Zeman ocenil boj zemí V4 s migrací, hájí misi v Afghánistánu

Prezident Miloš Zeman ve svém vánočním poselství ocenil zahraniční misi české armády v Afghánistánu. Vojáci v zemi podle něj chrání bezpečnost českých občanů a jednají v českém národním zájmu. Čeští vojáci byli letos v Afghánistánu terčem několika útoků, čtyři zemřeli. Prezident rovněž ocenil činnost visegrádské skupiny (V4). Česko v ní spolu se Slovenskem, Polskem a Maďarskem docílilo konce diskuse Evropské unie o migračních kvótách. Zeman věří, že budou následovat další úspěchy V4.

Zeman varoval před zpomalením ekonomického růstu. Příčinami podle něj mohou být vznikající obchodní či celní války mezi Spojenými státy a Čínou, chystaný odchod Velké Británie z Evropské unie a nedostatek pracovních sil. Za jednu z cest k lepší ekonomické situaci považuje zvýšení produktivity práce například prostřednictvím robotizace. "Zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí ano," řekl Zeman. Dodal, že chápe návrhy na dovoz zahraničních sil, a zopakoval, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být odňaty sociální dávky. "Ale to je všechno pouze krátkodobé řešení, dlouhodobé řešení vidím ve zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou robotizace," konstatoval. Prezident ocenil vládní návrh investičního plánu, který obsahuje kolem 17.000 projektů za skoro 3,5 bilionu korun do roku 2030.

Prezident ocenil premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy ČSSD Jana Hamáčka a KSČM Vojtěcha Filipa, že našli odvahu k vytvoření a podpoře současné vlády. Poděkoval i za hlasy v lednových prezidentských volbách, ve kterých obhájil mandát. Demonstrace, na nichž lidé na podzim žádali demisi vlády a zejména premiéra Andreje Babiše (ANO), jsou v době svobodných voleb pohrdáním vůle občanů, řekl Zeman. Protesty, které se konaly hlavně v pražských ulicích, označil za hysterickou vlnu. Demonstrovat za svržení vlády je podle něj pochopitelné jen v totalitních režimech.

Zeman podle politiků v poselství shrnul své známé názory

Za standardní či nepříliš překvapivé označili v anketě ČTK čeští politici vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana. Hlava státu podle nich především shrnula své známé názory. Předseda vlády Andrej Babiš ČTK napsal, že se mu projev líbil. Ptěšilo ho například to, že Zeman pochválil lídry ANO, ČSSD a KSČM za sestavení a podporu současné vlády, nebo slova prezidenta na adresu vládního národního investičního plánu. Ministerský předseda ocenil i Zemanovu podporu české vojenské misi v Afghánistánu. Babiš souhlasí i s prezidentovou myšlenkou na zavedení přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů.

Předseda ODS Petr Fiala ocenil varování před zpomalením ekonomického růstu, upozorňuje ale na to, že současná vláda, kterou Zeman podporuje, situaci jen zhoršuje. Předseda Pirátů Ivan Bartoš odmítl Zemanova slova, že nedávné protivládní demonstrace jsou v době svobodných voleb pohrdáním vůlí občanů. Občanská společnost má na podobné projevy právo, uvedl.

Na pomoc rodinám po explozi v dole přišlo už 3,5 milionu Kč

Rodinám po 13 hornících, kteří přišli o život minulý čtvrtek po výbuchu metanu v Dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, lidé poslali už více než 3,5 milionu korun. Ještě ve středu bylo na účtech asi 740.000 korun. Jedno konto spravuje Spolek Svatá Barbora, peníze přerozdělí mezi sirotky. Druhé konto zřídila Nadace OKD, peníze ze sbírky pomohou všem rodinám pozůstalých bez ohledu na to, zda v nich jsou děti. Částky na účtech obou sbírek výrazně vzrostly, když se na konta po svátcích začaly připisovat i platby z jiných bank. Peníze navíc lidé stále posílají. ČTK to řekly zástupkyně obou organizací. Výbuch metanu a následný požár 880 metrů pod zemí nepřežilo 13 mužů, z toho 12 Poláků a Čech. Dva muži jsou stále v nemocnici, jeden z nich je v kritickém stavu.

V severní lokalitě Dolu ČSM byla obnovena těžba. Horníci fárají do zbývajících částí, které nebyly zasaženy čtvrtečním neštěstím. Oblast 29. sloje, kde explodoval metan a následně tam vypukl požár, byla uzavřena výbuchuvzdornými hrázemi. Uzavřený prostor má rozlohu přibližně 500 krát 500 metrů. Výbuch metanu otřásl podzemím dolu minulý čtvrtek odpoledne. Na povrch se záchranářům podařilo dostat zpočátku jen tělo jedné oběti. Další tři mrtvé vyprostila šestičlenná četa záchranářů v neděli, když na místě neštěstí dělala předběžný průzkum.

LAS vyzvala Česko, aby nepřesouvalo ambasádu do Jeruzaléma

Předseda arabského parlamentu, který je orgánem Ligy arabských států (LAS), vyzval Českou republiku, aby nepřesouvala své velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Informovala o tom palestinská tisková agentura WAFA. Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček na twitteru uvedl, že prezident v úsilí přesunout velvyslanectví nepoleví.

Předseda arabského parlamentu Mišál bin Fahim Salámí podle tiskové agentury WAFA zaslal totožné dopisy předsedovi dolní i horní komory českého parlamentu a ministru zahraničí ČR, v nichž zdůraznil odmítavý postoj arabského parlamentu k výrokům prezidenta Miloše Zemana ohledně jeho plánů přemístit českou ambasádu v Izraeli do Jeruzaléma. Podle Salámího by šlo o zjevné porušení mezinárodní práva a radikální změnu v postoji České republiky, "která stála v popředí zemí, jež v roce 1988 uznaly Stát Palestina". Naprostá většina států má svá velvyslanectví v Tel Avivu kvůli nevyjasněnému statusu Jeruzaléma. Před založením Izraele v roce 1947 se počítalo s tím, že město bude samostatnou správní jednotkou pod mezinárodní jurisdikcí.

Babiš: Čínský velvyslanec komentoval schůzku k Huawei nezvykle

Předvánoční schůzku kvůli varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE komentoval čínský velvyslanec Čang Ťien-min neobvykle a veřejně. Babiš to napsal serveru iROZHLAS.cz. Kabinet bere varování vážně a od NÚKIB si vyžádal dodatečné informace, o kterých bude vláda jednat na svém prvním zasedání v novém roce 7. ledna, dodal Babiš. Dodal, že Čang Ťien-min o setkání urgentně žádal a velice nestandardním způsobem na ní vyjádřil stanovisko čínské strany.

O setkání v Sokolovně v Průhonicích informovala na facebooku čínská ambasáda. V prohlášení uvedla, že varování se "nezakládá na skutečnosti", mělo nepříznivý dopad a čínská strana proti němu protestuje. Babiš čínského diplomata informoval, že NÚKIB je nezávislý úřad. Minulé pondělí varoval, že hardware i software značek Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Huawei to odmítla a vyzvala k předložení důkazů. Babiš původně nařídil, aby se zařízení této firmy zbavil i úřad vlády. V pátek ale uvedl, že takový krok byl unáhlený, protože NÚKIB svoje varování zpočátku nedostatečně vysvětlil. "Po vysvětlení ze strany NÚKIB je jasné, že jeho varování se týká pouze systémů zařazených do kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů, kterých je několik desítek," uvedl Babiš v tiskové zprávě.

Památku padlých vojáků připomene v Afghánistánu pietní místo

Památku padlých českých vojáků v Afghánistánu bude od příštího roku připomínat na vojenské základně v Kábulu pamětní místo. Tvořit ho pravděpodobně bude větší kámen s pamětní deskou. Na té budou zmíněni všichni čeští vojáci, kteří zahynuli ve vojenské misi v Afghánistánu. ČTK a televizi Nova to v Kábulu řekl vrchní praporčík L. V. Památník bude umístěn v malém "Českém háji", který tvoří pět borovic. Vysázeli je 11. září 2014 členové českého polního chirurgického týmu. Se zřízením malého pamětního místa již souhlasil podle vrchního praporčíka i velitel základny.

Tři čeští vojáci zemřeli letos v srpnu při útoku sebevražedného atentátníka při hlídce u základny Bagrám. Čtvrtý v říjnu po střelbě afghánského vojáka na vozidlo s Čechy na základně Šindánd v provincii Herát. Památku trojice padlých z 5. srpna letošního roku připomíná také výtvarné dílo na základně Bagrám. Portréty Kamila Beneše, Patrika Štěpánka a Martina Marcina vytvořil na tamní zdi kaplan jejich jednotky Pavel Brichta. Doprovází je nápis "nezapomeneme" a datum incidentu.. Česká armáda ztratila od začátku svého zapojení v Afghánistánu 14 mužů. Brichta na Bagrámu připomněl jiným dílem i sedm slavných československých výsadkářů, kteří zemřeli po atentátu na Reinharda Heydricha.

Do babyboxu v Praze 6 někdo odložil novorozeného chlapce

Do babyboxu na radnici Prahy 6 někdo odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Filip. V tiskové zprávě to uvedl Ludvík Hess, zakladatel sítě babyboxů. Chlapec se narodil na Štěpána a podle Hesse byl odložen těsně po porodu. Filip je 180. dítětem odloženým do babyboxu v ČR za 13 let jejich existence. Radniční babybox v Praze 6 byl zřízen před osmi lety na přání tehdejšího starosty Tomáše Chalupy. Od té doby ve schránce lidé odložili čtyři novorozence. V hlavním městě je babybox ještě na radnici Prahy 2 a v GynCentru Hloubětín v Praze 9. V Česku nyní funguje 76 těchto schránek.

Lidé si na pražském Vyšehradě připomněli památku Karla Čapka

Přibližně dvě stovky příznivců spisovatele Karla Čapka se sešly u jeho hrobu na pražském Vyšehradě. Každoroční setkání pořádané ve výroční den jeho úmrtí zahájili za zvuků zvonohry z nedaleké chrámu svatého Petra a Pavla zástupci Společnosti bratří Čapků. Spisovatel zemřel 25. prosince 1938, tedy před 80 lety. Hlavní mluvčí Martin C. Putna svůj projev založil na čtení z Čapkovy Knihy apokryfů. Připomněl, že jeho myšlenky jsou aktuální i nyní. Za hlavní poselství Čapkova díla označil myšlenku, že v každém člověku je "jiskřička dobrého" a hovořil o obtížné cestě středem mezi extrémy. Levicový tisk v Čapkovi viděl maloměšťáka a pravičáka, "státotvorníka", konzervativní pravice ho brala jako autora víceméně levicového.

Čapek zemřel před 80 lety na následky zápalu plic v době tragické pro český národ i pro něho. Velmi těžce nesl události roku 1938, mnichovskou dohodu a po ní následující kapitulaci. Úmrtí v necelých 50 letech jej uchránilo před zatčením gestapem. Čapkův pohřeb 29. prosince 1938 na Vyšehradě se stal veřejnou demonstrací. Jeho bratr, malíř a spisovatel Josef Čapek zahynul v koncentračním táboře. Pietní akt pořádá každoročně Společnost bratří Čapků, která existuje od roku 1947. Knihy Karla Čapka i dnes vycházejí po celém světě.

Počasí

Zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 5 až 9 °C, v 1000 m na horách kolem 3 °C.

Před 40 lety (přelom let 1978 a 1979) paralyzoval náhlý pokles teplot o desítky stupňů Celsia velkou část Československa. O Vánocích bylo kolem nuly a před koncem roku se teploty šplhaly přes deset stupňů. V noci ze Silvestra na Nový rok se přes Krušné hory převalila vlna extrémně studeného vzduchu. Ranní teploty na 1. ledna 1979 se propadly až k 15 stupňům pod nulou. Zamrzlo uhlí u elektráren, výhybky i auta a s následky mrazu se Československo potýkalo téměř měsíc. Pamětníci vzpomínají, že pokud odešli na silvestrovský večírek jen v lehké bundě, druhý den po probuzení riskovali zápal plic. Vláda rozhodla o razantních úsporách elektřiny. Odborníci prudkou změnu počasí, spojenou s poklesem teplot během několika hodin až o 30 stupňů Celsia, označují za nejdramatičtější ochlazení, které ve 20. století střední Evropu postihlo.