Truxa. Potvrdil tak informace serveru aktu.cz. Podle serveru kriminalisté a zásahová jednotka zasahovali v pondělí mezi 22:00 a půlnocí ve Vojkovicích na Mělnicku, kde zadrželi třicetiletého muže, další osobu pak v Kralupech nad Vltavou. Osmapadesátiletá čerpadlářka byla 3. prosince zastřelena při loupežném přepadení, kamery tehdy zachytily dva pachatele. Případ byl značně sledovaný; pachatelé ženu zastřelili přes zavřené dveře, přestože se nebránila, naopak se před nimi chtěla schovat a utekla do zadní místnosti čerpací stanice. Kriminalisté postupně prověřovali stovky poznatků a svědectví.

Boží Dar dál bojuje se sněhem, je už několik dní odříznutý

Sněhová kalamita na Božím Daru a v jeho okolí zatím nekončí. I když se s velkým nasazením daří obnovovat provoz na některých silnicích, lidé v okolních osadách jsou zatím odkázáni sami na sebe, řekl ČTK starosta města Jan Horník (STAN). "Ale jsou na podobné situace zvyklí a mají zásoby. A místo čerstvých rohlíků si ráno rozpečou ze zásob, protože naštěstí tam elektřina jde." V případě potřeby může město vyžít rolby nebo sněžné skútry Horské služby. Stále platí zákaz vstupu do městských lesů Božího Daru. Těmi vedou i běžecké stopy, které se nyní neupravují. Přesto podle Horníka někteří lidé zákaz nedodržují. Popsal případ ženy, která se s manželem vydala na běžky, spadl za ní strom, a když se ohlédla, další před ní jí spadl přímo na lyže, které polámal. "Jenže lidé mají pořád pocit, že jim se to stát nemůže," konstatoval Horník, podle něhož právě neukáznění lidé komplikují práce se sněhem.

Zima plná sněhu a větru v Česku pokračuje. V Krkonoších byl vyhlášen čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice. Naposledy byl vyhlášen před šesti lety. Na většině ohrožených cest hrozí sesuvy samovolných lavin středního i velkého rozsahu, možnosti túr jsou velmi omezené. Nejsou ale ohrožena lidská sídla ani sjezdovky. Kvůli silnému větru nespustí dnes provoz skiareály na Klínovci, Božím Daru a Plešivci.

Na komiksovou cenu má šanci kniha o kuřimské kauze

Nejvíce nominací ve 12. ročníku komiksových cen Muriel posbíral scenárista Vojtěch Mašek. Cenám dominuje komiksové zpracování takzvané kuřimské kauzy, o které se pokusil spolu se spisovatelem Markem Šindelkou a kreslířem Markem Pokorným v komiksovém románu Svatá Barbora. Trojice komiksů, na nichž se Mašek podílel, okupuje hlavní kategorie Nejlepší kniha, Nejlepší kresba a Nejlepší scénář. Ceny se budou předávat 24. ledna, sdělil ČTK za pořádající Českou akademii komiksu Pavel Mandys.

Tvůrci Svaté Barbory se inspirovali kauzou, na jejímž počátku stál před deseti lety náhodně odhalený případ týrání dvou chlapců, v němž figurovala mimo jiné třicetiletá žena Barbora Škrlová, vydávající se za třináctiletou dívku Annu a následně i za podobně starého chlapce Adama. Šest let pracovali autoři na knize, kterou kritici označují třeba jako thriller o hledání pravdy a vyzdvihují ho nad ostatní aktuální českou komiksovou tvorbu.

Šoltys předčasně končí na Dakaru, nestihl start dnešní etapy

Pilot kamionu Tatra Martin Šoltys končí na Rallye Dakar. Dvojka týmu Buggyra Racing po technických problémech a nocování na trati nestihla start do 8. etapy. V hlavní části závodu tak pokračuje již jen jeden český kamion, který řídí Aleš Loprais, který se posunul na páté místo průběžného pořadí. Šoltys s posádkou potřebovali dojet do bivaku ve stanoveném čase, což se mu s ohledem na počasí nepodařilo. Po nedělní 6. etapě byl průběžně osmý.

Martin Prokop se i nadále drží sedmý mezi automobily, v pondělí si ale po nárazu s vozem do písku poranil zápěstí a většinu etapy musel řídit jen jednou rukou. Pilot týmu MP Sports večer absolvoval i rentgenové vyšetření, které vyloučilo zlomeniny. Obě ruce má ale těžce pohmožděné. "Martin dojel do cíle etapy ve velkých bolestech a po vystoupení z auta málem zkolaboval. Ihned po vyšetření dostal silné prášky na bolest a obě ruce jsem mu na noc zafixoval do dlah," uvedl fyzioterapeut Marek Hochmal.

Martin Macík byl v oddělené klasifikaci druhý, když nestačil jen na Argentince Orlanda Terranovu s mini. Druhý je i průběžně. "Parádní etapa. Tak by měl Dakar vypadat, i když těžší trať jsem asi nejel," řekl Macík, jenž zajel mezi kamiony absolutně třetí čas.

Brankář Čech po sezoně ukončí fotbalovou kariéru

Brankář Arsenalu Petr Čech oznámil, že po této sezoně ukončí fotbalovou kariéru, během které chytal také za Chelsea, Rennes nebo Spartu. Šestatřicetiletému bývalému reprezentantovi v létě vyprší v londýnském klubu smlouva a novou už nepodepíše. Rekordman v počtu startů za český národní tým (124) do Arsenalu přišel v roce 2015 z Chelsea, kde strávil jedenáct let. Aktuální sezonu začal jako jednička "Kanonýrů", ale po zranění musel přepustit místo v brance Němci Berndu Lenovi. "Fotbal v pozici hráče mi určitě chybět bude, třicet let je součástí mého života. Ale je správné umět odejít," uvedl Čech v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která ho zastupuje.

Čech se v Anglii vypracoval v jednoho z nejlepších brankářů své generace, odchytal 443 zápasů a překonal rekord Premier League v počtu čistých kont. Aktuálně má na kontě 202 utkání bez inkasované branky. "Přemýšlel jsem dlouho, to rozhodnutí ve mně zrálo. A jsem přesvědčen o tom, že přichází ve správný čas. V létě to bude přesně 20 let od chvíle, kdy jsem podepsal svoji první profesionální smlouvu. A 15 let od mého příchodu do Anglie," řekl Čech.

Počasí

Bude oblačno až zataženo, ojediněle i polojasno. Na většině území občasné sněžení, na horách na severu a severovýchodě i vydatnější. Nejvyšší teploty 0 až +4 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C.