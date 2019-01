Velvyslanec Sečka: Firmy by měly hledat obchodní možnosti po brexitu

České firmy by se neměly soustředit pouze na okamžik brexitu, ale začít hledat i nové příležitosti k obchodu s Británií poté, co se situace po jejím odchodu z Evropské unie uklidní. V rozhovoru s ČTK to řekl český velvyslanec v Británii Libor Sečka, podle kterého mají české firmy co nabídnout zejména v oblasti moderních technologií. Česká ambasáda v Londýně se podle něj snaží moderní české technologie podporovat pořádáním tematických dnů. Vyjádřil také naději, že brexit nic nezmění na přístupu britských úřadů k českým studentům, kteří studují na tamních vysokých školách. "Ani univerzity, ani ministerstvo školství, ani britské elity nemají zájem, aby se něco vážného v otázce studentů měnilo," dodal.

Ambasáda v Londýně se nyní snaží co nejlépe informovat české občany v Británii o situaci kolem brexitu a pomůže jim i s přípravou na situaci poté, co Británie EU definitivně opustí. Bude se na tom podílet i nový generální konzulát v Manchesteru. Velvyslanec také uvedl, že v souvislosti s brexitem vzrostl zájem Britů o české občanství. Na ambasádu se podle něj obrátilo zhruba 150 lidí, kteří mají v rodině nějakou českou stopu. Velvyslanectví se jim snaží vyjít vstříc, procedura ale trvá několik měsíců, protože vyžaduje ověření řady dokumentů.

K thajským letoviskům se blíží bouře Pabuk, v zemi je přes 2500 Čechů

Tisíce lidí opouštějí jižní pobřeží Thajska, kam dorazí tropická bouře Pabuk, jež zasáhne i turistické oblasti. Provoz již přerušila dvě letiště. V lokalitě přitom nyní vrcholí turistická sezona. V Thajsku je nyní více než 2500 českých turistů, odhaduje Asociace cestovních kanceláří. "Zatím české cestovní kanceláře nemusely nikoho evakuovat, ale za pár hodin to může být jinak," řekl ČTK místopředseda asociace Jan Papež. Individuálním turistům v zemi asociace doporučuje zaregistrovat se do systému ministerstva zahraničí Drozd. České ministerstvo zahraničí vydalo pro cesty do Thajska upozornění. Doporučuje nepodceňovat situaci, dbát pokynů úřadů, v případě nouze se obrátit na nouzovou linku zastupitelského úřadu. Podle úřadu by zhoršené počasí mělo kulminovat v noci ze 4. na 5. ledna.

Lékárny si mohou objednávat dříve nedostupný lék digoxin

Běžné dodávky léku na srdce digoxin, který v Česku není dostupný, budou obnoveny na konci ledna. Na dotaz ČTK to sdělilo ministerstvo zdravotnictví. Lék chybí od 10. prosince a výroba měla být podle dřívějších informací obnovena 8. února. Na 6000 balení se dovezlo ze zásob na Slovensku. Lékárny si je už mohou objednat, dostanou je během několika dní. Digoxin se používá při léčbě pacientů se srdečním selháním a s poruchami srdečního rytmu ke zpomalení tepové frekvence. V Česku jej užívá asi 350.000 pacientů.

Začíná sčítání ptáků v krmítkách, zapojit se může každý

V Česku začíná vůbec první sčítání ptáků na krmítkách. Zapojit se může až do neděle každý, pozorovat může v krmítku na okně či balkoně, na zahradě, v parku či na jiných místech. Na webu České společnosti ornitologické najdou zájemci bližší informace a také si tam mohou stáhnout sčítací arch, který jim při sčítání pomůže. Ornitologové díky akci získají informace o tom, jací ptáci v Česku zimují. V Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském kraji se do sčítání zapojí také ornitologové ze sousedního Bavorska v rámci společného programu Ptačí hodinka. Účastníci sčítání budou ptáky pozorovat a sčítat po dobu zvolené hodiny. Je možné účastnit se opakovaně, pozorování se ale zapisuje pro každou hodinu zvlášť. Účastníci budou moci data odesílat elektronicky nebo poštou do 15. ledna. Ornitologové díky sčítání získají informace o tom, jací ptáci se v Česku v zimě vyskytují, kteří ubývají a kteří přibývají nebo jaké prostředí nejraději využívají.

Počasí - pátek

Převážně zataženo. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, na severovýchodě a východě -4 až -1 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C.