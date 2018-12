Mezi oběťmi cunami v Indonésii Češi zřejmě nejsou

Nejméně 168 mrtvých si vyžádala mohutná vlna cunami v pobřežních oblastech u Sundského průlivu mezi indonéskými ostrovy Jáva a Sumatra. Oznámila to indonéská agentura civilní ochrany. Zvýšila tak původní bilanci, která hovořila o 62 mrtvých. České ministerstvo zahraničí ČTK sdělilo, že podle dosavadních informací nejsou mezi mrtvými žádní Češi. Indonéská agentura také oznámila, že 745 lidí bylo při katastrofě zraněno a dalších 30 se pohřešuje. Bilance zřejmě ještě není konečná.

České ministerstvo zahraničí rozeslalo varovné SMS vzkazy lidem pobývajícím v oblasti a doporučilo sledovat sdělovací prostředky a řídit se pokyny úřadů. V případě nutnosti je možné se obrátit na nouzovou linku zastupitelského úřadu v Jakartě. Jednou z nejhůře postižených oblastí je Banten, na jehož plážích jsou ubytováni turisté. Tam zemřelo 126 lidí.

Na misi v Afghánistánu se podílí i česká meteoroložka

Dvakrát denně vypouštěním balonu se sondou meteorologové na vojenském letišti v Kábulu v Afghánistánu zjišťují potřebná data pro předpověď počasí. Součástí mezinárodního týmu je i česká vojačka, poručice K. S., která v misi slouží jako meteoroložka. Jejím úkolem je připravovat předpověď počasí na 24 hodin. V Afghánistánu je už pátým měsícem, do konce mise jí zbývají asi dva měsíce, řekla ČTK a televizi Nova na kábulské základně. Předpovídat počasí v Afghánistánu je podle ní složitější, protože meteorologové nemají k dispozici takové technické zázemí jako v ČR. Osmičlenný tým má na starosti meteorologickou službu pro civilní i vojenskou část kábulského letiště,

Návrh na zákaz jízdy kamionů v levém pruhu dálnic je ve Sněmovně

Ve Sněmovně už je návrh, podle kterého by řidiči nákladních automobilů a kamionů nesměli jezdit na dálnicích v levém jízdním pruhu. Zákaz by podle novely skupiny poslanců ANO, KSČM a ČSSD platil v pracovní dny od 06:00 do 22:00. Dopravci uzákonění zákazu odmítají. Restrikce by se podle předlohy vztahovala na řidiče nákladních automobilů nad 3,5 tuny a jízdních souprav delších než sedm metrů. Předkladatelé tvrdí, že by na dálnicích zvýšila plynulost a bezpečnost provozu. V zákonu by zároveň zůstalo ustanovení, podle něhož nákladní automobily a kamiony nesmějí na dálnici předjíždět jiné vozidlo, pokud k tomu nemají dostatečnou rychlost, aby manévrem neomezily ostatní auta.

O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích mluvil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), ale také poslanci KSČM, už minulý týden v souvislosti s kolapsem na modernizovaném úseku D1 na Vysočině. Podle silničních dopravců by ale úřady měly takovým situacím předcházet preventivní údržbou a postižené úseky při dopravní kalamitě případně uzavřít. Navrhovaný zákaz by podle dopravců kolapsům provozu nezamezil. V případě nutnosti by ale bylo možné tuto restrikci vynucovat dopravními značkami.

Vánoce jsou záchranáře a policisty nejnáročnějším obdobím

Pro záchranáře a policisty jsou Vánoce nejnáročnějším obdobím roku, častější službu mají i strážníci. Naopak pro pražské hasiče bývají vánoční dny těmi klidnějšími. Na dotaz ČTK to sdělili tiskoví mluvčí. V prosinci a lednu narůstá pražským záchranářům počet případů proti jiným obdobím o deset procent denně, tedy o několik desítek událostí. Mezi nejčastější případy však nepatří zapíchnutá kost v krku. "Převažují pacienti s poruchou dýchání a poruchou činnosti oběhového systému, dále s křečemi, bolestmi, otravami, úrazy a podobně. Případy jako jsou kosti v krku jsou jen ojedinělé, stejně tak jako poranění způsobená zábavní pyrotechnikou," uvedla mluvčí záchranné služby Jana Poštová. Za poslední tři roky záchranáři v hlavním městě vyjížděli k 35 úrazům spojeným se zábavní pyrotechnikou.

Betlémy mají v českých zemích tradici starou přes 400 let

Betlémy s výjevy z Ježíšova narození, jejichž návštěva patří k tradičním vánočním zvyklostem, jsou v mnohých kostelích přístupné již delší dobu před Vánocemi. Někde se figurka malého Ježíška objeví až 25. prosince, kdy se zrození Krista připomíná. Jen v Praze si letos mohou lidí vybírat ze čtyř desítek kostelů, kde si lze betlém prohlédnout. Jedny z nejzajímavějších pražských jesliček jsou v Loretě. Kapucínské jesličky jsou ve zpovědní chodbě kostela Panny Marie Andělské. Betlém, který má 48 figur pocházejících z přelomu 17. a 18. století, je vystavován teprve od 80. let minulého století. Postavy jsou v životní velikosti, zhotoveny ze dřeva, papíru a sádry. Ústřední postava jesliček mění ve vánočním čase i svoji polohu. Až do Tří králů leží Ježíšek na seně a od Tří králů ho Panna Maria drží v ruce.

Jesličky či betlémy mají v českých zemích tradici starou přes 400 let. V Evropě se inscenované situace připomínající chvíli narození Ježíše Krista rozšířila díky sv. Františkovi z Assisi, který ve 13. století uspořádal poprvé živý betlém. Na tom, že se v Česku stavějí betlémy z figurek, má také velkou zásluhu františkánský řád a jezuité. V Praze mohli lidé poprvé spatřit jesličky v kostele sv. Klimenta na Starém Městě v roce 1562, v dnešním areálu Klementina a někdejší jezuitské koleji. Nejstarší dochované jesličky v Čechách jsou v podzemí kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově. Pod schodištěm je vybudována kopie Svaté jeskyně, byla vysvěcena v roce 1712.

Počasí

Oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno. V polohách nad 700 m, na jihozápadě nad 1000 m, srážky sněhové. Nejvyšší teploty 4 až 8 °C, v 1000 m na horách kolem 1 °C.