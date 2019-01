Příležitost přeje připraveným, řekl velvyslanec Bondy k investování v Řecku

Důvěra v řecký trh je stále velmi nízká a investice zatím nepřicházejí. Příležitost nicméně přeje připraveným a příležitosti pro české investice v Řecku jsou, zejména pak v lázeňském oboru, ale také například v pivovarnictví. V rozhovoru s ČTK to řekl český velvyslanec v Řecku Jan Bondy. Řecko se v roce 2010 ocitlo na pokraji státního bankrotu a muselo požádat mezinárodní věřitele o úvěrovou pomoc. Dalšími oblastmi pro rozvoj jsou podle velvyslance také energetika a doprava. Bondy se zmínil, že Čína koupila část přístavu v Pireu. Pro pokračující čínský export do Evropy by bylo možné využívat česká překladiště v Dolním Dvořišti a České Třebové.

Lidé propouštění ze Zetoru o práci mít nouzi nebudou

Výpovědi zaměstnancům brněnského výrobce traktorů Zetor se sice začnou rozdávat nejdříve v pondělí, část zaměstnanců při odchodu na vánoční dovolenou ale už věděla, že na konci března přijdou o práci. ČTK to řekl vedoucí odborů Alois Kazelle. Firmy z Brna i okolí už do Zetoru posílají desítky pracovních nabídek, propuštění tak nebudou mít o práci nouzi. Firma v týdnu přes Vánoci odborářům oznámila, že do konce března propustí z ekonomických důvodů 260 lidí, tedy téměř 40 procent zaměstnanců. Podle výročních zpráv společnosti několik let klesají tržby a snižuje se i počet vyrobených traktorů. Zatímco v roce 2014 společnost prodala 4187 traktorů, loni to bylo 2765 traktorů.

Experti: Největší překážkou zaměstnávání je předlužení a exekuce

Největší překážku v zaměstnávání a ve zlepšení situace chudých lidí v Česku představuje předlužení. Jsou o tom přesvědčeni odborníci na sociální problematiku. O rostoucím množství exekucí mluví jako o pandemii a považují je za jeden z nejvážnějších společenských a ekonomických problémů současného Česka, který v některých územích brzdí rozvoj. Podle mapy exekucí v roce 2017 nějakou exekuci mělo 9,7 procenta obyvatel Česka, tedy 863.000 lidí. Mapa exekucí také ukázala, že v regionech, jejichž obyvatelé se ocitli v dluhové pasti, uspěly víc extremistické a nesystémové strany.

Podle odborníků se lidé nesnaží hledat si lepší práci, protože z vyššího výdělku stejně víc peněz mít nebudou. Řada zadlužených nemá nárok na dávky. Počítají se totiž z celé mzdy, ne ze zbylé částky po srážkách. Sněmovna bude na své příští schůzi rozhodovat znovu o insolvenční novele, kterou jí vrátil s úpravami Senát. Podle předlohy by na oddlužení mohlo dosáhnout víc lidí.

Horská služba v Krkonoších nedoporučuje hřebenové túry

Horská služba nedoporučuje v Krkonoších hřebenové túry. Důvodem je sněžení, silný vítr a mlha. ČTK to řekl náčelník krkonošské horské služby Pavel Jirsa. V Krkonoších od 3. ledna platí také třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Tento stupeň je charakterizován jako značné lavinové nebezpečí. Na hřebenové Luční boudě byla mlha, teplota okolo minus tří stupňů Celsia a v okolí přes metr sněhu. Na hřebenech dosahuje vítr síly přes 80 kilometrů v hodině. Kvůli silnému větru se dnes ráno nerozjel ani jeden ze dvou úseků lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Horní úsek z Růžové hory na Sněžku zůstane mimo provoz i v neděli.

Na brněnský veletrh Go přijedou tři cestovatelé z projektu Nomádi

Na brněnský cestovatelský veletrh Go, který se uskuteční od 17. do 20. ledna, přijedou tři cestovatelé z projektu Nomádi. Vystaví svá auta a budou vyprávět příběhy z cest. Jde o lidi či skupinky, kteří cestují z běžného pohledu ne úplně standardně. Jezdí do zemí a na místa, kam by to většinu populace nenapadlo, nemívají jasný itinerář a obvykle jsou jejich náklady minimální, řekla ČTK mluvčí veletrhů Go a Regiontour Karolína Křenková. V Brně se objeví IT specialista Vojtěch Lavický, který objel svět na motorce, filmař Petr Kašpar, který jel se skupinou vodáků po vlastní ose do Indie, a Tomáš Málek, který objel v obytné dodávce severovýchodní Turecko.

V Hlučíně se objevil v Česku vzácný pták lyskonoh ploskozobý

Na hladině Hlučínského jezera v Hlučíně na Opavsku se objevil v Česku vzácný pták lyskonoh ploskozobý. S ohledem na roční období jde podle odborníků o raritu. Naposledy jej zde ornitologové zaznamenali koncem 70. let minulého století. ČTK to řekla ornitoložka a ekoložka Marie Slabejová, která ptáka vyfotografovala. Běžně malý bahňák hnízdí v Arktidě, hlavně v pobřežní tundře. Zimuje v Atlantském oceánu u jižní a západní Afriky. "Je to mladý pták, který se vyklubal loni v létě. Ještě nemá zbarvení dospělých ptáků. Bahňáci migrují v hejnech. Zabloudil možná vinou poryvů větru a vzdušných proudů," uvedla Slabejová. Dodala, že pokud by zde zůstal, zimu by byl schopen přečkat.

Berdych si při svém comebacku v Dauhá zahraje o titul

Tenista Tomáš Berdych prošel v Dauhá při svém prvním startu po více než půlroční pauze zaviněné zraněním zad do finále. Čtvrtého nasazeného Itala Marca Cecchinata zdolal 7:6, 6:3 a o titul se utká s turnajovou sedmičkou Robertem Bautistou ze Španělska. Třiatřicetiletý Berdych, jenž od pořadatelů dostal jako finalista z roku 2015 divokou kartu, čeká na titul od roku 2016. Třináctou trofej do sbírky tehdy přidal v Šen-čenu.

Americko-český tenisový pár Nicole Melicharová, Květa Peschkeová vstoupil do nové sezony ziskem deblového titulu v Brisbane. Semifinálové přemožitelky světových jedniček Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové porazily ve finále jednoznačně 6:1, 6:1 tchajwanské sestry Čchan Jüng-žan a Čchan Chao-ching.

Počasí

Převážně zataženo a občas déšť, v Čechách nad 800 m, na Moravě nad 500 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 1 až 5 °C, na severozápadě místy až 7 °C, v 1000 m na horách kolem +1 °C, na Moravě a ve Slezsku kolem -2 °C.