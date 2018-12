Senát odmítl zrušení karenční doby, návrh míří zpátky do Sněmovny

Senát nesouhlasí s opětovným proplácením nemocenské už od prvního dne nemoci. Vládní novelu senátoři vrátili do Sněmovny. Hlasovali pro to hlavně zástupci ODS, Starostů a nezávislých a KDU ČSL. Podle předsedy senátního hospodářského výboru z ODS Vladislava Vilímce by zrušení karenční doby příliš zatížilo firmy. Veto Senáru můžou poslanci přehlasovat, potřebují k tomu nadpoloviční většinu všech hlasů.

Senát: Ústavní činitelé by měli brát zprávy tajných služeb vážně

Senát vyzval ústavní činitele, aby brali vážně informace zpravodajských služeb a doporučení těchto zpráv při výkonu svých ústavních pravomocí důsledně v souvislosti se zajištěním bezpečnosti České republiky naplňovali. Senátoři tuto výzvu nikomu konkrétnímu neadresovali. Přijali ji týden poté, co prezident Miloš Zeman kritizoval práci Bezpečnostní informační služby. Podle předsedy senátního bezpečnostního výboru Pavla Fischera (nezávislý) je výzva záměrně formulována bez uvedení konkrétních jmen, aby se situace příliš nevyhrocovala nebo politizovala.

Prezident Zeman kritizoval práci civilní kontrarozvědky kvůli výroční zprávě za loňský rok. BIS v ní varovala před ruskými a čínskými špiony v Česku. Zeman to označil za plácání a zpravodajce nazval čučkaři. Tajná služba v reakci na to uvedla, že má za sebou úspěšné období a podařilo se jí rozbít síť ruských zpravodajských služeb.

ČNB: Zahraniční dluh České republiky meziročně klesl o 68 miliard

Zahraniční dluh České republiky ke konci září klesl na 4,37 bilionu korun. Oproti druhému čtvrtletí byl o téměř 6 miliard korun nižší a meziročně klesl zhruba o 68 miliard. Vyplývá to z předběžných údajů České národní banky. Ve třetím čtvrtletí klesly závazky vládního sektoru, a to díky snížení objemu dluhopisů cizinců. Bankovní sektor se naopak víc zadlužil kvůli navýšení krátkodobých zahraničních vkladů.

Dluh Česka vůči cizině odpovídá zhruba 83 procentům hrubého domácího produktu.

Lichtenštejnové podali žalobu na Česko, žádají vydání nemovitostí

Nadace knížete z Lichtenštejna podala k 26 českým okresním soudům žaloby, ve kterých žádá vydání majetku, který podle ní neoprávněně užívá český stát. Informovali o tom mediální zástupci nadace. Žaloby navazují na předžalobní výzvy, které nadace podala začátkem prosince. Lichtenštejnská knížecí rodina tvrdí, že jí český stát majetek nezákonně zabavil na základě Benešových dekretů po roce 1945. "Žaloby se dotýkají pouze nemovitostí, u kterých je v katastru nemovitostí uveden coby vlastník stát," uvedli mediální zástupci nadace v tiskovém prohlášení. Nadace podle nich neusiluje o pozemky patřící krajům, obcím nebo soukromým osobám, ani o pozemky, které sice využívá český stát, ale nachází se na nich dálniční infrastruktura.

Žalobce Šaroch odmítá kritiku nadřízených státních zástupců

Žalobce Jaroslav Šaroch, který dozoruje kauzu kolem padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, odmítá kritiku nadřízených státních zástupců. Prohlášení vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové, která ve středu uvedla, že Šaroch nepostupuje při dozoru dostatečně důrazně a efektivně, je podle něj "populistické" a "bez obsahu". Šaroch to uvedl v rozhovoru pro Deník N.

V kauze čelí stíhání premiér Andrej Babiš (ANO) i někteří členové jeho rodiny. Interní kontrolu, na jejíchž závěrech se shodly jak Šarochovi nadřízení z Městského státního zastupitelství (MSZ), tak i Vrchní státní zastupitelství (VSZ), iniciovala Bradáčová v říjnu. Vrchní státní zástupkyně v prohlášení uvedla, že byla přijata opatření, aby byl Šaroch aktivnější a zajistil úplné a rychlé ukončení vyšetřování. "Dělám tu práci v rámci možností, které mám," řekl Šaroch. Žalobce také uvedl, že se dá předpokládat, že bude lhůta pro vyšetřování kauzy znovu prodloužena.

Zelená nafta pro zemědělce zůstane zachována, Senát to schválil

Stát bude od příštího roku nadále vracet zemědělcům část spotřební daně z nafty podle intenzity chovu hospodářských zvířat. Nově se bude ve výši vratky odrážet i to, zda zemědělec pěstuje i takzvané citlivé plodiny nebo vinnou révu. Zjednodušit se má s tím spojená administrativa. Zajistit to má novela, kterou schválil Senát. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Cílem novely je udržet či podpořit počty chovaných hospodářských zvířat. Autoři novely argumentovali tím, že nižší počty chovaných hospodářských zvířat způsobují i nižší objem produkovaných statkových hnojiv. To má špatný vliv na kvalitu půdy i obsah humusu. Následkem je eroze půdy a lokální záplavy.

Pohonné hmoty v ČR nadále zlevňují, benzin už je na květnové ceně

Pohonné hmoty v Česku šestým týdnem zlevňují. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 klesla proti minulé středě o 35 haléřů na 32,14 Kč/l. Nafta zlevnila o 31 haléřů na 32,66 Kč. Vyplývá to z údajů firmy CCS která ceny sleduje. Cena benzinu se tak dostala na letošní květnovou úroveň, nafta se za stejnou cenu prodávala naposledy v září.

V Česku roste počet nakažených encefalitidou

Klíšťovou encefalitidou se letos za jedenáct měsíců nakazilo 690 lidí. To je o tři víc než loni za celý rok a zároveň nejvíc od roku 2006. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Česko každoročně mívá spolu s pobaltskými zeměmi jedny z nejvyšších počtů nakažených encefalitidou v Evropě. V letech 2010 a 2011 to byla čtvrtina všech případů v unii. Nakažená klíšťata jsou častá také na Slovensku, v Rakousku, ve Slovinsku, Německu, Polsku a ve Skandinávii.

Od prosince do února je malá pravděpodobnost přisátí klíštěte, protože jsou aktivní od teploty vyšší než pět stupňů Celsia. Kvůli mírným zimám v posledních letech se podle epidemiologa Rastislava Maďara dá očekávat, že se klíšťata začnou objevovat už od března.

Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se zlepšily

Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se ve čtvrtek zlepšily. Jen na Karvinsku zůstávají vlivem slabšího větru ještě stále mírně nepříznivé. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Právě v oblasti Karvinska průměrné denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší překračovaly ráno mezní hranici i více než dvojnásobně, například v Karviné to bylo 140 mikrogramů na metr krychlový. Obdobná byla situace také v Rychvaldu, Věřňovicích či Havířově.

V letošní topné sezoně byla v regionu smogová situace zatím vyhlášena jednou, a to koncem října. V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá nejen průmysl, ale i doprava, topení v domácnostech a škodliviny ze sousedního Polska.

Do Poraden při finanční tísni chodí čím dál častěji i mladí lidé

Čím dál víc mladých lidí vyhledává kvůli problémům s dluhy pomoc poradců. Ukazují to zkušenosti Poradny při finanční tísni. Podle jejího ředitele Davida Šmejkala je to kvůli tomu, že při současném ekonomickém růstu jsou lidé ochotnější riskovat a málo zvažují rizika. Víc než polovina dlužníků neumí podle propočtů poradny popsat prvotní problém, který je dostal do finanční tísně. Podle Šmejkala to svědčí o nedostatečné osvětě. Vzdělávat děti v oblasti finanční gramotnosti má podle rámcového plánu už základní škola. Témata zařazují učitelé nejčastěji do hodin matematiky nebo občanské výchovy. Pracovat můžou taky s interaktivními programy.

Návrh zákona: Léčitelům bez povolení bude hrozit až milionová pokuta

Léčitelům, kteří svou praxi neohlásí krajskému úřadu, bude podle návrhu zákona hrozit pokuta 100.000 korun, při opakovaném přestupku až milion korun a deset let zákazu činnosti. Zákon, který nyní odeslalo ministerstvo zdravotnictví do připomínkového řízení, počítá také s odpovědností za způsobenou škodu nebo povinným vedením dokumentace. S regulací léčitelství ministerstvo přišlo poté, co Česká televize odvysílala dokument o pražském centru alternativní medicíny Aktip. Na časovou souvislost upozorňují i někteří jeho kritici. V Česku jsou podle návrhu stovky až tisíce léčitelů.

Vánoce nebo Silvestr u moře letos stráví kolem 270 tisíc Čechů

Přes svátky letos vyjede za teplem kolem 270 tisíc Čechů. Odhaduje to Asociace cestovních kanceláří ČR. Oproti loňsku se prodeje zimních zájezdů zvedají o desítky procent. Kromě oblíbeného Thajska a Spojených arabských emirátů lidé míří taky do Afriky. Novinkou posledních let je třeba Senegal nebo Keňa. Podle místopředsedy Asociace Jana Papeže je navíc letošní nabídka dovolených na poslední chvíli výrazně větší než před rokem.

Počasí v pátek

Zataženo s deštěm, na horách zpočátku smíšené srážky nebo sněžení, ale i tam má postupně pršet. Teploty 5 až 9 stupňů, na severovýchodě Čech a na Moravě 0 až +4, na horách kolem +3 stupňů Celsia.