Na kontech sbírek pro pozůstalé po hornících je téměř pět milionů

Na kontech pro pozůstalé po mrtvých hornících, kteří minulý týden ve čtvrtek zemřeli po výbuchu metanu v podzemí Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku, je už téměř pět milionů korun. Od čtvrtka tak na účtech přibylo zhruba 1,5 milionu a další peníze stále přicházejí. ČTK to řekly zástupkyně obou organizací, na jejichž konta finanční pomoc směřuje. Jedno konto spravuje Spolek Svatá Barbora a peníze po ukončení sbírky dostanou sirotci po hornících, rozděleny budou rovným dílem. Druhý účet zřídila Nadace OKD společně s těžařskou společností OKD. Obě organizace opakovaně vyzdvihly vlnu solidarity, kterou důlní tragédie vyvolala. Sbírky budou fungovat minimálně do ledna, teprve po novém roce by se mělo rozhodnout o dalším postupu, řešit se budou i různé administrativní náležitosti nebo způsob předání peněz rodinám. V Polsku sbírku pro pozůstalé pořádá katovická Nadace hornických rodin. Dosud shromáždila v přepočtu 5160 korun.

Výbuch metanu a následný požár 880 metrů pod zemí nepřežilo minulý týden 13 mužů, z toho 12 Poláků a Čech. Dva muži jsou stále v nemocnici, jeden z nich je v kritickém stavu. V severní lokalitě Dolu ČSM byla ve čtvrtek obnovena těžba. Horníci fárají do zbývajících částí, které nebyly zasaženy neštěstím. Oblast 29. sloje, kde explodoval metan a následně tam vypukl požár, byla uzavřena výbuchuvzdornými hrázemi. Uzavřený prostor má rozlohu přibližně 500 krát 500 metrů.

Antimonopolní úřad zrušil tendr na policejní auta za 250 milionů korun

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil výběrové řízení na osobní automobily v policejní i běžné verzi s pohonem 4x4, protože požadavky stanovené ministerstvem vnitra zvýhodňovaly Škodu Auto před jinými uchazeči. Upozornil na to web deníku E15, podle kterého se tak obnova vozového parku bezpečnostních sborů za 250 milionů korun opozdí. Úřad podle serveru rozhodoval na návrh českého importéra vozů Hyundai. Mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška dodal, že rozhodnutí bude mít vliv na fungování bezpečnostních sborů, mnohá vozidla v barvách policie jsou již za hranicí životnosti.

Denník N: Metrostav vyhrál tendr na opravu komor v Gabčíkovu

Česká společnost Metrostav se stala vítězem tendru na modernizaci plavebních komor největší slovenské vodní elektrárny v Gabčíkovu na řece Dunaj. Informoval o tom server Dennikn.sk. Cena má činit 150 milionů eur (3,9 miliardy Kč). Nabídka Metrostavu byla podle serveru nejnižší. Proti rozhodnutí státního podniku Vodohospodárská výstavba se mohou neúspěšní zájemci ještě odvolat. Komory jsou již roky ve špatném stavu a průběžně se v nich dělají pouze menší opravy. O jejich modernizaci se mluvilo již od roku 2015.

ČR chce s Německem jednat o plánu přijímání Čechů do bundeswehru

České ministerstvo obrany si chce s Německem vyjasnit plány německé armády na rekrutování občanů jiných zemí včetně Čechů. Na dotaz ČTK to sdělil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). O záměru Německa zatím ministerstvo bližší informace nemá a s německou stranou o tom dosud nejednalo. Někdejší náčelník generálního štábu české armády a bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel uvedl na twitteru, že plány Německa mohou být pro českou armádu personálním ohrožením. O přijímání občanů jiných zemí Evropské unie uvažuje německá armáda, bundeswehr, kvůli nedostatku nových rekrutů. Řekl to německému tisku generální inspektor bundeswehru Eberhard Zorn.

Podle listu Hamburger Abendblatt ministerstvo obrany už v této záležitosti oslovilo své partnery z 26 unijních zemí. Ochotné o věci diskutovat jsou údajně čtyři země: Česko, Dánsko, Švédsko a Belgie. Francouzi nabídli, že budou s Němci o věci debatovat, dali ale najevo skepsi. Pokud by k náboru občanů z jiných zemí EU nakonec skutečně došlo, týkal by se hlavně vysoce odborných profesí v armádě. "Mluvíme tu například o lékařích či odbornících na IT," vysvětlil generální inspektor bundeswehru, jehož funkce odpovídá zhruba šéfovi generálního štábu.

V Česku se v prvních jedenácti měsících letošního roku o něco méně kradlo i vraždilo

Přes sto lidí v Česku letos do listopadu zemřelo rukou vraha. Vyplývá to z průběžných policejních statistik kriminality. Obětí vražd je o tři desítky méně než za stejné období loni. Nejčastějším motivem vražd zůstávají osobní vztahy mezi pachatelem a obětí - těch bylo do listopadu skoro šedesát. Jen čtyři lidi zemřeli při loupežných vraždách a policie nezaregistrovala žádnou vraždu na objednávku. V Česku se letos také méně kradlo - až do listopadu policie řešila 74 tisíc krádeží, což je o deset tisíc méně než za prvních jedenáct měsíců loňského roku. Lidé do listopadu nahlásili přes šest set případů znásilnění. Je to o třicet více než za stejné období v loňském roce. Ředitelka České ženské lobby Hala Stelzerová ale upozorňuje, že podle odhadů zůstává více než devadesát procent případů nenahlášeno.

Podle Českého statistického úřadu trápí kriminalita hlavně velká města. Vysoká je v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích a Ostravě. Mezi oblasti s nejvyšší mírou kriminality patří i severozápadní Čechy a severní Morava. Naopak nejbezpečněji je na Vysočině. V případě Prahy nejvyšší míru kriminality vykazují oblasti jižně a jihovýchodně od metropole.

O víkendu a během Vánoc zemřelo na silnicích 14 lidí

O předvánočním víkendu a během svátků zemřelo na českých silnicích podle dopravní policie 14 lidí. Dalších skoro dvacet se těžce zranilo. Nejvíc lidí - konkrétně 5 - zemřelo na silnicích minulou neděli. Podle ředitele služby dopravní policie Tomáše Lercha bylo toto období tragičtější než loni - počet mrtvých na silnici vzrostl o šest. Za většinu nehod mohla nepozornost.

Na konci roku 2021 by měla jít na výzkum dvě procenta HDP

V momentě, kdy bude končit současná vláda, musí být podíl výdajů na výzkum v České republice na dvou procentech hrubého domácího produktu (HDP), uvedl místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Karel Havlíček. Podle něj musí Česko každý rok zvýšit podíl výdajů z HDP o 0,1 procentního bodu. Loni činil podíl výdajů 1,79 procenta, celkové výdaje dosáhly rekordních 90,4 miliardy korun. "Strategie by měla směřovat k tomu, co si vytyčila i Evropská unie, aby nejvyspělejší a nejinovativnější země, a my chceme být mezi nimi, docílily tříprocentního podílu," poznamenal k výhledu na rok 2030 Havlíček. Podle něj si vláda vzala vědu jako prioritu.

V lednu vyjde kniha o Palachovi od francouzského spisovatele

Pohled na osobnost moderních českých dějin očima francouzského spisovatele Anthonyho Sitruka nabídne jeho kniha Krátký život Jana Palacha. Spisovatel a scenárista Sitruk čtenářům předloží pohled na Palacha s odstupem cizince. Detailně se zabývá vším, co se dělo před i po Palachově smrti a nevyhýbá se ani subjektivním soudům a domněnkám. Kniha vychází 17. ledna a autor ji přijede pokřtít. ČTK o tom za vydavatelství Práh informovala Alena Beníšková.

Student filozofické fakulty Palach se necelý půlrok po okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy 16. ledna 1969 na Václavském náměstí polil hořlavinou a zapálil. Svým činem chtěl vyburcovat veřejnost, která po původním srpnovém vzepětí začala propadat do letargie a smířlivosti s nastupujícím vývojem. Sitruk se později vydal po jeho stopách. Přemítá i nad tím, jak by se sám zachoval na Palachově místě.

Počasí

Oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, v 1000 m na horách kolem -1, na Šumavě +3 °C.