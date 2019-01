Petříček chce podle iDnes.cz kandidovat na místopředsedu ČSSD

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce na březnovém sjezdu sociální demokracie kandidovat na místopředsedu strany. Řekl to Mf Dnes, uvedl server iDnes.cz. Petříček požádá o nominaci do vedení ČSSD na páteční schůzi pražské organizace strany, do které patří. Ministr čelí kritice prezidenta Miloše Zemana a KSČM, která podporuje menšinový kabinet ANO a ČSSD, předseda sociálních demokratů Jan Hamáček ale možnost jeho odchodu z vlády odmítl. Petříček se stal minstrem zahraničí loni v říjnu poté, co ČSSD ustoupila Zemanovi a vzdala se nominace europoslance Miroslava Pocheho, kterého prezident odmítal. Hamáček ministra později označil za jednu z nových tváří ČSSD, kromě něj zmínil i ministryni práce Janu Maláčovou.

Babiš s Ťokem jednali o komplikovaném úsekem dálnice D1

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš jednal s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO) o situaci na komplikovaném úseku dálnice D1 na Vysočině. Ministra dopravy kritizuje opozice a jeho odchod z funkce žádají také komunisté, s jejichž podporou menšinový kabinet vládne. Za dobu působení Ťoka v čele ministerstva dopravy se podle premiéra staví infrastruktura více než kdykoliv dříve. Odmítl tak kritiku, že loni byly v ČR dokončeny pouze čtyři kilometry nových dálnic. Babiš ministra kritizoval za řešení situace na D1, kde se při sněhových kalamitách vytvářejí kilometrové kolony. Požaduje informace, proč případně stát dříve nevyměnil společnost, která dálnici opravovala a další podmínky soutěže. Zmínil se také o možnosti, že ŘSD by mělo vlastní stavaře.

V polovině prosince na dálnici D1 doprava několikrát zkolabovala. Problém projet měla v kolonách i auta zimní údržby. ŘSD pak jízdní pruhy v zúžení rozšířilo tím, že odstranilo všechna mobilní svodidla.

HK: Zákaz kamionů v levém pruhu dálnic povede k úbytku šoférů

Plošný zákaz jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích povede k dalšímu úbytku profesionálních řidičů, a tím i k celkovému poklesu tuzemské nákladní dopravy. Vyplývá to ze stanoviska Hospodářské komory ČR k poslaneckému návrhu, který prošel připomínkovým řízením. Zákaz by podle novely skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD platil v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Ministerstvo dopravy návrh podpořilo. Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče nákladních automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Podle předkladatelů by se na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu.

"Zahnání kamionů do jednoho proudu bez možnosti předjetí pomalejšího naloženého vozidla způsobí jen další stres těmto řidičům a i pro řidiče pomalejších osobních vozidel nebo skútrů bude těžké a nebezpečné se zařazovat do souvislých dlouhých kolon kvůli odbočení nebo pro svou pomalejší jízdu," uvedla Hospodářská komora. Podle podnikatelů navíc plošný zákaz prohloubí kritický nedostatek profesionálních řidičů v Česku, protože šoféři jej budou chápat jako šikanu. Tím podle stanoviska komory klesne i tuzemská nákladní doprava, kterou nahradí dopravci z východu. V Česku podle komory aktuálně chybí přes 20.000 šoférů. Na kritických úsecích, zvláště na D1 v oblasti Vysočiny, by podle zástupců podnikatelů měl být spíše zaveden speciální režim zimní údržby a zákaz předjíždění kamiony by měl být vynucován pomocí dočasných dopravních značek. Současná legislativa umožňuje zákaz jízdy kamionů v levém pruhu zejména prostřednictvím dopravních značek.

Developeři: Podíl bytů na investici roste, dosahuje až 40 procent

Podíl prodaných nových bytů, které si lidé kupují jako investici, nikoliv pro vlastní bydlení, se loni znovu zvýšil. V některých projektech dosáhl až 40 procent. Jde především o menší byty blíže centra. Vyplývá to z odpovědí developerů, které ČTK oslovila. Většina z nich působí hlavně v Praze. Mezi investory převažují Češi. "Investice do nemovitostí již několik let patří u nás mezi vysoce efektivní investice, pro investory je to garantovaná investice s jistým výnosem na řadu let dopředu. U nás převažuje privátní investor, který své volné peníze nejčastěji uloží do jedné až tří nemovitostí," uvedl mluvčí společnosti Finep David Jirušek. Ceny nemovitostí v Česku v poslední době výrazně rostou. Například v Praze od poloviny roku 2015 nové byty zdražily téměř o tři čtvrtiny a cena za metr čtvereční se přiblížila 100.000 korun.

Po úniku oxidu uhelnatého na Výstavišti hospitalizováno 11 lidí

Kvůli nedělnímu úniku oxidu uhelnatého na zimním stadionu na Výstavišti v pražských Holešovicích skončilo v nemocnicích 11 lidí. Deset lidí zdravotnická záchranná služba odvezla z Výstaviště, dalšího člověka dodatečně poté, co ji kontaktoval z domova. Vyplývá to z informací mluvčí pražské záchranné služby Jany Poštové. Jedovatého plynu se nadýchalo zhruba 20 lidí, na stadionu měli pozdě večer trénink amatérští hokejisté. Zdrojem plynu byly zřejmě zplodiny z rolby upravující led, řekl ČTK mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Češi loni rekordně měnili dodavatele elektřiny, důvodem růst cen

Češi v loňském roce rekordně měnili dodavatele elektřiny. Počet změn se proti roku 2017 zvýšil o téměř 60 procent na 570.511. Vyplývá to z aktuálních dat Operátora trhu s elektřinou (OTE). V roce 2018 meziročně stoupl také počet změn dodavatele plynu, a to o 15,8 procenta na 263.425. Podle analytiků je hlavním důvodem výrazný růst velkoobchodních cen energií, které následně obchodníci začali promítat do koncových cen pro zákazníky. "Při zdražování se odběratelé vždy začínají daleko více zajímat, jestli by nemohli ušetřit změnou dodavatele. A odpověď zní ano, mohli, a to značné peníze. Cenové rozdíly mezi nejdražšími a nejlevnějšími nabídkami jsou totiž stále výrazné, přesahující deset procent," řekl ČTK analytik společnosti ENA Jiří Gavor, který působí i jako výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Z dřívějších vyjádření dodavatelů vyplývá, že letos zdraží tuzemským odběratelům elektřina, plyn i teplo. Podle analytiků mohou některým lidem stoupnout náklady na energie až o několik tisíc korun ročně. Gavor upozornil, že lidé mohou přechodem k levnějšímu dodavateli domácnosti dopad nárůstu cen energií téměř eliminovat.

Obě mláďata lvů berberských v liberecké zoo uhynula

V liberecké zoo uhynula obě mláďata v přírodě již vyhubených lvů berberských, která se narodila před třemi týdny. Příčinou neúspěšného odchovu mohla být podle pitvy náhlá ztráta mateřského mléka u lvice. "Aktuálně znovu podrobně analyzujeme kamerové záznamy a celý průběh odchovu i následný vývoj konzultujeme s veterináři i zkušenými odborníky z jiných zoo," uvedl zoolog Luboš Melichar. Chovný pár má zahrada od konce roku 2016 a samice rodila podruhé. Také předchozí čtyři lvíčata uhynula. Byla zdravá, ale lvice je nedokázala od počátku nakrmit. Tentokrát odchov pokračoval po celou dobu standardně a samice se o mláďata narozená v noci ze 13. na 14. prosince 2018 starala vzorně. "Lvice přišla o mláďata náhle, bez předchozích varovných signálů," uvedl Melichar. Za přínos ale považuje vedení zoo, že samice získala nové mateřské zkušenosti, které v budoucnu mohou pomoci k úspěšnému přirozenému odchovu. Evropská populace tohoto druhu aktuálně čítá 65 jedinců.

Sport

Japonec Rjoju Kobajaši jako třetí skokan na lyžích v historii vyhrál všechny čtyři závody Turné čtyř můstků. Roman Koudelka byl v závěrečném dílu v Bischofshofenu šestý a celkově obsadil pátou pozici, čímž v prestižním miniseriálu vyrovnal svůj nejlepší výsledek z roku 2012. "Je to fantazie, před Turné bych to nečekal," radoval se Koudelka, jemuž v neděli ke stupňům vítězů chybělo necelých osm bodů. Devětadvacetiletý Koudelka po nevydařeném období potvrdil na Turné návrat do někdejší špičkové formy. V závodech na čtyřech můstcích v Německu a Rakousku obsadil postupně 11., 4., 9. a 6. místo a v konečném pořadí za sebou nechal o dvanáct bodů loňského šampiona Stocha.

Česko zasáhne v úterý sněžení, v Čechách bude i hodně foukat

Většinu České republiky zasáhne další sněžení. Od úterního do středečního rána napadne v nižších polohách od pěti do 15 centimetrů sněhu a na horách mezi deseti až 40 centimetry. V Čechách se ke sněžení přidá i silný vítr a bude na silnicích místy tvořit sněhové jazyky nebo závěje. ČTK to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vítr může dosáhnout v Čechách rychlosti v nárazech až 70 kilometrů v hodině a na horách kolem 90 kilometrů v hodině. Vzhledem k očekávanému sněžení a silnému větru proto meteorologové doporučují řidičům, aby jezdili maximálně opatrně a na cesty se nevydávali bez zimní výbavy, do hor i se sněhovými řetězy. Turisté by se pak neměli vydávat do hřebenových částí.

Počasí

Zataženo až oblačno, od západu na většině území občas sněžení, v Čechách postupně pod 500 m déšť. Nejvyšší teploty -1 až +4 °C, ve východní polovině území -6 až -1 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem -7 °C.