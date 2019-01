Babiš: Se Zemanem jsme nemluvili o možných změnách ve vládě

Premiér Andrej Babiš (ANO) s prezidentem Milošem Zemanem při novoročním obědě nemluvili o možné rekonstrukci vlády. Babiš to novinářům řekl po schůzce, která trvala necelé dvě hodiny. Pokud by změny nastaly, zřejmě by to bylo až ve druhém čtvrtletí tohoto roku, dodal. Vzhledem k účasti manželek nechali podle Babiše státníci některé politické záležitosti až na další jednání, dnes hovořili o rodinách či uplynulých vánočních svátcích. Rozhovor se týkal také chystaných zahraničních cest obou politiků nebo státního rozpočtu za loňský rok, který skončil v přebytku 2,9 miliardy korun. Podle Babiše se dnes ke koordinační poradě sešli členové vlády za ANO. "Jedna z priorit je rekodifikace stavebního zákona, to bychom chtěli stihnout k 1. lednu 2021, to by byla skutečná revoluce," uvedl. Místo deseti let by podle něj získání stavebního povolení mělo trvat zhruba rok. Zmínil se také o investicích, digitalizaci či inovacích.

Státní rozpočet loni vykázal přebytek 2,9 miliardy korun

Hospodaření státu loni skončilo s přebytkem 2,9 miliardy korun. Rozpočet počítal se schodkem 50 miliard. Na tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). V roce 2017 vykázal státní rozpočet schodek 6,2 miliardy korun a o rok dříve přebytek 61,8 miliardy korun. Za lepším výsledkem je podle ministerstva financí i ekonomů především dobrý výkon ekonomiky, který se projevil v lepším než plánovaném výběru daní a sociálního pojištění. Podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška bylo lepší než původně plánované hospodaření způsobeno především silným růstem zaměstnanosti a mezd, který se promítl do vysokého přírůstku sociálního pojistného. "Stejná příčina pak umožnila solidní růst spotřeby, který se odrazil ve výběru DPH," uvedl.

Státní dluh loni klesl o 2,7 miliardy korun na 1,622 bilionu korun. Na každého Čecha hypoteticky připadl dluh zhruba 152.000 korun. Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Ministerstvo letos navrhne zálohované výživné či změny dávek na bydlení

Návrh zálohovaného výživného, zpřísnění dávek na bydlení, valorizace minimální mzdy či řešení problému s nízkými penzemi žen se chystá letos předložit ministerstvo práce. Vládě by mělo poslat také novelu o sociálních službách, která nabrala roční zpoždění. Vyplývá to z legislativního plánu vlády na letošní rok. Hned v lednu má ministerstvo práce kabinetu dát zákon o zálohovaném výživném. Vychází ze slibu z programového prohlášení nynější Babišovy vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů. Norma, podle níž by za neplatiče alimenty poskytoval stát, má platit od příštího roku. Podle dohody koaličních stran by předloha měla obsahovat nejen finanční pomoc od státu, ale i zlepšení vymáhání.

Ministerstvo zaslalo EK podklady k auditu vyplácení dotací Agrofertu

Ministerstvo zemědělství zaslalo Evropské komisi podklady k prověření plateb evropských dotací společnosti Agrofert. Jde například o popis přípravy pravidel a vyhlašování výzev Programu rozvoje venkova, seznam dotací poskytnutých podnikům ze skupiny Agrofert nebo údaje o kontrolách těchto dotací. Na dotaz ČTK to uvedlo ministerstvo. Auditní mise z EK do ČR dorazí v polovině ledna. Důvodem pro audit je podezření evropských úřadů, že premiér Andrej Babiš (ANO), který Agrofert v roce 2017 převedl do svěřenských fondů, může být kvůli dotacím pro holding ve střetu zájmů.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od loňského 2. srpna, odkdy platí nové nařízení EU ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt z evropského Programu rozvoje venkova (PRV). Ostatním zemědělcům se dotace standardně vyplácejí. Od srpna však fond stále proplácí Agrofertu dotace na starší projekty nebo na přímé platby. Audit bude fond kontrolovat mezi 14. a 18. lednem. Hlavní důraz bude klást na prověřování střetu zájmů. Agrofert trvá na tom, že na jeho straně je vše podle českého i evropského práva.

Nošovická automobilka Hyundai vyrobila loni 340.300 automobilů

Automobilka Hyundai vyrobila loni ve svém závodě v Nošovicích na Frýdecko-Místecku 340.300 aut. Bylo to o 16.400 vozů (4,6 procenta) méně než v roce 2017, ale o 300 (3,1 procenta) více, než ukládal původní plán, který činil 330.000 vozů. ČTK to oznámil mluvčí automobilky Petr Vaněk. Důvodem pro snížení plánu byly negativní odhady některých velkých evropských trhů, zejména Velké Británie, kde kvůli brexitu, tedy blížícímu se odchodu z EU, poklesla poptávka po dovážených autech. Letos má podnik v plánu vyrobit 318.000 vozidel. Automobilka zaměstnává přes 3300 lidí. Dalších zhruba 8700 zaměstnanců pracuje u jejích subdodavatelů.

Stavba plavebních stupňů na Labi začne nejdřív za 4 roky

Stavba klíčových plavebních stupňů na Labi u Děčína a Přelouče začne nejdříve za čtyři roky. Obě stavby stále nemají platná povolení. ČTK to řekl šéf Ředitelství vodních cest (ŘVC) Lubomír Fojtů. Chybějící plavební stupně jsou podle rejdařů jedním z hlavních problémů vodní dopravy v ČR. O stavbě jezů se hovoří už přes 20 let. Jez u Děčína, který má přispět k lepší splavnosti řeky pro nákladní lodě, měl být podle dřívějších předpokladů hotov kolem roku 2021. Stát se však při přípravě stavby potýká s problémy zejména okolo vyhodnocení dopadů na životní prostředí (proces EIA). Správa národního parku České Švýcarsko došla k závěru, že dopady stavby na krajinu nelze v tuzemsku dostatečně kompenzovat. Vláda proto zadala ministru životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO), aby případná kompenzační opatření realizovatelná mimo ČR projednal s Evropskou komisí a s Německem. Podobná je situace okolo stavby plavebního stupně u Přelouče.

Rejdaři volají po urychlené stavbě obou jezů mnoho let. Nedostatečná dopravní infrastruktura na Labi má podle nich fatální dopady na tuzemskou lodní dopravu. Rejdaři tak převážejí každý rok méně zboží, na čemž tratí desítky až stovky milionů korun ročně.

Policie nezjistila trestný čin v zakázce na monitorovací systém

Policie odložila vyšetřování zakázky ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na monitorovací systém evropských dotací, píší Lidové noviny. Žádný trestný čin se podle kriminalistů nestal. Tendr z roku 2013 provázelo podezření z několika závažných chyb a jeho prověřování provázel spor mezi ministerstvem pro místní rozvoj a auditním orgánem ministerstva financí. Kvůli zakázce přišlo Česko o 820 milionů korun od Evropské unie.

Zakázku na počítačový systém zajišťující čerpání peněz z evropských fondů vyhrála v roce 2013 společnost Tesco SW. Audit ministerstva financí ale dospěl k závěru, že soutěž byla vyhlášena jinak, než jak schválila vláda. Také hodnocení nabídek bylo podle auditorů netransparentní a nepřezkoumatelné. "Na základě tohoto auditu se tím začala zabývat policie a Evropská komise odmítla platit výdaje do doby ukončení policejního šetření úplně. Po tři a půl roku policie nic nenašla a tím potvrdila názor ministerstva pro místní rozvoj," řekl Vilém Frček z tiskového oddělení ministerstva.

Studie prokázala uvolňování metanu do atmosféry z ledovce

Z tajícího grónského kontinentálního ledovce se v létě uvolňuje metan, uvádí studie, na které se podíleli vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK). Biologické procesy pod ledem podle ní mohou ovlivňovat koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, a tím i globální klima. Studii publikoval časopis Nature. Mezinárodní tým vědců z osmi institucí tábořil před třemi lety u ledovcové řeky odvodňující přes 600 kilometrů čtverečních grónského ledovce. Sbíral vzorky vody, měřil koncentrace rozpuštěného metanu a analyzoval jeho původ. Vědci zjistili, že z ledovcového povodí se v létě 2015 uvolnilo zhruba šest tun metanu, což odpovídá přibližně množství, které by za tu dobu vyprodukovalo 100 krav. V grónských ledovcových vrtech a antarktickém podledovcovém jezeře byl metan nalezen už v minulosti, až nová studie ale ukazuje, že se podledovcový metan skutečně uvolňuje do atmosféry, a to po celé léto při tání ledu. "Mikroorganismy skrývající se pod kilometrem grónského ledu tak můžou představovat další důležitý faktor v probíhajících klimatických změnách, faktor, který byl doposud ignorován," poznamenal Marek Stibal z PřF UK.

Film Jan Palach má šest nominací na Ceny české filmové kritiky

Nejvíce nominací na Ceny české filmové kritiky 2018 má film režiséra Roberta Sedláčka Jan Palach, posbíral jich šest. Drama o destrukci sportovce i vztahu Domestik získal čtyři nominace. Sdružení českých filmových kritiků přehled nominací zveřejnilo na webu. Vyhlášení výsledků se uskuteční v Divadle Archa v sobotu 2. února. Snímek Jan Palach měl premiéru loni 21. srpna na výročí srpnové okupace z roku 1968. Na rozdíl od trilogie Agnieszky Hollandové Hořící keř, jejíž děj začíná okamžikem studentova sebeupálení, Sedláčkův film sleduje poslední rok a půl Palachova života. Ukazuje, jak se změnila atmosféra v tehdejším Československu, jakým vývojem prošlo jeho vnímání společnosti a snaží se ukázat, co ho vedlo k jeho činu. Palacha hraje Viktor Zavadil a Palachovu matku Zuzana Bydžovská.

Film Domestik je portrétem vrcholového cyklisty, který se snaží vymanit z role domestika, závodníka podřizujícího se týmové režii, a ve snaze o výkon si domů pořídí kyslíkový stan. Zahleděn jen do své sportovní kariéry nevnímá, že jeho žena Šarlota touží po dítěti. V kategorii Nejlepší film doplňuje snímky Jan Palach a Domestik film Všechno bude režiséra Olma Omerzua. Akademici snímek nominovali do boje o Oscara v kategorii cizojazyčných filmů, do užší nominace se však neprobojoval. Inspirací pro film byla policejní zpráva o třináctiletém chlapci, kterého v autě zastavila policie. Omerzu pak natočil netradiční road movie o dvou chlapcích, kteří se v ukradeném autě vydávají na cestu přes republiku. Cílem jejich útěku je pocit svobody a touha něco zažít.

Loňský rok byl v ČR nejteplejší od roku 1961

Loňský rok byl v Česku nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota 9,6 stupně Celsia byla o 1,7 stupně vyšší, než je dlouhodobý normál. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Dosud nejteplejší byly roky 2014 s 2015 s průměrnou teplotou 9,4 stupně Celsia. Nejvyšší odchylka průměrné měsíční teploty od normálu byla loni zaznamenána v dubnu, a to 4,8 stupně. Teploty na některých místech Česka se už ve čtvrtém kalendářním měsíci přiblížily k tropické třicítce. Nejvyšší teplotu za celý rok meteorologové podle dostupných údajů zaznamenali 1. srpna v Řeži u Prahy, kde tehdy rtuť vystoupala na rovných 38 stupňů. Naopak nejnižší teplota činila minus 28,8 stupně a byla naměřena 28. února na stanici Jelení na Karlovarsku mimo síť spravovanou ČHMÚ.

V Krkonoších vzrostlo lavinové nebezpečí na značné

V Krkonoších platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Důvodem je vydatné sněžení, silný vítr a střídání teplot v posledních dnech. ČTK to zjistila z webu horské služby. Na hřebenech Krkonoš je okolo jednoho metru sněhu. Za posledních 24 hodin napadlo 25 centimetrů nového sněhu. Horská služba varuje, že v některých případech existuje možnost samovolného uvolnění lavin středních a ve výjimečných případech i velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu. Lidé by měli dbát zvýšené opatrnosti již na svazích se sklonem nad 30 stupňů. Na hřebenové Luční boudě v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno minus 11 stupňů Celsia, silná mlha a v okolí ležel více než metr sněhu. Vítr dosahoval v nárazech na hřebenech hor přes 70 kilometrů v hodině. Ročně v horách sjede několik desítek lavin. Poslední obětí laviny v Krkonoších se 5. února 2015 stal při sjíždění Malé Studniční jámy osmadvacetiletý skialpinista.

Sport

Česká hokejová dvacítka podlehla ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Victorii Spojeným státům americkým 1:3 a nezopakovala účast mezi nejlepšími čtyřmi z loňska z Buffala. V semifinále světového šampionátu chybí čeští junioři potřinácté za posledních 14 let. Na medaili čekají od roku 2005 od zisku bronzu v Grand Forks a další pokus ukončit půst je čeká za rok na domácím turnaji v Ostravě a Třinci.

Počasí

Zpočátku oblačno, postupně zataženo a na většině území sněhové přeháňky. Nejvyšší teploty -4 až 0 °C, v 1000 m na horách kolem -7 °C. Čerstvý severozápadní vítr.