Tržby e-shopů loni stouply o 17 procent na 135 miliard korun

Tržby tuzemských internetových obchodů stouply loni meziročně o 17 procent na 135 miliard korun. Růst pozitivně ovlivnilo silné předvánoční období. Nejvíc peněz nechali zákazníci v e-shopech za mobilní telefony. Češi vedou v Evropě v nákupech technického spotřebního zboží přes internet. Například velké domácí spotřebiče v ČR nakupuje v e-shopech 39 procent lidí, v kamenných prodejnách 38 procent a zbytek využívá oba prodejní kanály. V Evropě přitom v průměru nakupuje tento sortiment on-line 23 procent spotřebitelů. Vyplývá to ze studie GfK FutureBuy.

Nezaměstnanost v prosinci podle odhadů stoupla na tři procenta

Nezaměstnanost v prosinci stoupla zhruba na tři procenta z listopadových 2,8 procenta. Důvodem je především ukončování sezonních prací. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Analytik Raiffeisenbank František Táborský upozornil, že ukončování sezónních prací nevykompenzovaly ani vánoční prodeje a dodatečné nabírání zaměstnanců v maloobchodě a logistice. "Míra nezaměstnanosti tak podle našich odhadů vzroste na 3,1 procenta, nicméně na dlouhodobě přehřátém trhu práce to nic nezmění," uvedl Táborský. I podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela jsou důvodem růstu podílu nezaměstnaných především sezónní faktory, kdy zemědělské práce již skončily a ve velkém měřítku mají pauzu také stavební firmy. Zeisel očekává růst nezaměstnanosti na tři procenta.

Je svátek Tří králů, končí Vánoce, pokračuje Tříkrálová sbírka

Svátkem Tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara - končí vánoční období. Naopak pravoslavným křesťanům Vánoce dneškem teprve začínají. Svátek odkazuje na trojici mudrců, podle pozdější tradice králů, kteří se po pastýřích přišli do Betléma poklonit právě narozenému Ježíši Kristovi. V církevním kalendáři je tento den uveden jako slavnost Zjevení Páně, která připomíná i Ježíšův křest a zázrak, při němž proměnil vodu ve víno. V řadě měst se konají tříkrálové průvody, bohoslužby či koncerty.

Šestý leden je v Česku v posledních letech po dlouhé odmlce opět spojen s koledováním a žehnáním domů, kdy se na dveře píše svěcenou křídou nápis K+M+B. Nejde však o počáteční písmena jmen králů, ale o zkratku latinského nápisu Kristus žehnej tomuto domu - Christus mansionem benedicat. Tříkrálový svátek je příležitostí také pro pomoc potřebným. Už na Nový rok začali koledníci vybírat peníze pro Tříkrálovou sbírku, kterou už po devatenácté pořádá Charita ČR. Vybírat se bude do 14. ledna, loni lidé přispěli rekordní částkou 112 milionů korun. V Brně se koná Tříkrálový koncert jako poděkování koledníkům za jejich obětavost a pomoc při realizaci sbírky.

Veletrhy Go a Regiontour provází kampaň z cestovatelských zážitků

Veletrhy Brno spustily před veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour kampaň, která na fotografiích ukazuje reálné zážitky z cest. Lidé se mohou kampaně nazvané Vzácné maličkosti sami zúčastnit a fotografie svých zážitků posílat, doplnit je musí sloganem. Nejlépe vyhodnocená fotografie a slogan se stane součástí kampaně na veletrhy, které se uskuteční v příštím roce, řekla ČTK mluvčí cestovatelských veletrhů Karolína Křenková. "Kampaň upozorňuje na to, že je jedno, zda lidé cestují po rodné zemi či do vzdálených zemí. Snaží se šířit myšlenku, že o nové příběhy, vzpomínky a zážitky z cest se mnohdy starají naprosto všední záležitosti," uvedla Křenková.

Sport

Tenistka Karolína Plíšková získala znovu po dvou letech titul na turnaji v australském Brisbane. Pátá nasazená hráčka otočila finálový duel s Lesjou Curenkovou z Ukrajiny, která si v rozhodující sadě podvrtla levý kotník. Po vydřené výhře 4:6, 7:5 a 6:2 získala Plíšková dvanáctý titul v kariéře. Šestadvacetiletá svěřenkyně Australanky Rennae Stubbsové se nyní díky titulu posune v žebříčku dvouhry na sedmé místo před krajanku Petru Kvitovou.

Tenista Tomáš Berdych na svém prvním turnaji po zranění zad a půlroční pauze prohrál až ve finále. V duelu o titul v Dauhá podlehl Španělovi Robertu Bautistovi 4:6, 6:3 a 3:6 po téměř dvouhodinovém boji. Berdych dostal v Dauhá divokou kartu a hrál první turnaj od loňského června. Někdejší čtvrtý hráč světa léčil záda a v žebříčku klesl až na 71. místo, z kterého by se měl v novém vydání posunout na 57. příčku.

Počasí

Zataženo až oblačno. Ojediněle přeháňky, většinou sněhové, na východě a na horách sněhové přeháňky četnější. Nejvyšší teploty 0 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -5 °C.