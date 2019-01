Zeman: Čína kvůli Huawei chystá odvetu, ohroženy jsou Škoda i PPF

Čína kvůli varování českých úřadů před technologiemi čínské společnosti Huawei chystá vůči Praze odvetná opatření, prohlásil prezident Miloš Zeman v televizi Barrandov. Takové informace podle něj mají někteří členové vlády. V ohrožení je podle něj především investice automobilky Škody Auto, dohoda investiční společnosti PPF s Huawei o budování sítě 5G v Česku nebo chystané miliardové investice Huawei do budování digitálních technologií v Česku, uvedl prezident.

Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka a ředitel Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Dušan Navrátil, jejichž instituce před možnými riziky čínských technologií varovaly, vážně ohrozili pozici a ekonomické zájmy ČR v Číně, prohlásil Zeman. Pro svá tvrzení totiž podle něj nemají žádné důkazy a svou kampaní vůči Huawei poškodili zájmy českých firem v Číně i chystané investice do digitálních technologií v Česku.

Zeman uvažuje o vetu případného uzákonění manželství homosexuálů

Prezident Miloš Zeman uvažuje o tom, že bude vetovat případné uzákonění možnosti manželství pro homosexuály. Manželství je podle něj určeno k tomu, aby rodina vychovávala děti. Prezident to řekl v televizi Barrandov. Uvedl také, že uvažuje o tom, že by dal Řád Tomáše Garrigua Masaryka katolickému knězi Petru Piťhovi, který v zářijovém kázání odmítl Istanbulskou úmluvu proti násilí na ženách a domácímu násilí. Piťha v kázání loni v září uvedl, že úmluva by vedla k přijetí "dokonale zvrácených zákonů" proti tradiční rodině. Na kněze za to Česká ženská lobby podala trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy. Piťhu naopak podpořil kardinál Dominik Duka jako předseda biskupské konference (ČBK).

ČSA naposledy letí do Ostravy a Bratislavy, linky zruší

České aerolinie (ČSA) naposledy vypraví své pravidelné linky z Prahy do Ostravy a Bratislavy a také slovenskou vnitrostátní linku mezi Bratislavou a Košicemi. Důvodem zrušení je podle dopravce nedostatek vhodných letadel pro tyto lety. Pokračovat tak bude pouze přímá linka Praha-Košice. ČSA dosud na linkách využívaly tři pronajaté letouny ATR 42, kterých se však dopravce rozhodl zbavit a po skončení pronájmu je vrátí jejich majitelům. Větší stroje, které má ve své flotile, na linky nasazovat nechce.

Půdní sucho pomine v Čechách, na Moravě potrvá

Sníh či déšť, který ještě přijde v nejbližších dnech, by měl stačit na to, aby se hodnoty nasycení půdy do jednoho metru dostaly v Čechách na normální stav. Takzvané zemědělské sucho, kdy v půdě chybí voda, by tak mělo pominout. Horší situace však zůstává na Moravě. ČTK to řekl bioklimatolog z vědeckého týmu projektu InterSucho Miroslav Trnka. I když se situace na mnoha místech republiky proti prosinci zlepšila, například v Povodí Moravy se hydrologické sucho projevuje tím, že řada řek je na monitorovacích stanicích stále pod 25 procenty průměrného průtoku a některé nádrže nejsou zaplněné ani z poloviny.

Macík byl na Dakaru druhý mezi kamiony

Martin Macík byl druhý ve 4. etapě Rallye Dakar a v průběžném pořadí kategorie kamionů se posunul na čtvrté místo. Na Rusa Karginova s kamazem ztratil minutu a půl. V čele je i nadále jeho týmový kolega a obhájce prvenství Eduard Nikolajev. Macík byl až do posledního mezičasu v čele. O premiérovou vyhranou etapu na Dakaru jej možná připravily i dvě menší chyby, které udělal.

Mezi automobily, které mají stejně jako kamiony při maratonské etapě bez servisu jiné cílové město než motocyklisté, byl nejrychlejší lídr závodu Katařan Násir Attíja. Martin Prokop ztratil přes 53 minut a byl šestnáctý. Průběžně je jedenáctý. Mezi čtyřkolkami dojel Tomáš Kubiena osmý a průběžně se posunul na 5. místo. Jediný český startující v kategorii se v průběhu etapy držel virtuálně i v čele, nakonec však zaostal za nejrychlejším Nicolasem Cavigliassem z Argentiny o 34 minut.

Počasí

Oblačno, během dne od severozápadu zataženo s občasným sněžením. Nejvyšší teploty až večer -3 až +1 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C, v Beskydech -6 °C.

Energetici odvolali kalamitní stav na Jablonecku, Semilsku a Děčínsku, který v těchto třech okresech na severu Čech platil od středečního večera kvůli sněhové kalamitě. Bez dodávek proudu byly tisíce odběratelů. Společnost ČEZ Distribuce ve čtvrtek večer oznámila, že opravila všechny poruchy na vedení vysokého napětí a řeší už jen jednotlivé poruchy na nízkém napětí.