Prezident Zeman se rozhodl nejmenovat Ošťádala s Fajtem profesory

Prezident Miloš Zeman opět odmítl jmenovat Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta z Univerzity Karlovy profesory. Rozhodl se tak potom, co mu soud věc vrátil k dalšímu řízení. Oznámil to mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek. Zeman odmítl podepsat jmenovací dekrety obou docentů už na jaře 2015. U Ošťádala prezidentovi vadí údajné kontakty s komunistickou Státní bezpečností. Uměleckého historika Fajta zase dřív Zeman kritizoval kvůli údajné žádosti, aby mu banka prostřednictvím sponzorského daru poskytla doplatek k platu ředitele Národní galerie.

Univerzita Karlova s největší pravděpodobností znovu podá proti rozhodnutí prezidenta správní žaloby. Novinářům to řekl rektor Tomáš Zima. Doplnil, že škola si za svým jmenovacím řízením stojí a že k podání žalob má souhlasné stanovisko obou dotčených docentů.

Za nehody dvou vlaků poslal soud seniora do vězení na čtyři roky

Senior Jaromír Balda, který způsobil nehody dvou osobních vlaků na Mladoboleslavsku, půjde na 4 roky do vězení. Rozsudek zatím není pravomocný. Soud mu nařídil i ambulantní psychiatrické léčení. Jedenasedmdesátiletý Balda předloni pokácel dva stromy na železniční koleje. Při nárazu vlaků do stromů se nikdo nezranil, stromy ale mohly vykolejit soupravy nebo se dostat do kabin strojvedoucích. Balda navíc rozdával výhružné letáky. Chtěl u lidí vyvolat strach z muslimských migrantů. Za terorismus mu hrozilo 5 až 15 let vězení. Soud ale přihlédl k tomu, že muž při obou útocích nebyl zcela příčetný a o rok snížil nejnižší zákonnou hranici.

Ministerstvo školství jednalo o změně výuky moderních dějin s BIS

Ministerstvo školství chce ve školách větší prostor pro výuku moderních dějin. Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO se na tom shodl s ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou. Na potřebu změnit výuku moderních dějin upozornila BIS ve své výroční zprávě za rok 2017. V dokumentu uvedla, že příslušné učivo je ve školách teď vyučované v podstatě jako sovětská verze moderních dějin. BIS ve zprávě označila pokračující vliv sovětské propagandy za součást ruské hybridní strategie. Ministr školství se s šéfem BIS shodl, že výuka moderních dějin by měla být víc vyvážená. Změnu chce ministerstvo udělat při chystané revizi rámcových plánů

Ministr Ťok a zástupci Prahy se shodli na výkupu pozemků pro dostavbu okruhu

Praha pomůže státu s výkupem pozemků kolem plánovaných částí Pražského okruhu. V pondělí se na tom dohodli ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a zástupci hlavního města. Spolupráce se týká úseku číslo 511 u Běchovic, který má propojit dálnice D1 a D11. Pražský okruh je součástí dálniční sítě, a proto jej staví stát, respektive Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Stát se nicméně dohodl s městem ohledně spolupráce na odkupech pozemků. Dohoda je taková, že ŘSD vykoupí pozemky přímo pod plánovanou komunikací a magistrát ty okolo, kde mají vzniknout pásy zeleně, které zmírní hluk pro okolní obyvatele. Výkup by měl začít ještě před získáním územního rozhodnutí. Návrh musí ještě schválit rada a zastupitelstvo. Více než dvanáctikilometrový úsek 511 by měl být hotový do roku 2025.

ČSÚ: Státní instituce skončily ve třetím čtvrtletí 2018 s přebytkem 21 miliard

Státní instituce hospodařily ve třetím čtvrtletí loňského roku s přebytkem. Podle údajů Českého statistického úřadu dohromady institucím zbylo 21 miliard korun. Meziročně je to ale o zhruba 11 a půl miliardy méně. Na poklesu přebytku se podle ředitele odboru vládních a finančních účtů Petra Musila podepsal pomalejší růst příjmů než výdajů. "Nejrychleji rostly investiční výdaje, a to 38,6 procenta," upřesnil. Celkové výdaje vládních institucí vzrostly meziročně o více než 12 procent, u příjmů byl ale nárůst jen 9 procentní.

Čin Jana Palacha připomene ve středu v Brně pietní shromáždění

Čin Jana Palacha připomene v den jeho 50. výročí pietní akt na náměstí Svobody v Brně. Lidé mohou zapálit svíčku a položit květiny u mariánského sloupu, pořadatelé ze sdružení Společně Brno přinesou také malou žulovou pamětní desku věnovanou obětem komunismu a Palachovu podobiznu. Zájem o akci Světlo pro Jana Palacha zatím na sociální síti Facebook projevilo téměř 1500 lidí. Student Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v Praze na protest proti okupaci Československa a pasivitě většiny národa. Zemřel 19. ledna. Politický vývoj se mu zvrátit nepodařilo, ale hluboko se zapsal do paměti společnosti, jeho čin měl ohlas i v zahraničí. Výročí Palachova sebeobětování si lidé tento týden připomenou v celé zemi.

Lázeňskému městečku Prameny budou po více než 10 letech odblokovány účty

Zadlužené Prameny na Chebsku prodaly za deset milionů korun své zbývající pozemky s osmi vrty minerálních vod firmě Dmitrije Vajnera, ruského podnikatele a jediného věřitele obce. Díky tomu se dluh obce snížil na 42 milionů korun a nebude dál úročen. V následujících dnech by díky tomu po více než deseti letech měl exekutor u banky nechat odblokovat účty obce, která tak bude moci začít znovu hospodařit, řekla starostka Pramenů Michala Málková (ANO). V následujících měsících bude podle Málkové vedení obce jednat s ministerstvem financí o řešení zbývajícího dluhu. Prameny, kde žije asi 111 obyvatel, ještě před několika lety dlužily přes 120 milionů. Opozice prodej pozemků kritizuje, Prameny mohly podle ní majetek prodat za vyšší cenu.

Vlci žijící v okolí Třeboně se rozmnožili

V oblasti na jih od Třeboně na Jindřichohradecku se rozmnožil pár vlků. Podle snímků z fotopastí má čtyři až pět mláďat. ČTK to řekl Jiří Neudert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Správy CHKO Třeboňsko. Podle něj nelze úplně vyloučit, že se v oblasti pohybuje ještě jedna skupina vlků nebo takzvaný vlk samotář. "Pravděpodobně k nám přišli z Německa nebo Polska," uvedl Neudert. Vlci se v těchto zemích vyskytují v oblasti Lužice v těsné blízkosti hranic s Českou republikou. "Přesný původ teprve zkoumají vědci z Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzity, kteří geneticky analyzují vzorky trusu," uvedl Neudert. Vlci by podle něj měli pomoci k přirozené regulaci zvěře ve volné přírodě. Týká se to především stavu přemnožené srnčí populace.

Sníh a vítr zkomplikovaly v Česku dopravu i dodávky proudu

Těžký sníh a silný vítr v Česku lámou stromy. Popadané větve a kmeny hlavně na horách komplikují dopravu i dodávky elektřiny. V Čechách zůstalo v noci na pondělí bez proudu přes 15 tisíc odběratelů společnosti ČEZ. Další stovky lidí odříznutých od elektřiny hlásil E.ON. Na horách je kalamitní situace. Horská služba doporučuje nechodit na žádné hřebenové túry a mimo značené trasy. V některých skiareálech kvůli větru nepojedou vleky. Uzavřeli je už například na Božím Daru a na Klínovci. V Krkonoších a Jeseníkách dál platí třetí stupeň lavinového nebezpečí. Problémy mají i řidiči. Některé úseky silnic jsou kvůli sněhu uzavřené.

V Krušných horách dosáhl vítr síly orkánu. Na Fichtlberku naměřili meteorologové rychlost větru 125 km za hodinu.

Počasí v úterý

Oblačno až zataženo, na většině území občasné sněžení, na horách na severu a severovýchodě i vydatnější, na jihozápadě pak srážky jen místy. Odpoledne a večer v polohách pod 600 metrů postupně srážky smíšené nebo dešťové. Teploty 0 až +4 stupně Celsia.