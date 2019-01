Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se zvyšují

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se zvyšují. Senioři si v průměru polepší o 900 korun. Pevná část penze, která je pro všechny stejná, se zvedá celkem o 570 korun na 3270 korun. Procentní část podle odpracovaných let, výdělku a odvodů roste o 3,4 procenta. Ti, jimž bylo 85 let, dostanou měsíčně ještě tisícikorunu navíc. O 3,4 procenta se zvyšují i příplatky k penzi pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich. Upravují to vládní nařízení a důchodová novela, které začínají platit.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela na konci září 2,41 milionu starobních, 421.600 invalidních a 57.300 pozůstalostních penzí. Průměrný starobní důchod činil 12.395 korun. Letošní výrazné přidání se zřejmě nebude v dalších letech opakovat.

Zvyšuje se minimální mzda i platové tarify ve veřejném sektoru

Minimální mzda se zvyšuje o 1150 korun na 13.350 korun. S ní roste i zaručená mzda - tedy nejnižší výdělek, na který má pracovník podle složitosti a odbornosti práce nárok. Zvyšují se i platy ve veřejných službách a správě. Tarify se upravují podle profesí od dvou do sedmi procent, učitelům pak o deset procent. Rostou i náhrady za pracovní úraz či nemoc z povolání a pro pozůstalé po zemřelých pracovnících o 3,4 procenta. Stanovují to vládní nařízení, která začínají platit.

Minimální mzda se zvyšuje o 9,4 procenta. Pracuje za ni kolem 150.000 lidí. Nařízené přidání by příští rok mělo firmy podle podkladů pro vládu vyjít na 3,2 miliardy, na jednoho zaměstnance s minimálním výdělkem by to včetně odvodů mělo být o 18.492 korun víc. aměstnavatelé se zvýšením minimální mzdy nesouhlasili. Stěžují si na vysoké výdaje. Odbory naopak žádaly větší přidání, a to o 1500 korun. Kritizují, že se nejnižší výdělek dlouhodobě pohybuje pod hranicí příjmové chudoby. Výše minimální mzdy hraje roli u některých daňových záležitostí a odvodů.

Policisté mají ode dneška právo řešit přestupky i domluvou

Policisté mají znovu právo řešit méně závažné přestupky pouze domluvou bez nutnosti je zaznamenávat. Umožnila to poslanecká novela, která nabyla účinnosti. Možnost domluvy platí i pro přestupky v dopravě, kde dříve policisté pokuty jednotlivcům uložit museli. V minulých letech mohli policisté vyřešit přestupek přímo na místě příkazem, a to buď pokutou, nebo napomenutím. Od letošní změny v zákoně, která v podstatě vrací postupy, jež platily před reformou, si předkladatelé slibují zejména snížení administrativy. Pokud totiž policisté ukládali napomenutí, využívali při tom nový formulář, což podle autorů novely vedlo k nárůstu administrativní zátěže. Novela proto napomenutí ruší a vedle pokuty zakotví právě domluvu.

Tisíce dobrovolníků vyráží s kasičkami na Tříkrálovou sbírku

Tisíce dobrovolníků v kostýmech tří králů dnes v Česku vyráží vybírat příspěvky na charitní služby při tradiční Tříkrálové sbírce. Kromě příspěvků v hotovosti do kasiček dobrovolníků mohou lidé darovat peníze i formou dárcovských SMS, nebo je poslat na sbírkový účet. Sbírka, kterou pořádá každoročně Charita Česká republika, potrvá do 14. ledna. Loni se vybralo jen v pokladničkách rekordních 112 milionů korun.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi. Do vsí a měst vyráží přes 14.000 kolednických skupinek, dohromady zhruba 50.000 dobrovolníků. Výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným, zejména v regionech v místě sbírky. Asi desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Obětí loňských dopravních nehod je 571

Při dopravních nehodách loni v Česku zemřelo 571 lidí, což je o 69 víc než o rok dřív. Jak uvedl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch, tragická bilance je nejhorší za tři roky. V samotném prosinci se počet usmrcených proti předchozímu roku zvýšil o šest na 51. Usmrcených bylo loni podle dostupných informací nejvíc v srpnu a září, kdy při dopravních nehodách zemřelo shodně 64 lidí. Nejméně obětí si vyžádal únor, bylo jich 21. V počtu usmrcených na milion obyvatel je ČR zhruba v průměru Evropské unie na 15. příčce.

Oslavy Silvestra byly spíše poklidné, zvýšil se ale počet požárů

Oslavy příchodu nového roku byly v Česku spíše poklidné, živěji bylo na jižní Moravě. Hasiči vyjížděli k 176 požárům, což bylo o 27 víc než loni. Většinu z nich způsobila zábavní pyrotechnika. Záchranáři zasahovali v Praze u nehody v Bělehradské ulici, při níž opilá řidička srazila a zranila dvě ženy. V nemocnici skončilo také několik dětí po požití alkoholu a lidé, které výbuch zábavní pyrotechniky připravil o prsty. Jeden člověk zemřel v Dolních Beřkovicích po srážce vlakem.

V Praze začátek nového roku oslavilo v centru Prahy několik tisíc lidí, především cizinců. Hasiči silvestrovskou noc hodnotí jako poklidnou, zasahovali u 46 požárů, z nichž 44 bylo od pyrotechniky. Přelom roku byl pro hasiče klidný také třeba v Královéhradeckém nebo Zlínském kraji. Tam po půlnoci do dnešních 06:00 museli jen k jednomu požáru odpadního koše. V Klecanech u Prahy ještě před půlnocí způsobil požár autobazaru škodu 1,4 milionu korun.

Prvním letošním novorozencem je Tomáš z písecké nemocnice

Prvním letošním novorozencem v Česku je jihočeský chlapeček Tomáš. Narodil se minutu po půlnoci v písecké nemocnici. První holčička přišla na svět ve 13. minutě nového roku v porodnici pražské Nemocnice Na Bulovce, její matka si nepřála zveřejnit podrobnosti. Zjistila to ČTK. Rodiče prvních dětí roku v řadě krajů dostávají od hejtmanství finanční dar. Postupuje tak třeba Ústecký kraj nebo vedení hlavního města. Praha tradičně odměňuje všechny děti narozené na Nový rok, chce tak zabránit soutěžení porodnic o prvenství. Dar 15.000 korun od hlavního města loni dostalo 30 dětí.

Sport

Čeští hokejisté si suverénně zajistili postup do čtvrtfinále play off mistrovství světa hráčů do 20 let ve Vancouveru a Victorii. V klíčovém duelu s Dány by jim stačil i bod, ale vyhráli přesvědčivě 4:0. Čisté konto uhájil Lukáš Dostál. Do vyřazovacích bojů postoupili svěřenci kouče Václava Varadi ze třetího místa ve skupině A.

Sport

Zataženo, večer místy až oblačno. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C. Vítr bude zesilovat.