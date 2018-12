Pozornost na obraně se v roce 2019 zaměří na zakázky za miliardy

Uzavření smluv na nákupy vojenské techniky za desítky miliard korun, vyslání stíhačů do Pobaltí nebo pokračování v náboru plánuje ministerstvo obrany na příští rok, uvedl mluvčí Jan Pejšek. Nejsledovanější budou vojenské nákupy na obměnu části zastaralé techniky české armády. Dominovat mezi nimi bude pořízení 210 pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) za zhruba 53 miliard korun. Bude to nejdražší zakázka v historii země. Smlouva by v roce 2019 měla být uzavřena i na nákup 12 dvoumotorových víceúčelových vrtulníků, jejich cena se bude zřejmě pohybovat kolem deseti miliard korun. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) považuje modernizaci armády za hlavní prioritu.

V příštím roce bude pokračovat nábor nových vojáků, cílem bude přijmout 2000 nových profesionálů. Podle Metnara se rekrutační cíl daří naplňovat i přes nedostatek pracovníků na trhu práce. Letos bylo přijato z plánovaných 2000 lidí 1977. I nadále budou čeští vojáci působit v zahraničních misích, vysláno jich podle schváleného mandátu může být až 1191. Nejvíce jich bude opět v Afghánistánu, Pobaltí, Mali a Iráku. Oproti letošnímu roku přibude letecká mise v Pobaltí, kde budou na vzdušný prostor pobaltských republik dohlížet česká stíhací letadla Gripen.

Analytici: Růst stavebnictví bude proti letošku zhruba poloviční

Stavebnictví bude i příští rok pokračovat v růstu, jeho tempo však bude proti letošku zhruba poloviční. Uvedli to analytici, které ČTK oslovila. Letos do konce října stavebnictví vzrostlo o 10,1 procenta, růst za celý rok by tak mohl být nejvyšší od roku 2001 (10,4 procenta). Podle analytiků bude příští rok stavebnictví brzdit především nedostatek pracovníků. Větší růst očekávají v inženýrském stavitelství, tedy hlavně ve výstavbě dopravní infrastruktury.

Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka vzroste stavebnictví o šest až osm procent. Výkon klesne hlavně kvůli restrikcím na hypotečním trhu. Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda očekává růst sektoru o tři až čtyři procenta, stavebnictví podobně jako průmysl podle něj narazí na kapacitní limity. "Produktivita ve stavebnictví roste jen pomalu. I když počet pracovníků v oboru, kteří se pohybují v šedé zóně, narostl proti roku 2008 takřka na dvojnásobek, stále to nestačí uspokojivě vycházet vstříc současné a očekávané poptávce," dodal Kovanda. Podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška stavebnictví ve stálých cenách vzroste o šest procent. Očekává, že větším dílem než letos se na růstu bude podílet inženýrské stavitelství.

Některé fondy přijdou od příštího roku o nižší zdanění

Některé z investičních fondů od příštího roku přijdou o možnost výhodnějšího zdanění pětiprocentní sazbou daně z příjmů místo devatenáctiprocentní sazby. Platit to bude pro fondy, v nichž by některá právnická osoba vlastnila více než desetiprocentní podíl. Změnu přináší novela zákona o daních z příjmů, která vstoupí v účinnost 1. ledna.

Novelu předložil loni v květnu nyní již bývalý senátor Libor Michálek (za Piráty). Uváděl, že si některé klasické akciové společnosti dají nálepku investičního fondu, zaregistrují své akcie na burze a můžou využívat nižší daňovou sazbu. S jejich akciemi se ale aktivně neobchoduje. Podle Michálka uniklo jen v roce 2016 v důsledku této výjimky 450 milionů korun na daních. Navrhl proto, aby základní investiční fondy o pětiprocentní zdanění přišly. Sněmovna posléze návrh upravila tak, aby investiční fondy mohly využívat pětiprocentní sazbu tehdy, pokud v nich žádná právnická osoba s výjimkou například státu nebo státních firem nebude ovládat deset a více procent.

Kriminalita letos pravděpodobně opět poklesne

Kriminalita v České republice letos s největší pravděpodobností opět poklesne. Od ledna do konce listopadu zaznamenali policisté přes 179.000 trestných činů, loni jich ve stejném období evidovali téměř 189.000. Snížil se počet vražd, krádeží i vloupání. Kriminalita postupně klesá již pátým rokem, naposledy se zvýšila v roce 2013 po lednové amnestii odcházejícího prezidenta Vávlava Klause.

Policistům se za jedenáct měsíců letošního roku podařilo vyřešit přes 85.000 trestných činů. Objasněnost tak mírně stoupla na 47,5 procenta. Nejlépe se kriminalistům daří řešit vraždy, loni objasnili přes 88 procent z nich. Málo objasněná, přes 25 procent, zůstává stejně jako v minulých letech majetková kriminalita. Právě pokles majetkových trestných činů se ale nejvíce podepsal na letošním snížení celkové kriminality. Zločinci se od ledna do listopadu dopustili 55.000 krádeží a více než 19.000 vloupání.

Mladá žena propadla mezerou v zábradlí balkonu, je těžce zraněná

Devatenáctiletá žena v Kyjově na Hodonínsku propadla mezerou v zábradlí balkonu, je těžce zraněná. Okolnosti neštěstí vyšetřuje policie, řekla ČTK policejní mluvčí Alice Musilová. Neštěstí se stalo v tamním restauračním zařízení. Mladá žena si šla na balkon podle policie zakouřit a nevšimla si, že v zábradlí chybí skleněná výplň. "Opřela se o zábradlí a propadla mezerou v něm. Spadla z výšky asi čtyř metrů," řekla mluvčí. Na místě zasahoval záchranářský vrtulník.

V Česku chybí lék na srdce Digoxin

Lék na srdce Digoxin chybí v lékárnách. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv bude znovu v prodeji zřejmě v únoru. Pro pacienty je ale přípravek nenahraditelný. Jednou z možností je získat účinnou látku od dodavatelů a lék připravovat přímo v lékárnách. To by ale podle mluvčí České lékárnické komory Michaely Bažantové mohlo být komplikované. Státní ústav pro kontrolu léčiv doporučuje pacientům, aby se domluvili se svým lékařem, který jim může výjimečně předepsat neregistrovaný přípravek ze zahraničí se stejnou léčivou látkou. Urychlený dovoz ze zemí Evropské unie považuje za jediné možné řešení i Česká kardiologická společnost. Podle ní je v Česku 350 tisíc pacientů, kteří Digoxin užívají.

Proces blahořečení Josefa Berana už pokračuje v Římě

Teprve nedávné odtajnění některých materiálů československých komunistických orgánů z druhé poloviny 20. století posunulo dál proces, na jehož konci by měl být blahořečen kardinál Josef Beran. Výrazná postava tuzemské katolické církve i politický vězeň byl pochován v exilu. Letos byly jeho ostatky repatriovány. Proces jeho blahořečení začal v roce 1998, intenzivnější práce na jeho dokončení začala až v roce 2015, řekl ČTK církevní historik Jaroslav Šebek. Na výroční den Beranovy smrti letos 17. května byla ukončena jeho diecézní část a proces blahořečení pokračuje v Římě.

Dnes uplynulo 130 let od narození kardinála Berana, pražského arcibiskupa a primase českého. Příští rok v květnu uplyne 50 let od jeho úmrtí. Byl politickým vězněm nacismu i komunismu. Po jmenování kardinálem prožil poslední roky života v exilu ve Vatikánu. Jako jediný Čech byl pohřben v kryptě svatopetrské baziliky ve Vatikánu s více než sto hroby. Paradoxně se tak stalo v důsledku komunistického režimu v Československu, který zakázal převoz jeho ostatků do vlasti. "Při zkoumání pozůstalosti Berana jsme narazili i na závěť, kde bylo řečeno, že si přeje být pohřben v Praze, v hrobce pražských arcibiskupů. Za 50 let od Beranovy smrti se zapomnělo, že hrob ve svatopetrské bazilice v Římě byla jen provizorní záležitost," připomíná historik.

Areál českokrumlovských klášterů s 260 místnostmi je zatím ztrátový

Město Český Krumlov si nechalo zpracovat analýzu, jak provozovat areál klášterů, až vyprší udržitelnost daná podmínkami dotace. Letošní provozní ztráta je téměř devět milionů Kč. Komplex se 30 zaměstnanci ročně přiláká 60.000 až 70.000 lidí. ČTK to řekl místostarosta města Josef Hermann (KDU-ČSL). Pětiletá obnova klášterů minoritů a svaté Kláry z poloviny 14. století stála téměř 327 milionů korun. Obnovený areál funguje od listopadu 2015. Město musí kvůli podmínkám dotace provozovat komplex nekomerčně do listopadu 2020.

Podle Hermana se ukazuje, že třeba povinně zřízená expozice o klášterním životě návštěvníky příliš neláká. Naopak velký zájem je o ukázky řemesel i programy pro děti. "Otázka je, co uděláme s ubytovacím zařízením, s kavárnou, které dnes nemůžeme komerčně pronajímat," řekl místostarosta. V areálu je 260 místností. Návštěvnost klášterů loni hodně zvýšila výstava spjatá s filmem Anděl Páně 2, který se v Českém Krumlově natáčel. Do města, jež má asi 13.000 obyvatel, ročně přijedou dva miliony turistů.

Ústečtí muzejníci chtějí vypátrat ztracenou část Schichtovy epopeje

Ústečtí muzejníci jsou odhodláni v příštím roce vypátrat ztracené části Schichtovy epopeje. Chybí 7 pláten s výjevy z československých dějin, které nechali namalovat k desátému výročí Československa výrobci legendárního mýdla s jelenem, továrníci Schichtovi. Veřejnost si zatím může prohlédnout 15 dochovaných pláten, které zachycují například Libušino věštění, Žižkovo tažení na Prahu či bitvu na Bílé Hoře. "Nejznámějším je obraz Příjezd Masaryka na Václavské náměstí v prosinci 1918. Ten se letos velmi často objevoval jako ilustrace stého výročí republiky, byť málokdo tušil, že jeho původci jsou němečtí továrníci ze severu Čech," uvedl kurátor Martin Krsek.

Reprodukce obrazů věnovala firma Schicht všem školám v Československu k výuce dějin. Získaly i formu reklamních vlasteneckých pohlednic tištěných v obrovském nákladu. Originály zdobily správní budovu továrny v Ústí nad Labem. "Část se jich ztratila v době od znárodnění v roce 1945 do roku 2013, kdy zkrachoval poválečný pokračovatel Schichtovy tradice, podnik Setuza," uvedl Krsek. Mezi nezvěstné patří například obraz Emanuela Boháče Karel IV. na Karlově mostě, také jeho další dílo Objevení pramenů karlovarských či výjev neznámého malíře Povýšení Ústí nad Labem na královské město.

Sport

Česká hokejová dvacítka prohrála ve druhém vystoupení na mistrovství světa ve Vancouveru Rusku 1:2 a po úvodním vítězství nad Švýcarskem (2:1 v prodloužení) vyšla naprázdno. Tým kouče Václava Varadi doplatil na dvě branky inkasované při vlastních přesilových hrách. Další duel ve skupině A čeká český tým v neděli ve 2:00 SEČ proti domácí Kanadě.

Počasí

Zataženo až oblačno, přechodně místy až polojasno, zejména v Čechách. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.