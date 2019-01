Babiš chce dát učitelům do tarifů polovinu z plánovaných 15 pct,

Vláda počítá s růstem platů pedagogických pracovníků v roce 2020 o 15 procent. Polovina má jít do tarifů, které zvýšení platů jednotlivým učitelům zaručují, polovina na odměny. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš to uvedl v pořadu televize Prima Partie. Celkové navýšení, jak o něm premiér hovořil, by odpovídalo požadavkům školských odborů, které ve čtvrtek oznámily, že růst platů ve školství musí pokračovat. Odbory nicméně chtějí, aby do tarifů šly z požadovaných 15 procent dvě třetiny. Babiš chce zvýšit možnosti ředitelů škol rozhodovat, kolik kterému učiteli vyplatí. Odbory přitom avizovaly, že budou usilovat o co nejvyšší růst tarifů, za minimum označily deset procent. Nadtarifní složka platu by podle odborů měla sloužit k odměňování pedagogů za práci navíc, nikoliv, jak se prý děje, k dorovnávání tarifních platů mladých učitelů s cílem udržet je na školách. Kabinet se zavázal zvednout průměrný plat pedagogů do roku 2021 na 150 procent jejich výše pro rok 2017, tedy asi na 46.000 korun.

ČT: Chovanec končí ve Sněmovně, nesouhlasí s vládou ČSSD s ANO

Bývalý ministr vnitra Milan Chovanec se vzdá poslaneckého mandátu. Ze Sněmovny chce odejít do konce března. Řekl to podle České televize v Plzni na krajském sjezdu strany. Nesouhlasí totiž s účastí ČSSD ve vládě s hnutím ANO. Chovanec účast sociální demokracie ve vládě kritizoval dlouhodobě a nyní řekl, že se rozhodl po zralé úvaze. Dnes přitom obhájil své místo v čele plzeňské krajské ČSSD. Chovanec je dlouhodobým kritikem účasti sociálních demokratů v menšinové vládě s hnutím ANO, nevyslovil kabinetu důvěru ani loni v létě s odvoláním na své svědomí. Prohlásil tehdy, že sociální demokracie má ve vládě s ANO hrát nedůstojnou roli fíkového listu.

Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček ČTK napsal, že jeho krok respektuje a rozumí mu. Chovanec podle něj nechce štěpit poslanecký klub. Podle místopředsedy ČSSD Romana Onderky jde o Chovancovo osobní rozhodnutí, i on napsal, že poslancovo rozhodnutí respektuje.

Premiér Babiš odlétá na týdenní cestu do Singapuru, Thajska a Indie

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes odpoledne odlétá na týdenní cestu do Singapuru, Thajska a Indie. Novinářům v pátek řekl, že cesta je součástí vládního záměru diverzifikovat český vývoz a vytvořit jasnou strategii pro obchod s Asií a Afrikou. Ve všech zemích má Babiš v plánu setkání s předsedy vlád, v Singapuru a Indii bude jednat také s prezidenty. S Babišem do Asie zamíří ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) a v delegaci vedené Svazem průmyslu a dopravy ČR také zástupci 42 českých firem. Babiš by měl kromě podpory dvoustranných podnikatelských fór slavnostně otevřít výrobnu plastových povlaků české společnosti Technicoat a nové vývojové centrum společnosti Škoda Auto India/Volkswagen Group v Indii.

Osobně uctí Palacha šéf kanadské sněmovny, věnci Babiš a Zeman

Památku studenta Jana Palacha, který se před půl stoletím upálil na protest proti okupaci Československa, uctí vedle českých politiků v pátek 18. ledna předseda kanadské dolní sněmovny Geoff Regan. Spolu se svým českým protějškem Romanem Vondráčkem (ANO) tak učiní na Karlově univerzitě. Věnec plánují poslat jako připomínku události premiér Andrej Babiš (ANO), který příští týden stráví na cestách po Asii, a prezident Miloš Zeman. Přímo v den výročí Palachova činu 16. ledna plánuje na Václavském náměstí vystoupit předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS).

Třetí lednový týden roku 1989 nečekaně otřásl československým komunistickým režimem. Plánovaný pietní akt k 20. výročí úmrtí Jana Palacha se totiž změnil v nejsilnější výbuch protestu proti normalizační moci. Tisíce lidí se mezi 15. a 20. lednem nebály opakovaně projevit nespokojenost a riskovaly tvrdý zásah pořádkových sil. Intenzita protestů překvapila nejen politiky, ale také opozici a byla předzvěstí revolučních událostí v listopadu 1989. Hned 16. ledna 1989 policie u pomníku svatého Václava zatkla několik zástupců opozičních aktivit, včetně Václava Havla a Alexandra Vondry. Havel byl odsouzen na osm měsíců, propuštěn byl v květnu po uplynutí poloviny trestu. Týden protestů zakončila v sobotu 21. ledna takzvaná národní pouť k Palachovu hrobu, kterou vyhlásila Charta 77. Podle účastníků bylo ve Všetatech vyhlášeno takřka stanné právo. Přesto se disidentovi Stanislavu Devátému podařilo vhodit přes plot na Palachův hrob trnovou korunu.

Obavy z odvety za Huawei svěřili Novákové lidé z Home Creditu

Obavy své o podnikání v Číně v souvislosti se sporem o Huawei a ZTE vyjádřili na schůzce s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou (za ANO) zástupci společnosti Home Credit. Podrobnosti ke svému pátečnímu vyjádření, podle kterého zachytil možné problémy kvůli sporu pouze jeden ministr, doplnil premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu televize Prima Partie. Zopakoval, že předvánoční varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před danými technologiemi vládu překvapilo, nebylo s úřadem předem konzultované a nebylo opřené o důkazy. Premiér zmínil, že technologie Huawei používají od roku 2010 všichni čeští telekomunikační operátoři. Připomenul, že se v týdnu sešel se zástupci firmy Vodafone Group. Varování podle Babiše znejistilo nakládání s už používanými technologiemi, i když se týká hlavně chystaných sítí 5G. Huawei je předním dodavatelem síťových prvků pro 5G a proti konkurenci se vyznačuje agresivní cenovou politikou.

O situaci se chystá Babiš jednat se zástupci technologických firem na ekonomickém fóru v Davosu za necelé dva týdny. Uvedl také, že o bezpečnosti používání daných technologií bude Huawei přesvědčovat všechny státy EU na konferenci chystané v Bruselu. O ekonomických vztazích s Čínou by měli na společné schůzce koncem ledna jednat premiér Babiš, ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a prezident Miloš Zeman, uvedla v České televizi první místopředsedkyní poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová. Půjde o pravidelnou koordinační schůzku ústavních činitelů, sdělil ČTK šéf české diplomacie Petříček.

Letadlo aerolinek Smartwings sjelo při startu v Moskvě z ranveje

Letadlo českých aerolinek Smartwings mířící do Prahy během startu z moskevského letiště Šeremeťjevo sjelo z ranveje. Nikomu z cestujících na palubě se nic nestalo, letiště však muselo krátce uzavřít jednu přistávací dráhu. Informovala o tom s odvoláním na mluvčí letiště agentura TASS. Podle mluvčí společnosti Smartwings Vladimíry Dufkové se letadlo dostalo mimo zpevněnou dráhu poté, co byl kapitán nucen přerušit vzlet ve fázi rozjezdu. "Důvodem byl nesymetrický náběh tahu motorů na dráze kontaminované ledem a sněhem," uvedla mluvčí aerolinek. Na palubě stroje letícího na pravidelné lince z Moskvy do Prahy bylo podle Dufkové 39 cestujících a sedm členů posádky.

Boží Dar zůstává uzavřený, zakázal i vstup do lesů

Kalamitní stav na Božím Daru zůstává v platnosti. Centrum krušnohorského města je i nadále pro dopravu uzavřeno. Město navíc zakázalo vstup do obecních lesů, což platí i pro běžkaře. V pondělí se nebude lyžovat na Klínovci ani v Božím Daru. Kromě sněžení se totiž očekává silný vítr o síle orkánu, sdělil ČTK starosta města Jan Horník (STAN). Na Božím Daru napadlo za poslední dny asi 25 centimetrů sněhu. To způsobilo problémy hlavně ve městě. Radnice proto zakázala vjezd návštěvníkům, kteří nemají vyhrazená místa k parkování. Pro lyžaře jsou k dispozici odstavná parkoviště na kraji města.

Dodávky elektřiny v některých částech země komplikují padající stromy, které nevydrží nápor sněhu. Bez proudu bylo až 18.000 odběrných míst, k 17:00 to bylo zhruba 12.000 domácností. ČTK to řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. "Poruchy se nám sice daří poměrně rychle odstraňovat, ale stále přibývají další," uvedla.

Počet domácích zabijaček loni mírně klesl na 104.000

Domácích zabijaček prasat, ze kterých si lidé odnáší jitrnice, jelítka nebo škvarky, loni o zhruba 3000 ubylo na přibližně 104.000, odhadlo ministerstvo zemědělství. Před zhruba desetiletím šlo o téměř dvojnásobek ročně. Lidé porážejí prasata vážící zhruba 90 kilogramů, předloni to bylo 112 kilogramů. Ačkoliv se před časem mluvilo o zákazu tradičních zabijaček, veřejné zabíjení prasete před celou vesnicí je zakázané již zhruba 50 let. Domácí porážky v hospodářství chovatele možné jsou. Od předloňského listopadu díky novele veterinárního zákona platí, že výslužky ze zabijačky se můžou rozdávat prakticky libovolně, nejen příbuzným.

Na horách se zranilo několik lyžařů

Rolba s vlekem v Peci pod Sněžkou na sjezdovce v Javořím dole přejela a vážně zranila šedesátiletého lyžaře. Vlek rolby lyžaři přejel dolní polovinu těla. Zdravotničtí záchranáři muže převezli na heliport do Trutnova a odtud vrtulníkem na traumacentrum Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Muž při jízdě podle policie údajně nedobrzdil a narazil do vleku rolby.

Na běžkařku ve středním věku spadl v Beskydech na hřebenu Javorníků vzrostlý strom. Utrpěla vážná zranění. Horští záchranáři varují před pohybem mezi stromy, často nevydrží tíhu sněhu. V Beskydech se zranil také sedmatřicetiletý skialpinista. V oblasti hory Smrk na Frýdecko-Místecku narazil do stromu. Na hlavě neměl bezpečnostní přilbu. "Záchranáři si cestu museli kvůli stromům, které se polámaly vlivem těžkého sněhu, prořezávat," uvedl áčelník Horské služby Beskydy Radim Pavlica. Horská služba Beskydy za současných klimatických podmínek varuje před skialpinistickými túrami do volného terénu.

Sport

Pilot kamionu Liaz Martin Macík byl nakonec vyloučen z Rallye Dakar. V soutěži bude ale stejně jako Martin Kolomý pokračovat v odděleném hodnocení druhé části závodu, což pravidla od letošního roku premiérově dovolují. Macík měl v pátek velké technické problémy, ulomil přední kolo a do cíle dojel s velkou ztrátou. Na trati etapy, která byla nakonec z bezpečnostních důvodů pro řadu posádek zkrácena, však vynechal několik kontrolních bodů. V sobotu se nejprve objevil ve výsledkové listině bez penalizace na průběžném desátém místě a vypadalo to, že bude moc v rallye pokračovat. Večer jihoamerického času se ale vše změnilo a posádka Big Shock Racing týmu byla vyloučena.

Zatím nejlepší výsledek si Rallye Dakar připsal Pilot kamionu Tatra Aleš Loprais, který byl pátý a průběžně je šestý. Jeho pozice by se však stejně jako u dalších Čechů měla vylepšit poté, co bude z výsledků vyřazen doposud třetí Rus Andrej Karginov, který byl dnes vyloučen za neposkytnutí pomoci zraněnému divákovi. "Je to čím dál rychlejší, čím dál těžší, ale pomalu se dostáváme dopředu," uvedl Loprais, jehož čas byl dodatečně vylepšen, protože pomáhal jednomu ze soupeřů.

Tomáš Tomeček obsadil páté místo mezi kamiony v závodu Africa Eco Race, který vede po stopách legendární soutěže. Trojnásobného vítěze rallye o lepší výsledek připravily technické problémy v 5. etapě. Kategorii kamionů ovládla Elisabete Jacintová z Portugalska. "Byl to opravdu náročný ročník, hlavně kvůli poruchám a tedy i opravám, které jsme museli na většině našich Tater dělat. Je možné, že už dochází k únavě techniky," uvedl Tomeček, jenž závodí s již historickým modelem 815 a letos jel stejně jako před rokem v posádce sám bez navigátora i mechanika.

Skokan Roman Koudelka dnes ve Val di Fiemme skončil po pokaženém 2. kole čtrnáctý. Vyhrál Polák Dawid Kubacki. Favorit Rjoju Kobajaši byl sedmý.

České biatlonistky překvapily třetím místem ve štafetě v Oberhofu. Postaraly se o to zejména Markéta Davidová a Eva Puskarčíková. Po úsecích Lucie Charvátové a Veroniky Vítkové byly Češky dvanácté. Davidová tým vytáhla na čtvrtou příčku na dohled medaile. Puskarčíková se posunula na stupně vítězů, v závěru odrazila nápor Norky Tirill Eckhoffové a doběhla hned za Ruskami a Němkami. České biatlonistky skončily ve štafetě na stupních vítězů poprvé od března 2017, kdy v Pchjongčchangu doběhly rovněž třetí Jessica Jislová, Puskarčíková, Charvátová a Gabriela Koukalová. V úvodní štafetě této sezony v Hochfilzenu byly Češky deváté.

Českým biatlonistům se stejně jako jejich kolegyním štafeta v Oberhofu vydařila. Navzdory Krčmářovu trestnému kolu skončili čtvrtí. Dominovali Rusové.

Počasí

Proměnlivá oblačnost, místy přeháňky, v polohách nad 600 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C až večer, v 1000 m na horách kolem 0 °C. V celém Česku bude foukat silný vítr. V nárazech může dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Zejména na severních horách ale může foukat rychlostí až 110 kilometrů v hodině, varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V nejvyšších českých horách Krkonoších napadlo za posledních 24 hodin čtvrt metru sněhu, za celý týden přibylo okolo 115 centimetrů. Hřebeny hor tak v neděli ráno pokrývalo v průměru asi 160 centimetrů sněhu. "V Krkonoších nadále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice," uvedl Robert Dlouhý v Horské služby Krkonoše.