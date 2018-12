Babiš nebude předsedat vládní radě k fondům EU

Premiér Andrej Babiš (ANO) nebude předsedat vládní radě k evropským fondům. Vláda schválila návrh novely zákona, která umožní, aby Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy předsedal i jiný člen kabinetu. Návrh je reakcí na kritiku z Evropské unie ohledně možného Babišova střetu zájmů.

Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger doporučil Babišovi tři způsoby, jakými by se mohl zbavit střetu zájmů v souvislosti s koncernem Agrofert. Jedním z nich je možnost, že by se Babiš zdržel účasti na rozhodnutích, která souvisejí s údajným střetem zájmu. Musel by mimo jiné odstoupit z vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, neúčastnit se rozhodování ani komunikace v oblastech, na kterých by mohl přes Agrofert profitovat, a nominovat za sebe v takových rozhodnutích někoho jiného.

Česko bude hlasovat proti globálnímu paktu o migraci

Česko bude ve středu na Valném shromáždění OSN hlasovat proti globálnímu paktu o migraci. ČTK to sdělil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) během jednání vlády, která se postojem k úmluvě zabývala. Původně dostali diplomaté instrukci, aby se hlasování zdrželi. Hlasování proti paktu, ke kterému se Česko už dříve v prosinci nepřipojilo, požadoval premiér Andrej Babiš (ANO).

Globální pakt OSN o migraci schválili v prosinci v Marrákeši zástupci 164 států, řada zemí včetně Česka nebo například Spojených států a Rakouska ale dokument odmítá. Valné shromáždění OSN by ho mělo potvrdit ve středu. Příznivci globálního paktu si od něj slibují spolupráci v řešení problémů migrace či lepší boj proti pašerákům lidí. Podle kritiků ale text představuje migraci jako pozitivní fenomén, čímž podporuje nekontrolovanou migraci

ŘSD: Opravy D1 mezi Humpolcem a V. Jeníkovem dokončí jiná firma

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) kvůli zpoždění prací na opravovaném úseku D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem u Humpolce na 104. kilometru ukončí smlouvu s nynějším sdružením firem. V novém výběrovém řízení vybere jiného zhotovitele, který práce dokončí, řekl novinářům mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) řekl, že se tento úsek dálnice okamžitě rozšíří, aby vznikl plnohodnotný jízdní pruh. Podle Rýdla se tak stane v nejbližších dnech. Staveniště by ŘSD chtěla převzít v lednu 2019.

Posunutí svoditel kvůli rozšíření D1 by měly zajistit ještě nynější firmy. Pokud nebudou schopné to provést, postará se o to podle mluvčího ŘSD, které už kvůli tomu oslovilo jinou firmu. Oprava nabrala velké zpoždění a práce spolu se sněžením minulý týden komplikovaly dopravu, která zkolabovala. Firma Geosan, která na opravách pracuje, pochybení odmítá a v tiskovém prohlášení napsala, že je rozhodnutá svým smluvním závazkům dostát a dílo dokončit.

Diplomacie navrhne změnu klasifikace ambasád až v příštím roce

Ministerstvo zahraničí předloží vládě změnu klasifikace ambasád až v příštím roce. Šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) chce najít komplexní řešení problému. O klasifikaci ambasád se začalo hovořit na konci listopadu, když prezident Miloš Zeman kritizoval Petříčka za to, že velvyslanectví v Maďarsku by nadále nemělo mít dále status prioritní země. Ministerstvo se proti kritice ohradilo, podle něj je kategorie ambasády technická věc nesouvisející s významem dané země v zahraniční politice.

Černínský palác původně navrhoval snížení platové třídy u vedoucích zastupitelských úřadů v Ankaře, Římě, Kyjevě a Budapešti a u jejich zástupců. Cílem opatření bylo nalézt úspory pro celkový rozvoj sítě zastupitelských úřadů. V příštím roce Česko například otevře nové velvyslanectví v Mali, což je důsledek rozhodnutí vlády, že má ministerstvo zahraničí věnovat větší pozornost Africe.

MZV je připraveno pomoci Čechům v případě tvrdého brexitu

Ministerstvo zahraničí je připraveno poskytnout pomoc Čechům trvale žijícím v Británii v případě takzvaného tvrdého brexitu, přispět by k tomu měl i nový generální konzulát v Manchesteru. Úřad také komunikuje s českými podnikateli, aby byli připraveni na možnost, že Británie opustí Evropskou unii bez dohody. Novinářům to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

"Ministerstvo zahraničních věcí se snaží maximálně pomoci našim občanům dlouhodobě žijícím ve Velké Británii. Proto budeme otvírat začátkem roku generální konzulát v Manchesteru, který má právě zajistit asistenci Čechům trvale žijícím v Británii," řekl Petříček. O vytvoření konzulátu rozhodla vláda loni v létě. Petříček uvedl, že ministerstvo spustilo zvláštní informační kanály pro informování Čechů žijících v Británii. V listopadu začala fungovat zvláštní kapitola Brexit na stránkách ministerstva, která vysvětluje budoucí status občanů EU v Británii, přináší odpovědi na nejčastější dotazy související s brexitem a nabízí odkazy na britské úřady a možnost stáhnout důležité dokumenty.

CVVM: Spokojenost lidí s celkovou sociální politikou Česka vzrostla

Sociální politiku ČR kladně hodnotí nejvíce lidí za uplynulých osm let, přesto více než polovina veřejnosti s ní zůstává nespokojena. Podle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je s celkovým zajištění sociální politiky v Česku spokojeno 40 procent občanů, 53 procent nikoli. Nejkritičtější jsou lidé k finančnímu zajištěním ve stáří a podpoře bydlení. Naopak nejlépe z hodnocení vyšly zdravotní péče a školství, které jsou i jedinými oblastmi, jejichž zajištění pozitivně vnímá většina Čechů.

V porovnání s průzkumem v roce 2016 ale všem hodnocených oblastem s výjimkou podpory bydlení přibylo kladných hodnocení. Vzdělávání a zdravotní péči v zemi nyní kladně hodnotí více než dvě třetiny dotázaných. Ostatní oblasti vnímá většina lidí jako více či méně špatně zajištěné. Na zajištění v nezaměstnanosti, podporu k získání práce a sociální pomoc v nouzi tak pozitivně pohlíží jen dvě pětiny lidí, podporu rodin s dětmi a zajištění v době nemoci nebo úrazu kladně hodnotí třetina veřejnosti a o podpoře bydlení a finančním zajištění ve stáří si totéž myslí přibližně čtvrtina občanů.

Armáda nevyužívá některé nemovitosti, jejich správa přitom ročně stojí přes 30 milionů

Ministerstvo obrany nedostatečně využívá některé armádní nemovitosti. Za jejich správu přitom jen za rok 2017 stát utratil 32 milionů korun. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad, který prověřoval hospodaření s armádními budovami mezi lety 2015 až 2017. Podle kontrolorů jde o majetek, který ministerstvo přestalo využívat často už před rokem 2010 v souvislosti s dřívějším zavedením profesionální armády. Armáda si tak drží třeba zcela nevyužívané ubytovny. Některé nemovitosti navíc postupně chátrají.

Pokud by je ministerstvo obrany chtělo všechny opravit, stálo by to přes 13 miliard korun. V takzvané Bílé knize, která se zabývá budovami ministerstva, si obrana stanovila, že bude na opravy postupně využívat peníze z prodeje svých objektů. V Bílé knize si rezort dal za úkol také zefektivnění využívání svých ubytovacích zařízení.

Výstava ukáže historii i budoucnost varhan v katedrále sv. Víta

Historii, současnost a budoucnost varhan v pražské katedrále sv. Víta představí výstava, která bude zahájena v Národním technickém muzeu v Praze. Výstava vznikla při příležitosti národní sbírky na pořízení nových varhan pro katedrálu. Varhany za zhruba 80 milionů korun mají být hotovy na podzim 2019 a v katedrále se na ně bude poprvé hrát asi na jaře roku 2020. Výstava bude veřejnosti přístupná od 18. prosince do 31. března příštího roku.

Nové varhany pro katedrálu sv. Víta budou sestaveny ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga. Autorem podoby nových varhan je designér Peter Olah, který se inspiroval tvarem Panské skály mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem.

Počasí v úterý

Zataženo až oblačno, zpočátku v Čechách místy slabé sněžení. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C.