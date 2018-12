OSN přijala pakt o uprchlících, proti byly USA a Maďarsko

Valné shromáždění OSN v pondělí drtivou většinou přijalo globální pakt o uprchlících, který rozšiřuje současný mezinárodní právní rámec o běžencích. Proti hlasovaly pouze Spojené státy a Maďarsko. Česká republika právně nezávazný dokument podporující mezinárodní spolupráci podpořila. Pro pakt zvedlo ruku 181 zemí, Dominikánská republika, Eritrea a Libye se zdržely.

V pondělí přijatá dohoda je odlišná od globálního paktu o migraci, o kterém bude Valné shromáždění hlasovat ve středu. Český premiér Andrej Babiš nesouhlasí ani s jedním paktem. Pakt o migraci přijaly země OSN na konferenci v Marrákeši. Řada států včetně Česka materiál odmítá, k odpůrcům patří také Spojené státy, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Lotyšsko, Bulharsko a Rakousko. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček po pondělním jednání vlády sdělil ČTK, že Česko bude hlasovat proti. Podle kritiků text představuje migraci jako pozitivní fenomén, čímž podporuje nekontrolovanou migraci. Jeho odpůrcům vadí i to, že stírá rozdíl mezi nelegální a legální migrací.

Vnitro připraví zákon pro případ tzv. tvrdého brexitu

Ministerstvo vnitra připraví zákon, který upraví situaci pro případ tzv. tvrdého brexitu bez dohody mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Ostatní ministerstva by měla během tohoto týdne připravit paragrafy, které by upravily potřebnou problematiku z jejich hlediska. Kabinet se bude předpisem zabývat 7. ledna a prosadit by ho chtěl do 29. března, kdy má Británie opustit unii, řekl novinářům po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dodal, že tvrdý brexit by přinesl celou řadu komplikací a nikdo si ho nepřeje, je ale třeba se na tuto alternativu připravovat. Vnitro proto vypracovalo zákon, který dočasně upravuje podmínky pro vstup a pobyt britských občanů do Česka a to, jaká by měli v tuzemsku práva.

Další ministerstva proto mají předpis rozšířit mimo jiné o problematiku výměny zboží, firemního práva či zdravotnictví. Vzniknout by tak měl tzv. "Lex brexit". "Předpokládám, že tento týden dostanu návrhy paragrafů od jednotlivých ministerstev," řekl Hamáček.

Šéf Senátu Kubera chce navázat na tradici novoročních projevů

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) se rozhodl přednést jako druhý nejvyšší ústavní činitel novoroční projev. Poprvé se tak stane 1. ledna příštího roku. Naváže tak do jisté míry na tradici předchůdců Miloše Zemana v čele českého státu. Současný prezident dal přednost vánočním projevům, které přednáší 26. prosince. Zhruba desetiminutový projev Kubery bude odvysílán hodinu po poledni, má se týkat společenské a politické atmosféry v Česku. Kuberovým cílem je oslovit národ z pozice předsedy zákonodárné komory a také dlouholetého regionálního politika. Kubera byl do letoška mimo jiné dlouholetým teplickým primátorem.

Nabídku k odvysílání projevu z pracovny předsedy horní komory dostaly tři největší televize, tedy Česká televize, Nova a Prima, a také Český rozhlas a Česká tisková kancelář jako další veřejnoprávní média. ČTK už s odvysíláním souhlasila. Novoroční, případně vánoční projev, pronášeli v Československu či České republice doposud zejména prezidenti.

Metnar zrušil zakázku na radary, pořízeny přesto budou z Izraele

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) zrušil kvůli pochybnostem výběrové řízení na mobilní radary pro českou armádu. Původní tendr za 2,9 miliardy korun bez DPH vyhrál izraelský státní podnik Elta Systems. Kvůli nutné potřebě nových radarů Metnar navrhl vládě, aby byly radary koupeny přímo od izraelské vlády, sdělil ČTK. Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek uvedl, že smlouva bude podepsána v polovině příštího roku. Opozice se nad způsobem postupu ministerstva pozastavuje, rozhodnutí ale vítá. Náčelník generálního štábu Aleš Opata už dříve řekl, že současná technika bude fungovat maximálně do roku 2020. Podle Metnara nebude armáda bez nové techniky schopna efektivně zabezpečit přehled o situaci ve vzdušném prostoru nad ČR.

V první polovině ledna má být metodický pokyn ohledně Huawei

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) chystá na první polovinu ledna metodický pokyn pro úřady, které využívají Huawei a ZTE. Úřad v pondělí varoval před používáním softwaru i hardwaru těchto čínských společností, podle něj představuje bezpečnostní hrozbu. Huawei tvrzení, že představuje riziko pro národní bezpečnost, kategoricky odmítla. Metodický pokyn k tomu, jak by měly postupovat úřady používající výrobky těchto společností by uvítal například ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Základní metodiku bychom chtěli vydat v první polovině ledna. Dodáváme však, že bude vycházet ze zákona o kybernetické bezpečnosti, který toto řeší," uvedl mluvčí NÚKIB Radek Holý.

"Je na tom jednotlivém uživateli, aby zvážil, jestli je to pro něj riziko, nebo ne. Nejedná se o žádný zákaz. Je to podobné, jako když hygienici vyhlásí hrozbu epidemie, to také nikdo nemá zákaz jít ven. Ale je tu nějaké zvýšené riziko a podle toho se chováte," uvedl mluvčí. Firma Huawei vyzvala NÚKIB, aby místo špinění její reputace předložil fakta. Holý k tomu uvedl, že úřad ani jinou reakci neočekával, ale nemá důvod to nějak komentovat. I vzhledem k tomu, že dost argumentů je neveřejných. Huawei Technologies je po jihokorejském Samsungu druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě a největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro české operátory. Zařízení Huawei podle serveru Denik N používají kromě některých ministerstev také například Správa Pražského hradu, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Správa železniční dopravní cesty nebo společnost Lesy ČR.

Firmy, jež opravovaly D1 u Humpolce, odstoupily od smlouvy

Sdružení stavebních firem, které opravovalo dálnici D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru, odstoupilo od smlouvy o dílo uzavřené s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). ČTK o tom v tiskovém prohlášení informovala společnost Geosan Group. Ukončení smlouvy s nynějšími stavbaři už v pondělí oznámilo ŘSD, které to zdůvodnilo velkým zpožděním prací. V nejbližší době by mělo ŘSD zajistit rozšíření opravované části dálnice. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) je odstoupení konsorcia nejjednodušší cestou, stát bude po firmě vymáhat penále. Doprava na této části dálnice minulý týden kolabovala kvůli hustému sněžení. Kolony měřily desítky kilometrů. Kraj Vysočina ve čtvrtek uvedl, že kolaps provozu na D1 způsobila nepřipravenost modernizovaného úseku na zimní podmínky.

Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly letos v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení TGS Joint Venture tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Firma Geosan označila jako důvod odstoupení od smlouvy hlavně to, že se během několika posledních několika měsíců na stavbě objevily skryté překážky. "A to jednak v podobě kolize nově budované kanalizace se stávajícím tělesem dálnice a plynovodem, a dále v podobě odlišných geologických podmínek v místě založení nově budovaného mostu," stojí v prohlášení.

Ovocnáři kompenzace za letošní sucho od státu nedostanou

Pěstitelé ovoce kompenzace na zmírnění škod z letošního sucha nedostanou. Ministerstvo zemědělství ovoce mezi plodiny s nárokem na dotaci nezařadilo. Ovocnářské unii ČR se to nelíbí. "Důvody vyřazení ovoce z kompenzací za sucho neznáme a nerozumíme tomu. Ovocnáři tím v porovnání s ostatními pěstiteli nemají rovné podmínky," řekl ČTK předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Ovocnáře zarazilo i to, že ovoce je jedinou plodinou z takzvaných citlivých komodit, která podporu na sucho nedostala. Citlivými komoditami jsou ještě chmel, zelenina, cukrovka a brambory.

Podporu mohou získat například pěstitelé, pšenice, ječmene, kukuřice, brambor, cukrovky, slunečnice, máku, zeleniny, chmele. Ze sektoru ovocnářství mohou o podporu požádat pouze školkaři. Ministerstvo spolu s Agrární komorou ČR již dříve vyčíslilo škody ze sucha u ovocnářů a zelinářů na 0,7 miliardy korun. Letošní sucho postihlo ovocnáře podle Ludvíka ne na kvantitě, ale na kvalitě, a to především u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem v ČR. "Kvůli suchu jablka nedorostla do požadované velikosti. Až dvě třetiny jablek tak šly na průmyslové zpracování, zatímco obvykle to je asi třetina. Část jablek se ani nesklízela," řekl Ludvík. Kvůli propadu tržeb ze sucha jsou podle něj nejvíce ohrožené specializované rodinné farmy, které nemají jiné příjmy než z ovocnářství.

Osmihodinovou pracovní dobu přijalo Československo před sto lety

Čerstvě zrozené Československo se před sto lety zařadilo mezi řadu evropských zemí, které krátce po skončení první světové války zaváděly osmihodinovou pracovní dobu. Oficiálně se tak stalo 19. prosince 1918 přijetím zákona číslo 91/1918 "o 8hodinné době pracovní". Od října 1968 byl postupně do praxe zaváděn pětidenní pracovní týden, od 90. let týdenní pracovní doba činila 42,5 hodiny, nyní to je 40 hodin. Od roku 2001 se totiž přešlo na "čistou" dobu, do které se již nezapočítávají přestávky.

Ještě na počátku 18. století pracovali dělníci v průmyslu až 16 hodin denně, ročně přes 3000 hodin. V první polovině 19. století už byla pracovní doba 12 až 14 hodin, před první světovou válkou se pak ve většině států pracovalo 10 až 12 hodin denně. Mnohaleté požadavky na zkrácení doby práce provázely koncem 19. a začátkem 20. století rozsáhlé demonstrace a stávky.

Kanadská policie přijala do služby psy z Česka a Slovenska

Kanadská policie ve Windsoru na jihovýchodě Kanady rozšířila dvojice psů - Coala z České republiky a Nika ze Slovenska. V pondělí to policejní sbor oznámil na twitteru u příležitosti odchodu zasloužilého německého ovčáka Katoa do výslužby. Podle kanadské televize CBC se pes zúčastnil přes 3000 akcí a byl u více než stovky zadržení. Noví němečtí ovčáci z Česka a Slovenska jsou trénováni na stopování a vyhledávání střelných zbraní, munice a drog.

Na Králicku někdo zahrabal zlatý poklad, čítal 60 dukátů

Kulturní dědictví Pardubického kraje se rozrostlo o zlatý podklad, který čítá 60 zlatých dukátů ze 16. a 17. století. Náhodný nálezce ho objevil u Králík na Orlickoústecku. Mince někdo zahrabal jen mělce, předpokládal, že se pro ně brzy vrátí. Novinářům to nyní řekli zástupci kraje a muzeí. "Nálezy tohoto typu nejsou úplně běžné. Hlavním oběživem byly mince stříbrné. Mohlo se jednat o vyplacený žold nebo třeba podíl z kořisti," řekl numismatik Východočeského muzea Petr Vorel.

Jádro tvoří mince z Polska, Nizozemska a Uherska, mezi tím jsou například dva turecké dukáty. V tehdejší době by se za nalezený poklad daly pořídit dvě krávy nebo kvalitní kůň, na koupi domu by již kupec potřeboval peněz víc, uvedl Vorel. Jedna mince váží přes tři gramy a ryzost zlata je kolem 90 procent. Stříbrné mince byly třikrát těžší. Při delších cestách se lépe převážely zlaté mince, které nebyly tak těžké. Polské, nizozemské či uherské dukáty platily bez ztráty hodnoty po celé Evropě, v tom bylo jejich kouzlo," dodal Vorel.

Počasí

Většinou zataženo, ojediněle slabé sněžení. Nejvyšší teploty -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -1 °C.