V podzemí Dolu ČSM stále hoří, dvě těsnící hráze jsou hotovy

V podzemí Dolu ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku stále hoří. ČTK to řekl mluvčí těžební společnosti Ivo Čelechovský. Podle něj jsou dvě těsnící hráze, které mají pomoci požár uhasit, hotovy. Další dvě budou dokončeny v neděli. Jakmile budou hráze dokončeny, musí OKD dodržet bezpečnostní časovou lhůtu dlouhou osm hodin. Na základě získaných výsledků představitelé dolu vyhodnotí, zda záchranáři a další pracovníci mohou vstoupit do uzavřené části. Nyní práce komplikuje vysoká teplota a prach. Báňští záchranáři v podzemí pracují ve třech směnách. Střídají se po čtyřech hodinách. Celkem jde téměř o 200 lidí včetně pracovníků polské báňské záchranné služby, řekl ČTK mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Na památku 13 obětí neštěstí v černouhelném dolu se v poledne rozezněly v celé repubice na 140 vteřin sirény. Polsko, z něhož je 12 z 13 obětí, vyhlásilo na neděli státní smutek. Důl je nyní uzavřený, 800 zaměstnanců ze dvou směn zůstalo doma, než se podaří místo dosud zasažené požárem zatarasit.

Polský horník, který utrpěl vážné zranění, je dál v kritickém stavu. Má hluboké popáleniny na více než polovině těla. Je v péči popáleninového centra ostravské fakultní nemocnice, kde se starají i o druhého, rovněž vážně zraněného horníka. Ani v jeho případě nenastala změna, je ve stabilizovaném stavu, řekla ČTK mluvčí nemocnice Naďa Chattová. Třetí zraněný horník byl už v pátek propuštěn do domácího ošetřování.

První peníze rodinám mrtvých horníků začne OKD platit po Vánocích

Těžební společnost OKD začne 27. prosince vyplácet peníze určené na podporu rodinám horníků, kteří zemřeli při čtvrtečním důlním neštěstí. Nejprve půjde o okamžitou sociální výpomoc ve výši několika desítek tisíc korun. ČTK to řekl mluvčí společnosti Ivo Čelechovský. Další peníze ve výši až 240.000 na osobu žijící ve společné domácnosti se budou vyplácet později. V podzemí Dolu ČSM ve čtvrtek při výbuchu metanu a následném požáru zemřelo 13 horníků, dalších deset utrpělo zranění. Mezi mrtvými je 12 Poláků a jeden Čech.

Podle kolektivní smlouvy vyplatí v případě svého zaměstnance OKD vdově a každému nezaopatřenému dítěti, popřípadě rodičům, pokud s nimi horník žil ve společné domácnosti, částku 240.000 korun. Běžně je tato pomoc určená českým horníkům nebo horníkům v přímém zaměstnaneckém poměru. Polské horníky má odškodňovat jejich zaměstnavatel, který práci v OKD zprostředkoval. V tomto případě to ale bude jinak. Zprostředkovatelské firmě chce OKD s odškodněním pomoci. Aby byly rodiny polských horníků odškodněny stejně jako ty české, považuje za spravedlivé i premiér Andrej Babiš.

Na konta sbírek určeným pro pomoc rodinám horníků, kteří ve čtvrtek odpoledne zemřeli při důlním neštěstí ve Stonavě na Karvinsku, lidé už poslali téměř 140.000 korun. Jedno konto spravuje Spolek Svatá Barbora, druhé Nadace OKD. ČTK to řekli představitelé těchto organizací.

Předsériový letoun L-39NG poprvé vzlétl u Aera Vodochody

Předsériový letoun L-39NG, stroj nové generace, poprvé vzlétl na letišti Aera Vodochody. Letoun, který bude sloužit jako cvičný i jako lehký bitevník, je připravený zahájit certifikační zkoušky. ČTK to řekl mluvčí Aera Vodochody Tobiáš Tvrdík. Společnost už má objednávky na 38 nových letounů. Let trval 26 minut, stroj dosáhl výšky přes 1500 metrů. L-39NG je jednomotorový dvoumístný letoun vybavený řadou speciálních technologií, například palubním virtuálním výcvikovým systémem a přilbovým zaměřovačem HMD (Helmet Mounted Display). Už během letošního roku Aero uzavřelo několik obchodních dohod se zákazníky.

Střídání zimního a letního času možná skončí v ČR až za tři roky

Střídání zimního a letního času možná skončí v České republice až za tři roky. Vyplynulo to ze senátního projednávání návrhu unijní směrnice, která má ukončit sezónní změny času. Evropská komise by si přála směrnici prosadit už k počátku dubna příštího roku. Česko se ale asi připojí k rakouskému návrhu odložit záležitost až na duben 2021. Senát vybídl rovněž vládu, aby usilovala o konsenzus se sousedními státy, jaký čas zavést - rozdíly by způsobovaly potíže především v přeshraniční hromadné dopravě. Návrh komise totiž nechává na členských státech, aby si samy zvolily, zda budou mít zimní či letní čas. Německo by prý preferovalo letní čas. Česká vláda ovšem koncem října podpořila zavedení zimního, tedy standardního středoevropského astronomického času.

Rekonstrukci cesty Masaryka z exilu završil příjezd do Prahy

Rekonstrukci cesty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka z exilu završil příjezd speciálního vlaku do Prahy. Z historického expresu, který táhla parní lokomotiva zvaná Hrboun, vystoupil na peron hlavního nádraží v roli Masaryka herec Otakar Brousek. Kromě legionářů jej přivítaly stovky lidí. Poté se státník vydal v historickém vozidle na okružní cestu kolem horní části Václavského náměstí s doprovodem lidí oděných do sokolských a legionářských uniforem. Ulice lemovaly stovky lidí, kteří za slavností přišli cíleně, i turistů, které vznešený průvod zaujal.

Vlak vyjel v pátek odpoledne z Horního Dvořiště a pokračoval přes České Budějovice a Tábor, tedy kopíroval trasu, kterou Masaryk absolvoval před 100 lety při návratu z exilu po první světové válce do samostatného Československa. Rekonstrukci připravily Československá obec legionářská a Národní technické muzeum spolu s Českými drahami. Historický vlak, na jehož palubě cestoval představitel prezidenta s kostýmovaným doprovodem, doprovázel na cestě z jižních Čech do hlavního města vlak vyhrazený pro veřejnost.Masaryk po vypuknutí války odjel v prosinci roku 1914 do exilu, aby za vznik samostatného státu bojoval na diplomatické frontě v zahraničí. Do Prahy se vrátil 21. prosince 1918.

Sázavský klášter pokračuje v odkrývání fresek v křížové chodbě

V Sázavském klášteře pokračuje odkrývání a restaurování zabílených fresek v křížové chodbě bývalého konventu, které byly objeveny v roce 2007. Fresek je v chodbě 24, dosud jich restaurátoři odkryli sedm. Letos obnovili výjev, na němž svatý Prokop křísí utopeného z řeky Sázavy znamením kříže, řekla ČTK kastelánka Jaroslava Matoušová. Rozsáhlý obrazový cyklus v chodbě konventu, zachycující dějiny kláštera v konkrétních událostech, vznikl jako součást barokní obnovy svatoprokopského dědictví v letech 1746 až 1750. Po zrušení kláštera Josefem II. v roce 1785 světští majitelé, kteří z kláštera udělali zámek, malby zabílili, aby tak zastřeli mystiku místa.

Existenci fresek potvrdil před lety restaurátorský průzkum. Ukázalo se, že obrazová výzdoba je ve všech 22 klenbách i na zdech křížové chodby. Podle dřívějších odhadů by mohly být všechny fresky odhalené do roku 2032, kdy se slaví tisícileté výročí založení kláštera.

Průzkum: Děti mají k štědrovečerní večeři nejčastěji kuřecí řízek

České děti si v současnosti na Štědrý večer pochutnávají spíš na kuřecím řízku než na tradičním kaprovi. Kuřecí řízek jich má zhruba 44 procent, kapra asi třetina. Výrazně méně obvyklé jsou jiné ryby než kapr, vepřový řízek či vinné klobásy. Oblíbenost různých vánočních jídel se liší podle regionů. Ukázaly to výsledky letošního minisčítání mezi zhruba 26.000 dětmi, které zveřejnil Český statistický úřad na svém webu. Do průzkumu se zapojili žáci čtvrtých až devátých tříd základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií.

Mezi regiony v zemi jsou velké rozdíly. Zatímco v Ústeckém kraji budou jíst na Štědrý večer kuřecí řízek zhruba dvě třetiny dětí, na Vysočině, v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji je naopak nejobvyklejší tradiční český kapr. V jižních Čechách a na Vysočině ho k večeři dostane kolem poloviny dětí. Na jižní Moravě a ve Zlínském kraji budou mít kapra dvě pětiny školáků. Pro Královéhradecký a Liberecký kraj je o Vánocích typická vinná klobása stočená do spirály, která po smažení připomíná slunce, a tím i slunovrat. V Praze jí kuřecí řízek 45,7 procenta dětí a kapra 29,9 procenta dětí. Asi 5,5 procenta školáků bude mít vepřový řízek a 1,5 procenta vinnou klobásu.

Ledecká s rekordním náskokem vyhrála anketu Sportovec roku

Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká s rekordním náskokem vyhrála anketu Sportovec roku. Druhá skončila rychlobruslařka Martina Sáblíková. Třetí příčku mezi jednotlivci obsadil stříbrný biatlonista z olympijského sprintu Michal Krčmář. Nejlepším kolektivem se staly vítězky tenisového Fed Cupu. Jde o osmé vítězství některého z tenisových týmů za posledních deset let.

Ledecká byla favoritkou letošního ročníku novinářské ankety prakticky hned od února, kdy na olympiádě v Koreji vyhrála superobří slalom na lyžích i paralelní obří slalom na snowboardu. Na první místo ji ve druhém kole hlasování nedalo jen sedmnáct z 244 členů Klubu sportovních novinářů. Královna bílých svahů na trůnu vystřídala biatlonovou mistryni světa z roku 2017 Gabrielu Koukalovou a stala se dvanáctou ženskou vítězkou za posledních třináct let. Nadvládu žen přerušil jen v roce 2016 olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek. V juniorské kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní reprezentace, vyhrála plavkyně Barbora Seemanová, trojnásobná medailistka z mládežnické olympiády. Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu získala in memoriam tenistka Jana Novotná.

Dlouhých třiatřicet let trvalo, než se mezi deset nejlepších českých sportovců v anketě Sportovec roku dostal opět letec. V roce 1985 anketu ovládl akrobatický pilot Petr Jirmus, teď na něj navázal závodní pilot Martin Šonka, kterému triumf v seriálu Red Bull Air Race vynesl šesté místo mezi všemi českými sportovci. Nechal tak za sebou i olympijské medailistky Karolínu Erbanovou a Evu Samkovou. Návrat létání na výsluní potěšil i Jirmuse, který na dnešní vyhlášení ankety také dorazil.

Snowboardcrossařka Samková vybojovala v SP jedenáctou výhru

Snowboardcrossařka Eva Samková vyhrála druhý závod sezony Světového poháru v Cervinii a slaví celkově jedenácté vítězství v kariéře. V Itálii ve finále oplatila páteční porážku Američance Lindsey Jacobellisové a společně se dělí o vedení v seriálu. Olympijská vítězka ze Soči z roku 2014 a bronzová medailistka z letošních her v Pchjongčchangu Samková dnes vyhrála všechny své rozjížďky. Ve finále po opatrném startu kvůli pátečním problémům s ramenem dlouho figurovala na druhém místě za Jacobellisovou, cílovou čáru ale nakonec protnula jako první.

Sport- další výsledky

Biatlonista Ondřej Moravec dojel osmnáctý ve stíhacím závodu Světového poháru v Novém Městě na Moravě. První místo ze sprintu uhájil Nor Johannes Thingnes Bö. Druhý projel cílem Rus Alexandr Loginov a třetí místo ve větru vybojoval Johannesův bratr Tarjei. Moravec musel na čtyři trestná kola a oproti sprintu si polepšil o pět míst. Michal Krčmář udělal na střelnici sedm chyb a klesl z 20. na 32. místo.

Počasí - sobota

Proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přeháňky, na horách i trvalejší a vydatnější déšť. Nejvyšší teploty 7 až 11 °C, v 1000 m na horách kolem 4 °C.