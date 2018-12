Od ledna se zvýší platy politiků a sníží DPH na jízdné

Zvýšení platů vrcholných politiků, snížení daně z přidané hodnoty na jízdné ve vlacích, autobusech nebo na lanovkách či roční odklad plného zavedení elektronické neschopenky přinese desítka zákonů, která nabude účinnosti počátkem roku. Platy vrcholných politiků vzrostou příští rok o devět procent. Základní měsíční plat poslance nebo senátora se tak od ledna zvýší o 6500 korun na 82.400 korun.

Jízdné na hromadnou dopravu Parlament koncem roku přeřadil z nynější patnáctiprocentní sazby DPH do desetiprocentní. Přesun do nižší sazby by podle předkladatelů z hnutí STAN mohl jízdenky zlevnit. Dopravci zatím dopady na výši jízdného nekomentovali, chtějí nejprve opatření analyzovat. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) změna ochudí veřejné rozpočty o 930 milionů korun ročně. Další daňová novela má zajistit, že stát bude od příštího roku nadále vracet zemědělcům část spotřební daně z nafty podle intenzity chovu hospodářských zvířat. Nově se bude ve výši vratky odrážet i to, zda zemědělec pěstuje i takzvané citlivé plodiny nebo vinnou révu.

Novela o pomoci v hmotné nouzi zaručí, že lidé s těžkým zdravotním postižením a lidé, kteří o handicapované pečují, už nebudou dostávat část příspěvku na živobytí v poukázkách. Plně peněžitá dávka se vrátí také například lidem v pobytových zařízeních sociálních služeb. Další ze zdravotnických norem vedle odkladu e-neschopenky zaručí, že posudkoví lékaři v důchodovém věku nebudou muset skončit a posudková služba tak nebude ohrožena.

Ministerstvo: Letos byly dokončeny čtyři kilometry nových dálnic

Letos byly v Česku dokončeny čtyři kilometry nových dálnic. Na rekonstruované dálnici D1 stavební firmy předaly k užívání 26 kilometrů. Dokončeno bylo také 15 kilometrů silnic první třídy. ČTK to sdělily ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Sněmovní opozice pomalé tempo výstavby kritizuje. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), který je ve funkci víc než čtyři roky, poukazuje na to, že jeho předchůdci přípravu staveb zastavili. Vláda v loňském programovém prohlášení uvedla, že chce do roku 2021 zprovoznit 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů nových a 100 kilometrů opravené D1. V letošním roce zahájily stavební firmy stavbu 54 kilometrů nových dálnic a 16 kilometrů silnic první třídy. Na rekonstruované D1 to bylo 21 kilometrů.

Vláda je kvůli pomalé výstavbě a opravám silnic dlouhodobě terčem kritiky, podle expertů je tempo výstavby pomalé i nyní. Například podle analytika společnosti Cyrrus Petra Pelce je problém především v přípravné fázi, která v Česku trvá zpravidla více než deset let. V letech 2018 až 2020 předpokládá Pelc výstavbu zhruba 50 kilometrů dálnic.

S Novým rokem opět vyjdou ven koledníci Tříkrálové sbírky

Na Nový rok se znovu vydají vybírat příspěvek na charitní služby tisíce dobrovolníků v kostýmech Tří králů. Tradiční Tříkrálová sbírka potrvá do 14. ledna, do ulic obcí a měst při ní vychází více než 14.000 kolednických skupinek, což je přibližně 50.000 dobrovolníků. Sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika, loni se při ní vybralo jen v pokladničkách rekordních 112 milionů korun. Do sbírky je možné přispět i formou dárcovských SMS nebo darem na účet. Součástí sbírky bývá i Tříkrálový koncert, loni se během něj vybralo 1,8 milionu korun.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v zemi. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech v místě sbírky. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Češku v rakouských Alpách strhla lavina, zranila si nohu

Českou turistku na hoře Ahornkogel v rakouských Alpách strhla lavina. Po zhruba hodinovém pátrání se ji záchranářům podařilo najít a převézt do nemocnice, informovala agentura APA. Žena se neocitla pod sněhem, měla ale zraněnou nohu. Proč se lavina utrhla, zatím není jasné. V nadmořské výšce asi 1600 metrů se pohybovala skupina sedmi až osmi turistů na sněžnicích. Podle agentury APA se turisté chtěli dostat k horské chatě Alberta Appela. Povětrnostní podmínky ale nebyly k výstupu příznivé. Ženu z Česka, která ke skupině patřila, valící se sníh strhl. Lidé, kteří s ní na místě byli, následně přivolali pomoc.

Do konce listopadu přibylo 193 pacientů HIV, míň než minulé roky

V Česku letos od ledna do konce listopadu přibylo 193 nových pacientů s virem HIV. Počet je nižší než v předchozích letech. Nemoc AIDS propukla u 32 lidí a zemřelo na ni 14 nemocných. Vyplývá to z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. Odborníci poukazují na to, že mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. Česko patřilo dlouhodobě k zemím s nižším výskytem nákazy. Situaci zhoršil prudký nárůst počtu pacientů v posledních letech. Zástupci neziskových organizací i lékaři poukazují na to, že strach z nemoci opadl a lidé se před ní přestávají chránit

Hasiči zachraňovali pštrosa i opilce spícího 12 metrů nad silnicí

Opilce spícího na mostním oblouku 12 metrů nad silnicí nebo vyděšeného a zraněného pštrosa letos zachraňovali čeští hasiči. V tiskové zprávě shrnula letošní nejkurióznější zásahy mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová. V červnu například lidé volali na tísňovou linku, že na jednom z oblouků štěchovického mostu v okrese Praha-západ leží člověk a nehýbe se. Když se lezci hasičů dostali na místo, zjistili, že na metr a půl širokém oblouku 12 metrů nad vozovkou a 20 metrů nad hladinou Vltavy leží spící muž. Když ho probudili a s pomocí žebříku s košem dopravili dolů, řekl, že na mostě usnul při cestě ze zábavy. Hasiči se dostali i mezi dinosaury. V červnu totiž museli pomoci dostat na zem jednoho z návštěvníků vyškovského DinoParku, který po závadě uvízl ve vozíku na visuté dráze.

Krádež ozdobeného vánočního stromku, ukradené myslivecké posedy či zmizení dvou velmi těžkých betonových jímek. Moravskoslezská policie v letošním roce řešila řadu kuriózních případů. V policejních svodkách se objevila například i srážka auta s nákladem zákusků s losem evropským, nebo psík, kterého po srážce auto vezlo zaklíněného v předním nárazníku asi pět kilometrů.

Státní úřad letos prodával čivavy, koně či měděný drát

Zhruba stovku čivav, stádo koní, několik tun měděného drátu a řadu dalších neobvyklých věcí prodal letos Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Mezi věcmi, které připadly státu z pozůstalostí bez dědiců nebo propadly z trestné činnosti, byly i nemovitosti a umělecké předměty. ČTK to řekl mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka. Od února začal úřad používat elektronický aukční systém, o nabídky v něm byl velký zájem. Po úspěchu z předešlých dvou let zveřejňoval úřad na facebooku i letos před Vánoci veršované tipy na dárky.

Průzkum: Novoroční předsevzetí si hodlá dát 56 procent Čechů

Novoroční předsevzetí si letos hodlá dát 56 procent Čechů. Nejvíce se jich bude týkat hubnutí, zdravého životního stylu a častějšího pohybu. Další častá předsevzetí jsou přestat kouřit nebo lépe nakládat s penězi. Mladší lidí by chtěli v roce 2019 více cestovat. Vyplývá to z průzkumu pro obchodní řetězec Albert. Nejčastěji si dávají předsevzetí obyvatelé jižní Moravy (sedm lidí z deseti). Pouze šest procent lidí uvedlo, že splnili všechna svá předsevzetí. Naopak žádné z předsevzetí se nepodařilo splnit 13 procentům dotázaných. Zbývajících 20 procent Čechů uvedlo, že si novoroční předsevzetí nedali nikdy.

V šumavském silvestrovském vlaku jeli Masaryk, Lada i pionýři

Lidé oblečení jako Tomáš Garrigue Masaryk, Josef Lada, pionýři i čert jeli silvestrovským vlakem z Vimperka na Kubovu Huť na Prachaticku. První ze čtyř párů vlaků vyjel už v 7:50. Narozeninový vlak připomíná i 100 let ČSR. Každý rok láká 3000 až 3500 lidí, řekl Roman Hajník, předseda Stifterova pošumavského železničního spolku. Do nejvýše položené stanice v ČR Kubovy Hutě jezdí na silvestra dvě motorové lokomotivy a souprava šesti vozů. Ze zasněžené Kubovy Huti někteří vyrazili na 1362 metrů vysokou horu Boubín.

Už první vlak odjížděl plný. Mezi cestujícími se objevili pionýři, ruští kosmonauti, vodník a čert z pohádky Princezna ze mlejna, kteří hledali Elišku. Nastoupili i pejsek s kočičkou, kteří se ptali, co dát do dortu, medvěd, Bob a Bobek, příslušníci Lidových milicí či Josef Lada. Jedna dívka hrála na saxofon variace na českou hymnu, objevil se i transparent Poctivou prací k lepším řízkům. Silvestrovský vlak jel poprvé v roce 2000.

Do Přerova zamíří otužilci na recesistickou show

Do Přerova zamíří poslední den v roce desítky otužilců z celé Moravy na svou tradiční silvestrovskou recesistickou show. S letošním rokem se rozloučí v kostýmech a s parukami před zraky několika tisíc Přerovanů, zdolávat budou více než stometrový úsek řeky Bečvy. Akce má ve městě dlouholetou tradici. Podle předpovědi počasí zřejmě letos Bečva zamrzlá nebude. Přerovská otužilecká show má nádech recese - kostýmy i tance si otužilci a jejich partnerky připravují týdny dopředu. V předchozích ročnících se například do řeky Bečvy vrhli v kostýmech Julia Caesara, zlaté rybky, lidojedů či mořské panny.

Počasí - pondělí

V Čechách zataženo až oblačno, místy slabý déšť, nad 700 m sněžení. Na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, ojediněle přeháňky, nad 500 m sněhové. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C, v 1000 m na horách kolem +2 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem -2 °C.

Od úterního odpoledne hrozí v Česku silný vítr, který může na horách dosahovat rychlosti až 110 kilometrů v hodině. V Čechách bude nejsilněji foukat v noci na středu. Moravu a Slezsko silný vítr zasáhne hlavně ve středu ráno. Na Nový rok bude přes Česko přecházet frontální systém, za kterým začne v úterý odpoledne a večer proudit studený vzduch od severu.