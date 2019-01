Premiér Babiš míří do Asie podpořit politické a obchodní vztahy

Týdenní cesta do Singapuru, Thajska a Indie, na kterou vyráží premiér Andrej Babiš (ANO) tuto neděli, pomůže podle předsedy vlády k diverzifikování českého vývozu. S Babišem do Asie zamíří ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) a v delegaci vedené Svazem průmyslu a dopravy ČR také zástupci 42 českých firem. Ve všech zemích má Babiš v plánu setkání s tamními předsedy vlád, v Singapuru a Indii bude jednat také s prezidenty.

Babiš zdůraznil, že Singapur, Thajsko i Indie patří mezi nejsilnější ekonomiky v regionu. Se všemi má Česko podle údajů agentury CzechTrade aktuálně schodkovou obchodní bilanci. "Je velice důležité, abychom neměli 85 procent celého exportu do Evropské unie, ale měli jasnou strategii v Asii i Africe. Je to velká příležitost pro naše firmy," uvedl Babiš. V indickém městě Puné by měl Babiš slavnostně otevřít výrobnu plastových povlaků české společnosti Technicoat a nové vývojové centrum společnosti Škoda Auto India/Volkswagen Group.

Nedostatek sester je problém, shodli se prezident a ministr

Nedostatek zdravotních sester je největším současným problémem českého zdravotnictví. Shodli se na jednání v Lánech ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) s prezidentem Milošem Zemanem a jeho expertním týmem na zdravotnictví. Vojtěch nastínil prezidentovi, jak chce vláda letos situaci zlepšovat. Na jednání probírali i postavení praktických lékařů, elektronizaci zdravotnictví nebo dostupnost léků. Novinářům to po skončení schůzky řekl ministr Vojtěch.

"V tomto roce chceme podpořit personál, který je nejvíce problematický a nedostatkový, a to jsou zejména zdravotní sestry ve směnném provozu a nižší zdravotnický personál," řekl ministr. Letos je podle něj připraveno navýšení poplatku za tzv. směnnost o 5000 korun a pro sanitáře o 2000 korun.

Český lékař Pomahač vybere kandidáty na Nobelovu cenu za medicínu

Nobelův výbor stockholmského Karolinského institutu požádal českého plastického chirurga Bohdana Pomahače, aby nominoval kandidáty na Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v roce 2019. V twitterovém příspěvku s názvem "Jaká čest!" to uvedl sám lékař, který působí ve Spojených státech. Pomahač se proslavil tím, že v USA provedl první úspěšnou celkovou transplantaci obličeje. V zámoří, kde profesně působí od 90. let, se věnuje výzkumným projektům, klinické praxi plastické chirurgie a v roce 2007 se stal vedoucím popáleninového centra v Bostonu.

Nominovat kandidáta na Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství lze pouze na vyzvání Nobelova výboru. Ten každoročně rozesílá v důvěrném režimu formuláře až 3000 všeobecně uznávaným osobám ve svých oborech.

V Torontu zemřel pamětník holokaustu Jiří Brady, bylo mu 90 let

V Torontu v noci na sobotu zemřel pamětník holokaustu a podnikatel českého původu Jiří Brady. Ve věku 90 let podlehl srdečnímu selhání. Za války prošel několika koncentračními tábory. V Kanadě žil od roku 1951. ČTK to řekl jeho příbuzný, bývalý ministr kultury Daniel Herman. V roce 2016 vzbudila v Česku pozornost kontroverze kolem státního vyznamenání pro Bradyho. Podle Hermana, který byl v té době ministrem, bylo vyznamenání pro Bradyho původně schváleno, ale po Hermanově setkání s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou zrušeno. Podle prezidenta Miloše Zemana byl Brady sice několikrát nominován, ale on jeho vyznamenání nikdy neschválil, a proto nebylo co rušit. Brady ale po incidentu s Hradem získal v Česku řadu jiných ocenění, mimo jiné medaili Karla Kramáře, kterou mu udělil tehdejší předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Brady se narodil 9. února 1928 v Novém Městě na Moravě do židovské rodiny. Za druhé světové války zahynuli oba jeho rodiče a sestra v koncentračních táborech. Sám Brady prošel koncentračními tábory Terezín a Osvětim. V lednu 1945 se mu podařilo během pochodu smrti uprchnout. V roce 1949 Brady emigroval z Československa. V Kanadě založil úspěšnou instalatérskou firmu. O svých zkušenostech z holokaustu přednášel po celém světě. Významně se angažoval v pomoci českým imigrantům v Kanadě.

Britský velvyslanec se zapojil do vzpomínkových akcí na Palacha

Do připomínkových akcí k 50. výročí sebeupálení Jana Palacha se zapojila i britská ambasáda v Praze. Velvyslanec Nick Archer nechal z Británie do své rezidence dovézt výtvarné dílo Joea Tilsona, které bylo vytvořeno v roce 1969 a věnuje se právě Palachovu činu. "Objevil jsem ho v uměleckých sbírkách britské vlády více než před rokem. Ale trápilo se v úřadu ministerstva dopravy ve městě Derby. Měl jsem pocit, že má patřit sem, a po několika měsících ho dostal do Prahy právě včas k (Palachovu) výročí. Vyvěsil jsem ho ve své rezidenci těsně před Vánoci," sdělil Archer ČTK. Podle Archera je třeba připomínat Palachovu oběť nejen kvůli české historii, ale i jako připomínku toho, že v mnoha zemích lidé stále musí bojovat o svou svobodu.

Obraz je vytvořen technikou koláže charakteristickou pro pop art, ve kterém Tilson svá díla tvořil. Dílo bylo vytvořeno v nákladu sto kusů, jedním z vlastníků je například galerie umění Tate Modern. V Česku dosud obraz nebyl veřejně vystavován. Britský výtvarník Joe Tilson je od 90. let členem britské Královské akademie.

Bělohradský: Italská krajní pravice adoptovala Palachův čin ihned

Koncert italských neofašistických skupin, který se má 19. ledna konat pod záštitou místních úřadů ve Veroně na památku Jana Palacha, vyvolal kromě protestů na italské i české straně také otázku, jak je možné, že člověka, jenž se upálil na protest proti sovětské okupaci, používá jako symbol krajní pravice. Podle filosofa a sociologa Václava Bělohradského, který v Itálii žil 50 let, má italská radikální pravice Palacha za symbol od samého počátku.

"Já jsem to tehdy zažil na univerzitě (v Janově) v 70. letech," popisuje Bělohradský reakci Italů na sebeupálení českého studenta. Levice nemohla podle něj tento čin přijmout, protože chtěla vést mezinárodní dialog s komunismem, tedy i s Rusy. Sebeupálení není pro katolíky legitimní forma protestu... Ale fašistům nebo radikální pravici se to líbilo. Oni pohrdali politikou. Nechtěli dialog, chtěli bojovat. Oni chodili na komunistické demonstrace a nechávali se tam ztlouct, dodává Bělohradský k radikalizované náladě v Itálii přelomu 60. a 70. let. V současné době Palachův čin a jeho symbolika rezonuje ve sporu stoupenců svrchovanosti a globalistů.

Pravidelné letecké spojení Prahy s Ostravou po 83 letech skončilo

Pravidelné letecké spojení mezi Prahou a Ostravou po 83 letech skončilo. Letounem s kapacitou 46 míst přiletělo do Mošnova 16 cestujících, zpátky byl zaplněn z poloviny. "Chápu, že když nás tam letělo 16, tak to nemůže být moc ekonomicky udržitelné. Ale je to škoda," komentoval konec linky Ondřej Soukup z Prahy, pro kterého je létání velkým koníčkem. Loni absolvoval asi 50 letů, například na Havaj nebo do Japonska. Využil poslední možnosti a let mezi Prahou a Ostravou prožil v obou směrech.

Letecká linka mezi Prahou a Ostravou byla provozována od roku 1935. Ukončení jejího provozu oznámily ČSA v prosinci. Podle náměstka moravskoslezského hejtmana Jakuba Unucky (ODS) to pro krajské letiště v Ostravě představuje problém. Kraj už ale jedná s několika společnostmi, které by od září měly spustit linku z Mošnova do jednoho nebo dvou evropských leteckých uzlů.

Alejí roku 2018 se stala Alej přátelství u Sokolova

Vítěznou alejí osmého ročníku ankety Alej roku se stala dubová Alej přátelství u jezera Medard u Sokolova. Získala přízeň 1592 hlasujících a stala se nejoblíbenější alejí roku 2018 v Karlovarském kraji i v celé republice. V osmém ročníku soutěže, kterou pořádá spolek Arnika, soutěžilo 92 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, kterým svůj hlas poslalo více než 9000 lidí. Jedná se o dosud nejvyšší počet nominovaných alejí v historii ankety.

Alej přátelství u jezera Medard blízko Sokolova byla vysázena teprve loni. Hlasující tak ocenili snahu místních lidí, kteří vysadili ke stému výročí republiky sto dubů. Na druhém místě hlasování veřejnosti se umístila Klokotská alej u Tábora. Třetí místo obsadila Alej Johanky z Rožmitálu pod Třemšínem, která spojuje zámek Lvů z Rožmitálu a Starý Rožmitál. Alejí kdysi chodíval téměř denně kantor a autor slavné České mše vánoční Jakub Jan Ryba.

Sáblíková získala na mistrovství Evropy ve víceboji stříbro

Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala na mistrovství Evropy ve víceboji v Collalbu stříbrnou medaili. Ze čtvrtého místa, které jí patřilo po dvou pátečních disciplínách, se po patnáctistovce posunula na třetí pozici a suverénně nejlepší čas v závěrečném závodu na 5000 metrů jí vynesl celkovou druhou příčku. Zvítězila Nizozemka Antoinette de Jongová, která vyhrála tři ze čtyř disciplín. Bronz získala Italka Francesca Lollobrigidaová, na nizozemskou obhájkyni předloňského titulu Ireen Wüstovou tentokrát medaile nezbyla. Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková získala na vícebojařském ME už jedenáctou medaili.

Tenistka Kvitová má titul ze Sydney

Tenistka Petra Kvitová vyhrála dva dny před startem grandslamového Australian Open turnaj v Sydney a získala šestadvacátý titul. Ve finále dvojnásobná vítězka Wimbledonu po pomalejším rozjezdu porazila domácí Ashleigh Bartyovou 1:6, 7:5, 7:6 a v žebříčku se posune na šesté místo. Osmadvacetiletá Kvitová v Sydney triumfovala stejně jako v roce 2015. Levou rukou hrající tenistka potvrdila, že finálové zápasy umí a prohrává v nich jen zřídka. Bilanci v bojích o titul si vylepšila na 26:7 a uspěla v osmém finále v řadě. V prvním setu jako by ještě Kvitová byla unavená ze semifinále, které dohrála hodinu po půlnoci. V dramatické třetí sadě prohrávala česká tenistka už 0:3, ale srovnala a z tribun se ozývalo hlasité "Pétra Kvitová". Přestože dostávala křeče, vybojovala si tři mečboly a po dvou hodinách a devatenácti minutách hned ten první využila 32. vítězným úderem.

Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála čtyřhru na turnaji v Sydney a připsala si na okruhu WTA pátý deblový titul. Světová jednička ve čtyřhře hrála tentokrát v páru se Srbkou Aleksandrou Kruničovou a v dohrávaném finále porazily japonsko-polský pár Hozumiová, Rosolská 6:1, 7:6.

Loprais se na Dakaru posunul na 6. místo, do cíle dorazil i Macík

Pilot kamionu Tatra Aleš Loprais se po páteční 5. etapě Rallye Dakar posunul na šesté místo v kategorii. Do cíle nakonec dojel i dosud nejlepší Čech Martin Macík, který v průběhu maratonské etapy značně poškodil svůj liaz a několik hodin kamion opravoval na trati. Ve výsledcích však Macík stejně jako Tomáš Ouředníček mezi automobily, Olga Roučková v buggynách nebo Martin Šoltys v kamionech chybí. Pořadatelé totiž náročnou etapu z bezpečnostních důvodů zkrátili a všichni čekají na přidělení náhradního času.

Macík se ve čtvrtek posunul už na čtvrté místo průběžného pořadí, o den později však jeho šance na životní výsledek zhasly. Pilot týmu Big Shock Racing po skoku ulomil přední kolo. Posádce se ale nakonec podařilo poškozený kamion opravit a dojela do cíle bez předního náhonu. Macík však musel vynechat několik kontrolních bodů na trati a dostane tak i dodatečnou penalizaci. V dnešním volném dnu na rallye bude tým kamion dále opravovat a čekat na přidělení času a rozhodnutí organizátorů, zda mu povolí pokračovat v závodě. Mezi automobily se již na osmé místo posunul Martin Prokop. Po problémech s technikou v minulých etapách tentokrát jeho ford fungoval výborně a Prokop musel řešit jen složité podmínky na trati.

Lezec Ondra se těší na olympijskou přípravu v novém centru v Brně

Exhibiční závod otevřel lezecké centrum Hangar, které vzniklo ve spolupráci s Adamem Ondrou, jedním z nejlepších lezců světa. Je zaměřené na bouldering a bude dalším oficiálním tréninkovým centrem reprezentace. Svojí rozlohou jde o největší centrum v ČR. "Hangar je lezecké centrum minimálně evropské úrovně," řekl při slavnostním otevření Ondra. Letos jej čeká sezona plná závodů a příští rok už bude vše směřovat k olympiádě v Tokiu, kde bude mít toto sportovní odvětví premiéru pod pěti kruhy.

S rozlohou 1200 metrů čtverečních nemá centrum v zemi konkurenci. K dispozici zde bude 250 boulderových cest všech obtížností pro závodní i rekreační lezce, ale i pro rodiny s dětmi.

