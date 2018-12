Výdaje na obranu se každoročně zvýší až téměř o 10 procent

Výdaje na obranu budou v České republice v příštích třech letech růst až téměř o deset procent ročně. Počítá s tím výhled rozpočtu na příští tři roky. V roce 2019 by mělo ministerstvo obrany hospodařit s 66,7 miliardy korun, což je o 7,8 miliardy více než letos. V roce 2021 by to již mělo být 85,3 miliardy. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který ČTK poskytl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Rozpočet ministerstva obrany v posledních letech roste každoročně. Důvodem je zhoršená bezpečnostní situace ve světě i podfinancování z minulých let.

"Hlavní úkol zůstává stejný, dosáhnout dvouprocentního podílu obranných výdajů na HDP do roku 2024," řekl ČTK ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Pokud by se slib, ke kterému se Česká republika spojencům NATO v minulosti zavázala, podařilo vládě naplnit, rozpočet by se oproti současnému stavu zdvojnásobil a činil by tak přes 130 miliard korun. Dvouprocentní závazek vůči NATO plnilo Česko od svého vstupu do aliance v roce 1999 do roku 2003 a pak ještě v roce 2005, později už ne.

Sněmovna by se mohla ve čtvrtek zabývat situací na dálnici D1

Sněmovna by se mohla ve čtvrtek zabývat dopravním kolapsem na dálnici D1, který nastal na zúženém modernizovaném úseku na Vysočině při sněžení minulý týden. Návrh poslanců opoziční KDU-ČSL na zařazení debaty na čtvrteční program nynější schůze dolní komora schválila. V úterý snahu lidovců o zařazení tohoto bodu na program vetovali poslanci vládního hnutí ANO. Vzhledem k tomu, že se bude po interpelacích projednávat v prvním čtení vládní novela, je možné, že by se na diskusi o situaci na D1 by se nemuselo dostat. "Málokteré téma tolik hýbe českou společností. Všichni víme, že příčiny (kolapsu na dálnici) nejsou z minulého týdne, jsou dlouhodobé," uvedl za lidovce poslanec Vít Kaňkovský. Řekl také, že když je v sezoně 30 až 40 procent délky modernizované dálnice v omezeném provozu, motoristé by měli mít možnost jezdit po ní bezplatně, tedy i bez dálniční známky.

Na opravovaném úseku D1 již práce na rozšíření začaly. Firma, již objednalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), tam poslala šest pracovních čet. Opravy v tomto úseku dálnice nabraly zpoždění a neskončily před zimou, tak, jak měly. Kolem deváté ráno měřila kolona ve směru na Brno 6,5 kilometru. Na místě prací jsou čtyři policejní hlídky, které asistují stavbařům a celý dálniční úsek monitorují.

Úřady se zbaví mobilů Huawei

Některé české státní úřady se zbaví přístrojů od čínských firem Huawei a ZTE, před kterými varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Hardware a software od těchto firem je podle úřadu bezpečnostní hrozbou. Huawei, který má podobné problémy i v jiných zemích, veškerá podezření popírá. Premiér Andrej Babiš (ANO) zkritizoval NÚKIB, že varování vydal, aniž zároveň předložil analýzu dopadů varování na státní tendry. Ředitel NÚKIB Dušan Navrátil ČTK řekl, že musel jednat bezodkladně. Za úřad se postavil senátní bezpečnostní výbor.

NÚKIB vydal varování před používáním produktů Huawei a ZTE v pondělí a na první polovinu ledna chystá metodický pokyn pro úřady, jak postupovat. Premiér v pondělí uvedl, že vláda věc projednávala v utajeném režimu a zveřejnění varování kabinet překvapilo. Informace NÚKIB nejsou pro vrcholné politiky novinkou, uvedla na twitteru bývalá ministryně obrany a pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Dodala, že používání přístrojů Huawei a ZTE jako ministryně ve svých resortech zakázala.

Vláda by podle Senátu neměla odvolávat státní tajemníky

Vláda by podle Senátu neměla získat právo odvolávat ministerské státní tajemníky na podnět příslušných ministrů. Podle kritiků by to byl krok zpět k politizaci státní správy. Senát s touto úpravou vrátil Sněmovně novelu služebního zákona. Dolní komora ji bude moci projednávat až v novém roce. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) senátní úpravy odmítl. Návrh, aby státní tajemníci na ministerstvech už nebyli kárně odpovědní, ale mohli být vládou odvoláni stejně jako náměstek ministra vnitra pro státní službu, předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Změnu hájila tím, že režim se sjednotí a odvolání bude dál přezkoumatelné soudem, stejně jako u jiných státních úředníků. Podle odpůrců by ale změna znamenala odklon od depolitizace státní správy, pokud by každá nová vláda mohla vyměnit všechny státní tajemníky, kteří jsou odpovědni za personální obsazování úředníků na ministerstvech.

Průměrná sazba hypoték v listopadu stoupla na 2,78 procenta

Průměrná úroková sazba hypoték v listopadu stoupla na 2,78 procenta z říjnových 2,66 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba předloni v prosinci, a to na 1,77 procenta. Letos v lednu byla na 2,28 procenta. Zájem o hypotéky v listopadu opadl. Za podobné úrokové sazby jako v listopadu si lidé sjednávali hypotéky v červnu 2014.

Meziměsíčně sice klesl prodej hypoték o pětinu, nicméně objemově se prodalo stejně hypoték jako v loňském roce ve stejném období, řekl ČTK ředitel hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich. V prosinci očekává další výrazný pokles v řádu desítek procent, což je dáno jednak krátkým obchodním měsícem a též předzásobením hypotékami na straně klientů. Opatření ČNB se již na realitním a hypotečním trhu začínají projevovat, upozornil ředitel realitní společnosti Bidli Ondřej Mašín. Počet klientů poptávajících koupi nemovitosti klesl.

ČEZ postaví teplovod z Temelína pro Budějovice za stovky milionů

ČEZ postaví teplovod, který přivede teplo z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Stavba za stovky milionů Kč začne na jaře 2019, zkušební provoz začne v topné sezoně 2020 - 2021. Smlouva je uzavřena na 20 let dodávek. Díky temelínskému teplu nebude muset Teplárna České Budějovice spálit až 80.000 tun uhlí ročně a nevypustí stejný objem oxidu uhličitého. Vznikne tak třetí nejdelší tepelný přivaděč v ČR, 26 kilometrů dlouhé potrubí o vnitřním průměru půl metru.

Plán propojit temelínskou elektrárnu s krajským městem se poprvé objevil v polovině 80. let 20. století. Projektanti s ním počítali ještě, když se elektrárna začala v roce 1987 stavět, počátkem 90. let ale plán částečně zapadl, když se řešilo, že dokončené budou místo čtyř jen dva bloky. Temelínská elektrárna vytápí už 19 let osmitisícový Týn nad Vltavou. Díky přechodu na temelínské teplo zrušilo toto město 22 středně velkých uhelných výtopen a tři velké kotelny.

Zemřel válečný veterán od Sokolova Fedor Komár, bylo mu 96 let

Ve věku 96 let zemřel válečný veterán, příslušník československého armádního sboru na východní frontě Fedor Komár. Rodák z Podkarpatské Rusi byl za druhé světové války zraněn v bojích u Sokolova a znovu u Ostravy, po roce 1990 byl povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě. O Komárově úmrtí informoval na twitteru ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Připomněl, že Komár byl jedním z posledních přímých účastníků bojů o ukrajinské Sokolovo. Po zranění u Ostravy na jaře 1945 přišel Komár o levou nohu, jako podporučík první československé samostatné tankové brigády se léčil až do roku 1948. Po demobilizaci pracoval jako automechanik, později jako strážný. V roce 2003 mu ministr obrany udělil Záslužný kříž III. stupně.

Hrad koupil za 11 milionů korun dva obrazy Kamila Lhotáka

Za téměř 11 milionů korun koupila Správa Pražského hradu (SPH) dva obrazy Kamila Lhotáka, oblíbeného malíře prezidenta Miloše Zemana. Spolu s Kanceláří prezidenta republiky chce SPH pokračovat v doplňování uměleckých sbírek Hradu. Lhotákovy obrazy Dva balony z roku 1939 a Krajina oživená stroji z roku 1944 budou vystaveny v lednu a v únoru v Obrazárně Pražského hradu. Poté zamíří do pracoven prezidenta na Pražském hradě a na zámku v Lánech. ČTK to řekl mluvčí SPH David Šebek. Tradice budování uměleckých sbírek na Pražském hradě začala u prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a pokračovala v různé míře i za dalších hlav státu. Díla zakoupená v první polovině 20. století prezentovala nedávno skončená výstava Tož to kupte! a ukazovala umělecký vkus také prezidentů Edvarda Beneše, Emila Háchy a Klementa Gottwalda. Název přehlídky Tož to kupte! je Masarykovým výrokem, kterým schválil nákup cyklu akvarelů od Josefa Mánesa.

Tématem novoročního ohňostroje je Praha svobodná

Pět tematických obrazů, z nichž každý symbolizuje jednu etapu revoluce v roce 1989, bude tvořit pražský novoroční ohňostroj pro rok 2019. Jeho název bude Praha svobodná aneb 30 let od Sametové revoluce. Pro hlavní město ho opět vytvořila společnost Makalu Fireworks a jeho cena je 1 699 900 korun bez DPH. Ohňostroj začne 1. ledna v 18.00, bude trvat 10 minut a 52 vteřin a všechny obrazy (Modlitba, Holé ruce, Jednota, Zakázané ovoce, Svoboda) i zvukový doprovod jsou postaveny tak, aby divákovi evokovaly vzpomínky a emoce spjaté s touto dobou. Celá příběhová linie je koncipována jako retrospektivní vyprávění, kdy postava otce sděluje svoje osobní zážitky a zkušenosti z té doby své desetileté dceři. V příštím roce bude Praha reflektovat trend velkých evropských metropolí a popřípadě zvolí úspornější a zároveň efektivní variantu. Uvažujeme i o variantě tichého ohňostroje, pokud tomu vyhoví lokální terénní podmínky a možnosti realizátorů, uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Nálezci pokladu u Vysokého nad Jizerou vyplatí kraj 137.000 Kč

Bezmála 137.000 korun vyplatí Liberecký kraj jako odměnu nálezci stříbrného pokladu z počátku 14. století. Mince z doby Václava II. a Jana Lucemburského objevil nálezce u Vysokého nad Jizerou letos v létě a spolu se zlomky keramické nádoby, v níž zřejmě poklad původně byl. Vše odevzdal Muzeu Českého ráje v Turnově. Podle odborníků nebyly zřejmě mince dlouho v oběhu, protože řada z nich si zachovala i mincovní lesk. Ukryty byly zřejmě kolem roku 1340. Liberecký kraj mu jako odměnu vyplatí dvojnásobek obvyklého nálezného. To je podle zákona stanoveno jako deset procent z hodnoty nálezu. Rozhodli o tom krajští zastupitelé.

Počasí

Zataženo až oblačno. Na Českomoravské vrchovině a později na západě Čech místy sněžení nebo srážky mrznoucí. Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C.