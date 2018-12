ŘSD: Kaverny na dálnici D1 u Humpolce o víkendu nikdo neopravoval

Stavební firma Geosan s největší pravděpodobností nestihne předat opravenou část dálnice D1 u Humpolce včas. Letošní práce měli dělníci ukončit do pondělí 17. prosince. Na levé části vozovky ale stále zůstávají dutiny v asfaltu, které je potřeba vyplnit. Ředitelství silnic a dálnic v pátek nařídilo firmě, aby kaverny spravila do devíti dnů. V neděli ŘSD úsek zkontrolovalo, situace na místě se podle něj nijak nezměnila. ČTK to řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Podle aktuálních informací v sobotu ani v neděli nikdo na opravě vysypaných kaveren nepracoval.

ŘSD se chystá převzít iniciativu na staveništi v pondělí. Na dálnici je v úseku od 90. do 104. kilometru mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem kvůli rekonstrukci omezený provoz do dvou pruhů.

Ministr: Lékaři se nemusí bát vysokých sankcí kvůli e-receptu

Lékaři se nemusejí obávat, že by za nevydání elektronického receptu po Novém roce mohli dostat milionové sankce. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) by i větší problémy měl řešit nejprve domluvou a konzultací, uvedl Vojtěch. Ministerstvo chce navíc snížit maximální hrozící sankce ze dvou milionů na 300.000 korun. Vojtěch odmítl, že by mohlo ministerstvo ustoupit od požadavku na povinné vydávání receptů elektronickou formou od ledna 2019.

Falešných advokátů v ČR přibývá, sankce ale zatím nepadla

Ministerstvo spravedlnosti dostalo od loňského září už 70 podnětů na falešné advokáty. Od minulého roku může úřad podvodníkům dát pokutu až tři miliony korun. Zatím ale žádná sankce nepadla. Podle resortu je v praxi obtížné dokázat, že takzvaní vinkláři opakovaně vybírali za služby peníze. S tím souhlasí i Česká advokátní komora, která na podvodníky za poslední roky podala stovky trestních oznámení. Podvodníci například sepisují listiny a chodí i lidi zastupovat na úřady a soudy. Typicky se zaměřují na vyřizování dopravních přestupků.

Tržby obchodníků rostly o víkendu dvojciferným tempem

Tržby obchodníků o třetím adventním víkendu rostly dvouciferným tempem v meziročním srovnání i ve srovnání s předchozím víkendem. Nyní již někteří obchodníci zaznamenali přesun nákupů z internetu do kamenných prodejen. Důvodem je mimo jiné obava ze včasného doručení vánočních dárků. U velkých řetězců byl hlavní zájem tradičně o potraviny a delikatesy, hračky a nebo i vánoční stromky. U internetových prodejců byl zájem o elektroniku, mobilní telefony a drobné spotřebiče do domácnosti, sdělili ČTK.

Ministerstvo: Muslimská komunita v ČR je umírněná a integrovaná

Muslimská komunita v Česku je umírněná a dobře integrovaná, zradikalizovat by ji nicméně mohly útoky některých tuzemských politiků. Uvádí to zpráva ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok, ze které cituje server iROZHLAS.cz. Autoři zprávy podle webu zdůrazňují, že na složení náboženských komunit v ČR se neprojevila migrační vlna. Muslimové do Česka nemířili, maximálně jím projížděli. Dokument minulý týden vzala na vědomí Bezpečnostní rada státu (BRS). Muslimská komunita se v ČR podle zprávy většinově projevovala umírněně. Policie nicméně i v Česku zaznamenala cizince, kteří se snažili šířit radikální výklad islámu. "Jednalo se zejména o osoby ze střední Asie a z kavkazských republik, které se v Česku pokoušely navázat kontakty," uvádí zpráva.

Studie: ČR láká pracovní migranty nejvíc z nových zemí EU

Český pracovní trh láká pracovníky z východu nejvíc z takzvaných nových členských zemí EU. Vyplývá to ze studie Prosperity Report, kterou vypracoval britský Legatum Institute s podporou Erste Group - mateřskou bankovní skupinou České spořitelny. Píší o tom Lidové noviny. Podle analýzy do Česka v průběhu jedné a půl dekády přišlo na 400 tisíc lidí, o 3,5 procenta více, než kolik jich ze země odešlo do zahraničí. Loni to bylo skoro 30 tisíc osob. Nejčastěji do ČR proudí pracovní migranti z Ukrajiny, ukrajinských občanů v Česku žije téměř 130 tisíc.

Zatímco pro gastarbeitery zůstává Česko atraktivní jedničkou v regionu, pro firmy už to zdaleka neplatí. Prosperity Report řadí mezi slabiny Česka zdlouhavý proces při zakládání obchodních společností, nižší transparentnost v rozhodování ve veřejném sektoru a také menší stabilitu vlády.

Do českých a moravských hor vyrazily o víkendu tisíce lyžařů

O víkendu zahájila sezonu další lyžařská střediska v Česku. Do větších skiareálů dorazily až tisíce lyžařů. Střediska jim mohla za nynějšího mrazivého počasí nabídnout několik desítek centimetrů většinou technického sněhu a místy i vrstvu čerstvého prašanu. Kolem šesti tisícovek lyžařů navštívilo o víkendu třeba krkonošský areál ve Špindlerově Mlýně. Kromě sjezdovek je v Krkonoších upraveno i několik desítek kilometrů tras pro běžkaře. Tisíce lidí dorazily i do šumavských středisek, Krušných hor, Beskyd i Jeseníků.

Skauti přinesli betlémské světlo do katedrály svatého Víta

Skauti v neděli přinesli světlo z Betléma do katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Převzal ho od nich nový apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, který tam sloužil mši ke třetí adventní neděli a představil se tak českým věřícím. Po obřadu zažehl vatikánský velvyslanec svícen v transeptu katedrály, odkud si lidé mohou odnést betlémské světlo do svých domovů.

V sobotu večer betlémské světlo skauti přivezli vlakem z rakouského Lince. V neděli ho vlakem rozváželi po ČR.

Spotřeba ryb se loni zvýšila, kapr je stále oblíbený

Spotřeba ryb se loni zvýšila meziročně o 6,3 procenta na 5,4 kg na osobu, uvádí Český statistický úřad. Češi kapry kupují nejen hlavně před Vánoci, loni si ryby koupila v ČR polovina domácností. Podle průzkumu agentury GfK je kapr stále nejoblíbenější ryba. Skoro polovina české produkce kaprů se vyváží, uvádí Rybářské sdružení ČR. Polovinu trhu v Česku tvoří podle GfK čerstvé ryby.

Otužilci křtili ve Vltavě nové členy

Tradiční křest vodou z Vltavy v neděli u loděnice Slavoj v Hodkovičkách absolvovalo asi 15 nových otužilců. Akce České otužilecké unie se spolu s nimi zúčastnil i podobný počet zkušenějších sportovců. Všichni otužilci, z nichž mnozí přišli v komických maskách, si po křtu zaplavali v řece, jejíž teplota se pohybovala nad čtyřmi stupni Celsia. Při křtu nalil předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek každému z účastníků za krk vltavskou vodu ochlazenou kousky ledu a každému popřál "Zlom vaz!", na což se mu dostalo odpovědi "Čert tě vem!"

Čeští hokejisté po prohře se Švédy končí na Channel One Cupu poslední

Čeští hokejisté na turnaji Channel One Cup nenapravili sobotní debakl s Rusy (2:7) a v Moskvě podlehli Švédsku 2:3. Druhý podnik série Euro Hockey Tour v sezoně tak zakončí na posledním místě, čtvrtá příčka jim patřila i na listopadové Karjale. Svěřenci kouče Miloše Říhy staršího měli přitom zápas výborně rozehraný. Vyhráli první třetinu, ve druhé zvýšili na 2:0. Jenže poté skončila neprůstřelnost gólmana Patrika Bartošáka, jehož během necelých pěti minut dvakrát překonal Emil Larsson. O vítězi pak rozhodl v 57. minutě Michael Lindqvist. Stejným výsledkem porazili Seveřané český tým také v Praze na úvod turnaje Karjala.

Počasí v pondělí

Zataženo až oblačno, místy slabé sněžení. Večer na západě Čech mrznoucí srážky. Nejvyšší teploty -2 až +2 stupně Celsia.