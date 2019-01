Ministr Petříček: Čínské vyjádření ke schůzce s Babišem bylo nešťastné

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) sdělil čínskému velvyslanci Čang Ťien-minovi, že zveřejňování obsahu neformálních jednání není šťastné. Reagoval tak na čínské vyjádření k předvánoční schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně varování před technologiemi a výrobky firem Huawei a ZTE. Petříček věří, že se podobná "nedorozumění" nebudou opakovat, věc považuje za uzavřenou. Doporučil také čínskému velvyslanci, aby ambasáda stáhla ze svých facebookových stránek příspěvek, ve kterém komentovala obsah prosincové schůzky Čanga s Babišem (ANO).

S čínským velvyslancem se setkal rovněž předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Podle Kubery Čang na jejich schůzce označil své vyjádření za chybu, podle něj ale chyboval i Babiš, když věc komentoval. Premiér dnes jakékoli pochybení odmítl. "Nechápu, jakou chybu bych udělal. Není ve zvyku, že by velvyslanec komunikoval schůzky s členy vlády, to se nikdy nestalo. Pokud vím, tak to na schůzce s předsedou Senátu uznal," řekl novinářům. Ambasador na otázky médií odpovídat nechtěl, zdůvodnil to nedostatkem času.

Andrej Babiš se s čínským velvyslancem sešel před Vánoci. Čínská ambasáda poté v prohlášení uvedla, že varování před čínskými technologiemi se "nezakládá na skutečnosti" a že "čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb". Premiér označil prohlášení čínského velvyslance o obsahu jejich schůzky za lež, česká vláda podle něj žádnou chybu neudělala. Kauzu vyvolalo varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle něhož používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Huawei to odmítla a vyzvala k předložení důkazů.

Inflace letos bude vyšší než loni, odhadují analytici

V letošním roce bude průměrná míra inflace zřejmě vyšší než loni, odhadují analytici. Hned zpočátku letošního roku inflace stoupne kvůli růstu cen energií, zároveň budou dražší potraviny kvůli loňské slabší sklizni. Naopak levnější by měly letos být pohonné hmoty díky vývoji cen ropy, odhadli ekonomové. Inflace by tak podle nich měla růst především v první polovině roku, kdy by se mohla přiblížit třem procentům. Spotřebitelské ceny v Česku za loňský rok v průměru vzrostly o 2,1 procenta. Byla to třetí nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních deset let. "Začátkem příštího roku by měly spotřebitelské ceny strmě vzrůst opět ke 2,5 procenta. Zdražování bude pohánět rekordní růst mezd a hlavně dramatický nárůst cen energií. V průměru by tak v tomto roce měly vzrůst spotřebitelské ceny o 2,6 procenta," uvedl analytik Raiffeisenbank František Táborský. Dražší energie se zvláště znatelně projeví v inflaci podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy během prvního čtvrtletí.

Bez dodávky elektřiny jsou v ČR kvůli sněžení stále tisíce lidí

Bez dodávky elektřiny jsou v Česku kvůli sněžení stále tisíce lidí. Vyplývá to z vyjádření distributorů. Společnost ČEZ tvrdí, se jí postupně daří připojovat k distribuční soustavě další odběratele, ve 12:30 měla ale stále bez dodávek elektřiny přes 6000 odběrných míst. Ráno to bylo asi 9000. E.ON dopoledne hlásil výpadek u asi 550 odběratelů. Žádné problémy nezaznamenala Pražská energetika. "Bohužel v horských oblastech stále sněží a v průběhu dne přibývají další poruchy," sdělila po poledni mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. "Kalamitní stav ve třech okresech - Jablonec nad Nisou, Semily a Děčín - stále trvá," uvedla Holingerová. Situace na krušnohorském Božím Daru se po kalamitě zlepšuje, přístupný je Neklid, kde lze opět lyžovat. Magistrát Jablonce nad Nisou vyhlásil dnes ráno kvůli sněhu kalamitní stav. Ulice a chodníky jsou zavalené sněhem a technické služby je nestíhají uklízet. Do úklidu se vedle techniky a pracovníků veřejně prospěšných prací zapojili i vězni, řekla ČTK mluvčí magistrátu Markéta Hozová. Jablonec je podhorským městem, kde je zimní údržba finančně i technicky náročná.

Babiš a pražský primátor probírali dopravu či úřednickou čtvrť

Zástupci vlády a Prahy se na společném jednání shodli na prioritě dostavby Pražského okruhu či železnici na Letiště Václava Havla. Premiér Andrej Babiš (ANO) po schůzce novinářům řekl, že neshody naopak panovaly v otázce úřednické čtvrti v Letňanech, kde by podle Babišových představ měla vzniknout tzv. vládní čtvrť pro státní úředníky, která by na jednom místě soustředila úředníky z několika ministerstev rozmístěných po metropoli. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) řekl, že není vhodné v Praze budovat úřednické ghetto.

Rusnok: ČNB jediná na trhu s byty něco dělá, vláda jen planě mluví

Česká národní banka je podle guvernéra Jiřího Rusnoka jediná, kdo na trhu s bydlením v Česku něco dělá. V rozhovoru pro týdeník Ekonom uvedl, že vláda jen planě mluví a pro lepší dostupnost bydlení nedělá nic. Hlavní problém Rusnok spatřuje v tom, že se byty nestaví. Potřebná by podle něj byla i regulace krátkodobých pronájmů a úprava daně z nemovitosti, které jsou v Česku "šíleně nízké". Rusnok se ohradil proti kritice, která se na ČNB snesla kvůli zpřísnění podmínek čerpání hypoték v posledních dvou letech. "ČNB tu není od toho, aby řešila nabídku bytů," uvedl. "Je jedno, zda by stavěli developeři, bytová družstva, stát nebo obce. Prostě se nestaví," dodal. "Máme šíleně nízké daně z nemovitostí. Takže proč by ti, kteří mají dost peněz, nenakupovali další a další byty a ty nepronajímali? V některých zemích je ale běžné, že z každé další nemovitosti - kromě té, v níž bydlí - platí majitel vyšší a vyšší sazbu daně. To u nás nikdo neřeší. Chápu, je to politicky nepopulární a citlivé," uvedl guvernér. Centrální banka v posledních dvou letech zpřísnila podmínky čerpání hypoték. Banky musí při udělování hypoték zohlednit cenu nemovitosti. Loni v říjnu ČNB zavedla pravidla, podle kterých objem všech úvěrů žadatele nesmí převýšit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu a zároveň měsíční splátka nesmí přesáhnout 45 procent jeho měsíčního příjmu. ČNB podle Rusnoka vyhodnotila boom hypoték jako možné nebezpečí pro stabilitu bank.

Exekutor pro dnešek ukončil vyklízení budovy žižkovské Kliniky

Exekutor Ivo Luhan pro dnešek ukončil v Jeseniově ulici v Praze 3 exekuční vyklízení domu, který neoprávněně využívají lidé z Autonomního sociálního centra Klinika. Do objektu se vrátí v pátek v 10:00, oznámil před budovou Luhan. Aktivisté, kteří objekt ani přes několik jeho výzev neopustili, zůstávají v přízemí předního křídla. Ostatní prostory specializovaná firma zabezpečila. Exekutor rovněž uvedl, že v pátek vyhodnotí, jak bude ve věci dál pokračovat, jestli požádá o pomoc bezpečnostní službu nebo policii. Přes noc bude objekt podle něj hlídat bezpečnostní agentura. Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan novinářům potvrdil, že policisté zatím nezaznamenali žádné protiprávní jednání a exekutor je nepožádal o asistenci při vyklizení prostor.

Luhan se pokouší objekt, který vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), vyklidit od čtvrtečního rána. Postupně dal současným obyvatelům domu čas na jeho opuštění do 11:30 a 12:30. Ani po jednom z termínů ale aktivisté z objektu neodešli, několik se jich usadilo i na střeše.

Ministerstvo vyčlení na tzv. kotlíkové dotace přes 3 miliardy korun

Ministerstvo životního prostředí vyčlení 3,125 miliardy korun na výměnu dalších až 30.000 kotlů na tuhá paliva v programu takzvaných kotlíkových dotací. Poprvé je nebude možné využít na kotle umožňující spalování uhlí. Podporována budou zařízení na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Na jejich pořízení je možné získat až 127.500 korun. Na tiskové konferenci podmínky představil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Na tepelná čerpadla a kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva lze získat nejvyšší částku, resort poskytne podporu až 80 procent. Na kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva dá úřad až 100.000 korun. Na plynový kotel přispěje částkou maximálně 95.000 korun, výše podpory činí 75 procent. Dotace lze využít nejen na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest.

Zákaz jízdy v levém pruhu dálnic může omezit i řidiče karavanů

Připravovaný zákaz předjíždění a jízdy v levém pruhu na dálnicích, původně určený pro kamiony, může zkomplikovat cestování i desetitisícům karavanistů v Česku. Poslanecký návrh, který bude v pátek řešit vláda, totiž počítá se zákazem pro všechny soupravy o délce nad sedm metrů, což se týká drtivé většiny karavanů a obytných vozů. Zástupci karavanistických klubů a sdružení proto s návrhem nesouhlasí a budou chtít jeho změnu, vyplývá z jejich odpovědí na dotaz ČTK. Loni stát registroval přes 13.500 obytných vozů a více než 30.000 obytných přívěsů. Podle Jana Bizika ze Sdružení dovozců obytných vozidel (OSCAR) je postačující současná právní úprava, která umožňuje omezit předjíždění kamionů s hmotností nad 7,5 tuny prostřednictvím dopravních značek. Příčinu problémů na D1 vidí spíše v nedostatečné infrastruktuře.

Poslanci návrh předložili v reakci na prosincové několikahodinové kolony na D1, které byly podle silničářů z velké části způsobeny nedisciplinovanými řidiči kamionů. Proti zákazu se vyslovili mimo jiné nákladní dopravci a Hospodářská komora.

CVVM: Češi si nejvíc pochvalují vztahy se Slovenskem

Češi si nejvíc pochvalují vzájemné vztahy se Slovenskem. Pozitivně je hodnotí 95 procent obyvatel. Naopak nejkritičtěji lidé vnímají vztahy s Íránem a Sýrií. Vyplývá to z výsledků prosincového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Vysoké podíly příznivého hodnocení naměřili sociologové u vztahů Česka s Polskem, Maďarskem a Rakouskem. Kladně je vnímá devět z deseti Čechů. Vztahy s Německem ohodnotilo kladně 84 procent respondentů.

Archeologové objevili u Ostrova nejstarší dřevěnou studnu Evropy

Velké množství nálezů včetně unikátních získali archeologové během záchranného výzkumu pod budoucí dálnicí D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem. Zřejmě nejvýznamnější je objev dřevěné studny u Ostrova. Podle datování pomocí letokruhů byly dubové kmeny použité na její konstrukci pokácené mezi lety 5256 až 5255 před Kristem, na rohové sloupy dokonce ještě o několik let dřív. To z ní činí nestarší dendrochronologicky datovanou dřevěnou architekturu v Evropě, řekl novinářům ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška.

Řezbáři na Pustevnách udělali z ledu sochy draka, rytíře i čertů

Obřího draka, rytíře, princeznu, zámek i čerty v pekle vytvořili z ledu řezbáři na Pustevnách v Beskydech. Lidé jejich výtvory uvidí v sobotu, kdy začne festival ledových soch - Ledové Pustevny. Potrvá do 27. ledna, řekla ČTK zástupkyně pořadatelů Dita Korčák Hrtusová. Sochy jsou ve dvou stanech, jeden znázorňuje dračí doupě, ve druhém je pekelné království s čerty i kotlem s hříšníky. Sochy vytvářelo šest řezbářů z Česka a Slovenska. Řezbáři měli k dispozici 40 tun ledu dovezeného z opavských mrazíren, opracovali přes 500 kostek ledu, jedna váží asi 70 kilogramů. Na Pustevnách je nyní nezvykle bohatá sněhová nadílka.

Sport

Poprvé po 14 letech budou české volejbalistky chybět na mistrovství Evropy. V kvalifikaci z dosavadních pěti zápasů vyhrály jen dva a po vítězství Estonek ve Finsku obsadí za těmito týmy nepostupové třetí místo. Týmu pod vedením Zdeňka Pommera kvalifikace v konkurenci severských rivalů nevyšla.

Pilot kamionu Tatra Martin Kolomý končí po technických problémech ve 3. etapě na Rallye Dakar. Jednička týmu Buggyra dnes nestihla v časovém limitu dojet do bivaku, aby mohla pokračovat v soutěži. Pětačtyřicetiletý pilot by se ale do startovního pole měl po sobotním dnu volna vrátit, pravidla Dakaru to letos poprvé umožňují. "Budeme usilovat, aby se tak stalo. Když nová pravidla oznámili, tak se nám to moc nezdálo, a teď to vypadá, že za tuto možnost budeme rádi," přiznal šéf týmu Jan Kalivoda.

Tenistka Petra Kvitová porazila světovou dvojku Angelique Kerberovou z Německa a na turnaji v Sydney postoupila do semifinále. V utkání, které bylo dvakrát přerušeno kvůli dešti, vyhrála nasazená pětka nad obhájkyní titulu 6:4, 6:1. Další soupeřkou Kvitové bude Běloruska Aljaksandra Sasnovičová, která po postupu z kvalifikace zvládla v hlavní soutěži i třetí zápas.

Počasí - čtvrtek

Zataženo až oblačno a místy občasné sněžení. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C.