Vláda podpořila návrh zákona pro případ tvrdého brexitu

Vláda schválila návrh zákona upravujícího vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody, řekl ČTK vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Zákon počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Vláda bude usilovat o to, aby Sněmovna návrh schválila už v prvním čtení. Absence úpravy by se podle vnitra dotkla zhruba 5000 Britů působících na českém pracovním trhu. Celkem v ČR legálně pobývá okolo 8000 občanů Spojeného království.

Předpis má zajistit Britům reciproční zacházení s ohledem na britské garance směrem k evropským občanům, kteří budou v době brexitu pobývat v Británii. "Pokud bychom daný zákon nepřijali, ohrozili bychom tím i přibližně 40.000 českých občanů, kteří žijí v Británii. To rozhodně nechceme," uvedl Hamáček. Kdyby totiž podle něj Česká republika negarantovala práva britských občanů, hrozilo by zpřísnění podmínek pro české občany ve Spojeném království.

Návrh Maláčové na zvýšení životního minima vláda zamítla

Sociální demokraté ve vládě zvýšení životního minima o 380 korun neprosadili. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) kabinet zamítl. Podle návrhu měla nejnižší uznaná částka pro život, která se využívá pro stanovení dávek, alimentů či nezabavitelného minima při exekuci, vzrůst po sedmi letech o 11 procent. Pro samotného dospělého se měla zvednout o 380 korun na 3790 korun. Proti je ministerstvo financí, plánuje však revizi sociálních dávek a spotřebního koše, podle které by se mělo minimum výhledově změnit. Po jednání to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Částka se upravovala naposledy v lednu 2012. Pro samotného dospělého od té doby činí 3410 korun, pro dospělé a děti v rodině je nižší a pohybuje se od 1740 do 3140 korun. Existenční minimum je 2200 korun. Podle Maláčové by zvýšení sumy pomohlo hlavně lidem, kteří si nemohou vydělávat, tedy dětem, seniorům či postiženým. Ulevilo by také dlužníkům v exekucích. Podle životního minima se stanovuje nezabavitelná částka, která při splácení musí zůstat.

Statistici se budou nově ptát lidí i na flexibilitu pracovní doby

Na flexibilitu pracovní doby, práci pod tlakem nebo dojíždění do práce se bude letos lidí nově ptát Český statistický úřad (ČSÚ). Podobné otázky se zatím v každoročním průzkumu ČSÚ, týkajícím se pracovních sil, za poslední čtvrt století neobjevily. ČTK to řekl mluvčí úřadu Jan Cieslar. Zmíněný průzkum provádí ČSÚ od roku 1993. Zjišťuje při něm dotazováním v domácnostech třeba strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku či kvalifikace, délku pracovní doby nebo způsoby hledání práce. K otázkám, které se v takzvaném Výběrovém šetření pracovních sil opakují každý rok, se vždy přidává dodatečný soubor otázek vycházející z požadavků Eurostatu (Evropského statistického úřadu). Letos to budou například zmíněné dotazy na pracovní dobu či dojíždění. Průzkum statistici provádějí v náhodně vybraných domácnostech, a to většinou osobně a v menším počtu případů telefonicky.

V daňových rájích má vlastníka 12.805 firem

Počet českých firem s vlastníkem v daňovém ráji v roce 2018 klesl o dvě procenta. V zemích s daňovým zvýhodněním aktuálně sídlí 12.805 českých firem, o 226 méně než na konci roku 2017. V místech považovaných za daňový ráj je aktuálně nejméně českých firem za posledních pět let, vyplývá ze statistik společnosti Bisnode. V loňském roce se podnikatelé zaměřili zejména na nové netradiční destinace, které jsou schopny nabídnout výhodné podmínky. Nejvíc nových firem loni přilákal Hongkong (31 nových) a Spojené arabské emiráty (19). Naopak odliv firem z daňových rájů dlouhodobě táhne Nizozemsko, ze kterého se v uplynulém roce stáhlo dalších 118 společností. Výrazný pokles zaznamenaly také Kypr (-49), Lucembursko (-42) a Seychely (-38).

Jako daňové ráje se označují země s nízkým nebo žádným zdaněním zahraničních firem. Cílem vlád těchto zemí je přilákat zahraniční kapitál. Český stát podle analytiků přichází kvůli daňovým rájům až o desítky miliard korun ročně.

Podle kyberúřadu lze zohlednit rizika Huaweie v zakázkách

Při obměně komunikačních technologií mohou rizika plynoucí z používání systémů čínských firem Huawei a ZTE úřady zohlednit už při zadávání veřejné zakázky. Vyplývá to z metodiky, kterou zveřejnil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Upozorňuje nicméně, že rozhodovat o postupu zadavatele bude nadále Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Na nejasnosti ohledně zadávání zakázek poukazoval premiér Andrej Babiš (ANO) v prosinci, když NÚKIB zveřejnil varování před používáním daných technologií. Vláda v pondělí uložila správcům kritické infrastruktury, aby provedli analýzu rizik užívání softwaru a hardwaru čínských společností. Kritická infrastruktura představuje sítě a služby nezbytné pro obyvatele státu, například komunikace či rozvody energií. Výzva se týká 160 státních i soukromých subjektů.

AP: V Pákistánu skončilo líčení s Češkou zadrženou s heroinem

V Pákistánu skončilo soudní líčení s Češkou, která byla loni v lednu zadržena na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. Informovala o tom agentura AP. Soud podle ní vynese rozsudek do konce ledna. Agentura uvedla, že v případě usvědčení hrozí české občance až desetileté vězení. České ministerstvo zahraničí tuto zprávu ČTK zatím nepotvrdilo a uvedlo, že informace zjišťuje. Během dnešního krátkého jednání mladá Češka zopakovala, že se cítí nevinná, napsala také AP. Pákistánští celníci zadrželi ženu z České republiky loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky.

Na českých silnicích loni zemřelo 565 lidí, nejvíce za tři roky

Na českých silnicích loni zemřelo 565 lidí, o 63 více než v roce 2017. Na tiskové konferenci to řekl šéf dopravní policie Tomáš Lerch. Meziročně se zvýšil počet těžce zraněných, o 126 na 2465. Celkový počet nehod podle Lercha stoupl téměř o tisíc na 104.764. Významně přibylo usmrcených motocyklistů. "Zaznamenali jsme výrazné zhoršení těch nejzávažnějších následků," řekl Lerch. Počet nehod i jejich následky ovlivnilo podle něho zejména chování účastníků silničního provozu, vliv mělo také teplé počasí v loňském roce. Více nehod se závažnými následky zaznamenali policisté například v květnu, kdy v Česku vládlo velmi teplé počasí. Nejčastější příčinou nehod byla nepozornost řidičů. "Nepozorný řidič je tím největším fenoménem doby, který se podílí na dopravních nehodách," řekl Lerch. Na nehodách se také stále významně podílejí mladí řidiči. Podle Lercha zaviní řidiči s praxí do pěti let asi čtvrtinu dopravních nehod.

Za alarmující považuje Lerch počet usmrcených dětí, kterých zemřelo 19, o deset více než předloni. V 11 případech šlo o spolujezdce, u zbytku o chodce. Motocyklistů a jejich spolujezdců loni na českých silnicích zemřelo 88, v roce 2017 jich bylo 62. Nejtragičtějším měsícem byl podle statistik srpen, kdy bylo usmrcených 15 motorkářů. Podle Lercha si více než polovinu nehod s účastí motocyklu zaviní sám motorkář. Z celkového počtu 3731 nehod s účastí motocyklu zavinil řidič motorky 2134. Mezi hlavní příčiny patří podle Lercha nezvládnutí stroje řidičem nebo nepřizpůsobení rychlosti. U nehod, které zavinili další řidiči, jde zejména o to, že řidič motocyklistu přehlédne.

Hrad vystaví do konce února nově zakoupená díla Kamila Lhotáka

V Obrazárně Pražského hradu budou ode dneška do 28. února vystaveny dva obrazy Kamila Lhotáka, které Hrad koncem loňského roku zakoupil do svých sbírek. Obě díla pořízená za 11 milionů korun budou moci návštěvníci vidět spolu se čtyřmi obrazy, které hradní sbírky obohatily za Tomáše Garrigua Masaryka. Nákupem Lhotákových děl chce Pražský hrad obnovit tradici doplňování uměleckých sbírek. Lhotákovy obrazy Dva balony z roku 1939 a Krajina oživená stroji z roku 1944 budou po vystavení v Obrazárně Pražského hradu umístěny v pracovnách prezidenta na Pražském hradě a na zámku v Lánech.

Přeloučské muzeum neznalo stáří starověkých figurek v depozitáři

Desítky let mělo muzeum v Přelouči na Pardubicku v depozitáři sedm starověkých figurek z Egypta a Kypru, aniž by jeho zaměstnanci znali jejich stáří. Datovali je až díky diplomové práci studenta pardubické univerzity, který zpracovával archeologickou sbírku. "Až donedávna nebylo v časových možnostech pracovníků muzea pátrat po skutečném původu sošek," řekl správce sbírek Matěj Pešta. Dovézt je mohl některý z cestovatelů, který pocházel z regionu, Alois Topič, Jan Vozáb nebo třeba Josef Topič. Některý z nich je nejspíš opatřil v Káhiře.

Figurky pocházejí ze Středomoří ze 7. století před naším letopočtem až ze 4. století našeho letopočtu. Muzeum je podle záznamů ve sbírkových knihách získalo v 20. až 50. letech minulého století. Egyptská figurka vešebta znázorňuje mumii, je vyrobená z egyptské keramiky, spodní část má ulomenou. Byla zřejmě součástí pohřební výbavy a uložená ve skřínce v hrobce. Skříňka mohla obsahovat až 401 figurek. Zpodobňovaly dělníky a dozorce, kteří symbolicky pracovali za zemřelého každý den v roce. Ve sbírce je také figurka orantky, což je soška prosebnice vyrobená z terakoty a odlitá z formy.

Na úvod Dakaru třetí Kubiena: Až na pár maličkostí to bylo dobré

Úspěšný vstup do Rallye Dakar má za sebou Tomáš Kubiena, který obsadil v úvodní etapě 41. ročníku slavné soutěže třetí místo v kategorii čtyřkolek. Na nejrychlejšího Argentince Nicolase Cavigliassa, který byl loni celkově druhý, ztratil člen týmu Moto Racing Group přes osm minut. "Až na nějaké maličkosti se mi jelo dobře. Jak se říká, vždy to může být lepší, ale s výsledkem jsem spokojený. Je to dobrá výchozí pozice do další etapy, aby se dalo jet minimálně na podobný výsledek," řekl Kubiena, jenž startuje na třetím Dakaru a ještě se mu nepodařilo dojet do cíle. Možná i proto úvodní výsledek nepřeceňuje.

Nejzkušenější český účastník Dakaru Aleš Loprais do rallye vstoupil osmým místem mezi kamiony. Osmatřicetiletý pilot měl sice v zahřívací první etapě několik problémů, nakonec však na nejrychlejšího Eduarda Nikolajeva z Ruska ztratil necelých šest minut. Účastníci dakarské rallye v pondělí absolvovali jen 84 měřených kilometrů. "V prvním úseku jsme skočili do takového malého trychtýře, kam nás navedli duchaplní diváci. Ukazovali, abychom to tam píchli, což jsme udělali. Vzápětí jsme ale zjistili, že jsme tam jediní a že tam nemáme co dělat," kroutil hlavou Loprais. Poté se synovec šestinásobného vítěze rallye Karla Lopraise musel potýkat i s potížemi s pneumatikami a intercomem. Do elitní desítky se mezi kamiony probojoval i Martin Šoltys. Hned za ním skončil jeho týmový kolega z Buggyry Martin Kolomý, jenž byl o minutu pomalejší.

Nečekané problémy s elektronikou svého nového fordu musel hned na úvod řešit Martin Prokop. Sedmý muž kategorie automobilů z loňského roku se nakonec v průběhu měřeného testu telefonicky spojil se svými mechaniky a závadu se jim podařilo odstranit. Do cíle ale dojel se ztrátou více než 20 minut a průběžně je až na 46. místě.

Nový sníh, sněhové jazyky i náledí zkomplikovaly dopravu v Česku

Na některých silnicích v celé zemi se místy tvořilo náledí, sněhové jazyky a závěje. Kvůli nehodám se tvořily kolony na dálnici D1. Pro nákladní auta byla kvůli hustému sněžení uzavřena silnice z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Problémy měly po silném sněžení také vlaky. Meteorologové předpovídají další sníh. Od noci sněžilo třeba na Vysočině, kde komplikovaly dopravu zapadlé kamiony. Třeba u Jitkova na Havlíčkobrodsku jich podle policie zapadlo pět. V Královéhradeckém kraji se po silném sněžení staly ráno desítky nehod, většinou byly bez zranění. Řidiči by kvůli silném větru a sněžení neměli jezdit do Krušných hor, zejména do Božího Daru. Silnice na vrchol Klínovce je uzavřena. Do hor by se neměli vydávat ani běžkaři a turisté, varoval starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Varování před nepříznivými podmínkami na horách vydala i policie. Sněžení a silný vítr na horách přetrvají asi nejméně do středečního časného rána.

Počasí

Zataženo až oblačno a občas sněžení, v polohách pod 400 m déšť se sněhem nebo déšť. Na horách sněžení vydatnější. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, na východě a severovýchodě -1 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C, v Beskydech -3 °C.