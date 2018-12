Výbuch v dole na Karvinsku zabil 12 Poláků a jednoho Čecha

Prezident Miloš Zeman vyjádřil soustrast pozůstalým po obětech neštěstí na dole ČSM na Karvinsku. Popřál brzké uzdravení raněným a poděkoval záchranářům, kteří na dole zasahovali. Podobně jako hlava státu se vyjadřují i další politici. "V tomto adventním čase nás všechny zasáhla tragédie na Dole ČSM. Jsem nesmírně zarmoucen ze ztráty lidských životů. Vyjadřuji upřímnou soustrast pozůstalým, přeji brzké uzdravení raněným a děkuji obětavým záchranářům," uvedl Zeman prostřednictvím svého mluvčího.

Při čtvrtečním neštěstí v dole ČSM na Karvinsku zemřelo 12 Poláků a jeden Čech. V dole vybuchl v hloubce 800 metrů metan. Do nemocnice byli převezeni tři zranění horníci, jeden byl při převozu v kritickém stavu. Na místo přijel český a polský premiér Andrej Babiš (ANO)a Mateusz Morawiecki. Označil neštěstí za obrovskou tragédii a vyjádřil soustrast všem pozůstalým. Polští záchranáři budou na místě pomáhat českým kolegům, dokud bude třeba. Morawiecki uvedl, že zásah komplikuje extrémně vysoká teplota v podzemí. Je tam až 200 stupňů Celsia a v místě požáru mnohem více. Koncentrace metanu při čtvrteční tragédii v dole ČSM na Karvinsku musela být proti předpisům minimálně 4,5násobná. ČTK to řekl mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek. O příčině spekulovat nechtěl, bude podle něj předmětem vyšetřování, které povede Obvodní báňský úřad v Ostravě.

Poslanci uctili v úvodu dnešního jednání Sněmovny minutou ticha památku obětí důlního neštěstí v dole ČSM na Karvinsku. "Je to opravdu velká tragédie," řekl Josef Hájek (ANO), jenž v OKD v minulosti řadu let pracoval. Mezi poslanci vyhlásil sbírku pro pozůstalé. Důl ČSM je součástí OKD. Majitelem této těžební společnosti je prostřednictvím státního podniku Prisko stát.

Babiš: Odškodnění pro polské horníky by mělo být jako u Čecha

Premiér Andrej Babiš považuje za spravedlivé, aby polští horníci, kteří ve čtvrtek zahynuli v dole ČSM na Karvinsku, byli odškodněni stejně jako zemřelý Čech. Premiér novinářům řekl, že vedení OKD, jehož součástí důl je, má nyní navrhnout způsob, jak rodinám horníků ztráty kompenzovat. Pokud by nebylo možné, aby kompenzace vyplatilo OKD, vstoupí do toto podle Babiše stát, který vlastní těžební společnost prostřednictvím státního podniku Prisko.

Petříček: V Sýrii je nyní nutné politicky ukončit konflikt

V Sýrii bude po stažení amerických sil důležité, aby se rychleji rozvíjel politický proces, který by ukončil konflikt a vedl k trvalému míru. ČTK a České televizi to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o stažení ze Sýrie je podle něj "do jisté míry překvapení". "V případě Sýrie bude důležité, aby se nyní rychleji rozvíjel politický proces, který by měl ukončit tento konflikt a hledat cestu k trvalému míru v zemi, která vyprodukovala tolik uprchlíků. Je zřejmé, že se podařilo vybojovat válku, nicméně v tuto chvíli je skutečně nutné vybojovat hlavně mír," řekl šéf české diplomacie.

Trump ve středu rozhodl o stažení zhruba 2000 amerických vojáků ze Sýrie. Bílý dům zatím nezveřejnil žádný harmonogram stahování. Trump své rozhodnutí zdůvodnil tím, že teroristické uskupení Islámský stát je poraženo.

Sněmovna schválila nižší DPH na teplo a vyšší limity pro paušály

Limity pro využití výdajových paušálů u živnostníků se zřejmě zvýší z nynějšího jednoho milionu korun na dva miliony. Schválila to Sněmovna ve vládním daňovém balíčku, k němuž přijala pozměňovací návrh poslanců ODS a ANO. Zvýšení limitu podpořilo i ministerstvo financí. Sněmovna s podporou ministerstva financí schválila také další poslanecký návrh, který snižuje sazbu daně z přidané hodnoty na teplo a chlad z nynějších 15 na deset procent. Změna má tlumit tlaky na růst cen tepla, který hrozí hlavně kvůli zdražení emisních povolenek.

Výdajové paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání.

Senát schválil přistoupení k fiskálnímu paktu EU

Česko se jako poslední ze zemí Evropské unie připojí k jejímu fiskálnímu paktu. Jeho obsahem je rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářských politik členských států unie. Senát s ratifikací paktu opětovně souhlasil. Z unijní osmadvacítky se k paktu nepřipojila pouze Velká Británie, která se ale v referendu rozhodla z unie odejít. Senátoři spíše než obsah paktu řešili to, zda mohou pakt opakovaně schválit, když tak učinili již v srpnu 2014 tehdy požadovanou ústavní většinou. Sněmovna to tenkrát učinit nestihla.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) senátorům zopakovala, že přistoupení k paktu dodatečně nezavazuje českou stranu k přijetí eura. Podle ní umožní zúčastnit se summitů eurozóny. Varovala před dalším odkladem schvalování. "Šest let projednáváme fiskální pakt, máme v Bruselu z ostudy kabát," dodala. Pakt podle ní na Evropskou unii ani na jinou mezinárodní organizaci nepřenáší žádné nové pravomoci, a proto postačí schválení prostou většinou.

Lékárníci zřejmě budou muset ověřovat pravost léků

Lékárníci zřejmě budou muset ověřovat pravost vydaných léků. Kvůli boji s padělky budou srovnávat zvláštní kód na krabičce s údaji v celoevropském úložišti. Povinnost zavede vládní novela, kterou schválila Sněmovna. Poslanci navzdory nesouhlasu ministerstva zdravotnictví ale zachovali nynější stav distribuce vakcín určených k nepovinnému očkování, které není hrazeno z pojištění. Vakcíny by nadále mohli dostávat přímo lékaři.

Takzvaná protipadělková novela, jež nyní zamíří k posouzení do Senátu, vychází z evropských předpisů. Odborníci tvrdí, že v Česku není problém s falešnými léky v lékárnách, ale na internetu. Nejčastěji jde podle nich o léky na sexuální dysfunkce, pálení žáhy, poruchy příjmu potravy, úzkosti nebo onkologická onemocnění. Ani v Evropské unii zatím nejsou podle zdůvodnění vládní předlohy falešné léky v lékárnách časté, ale riziko roste. Pokud by se padělky dostaly k pacientům legální cestou, mohla by se snížit důvěra v poskytovatele zdravotní péče i zdravotní systém, stojí v důvodové zprávě. Sněmovna na návrh Věry Adámové (ANO) snížila maximální výši postihu za porušení povinností daných novelou z 20 milionů na dva miliony korun a odklad možného ukládání sankcí až na rok 2020.

Elektronické neschopenky budou plně zavedeny až od roku 2020

Elektronické neschopenky budou plně zavedeny až od roku 2020. Roční odklad schválil Senát a normu podepsal prezident Miloš Zeman. Plné spuštění e-neschopenky od ledna příštího roku není technicky připraveno. Novela zároveň umožnila to, že posudkoví lékaři nebudou podléhat služebnímu zákonu, a nebudou tak muset odcházet po dosažení 70 let věku. Aktuální změna umožní posudkovým lékařům pracovat například na částečné úvazky a pracovní dohody. Na konci loňska nebyla obsazena čtvrtina míst posudkových lékařů. Ti ročně vypracují kolem 400.000 posudků. Posudková služba, která zkoumá zdravotní stav lidí kvůli invalidním důchodům či příspěvkům pro postižené a na péči, se s nedostatkem lékařů potýká dlouhodobě.

Úřad: Varování před Huawei a ZTE necílí na běžné uživatele

V pondělí vydané varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE nemíří na běžné uživatele. Lidé, kteří používají telefon či router těchto značek, nečelí kvůli tomu žádnému zvláštnímu riziku, uvedl NÚKIB v tiskové zprávě. Záležitost dnes ráno probírala Bezpečnostní rada státu (BRS). Babiš poté v rozhovoru pro Českou televizi zopakoval, že varování úřadu považuje za nedomyšlené. Úřad tento týden varoval, že hardware i software značek Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Huawei to odmítla a vyzvala k předložení důkazů. Babiš ČTK řekl, že společnost Huawei požádala vládu o audit. Některé úřady už ohlásily, že telefony značky Huawei přestanou využívat. Premiér nařídil, aby se zařízení této firmy zbavil i úřad vlády. Dnes uvedl, že problém nepředstavují telefony, ale telekomunikační infrastruktura.

Ve věku 84 let zemřela herečka Jana Štěpánková

V úterý zemřela po těžké nemoci ve věku 84 let herečka Jana Štěpánková. Rodina a blízcí přátelé se s ní naposledy rozloučili dnes, uvedla Česká televize. Od svých začátků v 50. letech ztvárnila desítky rolí v divadle, filmu a televizních seriálech - například Taková normální rodinka nebo Nemocnice na kraji města. Zhruba tři desítky sezon strávila v pražském Divadle na Vinohradech. Jana Štěpánková se narodila 6. září 1934 v Žilině do herecké rodiny. Umělecké geny podědila po matce herečce Eleně Hálkové, jež byla vnučkou básníka Vítězslava Hálka, i otci Zdeňku Štěpánkovi, který patřil k hvězdám Národního divadla. Herci se stali i její sourozenci Petr a Martin. Další sestra Kristina Taberyová je divadelní režisérkou.

Začíná astronomická zima, dny se začnou prodlužovat

Dnes ve 23:23 vstoupí Slunce do znamení Kozoroha, nastane zimní slunovrat a začne astronomická zima. V období zimního slunovratu je na severní polokouli nejkratší den a nejdelší, až šestnáctihodinová noc. Od této chvíle se ale začnou dny pozvolna prodlužovat až do letního slunovratu. První dny zimy přinesou výrazné oteplení, teploty mohou v Čechách vystoupat na devět stupňů, v sobotu v celé republice místy až k 11 stupňům Celsia.

Doba slunovratu dříve bývala příležitostí k oslavám a rituálům, v české kotlině ho v době předhistorické slavili už Keltové. Významným svátkem se stal i pro Slovany, kteří slavili zrození mladého boha Slunce - Dažboga neboli Božice. Vše začalo večer před tímto svátkem magickými rituály, které byly hlavně zaměřené na věštění - rozkrajování jablíčka, házení střevíčku či lití vosku nebo olova se dochovaly dodnes.

Samková začala sezonu SP druhým místem v Cervinii

Snowboardcrossařka Eva Samková skončila druhá v úvodním závodu sezony Světového poháru. Olympijská vítězka ze Soči z roku 2014 ve finále v Cervinii prohrála jen s Lindsey Jacobellisovou z USA. Bronzová medailistka z letošních her v Pchjongčchangu Samková uspěla i poté, co si při startu v semifinále hnula s ramenem. "Na to jsem zvyklá. I když to nebylo příjemné. Protože ráno jsem se cítila ve startech dobře, tak jsem si myslela, že nevypadne. Ale v semifinále vyskočilo," řekla Samková České televizi.

Počasí

Většinou zataženo, během dne od západu na celém území déšť, zpočátku nad 800 m srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 5 až 9 °C, v 1000 m na horách kolem +4 °C, na severovýchodě kolem 0 °C.

Českou republiku zasáhne silné sněžení a jih Čech vydatný déšť, který zvedne hladiny toků. Ve většině Česka bude také foukat silný vítr. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).