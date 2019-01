Nezaměstnanost v ČR v prosinci stoupla na 3,1 procenta

Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci po čtyřech měsících stagnací stoupla z listopadových 2,8 procenta na 3,1 procenta. Oznámil to Úřad práce ČR. Meziročně ale podíl nezaměstnaných klesl. Ke konci loňského roku bylo bez práce přes 231.500 lidí, což byla nejnižší prosincová hodnota od roku 1996. Nárůst nezaměstnanosti je ke konci roku podle úřadu běžný. "S příchodem zimy postupně končí sezonní práce, zejména v zemědělství či stavebnictví, a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost," uvedla generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. Přibývalo celoročně i pracovních příležitostí pro lidi ve věku nad 50 let, se zdravotním postižením či dlouhodobě nezaměstnané. Ve srovnání regionů Česka měla nejnižší nezaměstnanost Praha, kde podíl lidí bez práce činil 1,9 procenta. Nejvyšší byla naopak v Moravskoslezském kraji s 4,7 procenta.

Podle vyjádření analytiků oslovených ČTK je růst podílu nezaměstnaných v Česku na konci roku jen dočasným jevem, v prosinci vždy kvůli konci sezonních prací nezaměstnanost roste. Údaje podle nich nemění nic na faktu, že trh práce je kvůli nedostatku pracovních sil brzdou dalšího růstu firem i ekonomiky. Letos by nezaměstnanost měla podle ekonomů zůstat kolem tří procent.

Kiska ocenil Abrháma i Burešovou vysokým státním vyznamenáním

Vysokými státními vyznamenáními slovenský prezident Andrej Kiska ocenil mimo jiné herce Josefa Abrháma a in memoriam někdejší političku a advokátku Dagmar Burešovou. Slavnostní ceremoniál předávání vyznamenání se konal u příležitosti oslav státního svátku 26. výročí vzniku Slovenska, který připadá na 1. ledna. Celkem Kiska vyznamenal 30 osob, spolu s Abrhámem a Burešovou také in memoriam zavražděného novináře Jána Kuciaka či zpěváka Miroslava Žbirku.

První českou ministryni spravedlnosti po listopadu 1989 a někdejší obhájkyni disidentů z doby totality Burešovou, jež loni zemřela ve věku 88 let, Kiska za mimořádné zásluhy o rozvoj v oblasti práva a za rozvoj vztahů mezi Českem a Slovenskem vyznamenal Řádem bílého dvojkříze. Jde o nejvyšší slovenské ocenění pro cizince. Stejné vyznamenání jako Burešová dostal rovněž Abrhám. Devětasedmdesátiletý český herec, jenž má po matce slovenské kořeny, dostal vyznamenání za zásluhy o rozvoj v oblasti kultury, divadelního a filmového umění. Kvůli Abrhámovu náhlému onemocnění vyznamenání převzala jeho neteř.

Sníh odřízl Boží Dar, vypadává elektřina, kloužou silnice

Husté sněžení a vítr znemožnily dopravu do krušnohorského Božího Daru a způsobily výpadky dodávek elektřiny v tisících domácností. Tvoří se sněhové jazyky, na horách i závěje, hasiči zasahují u nehod na kluzkých vozovkách. Uzavřeny byly všechny silnice do Božího Daru včetně sousedního hraničního přechodu do Německa. Kvůli problémům na rakouské straně byl dopoledne omezen průjezd přes hraniční přechod Dolní Dvořiště. Některé silnice jsou stále uzavřené pro kamiony, klouzat mohou dálnice.

Těžký sníh láme stromy a větve, hasiči k nim měli desítky výjezdů hlavně v Libereckém kraji a na Vysočině. Kvůli poruchám na elektrickém vedení je bez proudu 11.000 míst. Spadlé stromy zastavily provoz na některých železničních tratích. Řidiči by měli jezdit podle silničářů velmi opatrně. Extrémně špatné podmínky jsou ve vyšších polohách Krušných hor. Na Božím Daru ráno ve sněhové vánici několik aut zcela zapadlo.

Petice se ohrazuje proti spojování Palachova jména s koncertem italských neofašistů

Více než tisícovka lidí podepsala zatím na internetu petici studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která se ohrazuje proti spojování jména Jana Palacha s připravovaným koncertem italských neofašistů. Text mimo jiné požaduje, aby se místní úřady distancovaly od jakékoli podpory akce, která se má konat 19. ledna ve Veroně. Informace o koncertu, na němž mají podle listu La Repubblica zahrát skupiny oblíbené mezi stoupenci italské krajní pravice, vyvolala již na přelomu roku nesouhlas některých českých či italských politiků. Italští neofašisté si podle deníku již delší dobu snaží přivlastnit odkaz Čecha, který se upálil na protest proti okupaci Československa sovětskými vojsky. "Hnutí identity a další krajně pravicová uskupení dezinterpretují tento Palachův odkaz již svou vlastní existencí. Je proto nemyslitelné a zcela nežádoucí, aby byl Palach takovýmito hnutími oslavován," uvádí se v textu petice.

Ve věku 70 let zemřel bývalý poslanec Ivan Mašek

Ve věku 70 let zemřel bývalý poslanec za ODA Ivan Mašek. ČTK to sdělil mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Byl signatářem Charty 77. V říjnu 1989 byl zatčen a uvězněn pro pobuřování, propustili ho 17. listopadu. Mašek se účastnil založení Občanského fóra a v prosinci 1989 Občanské demokratické aliance (ODA). Od června 1990 do léta 1998 byl členem českého parlamentu. V letech 1991 a 1992 působil ve funkci předsedy vyšetřovací komise České národní rady (ČNR) pro otázky lustrací. Mandát ve Sněmovně obhájil i v roce 1996. Filozof a někdejší předseda ODA Daniel Kroupa byl zprávou o Maškově úmrtí zaskočen, podotkl, že loni oslavili jeho sedmdesátiny.

Lékaři loni transplantovali 885 orgánů, nejvíc bylo ledvin

Lékaři loni pacientům transplantovali 885 orgánů. Nejčastější byla výměna ledviny, nová se dostala 508 lidem. Z nich 45 pocházelo do žijících dárců. Vyplývá to z údajů Koordinačního střediska transplantací za loňský rok. Transplantovaných srdcí bylo 74. Odborníci upozorňují, že orgánů pro transplantace není dostatek. Například v případě jater se lékaři snaží jeden orgán rozdělit i několika pacientům.

Meziročně ubylo lidí, kteří na nové orgány čekají. Na čekací listině bylo v letošnímu 6. lednu 775 pacientů. Nejčastěji potřebovali ledvinu (520), srdce (83), játra (74) či plíce (56). Na konci předloňského roku to bylo 1171 osob. Česko patří v transplantacích ke světové špičce, počet dárců byl v roce 2017 v přepočtu na milion obyvatel šestý nejvyšší na světě.

Na Světové dny mládeže do Panamy se chystá 200 poutníků z ČR

Skupina dvou stovek poutníků z Česka se vydá do Panamy na Světové dny mládeže. Setkání mladých lidí s papežem Františkem se uskuteční od 14. do 27. ledna. Světové dny mládeže inicioval v roce 1984 papež Jan Pavel II. a oba jeho nástupci v nich pokračují. Konají se jednou za tři roky. Česká katolická církev usilovala o pořádání Světových dnů v roce 2022, nominaci schválila i česká vláda. Loni na jaře se však papež František rozhodl dát přednost jinému kontinentu.

V Panamě budou první část setkání mladí věřící prožívat v diecézích hostující země. Česká výprava je stráví v provincii Colón, ve farnosti Pražského Jezulátka. Místní farnost připravila poznání tradic, kultury, sportu, výlety a dny misií, kdy poutníci vyjdou do rodin s požehnáním. V neděli se všichni poutníci setkají ve městě Colon, kde bude mše s místním biskupem a festival mládeže. Na hlavní program od 22. do 29. ledna se všichni sjedou do hlavního města Ciudad de Panamá (Panama City). Ve středu 23. ledna přiletí i papež František.

Režisér v Králi Otakarovi odmítl patos a vsadil na vtip

Český režisér Dušan David Pařízek se v nové inscenaci hry Král Otakar uvedené ve vídeňském divadle Volkstheater vzdal jakéhokoli nacionálního patosu, vsadil na vtip a na dialekt. V převážně pochvalné recenzi na "neobvyklého" Krále Otakara to napsala agentura APA. Nové nastudování klasické hry z roku 1825 od rakouského dramatika Franze Grillparzera mělo pod názvem Krále Otakara štěstí a konec premiéru v úterý. Inscenace byla doprovázena anglickými a českými titulky. V hlavní roli se představil český herec Karel Dobrý a kostýmy navrhla Kamila Polívková. Podle agentury APA dodržel Pařízek v inscenaci radikální očištění od dosavadního vnímání příběhu. K vrcholům večera patří například doučování švýcarské němčiny novým císařem.

Grillparzerova tragédie o českém králi Přemyslu Otakarovi II., který padl v bitvě na Moravském poli, nebyla dosud přeložena do češtiny. V Rakousku je ale známým dílem a je považována dokonce za "rakouské národní dílo".

Prokop či Macík si v úterý na Dakaru polepšili, Loprais ztratil

S rozporuplnými pocity končili úterní druhou etapu Rallye Dakar její čeští účastníci. Zatímco Martin Prokop, Martin Macík, Jan Brabec či Martin Kolomý si ve výsledkové listině oproti pondělnímu úvodu soutěže polepšili, Aleš Loprais, Milan Engel nebo Tomáš Kubiena se propadli. Prokopa v první etapě přibrzdily technické problémy, v úterý se mu ale podařilo "prokousat" se na 18. místo průběžného pořadí. V etapě dojel dvanáctý. Až na sedmé místo mezi kamiony si polepšil Macík, který také bojoval s technickými problémy. Na jeho liazu nefungovaly tlumiče. Hned za Macíkem se drží Martin Kolomý, jenž se také posunul z druhé desítky průběžného pořadí. Asi největší problémy z Čechů měl Loprais, který musel kvůli defektu dvakrát zastavit. "Začaly se nám ozývat rány do kabiny. Dvakrát jsme kvůli tomu stavěli. Kazilo se vše, co šlo. Hlavní ale je, že jsme v cíli," řekl Loprais.

Mezi motocyklisty se na 22. místo posunul Brabec, který bojoval s kamenitým terénem a skalami uprostřed měřeného úseku. Engel měl problémy s navigací, několikrát chyboval a klesl na 38. pozici. Čtyřkolkář Tomáš Kubiena do 41. ročníku rallye vstoupil třetím místem. V úterý klesl o jednu pozici, ale měl by se propadnout ještě více. V bivaku totiž mechanik vyměnil na jeho stroji motor, čeká jej proto patnáctiminutová penalizace.

Josef Váňa mladší ukončil žokejskou kariéru

Josef Váňa mladší ukončil po minulé sezoně žokejskou kariéru. Čtyřnásobný šampion českých překážkových jezdců a syn Josefa Váni staršího, osminásobného vítěze Velké pardubické, je od prosince trenérem. Váňa mladší jezdil dostihy čtrnáct let a podle statistik Jockey Clubu oslavil 322 překážkových triumfů. Konec jezdecké kariéry plánoval od léta. Toužil se stát trenérem a nechtěl obě role spojovat. "Chci dělat jednu věc na sto procent a ne přemýšlet vedle trénování ještě nad váhou, možným zraněním," řekl pro web.fitmin.cz. Váňa mladší už má v tréninku 37 koní. Jeho místo v sedle zaujal Josef Bartoš, který v neděli s koněm Il Superstite vyhrál dostih Premio Nardini v Pise.

Český horolezec zdolal nejvyšší horu Jižní Ameriky

Horolezec Radek Jaroš vylezl v závěru minulého týdne na nejvyšší horu Jižní Ameriky, 6962 metrů vysokou Aconcaguu. Ke zkompletování projektu Koruna světa, jehož cílem je postupně stanout na nejvyšších vrcholech všech sedmi kontinentů světa, mu chybí zdolat už jen dva vrcholy. S lezcem Jiřím Tůmou odcestovali pod nejvyšší horu jižní polokoule v polovině prosince a závěrečný výstup absolvovali 3. a 4. ledna, po pár dnech čekání na příznivější počasí. Vítr byl přesto extrémní a Jaroš na svém blogu přiznal pochybnosti, zda termín zvolili správně.

Čtyřiapadesátiletý Jaroš už byl v roce 1998 na Mount Everestu, v roce 2016 vylezl na severoamerickou horu Denali, dříve známou jako Mount McKinley, a v říjnu na kavkazský Elbrus, s 5642 metry nejvyšší bod Evropy. Vloni přidal Mount Kosciuszko v Austrálii a Mount Vinson na Antarktidě. V Jižní Americe má teď ještě v plánu výstup na chilskou sopku Ojos del Salado, nejvyšší aktivní vulkán na Zemi.

Počasí

Zataženo až oblačno, občas sněžení nebo sněhové přeháňky. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C.